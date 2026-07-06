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Москва: Киев отказва примирие в Константиновка за телата на загиналите войници
  Тема: Украйна

Москва: Киев отказва примирие в Константиновка за телата на загиналите войници

6 Юли, 2026 08:50 1 865 107

  • русия-
  • украйна-
  • константиновка-
  • донбас-
  • крим-
  • владимир путин

Руските военни командири са съобщили на президента Владимир Путин в петък, че силите на Москва са поели контрол над Константиновка, въпреки че Украйна отрече твърдението, заявявайки, че силите ѝ остават под контрол над града

Москва: Киев отказва примирие в Константиновка за телата на загиналите войници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украйна отказа да спре обстрела на град Константиновка в източната част на страната, за да позволи на Русия да предаде телата на загиналите украински войници. Това се казва в изявление на руското Министерство на отбраната в неделя, цитирано от "Ройтерс".

Руските военни командири са съобщили на президента Владимир Путин в петък, че силите на Москва са поели контрол над Константиновка, въпреки че Украйна отрече твърдението, заявявайки, че силите ѝ остават под контрол над града.

Константиновка е ключово място, чието превземане Москва отдавна се стреми във военната си кампания в Донецка област.

Припомняме, че Русия заяви по-рано, че е предложила шестчасово прекратяване на огъня в и около Константиновка в понеделник, за да се улесни предаването на телата на украинските военнослужещи, и е дала на Киев срок в неделя за отговор.

Министерството на отбраната и Генералният щаб на Украйна не отговориха веднага на изпратено по имейл искане за коментар.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    48 60 Отговор
    Гореща новина - "Украйна отказа да вземе телата на своите военнослужещи от Константиновка," –> Министерството на отбраната на Руската федерация...

    Всъщност, малко хора се съмняваха. Зеленски и бандата му определено не се нуждаят от това.

    Първо, не могат да покажат на целия свят, че Константиновка е руска (и още дълго време ще разказват истории за героичната защита на "крепостта").

    Второ, ще е необходимо незабавно да се признаят за починали и да се плати обезщетение на семействата (имат ли нужда от това?)

    И затова идва "решението".
    Поради тази причина сега ще трябва да се събират тру повете на войниците от Въоръжените сили на Украйна и да се изпращат стотици хладилници до беларуската граница по заобиколни пътища.

    Коментиран от #29, #38

    08:52 06.07.2026

  • 2 хихи

    51 55 Отговор
    ВСУ с помоща на НАТО и руската армия бавно настъпва към Киев...

    Коментиран от #8

    08:53 06.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Володимир Зеленски, президент

    20 58 Отговор
    Константиновка е руска само в докладите на фатмака Герасимов 😄☝️

    Коментиран от #46

    08:54 06.07.2026

  • 5 Язък

    18 51 Отговор
    Пак са Обманули и Надули монголоидното Избегало от готвача.
    А Константиновка е изцяло украинска.
    Вовка приключи ВОЙНАТА ПОЗОРНО

    Коментиран от #11, #28, #49

    08:54 06.07.2026

  • 6 стоян георгиев

    17 53 Отговор
    Защо да се спират военните действия щом русия е превзела града?всъщност това е тъп руски номер дето го правят често.обявяват даден град за превзет и после искат примирие за да се прегрупират ,нещо което украйна няма как да разреши.цирка с убитите е за вътрешна употреба,но се използва и от троловете за да покажат колко голям хуманист е бил путин!

    Коментиран от #33

    08:55 06.07.2026

  • 7 Ватенките напускат Крим .Пешком.

    16 40 Отговор
    Мухи.

    Коментиран от #21

    08:55 06.07.2026

  • 8 Ха-ха-ха

    42 34 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    Ъхъ...13 год у ДОНБАС?
    Хахахаха
    И армията на Ким не успя да им помогне на монголите
    Ха-ха-ха

    08:56 06.07.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    35 42 Отговор
    И тая "непревземаема" фортецята падна!
    🤣🤣🤣

    Идва ред на Лиман, Дружковка, Славянск, Краматорск, Доброполе....

    Коментиран от #13, #18

    08:56 06.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Наблюдател

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "Язък":

    Съгласен съм.

    08:57 06.07.2026

  • 12 ВВП

    37 9 Отговор
    Зелю фашиста и режима не искат да оберат труповете ,защото ще се разпадне ,,победата ,на Зеления уродлив палячо ..

    08:58 06.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фен

    21 6 Отговор
    Ами за нас е по-добре. Ако си приберат телата, ще трябва да даваме пари и за украинските вдовици...

