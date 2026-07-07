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Кървав Ден на независимостта в САЩ: 100 убити и 340 ранени при масови стрелби

Кървав Ден на независимостта в САЩ: 100 убити и 340 ранени при масови стрелби

7 Юли, 2026 04:53, обновена 7 Юли, 2026 04:56 1 345 9

  • стрелби-
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  • празник-
  • сащ

Празненствата за 250-годишнината на страната бяха помрачени от безпрецедентна вълна от насилие с огнестрелно оръжие в десетки щати

Кървав Ден на независимостта в САЩ: 100 убити и 340 ранени при масови стрелби - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 100 души загубиха живота си, а други 340 получиха огнестрелни рани по време на удължения празничен уикенд за Деня на независимостта на САЩ. Данните бяха оповестени от неправителствената организация Gun Violence Archive (GVA), която следи инцидентите с оръжие в реално време. Черната статистика превърна националния празник в един от най-кървите периоди за годината.

Хронология на насилието

Празничните събития, съвпадащи с историческия юбилей от обявяването на независимостта, бяха съпътствани от вълна от над 20 масови стрелби в поне 17 щата. Според дефиницията на GVA, за „масова стрелба“ се счита инцидент, при който са простреляни четирима или повече души, без да се брои стрелецът.

Сред най-сериозните огнища на насилие се оказаха:

  • Ню Йорк: При стрелба в Бруклин (района на Кони Айлънд) по време на празничните фойерверки бяха ранени осем души, четири от които деца на възраст между 6 и 14 години.
  • Чикаго: Градът отново регистрира огромна концентрация на насилие, като десетки хора бяха простреляни при улични сблъсъци и партита в затворени общности.
  • Флорида (Пенсакола): Един човек загина, а шестима младежи бяха ранени при стрелба в центъра на града веднага след края на празничната нощ.
  • Мисисипи и Тексас: Масови стрелби по време на традиционните за 4 юли квартални барбекюта и блокови партита отнеха животи и раниха десетки, включително малки деца.

Причини за празничния пик

Експертите по криминология посочват, че летните месеци и големите национални празници в САЩ традиционно бележат пик в криминалната хроника. Комбинацията от високи температури, масови събирания на открито, консумация на алкохол и лесният достъп до огнестрелни оръжия често превръщат битови спорове в смъртоносни масови инциденти.

Трагедиите се разиграха на фона на засилени политически дебати. В празничната си реч президентът Доналд Тръмп отново подчерта важността на защитата на Втората поправка от Конституцията на САЩ, която гарантира правото на гражданите да притежават оръжие. В същото време организации за контрол върху оръжията подновиха призивите си към Конгреса за по-строги федерални ограничения.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пунко

    20 2 Отговор
    Те така баце се празва независимост,каубойски стрелби на пусия,ама нали са независими наследници на крадци и престъпници

    05:04 07.07.2026

  • 2 Дмитрий Медведев,към САЩ...

    22 1 Отговор
    Първо си оправете проблемите във вашата страна,че тогава се занимавайте с нашите...!

    05:05 07.07.2026

  • 3 Истината

    9 2 Отговор
    Това са негри и латиноси.

    Коментиран от #6

    05:13 07.07.2026

  • 4 Защо се опитват

    11 0 Отговор
    да ни обясняват причините за подобни случаи в Щатите? Та тя е повече от ясна и се обяснява с разбойническия произход на тази т.н. "нация"...

    05:26 07.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Държава изградена от кръвта на милиони избити и угнетени ,и все още е така

    05:28 07.07.2026

  • 6 Не, това са

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Американски граждани - на същата тази държава, която е пример за демокрация по света... Каквото прави държавата, това се прави и в държавата...

    05:31 07.07.2026

  • 7 Сандо

    9 0 Отговор
    Че то там по-страшно и опасно отколкото в окраината.

    05:37 07.07.2026

  • 8 пръц

    4 0 Отговор
    краварите така се забавляват като се гърмят по улиците.

    05:40 07.07.2026

  • 9 Планетата на маймуните

    2 0 Отговор
    В "демокрацията" е така. Айде на бас какви са били на цвят извършителите! Маймуните е най добре да си стоят в родната им Африка.

    06:10 07.07.2026