Кървав Ден на независимостта в САЩ: 100 убити и 340 ранени при масови стрелби

Най-малко 100 души загубиха живота си, а други 340 получиха огнестрелни рани по време на удължения празничен уикенд за Деня на независимостта на САЩ. Данните бяха оповестени от неправителствената организация Gun Violence Archive (GVA), която следи инцидентите с оръжие в реално време. Черната статистика превърна националния празник в един от най-кървите периоди за годината.
Хронология на насилието
Празничните събития, съвпадащи с историческия юбилей от обявяването на независимостта, бяха съпътствани от вълна от над 20 масови стрелби в поне 17 щата. Според дефиницията на GVA, за „масова стрелба“ се счита инцидент, при който са простреляни четирима или повече души, без да се брои стрелецът.
Сред най-сериозните огнища на насилие се оказаха:
- Ню Йорк: При стрелба в Бруклин (района на Кони Айлънд) по време на празничните фойерверки бяха ранени осем души, четири от които деца на възраст между 6 и 14 години.
- Чикаго: Градът отново регистрира огромна концентрация на насилие, като десетки хора бяха простреляни при улични сблъсъци и партита в затворени общности.
- Флорида (Пенсакола): Един човек загина, а шестима младежи бяха ранени при стрелба в центъра на града веднага след края на празничната нощ.
- Мисисипи и Тексас: Масови стрелби по време на традиционните за 4 юли квартални барбекюта и блокови партита отнеха животи и раниха десетки, включително малки деца.
Причини за празничния пик
Експертите по криминология посочват, че летните месеци и големите национални празници в САЩ традиционно бележат пик в криминалната хроника. Комбинацията от високи температури, масови събирания на открито, консумация на алкохол и лесният достъп до огнестрелни оръжия често превръщат битови спорове в смъртоносни масови инциденти.
Трагедиите се разиграха на фона на засилени политически дебати. В празничната си реч президентът Доналд Тръмп отново подчерта важността на защитата на Втората поправка от Конституцията на САЩ, която гарантира правото на гражданите да притежават оръжие. В същото време организации за контрол върху оръжията подновиха призивите си към Конгреса за по-строги федерални ограничения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пунко
05:04 07.07.2026
2 Дмитрий Медведев,към САЩ...
05:05 07.07.2026
3 Истината
Коментиран от #6
05:13 07.07.2026
4 Защо се опитват
05:26 07.07.2026
5 Kaлпазанин
05:28 07.07.2026
6 Не, това са
До коментар #3 от "Истината":Американски граждани - на същата тази държава, която е пример за демокрация по света... Каквото прави държавата, това се прави и в държавата...
05:31 07.07.2026
7 Сандо
05:37 07.07.2026
8 пръц
05:40 07.07.2026
9 Планетата на маймуните
06:10 07.07.2026