    08:59 06.07.2026

  • 17 Софиянец

    25 7 Отговор
    Евала Зеля! Така се крият реалните загуби! После как иначе ще обясняваш, че имате само 35 000 убити 😂😂😂

    08:59 06.07.2026

  • 18 Само питам

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Това в Донбас ли е?

    Коментиран от #25

    09:02 06.07.2026

  • 19 Анализатор

    9 18 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Значи още повече рускини на "свободния пазар на труда"...
    Цените падат...!
    Ураааа!🤣

    09:02 06.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Така е, 20 към 1 да украйне, ама не си разбрал, тук по-високият резултат не се гони 🤭

    09:02 06.07.2026

  • 21 Опорката ти е без опора

    21 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ватенките напускат Крим .Пешком.":

    Само ти не разбра, че в Крим имат бензин без ограничения.

    Коментиран от #27, #30, #34, #43

    09:02 06.07.2026

  • 22 И тва доживех ..

    8 19 Отговор
    Искаш бензин,.. подписваш Контракт за .. ЧЕРНОЗЕМ у ДОНБАС?!?
    Хихихихихи
    Айде копейки,..изгодна и добре платена работа
    Хихихихихи

    09:02 06.07.2026

  • 23 Цъ...

    8 15 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъ.....":

    Ватимир Путькин отписа и Крим.

    09:03 06.07.2026

  • 24 Хихиих

    19 4 Отговор
    Баш преди срещата на нато в турция, където Зелката се гласеше да ходи да разправя за военните си "победи" и да проси още пари и оръжия, Руската армия му провали плановете! Хахаххахахах

    09:03 06.07.2026

  • 25 Цъ....

    5 10 Отговор

    До коментар #18 от "Само питам":

    Близо до Лиса бон
    👍😄👍

    09:04 06.07.2026

  • 26 Мишел

    15 6 Отговор
    В Киев решиха, че когато съберат 400 тела на убити руснаци, ще ги разменят за труповете на 13000 украински военни.
    Русия трябва да започне да публикува данните по документите на убитите украински военни. Така ще ускори процеса.

    Коментиран от #37

    09:05 06.07.2026

  • 27 Имат по.. га ЗО...ВУ-на

    6 13 Отговор

    До коментар #21 от "Опорката ти е без опора":

    АааааааХахахаха
    Изкараха Лошадите и магаретата
    КРИМ... ум ре

    09:06 06.07.2026

  • 28 Така ли?

    15 4 Отговор

    До коментар #5 от "Язък":

    ВСУ имали действащ щаб в Константинова? Има ли снабдяване с храна, боеприпаси, медицински материали? Извозват ли ранени, убити? Дай отговори, но не от пропагандата и ще ти стане ясно. Ако сега наистина не ти е ясно. Само едно ще те питам: какви са тия 5000 окраински трупа, които Киев не иска? Истински ли са? И никой не ги отрича.

    Коментиран от #32

    09:06 06.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Колко струва литър бензин в Крим?

    6 13 Отговор

    До коментар #21 от "Опорката ти е без опора":

    😅😅😅😅😅😅😅
    Самият временен губернатор на Крим забрани продажбата на горива на частни лица на остров Крим.
    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #47, #58, #106

    09:07 06.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Руската пропаганда

    5 8 Отговор

    До коментар #28 от "Така ли?":

    Има за за цел глупака.

    09:08 06.07.2026

  • 33 Гробар

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Ще разбереш, когато синът ти загине на фронта. Ако имаш син. Коя ненормалница би заченала от селски идиот като тебе.

    Коментиран от #42

    09:09 06.07.2026

  • 34 Имат дръжки

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Опорката ти е без опора":

    и да имаш бензин е ценност ли ?

    09:09 06.07.2026

  • 35 Мишел

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Затова редовно размените са 1000 трупа на украинци за 25-30 руски, нали?

    Коментиран от #60

    09:09 06.07.2026

  • 36 Зеля

    7 2 Отговор
    И за кво са ми тия трупове? Вече няма къде да ги копам! Дръжте си ги! На мен пари и оръжия ми трябват!

