Москва: Киев отказва примирие в Константиновка за телата на загиналите войници

Украйна отказа да спре обстрела на град Константиновка в източната част на страната, за да позволи на Русия да предаде телата на загиналите украински войници. Това се казва в изявление на руското Министерство на отбраната в неделя, цитирано от "Ройтерс".

Руските военни командири са съобщили на президента Владимир Путин в петък, че силите на Москва са поели контрол над Константиновка, въпреки че Украйна отрече твърдението, заявявайки, че силите ѝ остават под контрол над града.

Константиновка е ключово място, чието превземане Москва отдавна се стреми във военната си кампания в Донецка област.

Припомняме, че Русия заяви по-рано, че е предложила шестчасово прекратяване на огъня в и около Константиновка в понеделник, за да се улесни предаването на телата на украинските военнослужещи, и е дала на Киев срок в неделя за отговор.

Министерството на отбраната и Генералният щаб на Украйна не отговориха веднага на изпратено по имейл искане за коментар.