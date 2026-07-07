Кървав Ден на независимостта в САЩ: 100 убити и 340 ранени при масови стрелби

Най-малко 100 души загубиха живота си, а други 340 получиха огнестрелни рани по време на удължения празничен уикенд за Деня на независимостта на САЩ. Данните бяха оповестени от неправителствената организация Gun Violence Archive (GVA), която следи инцидентите с оръжие в реално време. Черната статистика превърна националния празник в един от най-кървите периоди за годината.

Хронология на насилието

Празничните събития, съвпадащи с историческия юбилей от обявяването на независимостта, бяха съпътствани от вълна от над 20 масови стрелби в поне 17 щата. Според дефиницията на GVA, за „масова стрелба“ се счита инцидент, при който са простреляни четирима или повече души, без да се брои стрелецът.

Сред най-сериозните огнища на насилие се оказаха:

Ню Йорк : При стрелба в Бруклин (района на Кони Айлънд) по време на празничните фойерверки бяха ранени осем души, четири от които деца на възраст между 6 и 14 години.

: При стрелба в Бруклин (района на Кони Айлънд) по време на празничните фойерверки бяха ранени осем души, четири от които деца на възраст между 6 и 14 години. Чикаго : Градът отново регистрира огромна концентрация на насилие, като десетки хора бяха простреляни при улични сблъсъци и партита в затворени общности.

: Градът отново регистрира огромна концентрация на насилие, като десетки хора бяха простреляни при улични сблъсъци и партита в затворени общности. Флорида (Пенсакола) : Един човек загина, а шестима младежи бяха ранени при стрелба в центъра на града веднага след края на празничната нощ.

: Един човек загина, а шестима младежи бяха ранени при стрелба в центъра на града веднага след края на празничната нощ. Мисисипи и Тексас: Масови стрелби по време на традиционните за 4 юли квартални барбекюта и блокови партита отнеха животи и раниха десетки, включително малки деца.

Причини за празничния пик

Експертите по криминология посочват, че летните месеци и големите национални празници в САЩ традиционно бележат пик в криминалната хроника. Комбинацията от високи температури, масови събирания на открито, консумация на алкохол и лесният достъп до огнестрелни оръжия често превръщат битови спорове в смъртоносни масови инциденти.

Трагедиите се разиграха на фона на засилени политически дебати. В празничната си реч президентът Доналд Тръмп отново подчерта важността на защитата на Втората поправка от Конституцията на САЩ, която гарантира правото на гражданите да притежават оръжие. В същото време организации за контрол върху оръжията подновиха призивите си към Конгреса за по-строги федерални ограничения.