    09:10 06.07.2026

  • 37 Последно

    6 10 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Ху Йло пристигна ли в Константиновка или оше е у... Купянск?
    Хихихихихи
    Почна мобилизацията на 450 000 монголья у московия, искаш ли контракт?
    Хихихихихи

    09:10 06.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    14 8 Отговор

    До коментар #31 от "ХЕ ХЕ ХЕ":

    НАТО сме на световното по футбол,на Тур дьо Франс,на Халкидики. Щракаме си с пръсти.Ватенките 5 години са избивани като кучета в Донбаско.Усещаш ли разликата?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #55

    09:11 06.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Макробиолог

    4 7 Отговор
    Тая схема ще се обанкрути ,накратко,когат дронове отнесат студентско общежитие или автобус с деца, след 2-3дни ГРУ на ВС на РФ,знае трите имена на съответния оператор и неговия командир дал приказа.От космоса мож да виждаш рафинерии и да ги палиш с дронове,и?В Иран камък върху камък не остана, но на погребението се събраха тия коит уж трябваше да го свалят.

    09:13 06.07.2026

  • 42 Ку- ку

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Гробар":

    Здрастиии . Нормалните хора не пишат такива неща , знаеш ли ?

    Коментиран от #63

    09:14 06.07.2026

  • 43 Гресирана ватенка

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Опорката ти е без опора":

    Цена на литър бензин в Крим -0,00 рубли😁😁😁

    09:14 06.07.2026

  • 44 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Вселенски":

    Съгласен съм.

    09:15 06.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Володимир Зеленски, президент":

    Още ли вярвате на 🤡. На този всяка дума е лъжа.

    09:16 06.07.2026

  • 47 Това са безспорни

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Колко струва литър бензин в Крим?":

    Факти.

    09:16 06.07.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    8 3 Отговор
    Черешката на тортата от ударите от тази вечер е този по Вишневое, западно предградие на Киев.

    Там е ударен машиностроителния завод "Визар", използван от ВСУ за складиране и производство на ракетно-артилерийско въоръжение. Вторичните експлозии продължават. Властите наредиха евакуация, заради продължаващите експлозии и безразборно самоизстрелване на ракетно въоръжение във всички посоки.
    Като допълнение, в резултат на избухващите боеприпаси се е образувал и огромен токсичен облак....

    Коментиран от #53

    09:17 06.07.2026

  • 49 Кубрат

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Язък":

    Вас наркомана ви лъже 4 години, пратете му още някой милиард. Шматки.

    09:18 06.07.2026

  • 50 ГОЙДААА МОНГОЛЬЯКИ...

    4 2 Отговор
    ГОЙДААА у чувальо!
    АааааааХахахаха
    3 дневната ДВИЖУХА на пиздоглазия Фюрер Педофил... оше ли върви по ПЛАН..
    ?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #73

    09:19 06.07.2026

  • 51 Mъpша си

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    тиМалоумникНасран.

    09:20 06.07.2026

  • 52 Много им се иска на орките

    7 5 Отговор
    но номера няма да мине

    09:20 06.07.2026

  • 53 Гресирана ватенка

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в сектор Газа 😁😁😁

    09:21 06.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Руснак без крак

    5 6 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    09:22 06.07.2026

  • 56 az СВО Победа 81

    7 5 Отговор
    Поредната голяма зрада се получи с тая Константиновка, а? 🤣

    И то точно преди срещата на НАТО в Истанбул, където наркофюрерът мислеше да отрапортува пред спонсорите, че "печели" войната..... 🤣

    09:22 06.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 абе льольо

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "Колко струва литър бензин в Крим?":

    112 бензиностанции в Крим продават гориво без ограничение! Цена на горивото-А92-124,1 рубли, А-95-136,81, дизел-152,2 и газ-80!

    Коментиран от #72

    09:23 06.07.2026

  • 59 Хахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Вселенски":

    На теб нищо не ти е ясно, замина покрайнината, свърши се с наркомана. Следващите са такива като теб.

    09:25 06.07.2026

  • 60 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Размените на трупове не са доказателство за загубите.

    Коментиран от #66, #71, #74

    09:25 06.07.2026

  • 61 Призовавам

    7 1 Отговор
    Собствениците на "Факти" да си обуздаят модераторите! Трети ден "минусите са в повече от посетилите статиите!

    Коментиран от #89

    09:25 06.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 стоян георгиев

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "Ку- ку":

    Той не знае какво прави.отнасяй се с копейките като с болни хора.те реално са такива.

    09:26 06.07.2026

  • 64 ру БЛАТА

    5 6 Отговор

    До коментар #54 от "Кубрат":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    Коментиран от #79

    09:27 06.07.2026

  • 65 любопитен

    6 2 Отговор
    Как се изплащат обезщетения на 13 500 загинали?

    09:27 06.07.2026

  • 66 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Минус около 13 500 за ВСУ в Константиновка....

