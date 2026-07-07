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Кървава равносметка и нови сирени: Масирани нощни удари изправиха на нокти Украйна и Русия
  Тема: Украйна

Кървава равносметка и нови сирени: Масирани нощни удари изправиха на нокти Украйна и Русия

7 Юли, 2026 04:10, обновена 7 Юли, 2026 04:14 464 3

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Докато Киев провежда мащабни спасителни операции и обявява ден на траур, руските системи за ПВО докладват за отбити атаки над десетки региони, а нови ята от дронове атакуват украинските градове

Кървава равносметка и нови сирени: Масирани нощни удари изправиха на нокти Украйна и Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта срещу 7 юли 2026 г. Русия продължи въздушния терор над Украйна с изстрелването на нови вълни от ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА) „Шахед“, след като предходното денонощие беше белязано от една от най-кръвопролитните балистични атаки срещу Киев за годината.

Поради текущата ситуация и динамиката на военните действия, официалните ведомства и медиите обобщават данните от изминалата нощ на големи интервали. Ето какво е потвърдено към 4:00 часа сутринта на 7 юли 2026 г. за ударите по цивилни обекти в двете страни.

Още новини от Украйна

Новата вълна от дронове над Украйна (23:00 ч. – 04:00 ч.)

В часовия диапазон между 23:00 часа на 6 юли и 04:00 часа на 7 юли Въздушните сили на Украйна обявиха тревога в редица области. Руските сили изстреляха нови групи от безпилотни апарати тип „Шахед“, като основните направления на движение бяха централните, южните и източните региони. Към 04:00 часа сутринта противовъздушната отбрана на Украйна продължаваше активна работа по прехващане на целите в небето, а местните власти призоваха гражданите да останат в укритията до отмяна на тревогата.

Трагедията в Киев и Киевска област: Разчистването под развалините

Паралелно с новите заплахи, през цялата нощ аварийните служби и доброволци в Киев работиха без прекъсване за разчистване на тоновете бетонни отломки. Текущият баланс след безпрецедентната комбинирана атака с 68 ракети и 351 дрона (включително балистични системи) показва огромни цивилни щети:

  • Жертви и ранени: В столицата Киев броят на загиналите цивилни достигна 15 души, а в Киевска област броят им нарасна на 8. Общият брой на ранените в региона надхвърля 100 души, сред които има и пет деца.
  • Разрушена инфраструктура: Повече от 30 жилищни сгради в районите Подил и Дарница претърпяха сериозни разрушения. В град Вишневе (Бучански район) спешно бяха евакуирани над 600 жители поради мащабен пожар в складови помещения и непосредствен риск от вторични детонации.
  • Енергиен колапс: Компанията „Укрэнерго“ потвърди, че вследствие на ударите са прекъснати енергийни съоръжения, което остави без електричество обширни зони в Киевска, Черниговска, Сумска, Харковска, Днепропетровска и Запорожка области.

Кметът на столицата Виталий Кличко официално обяви 7 юли 2026 г. за Ден на траур в Киев. Всички развлекателни събития в града са напълно забранени, а националните флагове са спуснати наполовина.

Ответни и среднощни удари на територията на Русия

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че масираният обстрел над Украйна е предприет като „удар на възмездие“ заради украинските атаки с дълъг обсег срещу руската петролна инфраструктура, които предизвикаха сериозен дефицит на горива в страната.

По официални данни на руското ведомство, в по-ранните часове дежурните средства за ПВО са прихванали и унищожили 116 украински безпилотни летателни апарата над 13 руски региона. Сред атакуваните зони бяха Белгородска, Брянска, Курска, Ленинградска и Тверска области, Краснодарският край и анексираният полуостров Крим. Местните руски управители съобщиха, че в по-голямата си част отломките са паднали в безлюдни зони, но на места има нанесени щети по цивилни обекти и локални прекъсвания на електрозахранването, като най-сериозен е бил случаят в Севастопол, където градът за кратко остана без ток преди пускането на резервните мощности.

Международна реакция преди срещата на върха

Нощният терор се провежда броени часове преди дългоочакваната среща на върха на НАТО в Анкара, Турция. Украинският президент Володимир Зеленски и новият генерален секретар на НАТО Марк Рюте остро осъдиха действията на Москва, окачествявайки ги като „безразборни атаки, насочени директно срещу мирното население“. Зеленски призова САЩ и европейските партньори за незабавно ускоряване на доставките на противоракетни системи Patriot, подчертавайки, че критичният недостиг на ракети-прехващачи коства човешки животи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отивам да си доспя

    0 0 Отговор
    Как може една система на ПВО да « докладва»?
    Вкъщи паркетът проговори…..
    И сега имам с кого да си разговарям.
    Благодаря ГанГаран, че ме разсъни!

    04:23 07.07.2026

  • 2 Критик

    5 2 Отговор
    Русия в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в градовете. Това са бездушни социопати!

    Коментиран от #3

    04:36 07.07.2026

  • 3 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Критик":

    През ВСВ от английските бомби за един ден в Хамбург са убити 200 хиляди души и един милион са напуснали града. По сравнение с англичаните, руснаците са кротки херувими.

    04:44 07.07.2026

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