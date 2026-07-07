Стуб: Лидерите на НАТО подкрепят дълбоките удари на Украйна в Русия

Лидерите на страните членки на НАТО напълно разбират и подкрепят кампанията на Украйна за нанасяне на засилени удари с голям обсег дълбоко в руската територия. Това заяви финландският президент Александър Стуб в интервю за авторитетното издание Financial Times, дадено в навечерието на срещата на върха на Алианса в Анкара. Според него стратегическата цел на тези атаки срещу руска военна и енергийна инфраструктура е оказването на максимален натиск върху Москва, който да принуди Владимир Путин да се завърне на масата за преговори.

Промяна в стратегията на Запада

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„Мисля, че всички лидери на НАТО разбират защо Украйна прави това. Всички вярват, че трябва да продължим да увеличаваме натиска“, коментира Стуб. Изказването му бележи сериозен завой в досегашната реторика на съюзниците, част от които първоначално изразяваха сериозни опасения относно евентуална ядрена ескалация от страна на Кремъл.

Финландският държавен глава разкри, че масираната украинска кампания с дронове е променила стратегическото мислене на Вашингтон и останалите партньори. Успехите на Киев да пренесе войната на руска територия са доказали своята ефективност, парализирайки около 40% от капацитета на петролните рафинерии в Русия и увреждайки ключови военни обекти.

Киев с най-силни позиции от началото на конфликта

Според оценката на Александър Стуб в момента Украйна се намира в „най-добрата си позиция във военно, политическо и финансово отношение“ от началото на пълномащабната инвазия. Доказателство за това е зачестилата нервна и тревожна активност вътре в самата Русия.

Стуб подчерта няколко ключови фактора за новия баланс на силите:

Икономически и психологически шок за Москва: Когато последиците от войната станат лични за обикновените руски граждани, обществените нагласи ще започнат да се обръщат срещу режима на Путин.

Когато последиците от войната станат лични за обикновените руски граждани, обществените нагласи ще започнат да се обръщат срещу режима на Путин. Превес на бойното поле: Нарастващият капацитет на Украйна за производство и изстрелване на далекобойни оръжия драстично е наклонил баланса при въздушните операции.

Нарастващият капацитет на Украйна за производство и изстрелване на далекобойни оръжия драстично е наклонил баланса при въздушните операции. Стратегически провал за Русия: Москва напълно се провали в първоначалните си цели – вместо да спре разширяването на НАТО и интеграцията на Украйна с Европа, тя постигна точно обратното, включително присъединяването на Финландия и Швеция към Алианса.

Рискове от ескалация и китайските „червени линии“

Въпреки оптимистичната оценка, финландският президент призна, че рисковете от ескалация остават реални. Той разкри, че по време на скорошна среща с китайския външен министър Ван И темата за възможен ядрен отговор от страна на Русия е била детайлно обсъдена. По думите му Пекин е изразил изключително твърда позиция против използването на ядрени оръжия, поставяйки множество „червени линии“ пред Кремъл.

Стуб предупреди още, че европейските държави трябва да останат реалисти и да бъдат подготвени за засилване на руските хибридни атаки в краткосрочен план – включително кибератаки, саботажи и нарушения на въздушното пространство, които се наблюдават почти ежедневно.