    Коментиран от #70, #80

    09:27 06.07.2026

  • 67 Сесесере2🤢🤮

    4 6 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    09:27 06.07.2026

  • 68 УСПЕХ УКРАЙНА

    3 2 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    09:27 06.07.2026

  • 69 Крепостен на Хартиената мечка

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "Дон Корлеоне":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин

    Коментиран от #77

    09:28 06.07.2026

  • 70 Ол1гофрен,

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "az СВО Победа 81":

    Източник?

    09:28 06.07.2026

  • 71 мушмул

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    "Размените на трупове не са доказателство за загубите". Твоите твърдения ли са доказателство?

    Коментиран от #76

    09:29 06.07.2026

  • 72 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #58 от "абе льольо":

    Интересно защо в крим не го знаят?в крим освен бензин няма и ток.вижда се от космоса.същото е и в окупираната част на херсонска област.

    Коментиран от #75, #82, #83, #88

    09:29 06.07.2026

  • 73 Хахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "ГОЙДААА МОНГОЛЬЯКИ...":

    Много ясно че върви по план 2 милиона с перчеми гният по полетата на Покрайна. Защото наркомана не ги пребира.

    09:30 06.07.2026

  • 74 Копейката се удря с бордюр у главата

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    После му се обяснява.

    09:30 06.07.2026

  • 75 Наблюдател

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Съгласен съм.

    09:31 06.07.2026

  • 76 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #71 от "мушмул":

    Доказателство е руското настъпление .за пет години.без огромните жертви русия нямаше да се радва на настъпление по 10 км годишно.да другарю,десет км годишно напредва русия в тази война и само огромния брой жертви е причината за това.

    Коментиран от #81

    09:32 06.07.2026

  • 77 Всяка сутрин 8 милиарди души се събуждат

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    09:32 06.07.2026

  • 78 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    На потника ракава коги се налапа почва Константиновка да се появява у монитора на фирканите пиенци

    09:33 06.07.2026

  • 79 Преди руснаците бяха крепостни

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "ру БЛАТА":

    Сега са роби.

    09:34 06.07.2026

  • 80 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #66 от "az СВО Победа 81":

    Това ви остава за успокоение на вас робите.колкоме загубил другия за да се защити от вас..украйна и 130000 жертви да даде са оправдани защото си защитава земята и народа.замкакво умря обаче тоя руснак?за какво няма бензин за какво няма пари за какво няма права?това е въпроса другар,а не украинските жертви които са напълно нормални в тази ситуация.

    Коментиран от #85

    09:34 06.07.2026

  • 81 Сметах,сметах

    1 5 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    Коментиран от #87

    09:35 06.07.2026

  • 82 Хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Ти откъде знаеш.не мисли за Крим, виж във малката Одеса какво става. И се погрижи за жена си. Стоянка са.

    09:36 06.07.2026

  • 83 абе льольо

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Ток няма в Севастопол, а не в целия Крим! За горивото кой знае и кой не, ти не си меродавния!

    Коментиран от #90

    09:37 06.07.2026

  • 84 Аууу

    1 4 Отговор
    Няма край руския позор

    09:41 06.07.2026

  • 85 Хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "стоян георгиев":

    Цървул продажен, първо има и бензин и интернет, второ руснака умира за своята земя, трето няма такова нещо като украинец има малоруси. Гледай си край дунавското село. Руснаци и малоруси ще се разберат и без някакви си роби

    Коментиран от #95

    09:41 06.07.2026

  • 86 Лоша работа

    1 4 Отговор
    Руснаците не могат да си съберат труповете, защото украинците ги дронират денонощно. Ще се разсмърди и чак в Москва ще се усети.

    Коментиран от #91

    09:44 06.07.2026

  • 87 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Сметах,сметах":

    Даже и в предградията на марс..хах...от донецк до покровск едва ли е повече от 50 км.измря маса руснак за тия 50 км и продължават да се напъват макар че реално всичко в тази зона е на кайма.

    09:45 06.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #83 от "абе льольо":

    Ежедневно стотици руснаци поместват клипове в телеграм за оцеляването си в крим и бягството от полуострова.изявленията на кримското ръководство за бензина също може да ги прочетеш а самия факт че пишеш как имало бензин несъвместим с по новите автомобили показва и колко ти е акъла,но споко третираме ви като болни .не се натоварвай!

    Коментиран от #93, #96, #98, #103

    09:48 06.07.2026

  • 91 любопитен

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Лоша работа":

    Що си мислиш, че сега не смърди от 13 500?

    09:48 06.07.2026

  • 92 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "ухльоф":

    Това доказва че в крим има бензин ли?хах...ха...страхотен си!

