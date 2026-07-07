Осем жертви и разрушена язовирна стена в Китай след опустошителни гръмотевични бури и тайфуна „Мейсак“

Серия от екстремни метеорологични явления връхлетя Китай, оставяйки след себе си сериозни материални щети и човешки жертви.

Стихията, водена от мощния тайфун „Мейсак“ и съпътстващите го интензивни гръмотевични бури, постави под тревога спасителните служби в най-засегнатите региони.

Жертви и първи щети

По информация на държавната информационна агенция „Синхуа“, най-малко осем души са загубили живота си в резултат на тежките гръмотевични бури. Поройните дъждове и силни ветрове са причинили сериозни разрушения, като ситуацията остава критична в множество населени места.

Бедствието в Нанинг

Проливните дъждове, донесени от тайфуна „Мейсак“, доведоха до критично покачване на водните нива. В град Нанинг водната стихия разруши язовирна стена. Срутването е изпратило тонове водна маса директно към близките населени места, наводнявайки жилищни райони и инфраструктурни обекти за минути.

Реакция на властите

Спасителните служби в засегнатите райони са мобилизирани напълно и се намират в най-висока степен на тревога. В ход са спешни операции по евакуация на населението от ниските и застрашени точки. Екипите работят по овладяване на наводненията и оказване на първа помощ на пострадалите, докато метеоролозите продължават да следят пътя на тайфуна.