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Осем жертви и разрушена язовирна стена в Китай след опустошителни гръмотевични бури и тайфуна „Мейсак“

Осем жертви и разрушена язовирна стена в Китай след опустошителни гръмотевични бури и тайфуна „Мейсак“

7 Юли, 2026 05:15, обновена 7 Юли, 2026 05:18 533 0

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Мощната стихия предизвика огромни наводнения в град Нанинг, спасителните служби са в най-висока степен на тревога

Осем жертви и разрушена язовирна стена в Китай след опустошителни гръмотевични бури и тайфуна „Мейсак“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия от екстремни метеорологични явления връхлетя Китай, оставяйки след себе си сериозни материални щети и човешки жертви.

Стихията, водена от мощния тайфун „Мейсак“ и съпътстващите го интензивни гръмотевични бури, постави под тревога спасителните служби в най-засегнатите региони.

Жертви и първи щети

По информация на държавната информационна агенция „Синхуа“, най-малко осем души са загубили живота си в резултат на тежките гръмотевични бури. Поройните дъждове и силни ветрове са причинили сериозни разрушения, като ситуацията остава критична в множество населени места.

Бедствието в Нанинг

Проливните дъждове, донесени от тайфуна „Мейсак“, доведоха до критично покачване на водните нива. В град Нанинг водната стихия разруши язовирна стена. Срутването е изпратило тонове водна маса директно към близките населени места, наводнявайки жилищни райони и инфраструктурни обекти за минути.

Реакция на властите

Спасителните служби в засегнатите райони са мобилизирани напълно и се намират в най-висока степен на тревога. В ход са спешни операции по евакуация на населението от ниските и застрашени точки. Екипите работят по овладяване на наводненията и оказване на първа помощ на пострадалите, докато метеоролозите продължават да следят пътя на тайфуна.


Китай
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