    09:49 06.07.2026

  • 93 абе льольо

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    "а самия факт че пишеш как имало бензин несъвместим с по новите автомобили...", не си спомням да съм писал подобно нещо! В коя реалност и кое измерение си? Или тъчеш на много станове и шашардисването ти е перманентно!

    Коментиран от #97

    09:50 06.07.2026

  • 94 АБВ

    2 1 Отговор
    "Сoбствениците на Фakти да си обуздаят модераторите! Трети ден "минусите са в повече от посетилите статиите!"

    Няма мoдeрaтop, има БОТ, на който са му вкарани няколко думи и трие при наличието им. Може би има някаква жива мoдeрация при докладвани мнения, когато се трият такива напълно отговарящи на условията, но неотговорящи на редакционната политика.
    А манипулацията на оценките с -/+ показва ниска софтуерна компетентност.

    09:51 06.07.2026

  • 95 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Хахаха":

    Явно народ дето не съществува избива руснаците четири години .странна ситуация? Та я разкажи каква земя е тази дето умира човек от камчатка за нея.от камчатка до херсон са вероятно 10000 км.русиямимамземя да засели в нея сащ и китай и индия взети заедно.зсслужава ли си граждани на страната живеещи на 10000 км от конфликта да умират за някакви си смешни територии които русия има в огромно количество?

    09:53 06.07.2026

  • 96 мушмул

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    "Какво се случва с бензина в Крим и Севастопол на 5 юли 2026 г.
    Ситуацията с бензина в Крим остава напрегната, заяви ръководителят на Министерството на горивата и енергетиката на републиката Владимир Воронкин. Въпреки това, днес горивото беше пуснато в безплатна продажба на 112 бензиностанции"
    Ето ти и техен официален източник! После кой бил болен?

    Коментиран от #99

    09:54 06.07.2026

  • 97 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "абе льольо":

    Виж си коментарите.не се притеснявай третираме те според диагнозата ти!

    Коментиран от #100

    09:55 06.07.2026

  • 98 мушмул

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    "...безплатна продажба...", гугъл преводач, да се чете в реален превод-без ограничения!

    09:55 06.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 абе льольо

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "стоян георгиев":

    "112 бензиностанции в Крим продават гориво без ограничение! Цена на горивото-А92-124,1 рубли, А-95-136,81, дизел-152,2 и газ-80"! Ами ето ми го коментара за горивата, прегледах си и другите постове, а ти прегледа ли се?

    09:57 06.07.2026

  • 101 мушмул

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "стоян георгиев":

    Виж сега пост 98 съм ти го обяснил, но си прекалено бърз и ръката ти изпреварва мисълта, ако е имаш изобщо! Писах ти гугъл преводач, и ти го преведох реално!

    10:00 06.07.2026

  • 102 Нали я бяхте превзели

    0 1 Отговор
    А сега искате примирие, гнусна, вулгарна и човеконенавистна руска върхушка. Унищожихте и поробихте собствения си народ-империя на злото! Само в Русия това зло има условия да се възражда и възражда , защото народа е увреден от този тормоз.

    Коментиран от #105

    10:02 06.07.2026

  • 103 Дон Турболенто

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Дай да си го кажем така. Хващаш се за всяка "партенка" и се опитваш да се убеждаваш, че Укра ще спечели. Ами не, няма да спечели. Че има проблем там с бензина, има, но ти кълвеш на всяка медиина интерпретация, която се опитва да ни представи някаква друга реалност. Така обаче ще могат да ти замазват очите до един момент. После ще трябва да има болезнен сблъсък с реалността.

    10:04 06.07.2026

  • 104 Пламен

    0 0 Отговор
    Чей са....нещо не се връзва....превзели били, а искат примирие

    10:07 06.07.2026

  • 105 Дон Турболенто

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Нали я бяхте превзели":

    Още преди повече от седмица един от съоснователите на "Deep State" лично заяви, че градът е почти изгубен за ВСУ и е въпрос на време да падне окончателно. Не го казва ТАСС или някоя просруска медия, а един от главните в "Deep State". Пък ти можеш да се кълчиш колкото искаш. Те тАва е положението, Минке! :-)))

    10:09 06.07.2026

  • 106 Пенчо

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Колко струва литър бензин в Крим?":

    Не си ходил на училище… Най малко пък си учил география… Има карти, има глобуси… Крим не е остров!!!!
    Олигофрен неграмотен..

    10:10 06.07.2026

  • 107 Ами отговориха с

    1 0 Отговор
    Не вече укронаzzистите, защото така ще покажат че губят, а не както представят на запада, че печелят.

    10:17 06.07.2026

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