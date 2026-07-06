Москва: Киев отказва примирие в Константиновка за телата на загиналите войници

Украйна отказа да спре обстрела на град Константиновка в източната част на страната, за да позволи на Русия да предаде телата на загиналите украински войници. Това се казва в изявление на руското Министерство на отбраната в неделя, цитирано от "Ройтерс".
Руските военни командири са съобщили на президента Владимир Путин в петък, че силите на Москва са поели контрол над Константиновка, въпреки че Украйна отрече твърдението, заявявайки, че силите ѝ остават под контрол над града.
Константиновка е ключово място, чието превземане Москва отдавна се стреми във военната си кампания в Донецка област.
Припомняме, че Русия заяви по-рано, че е предложила шестчасово прекратяване на огъня в и около Константиновка в понеделник, за да се улесни предаването на телата на украинските военнослужещи, и е дала на Киев срок в неделя за отговор.
Министерството на отбраната и Генералният щаб на Украйна не отговориха веднага на изпратено по имейл искане за коментар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Всъщност, малко хора се съмняваха. Зеленски и бандата му определено не се нуждаят от това.
Първо, не могат да покажат на целия свят, че Константиновка е руска (и още дълго време ще разказват истории за героичната защита на "крепостта").
Второ, ще е необходимо незабавно да се признаят за починали и да се плати обезщетение на семействата (имат ли нужда от това?)
И затова идва "решението".
Поради тази причина сега ще трябва да се събират тру повете на войниците от Въоръжените сили на Украйна и да се изпращат стотици хладилници до беларуската граница по заобиколни пътища.
Коментиран от #29, #38
08:52 06.07.2026
2 хихи
Коментиран от #8
08:53 06.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #46
08:54 06.07.2026
5 Язък
А Константиновка е изцяло украинска.
Вовка приключи ВОЙНАТА ПОЗОРНО
Коментиран от #11, #28, #49
08:54 06.07.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #33
08:55 06.07.2026
7 Ватенките напускат Крим .Пешком.
Коментиран от #21
08:55 06.07.2026
8 Ха-ха-ха
До коментар #2 от "хихи":Ъхъ...13 год у ДОНБАС?
Хахахаха
И армията на Ким не успя да им помогне на монголите
Ха-ха-ха
08:56 06.07.2026
9 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Идва ред на Лиман, Дружковка, Славянск, Краматорск, Доброполе....
Коментиран от #13, #18
08:56 06.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Наблюдател
До коментар #5 от "Язък":Съгласен съм.
08:57 06.07.2026
12 ВВП
08:58 06.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фен
08:59 06.07.2026
17 Софиянец
08:59 06.07.2026
18 Само питам
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":Това в Донбас ли е?
Коментиран от #25
09:02 06.07.2026
19 Анализатор
До коментар #14 от "стоян георгиев":Значи още повече рускини на "свободния пазар на труда"...
Цените падат...!
Ураааа!🤣
09:02 06.07.2026
20 стоян георгиев
До коментар #14 от "стоян георгиев":Така е, 20 към 1 да украйне, ама не си разбрал, тук по-високият резултат не се гони 🤭
09:02 06.07.2026
21 Опорката ти е без опора
До коментар #7 от "Ватенките напускат Крим .Пешком.":Само ти не разбра, че в Крим имат бензин без ограничения.
Коментиран от #27, #30, #34, #43
09:02 06.07.2026
22 И тва доживех ..
Хихихихихи
Айде копейки,..изгодна и добре платена работа
Хихихихихи
09:02 06.07.2026
23 Цъ...
До коментар #13 от "Ъхъ.....":Ватимир Путькин отписа и Крим.
09:03 06.07.2026
24 Хихиих
09:03 06.07.2026
25 Цъ....
До коментар #18 от "Само питам":Близо до Лиса бон
👍😄👍
09:04 06.07.2026
26 Мишел
Русия трябва да започне да публикува данните по документите на убитите украински военни. Така ще ускори процеса.
Коментиран от #37
09:05 06.07.2026
27 Имат по.. га ЗО...ВУ-на
До коментар #21 от "Опорката ти е без опора":АааааааХахахаха
Изкараха Лошадите и магаретата
КРИМ... ум ре
09:06 06.07.2026
28 Така ли?
До коментар #5 от "Язък":ВСУ имали действащ щаб в Константинова? Има ли снабдяване с храна, боеприпаси, медицински материали? Извозват ли ранени, убити? Дай отговори, но не от пропагандата и ще ти стане ясно. Ако сега наистина не ти е ясно. Само едно ще те питам: какви са тия 5000 окраински трупа, които Киев не иска? Истински ли са? И никой не ги отрича.
Коментиран от #32
09:06 06.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Колко струва литър бензин в Крим?
До коментар #21 от "Опорката ти е без опора":😅😅😅😅😅😅😅
Самият временен губернатор на Крим забрани продажбата на горива на частни лица на остров Крим.
😂😂😂😂😂
Коментиран от #47, #58, #106
09:07 06.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Руската пропаганда
До коментар #28 от "Така ли?":Има за за цел глупака.
09:08 06.07.2026
33 Гробар
До коментар #6 от "стоян георгиев":Ще разбереш, когато синът ти загине на фронта. Ако имаш син. Коя ненормалница би заченала от селски идиот като тебе.
Коментиран от #42
09:09 06.07.2026
34 Имат дръжки
До коментар #21 от "Опорката ти е без опора":и да имаш бензин е ценност ли ?
09:09 06.07.2026
35 Мишел
До коментар #14 от "стоян георгиев":Затова редовно размените са 1000 трупа на украинци за 25-30 руски, нали?
Коментиран от #60
09:09 06.07.2026
36 Зеля
09:10 06.07.2026
37 Последно
До коментар #26 от "Мишел":Ху Йло пристигна ли в Константиновка или оше е у... Купянск?
Хихихихихи
Почна мобилизацията на 450 000 монголья у московия, искаш ли контракт?
Хихихихихи
09:10 06.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами
До коментар #31 от "ХЕ ХЕ ХЕ":НАТО сме на световното по футбол,на Тур дьо Франс,на Халкидики. Щракаме си с пръсти.Ватенките 5 години са избивани като кучета в Донбаско.Усещаш ли разликата?
🤣🤣🤣
Коментиран от #55
09:11 06.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Макробиолог
09:13 06.07.2026
42 Ку- ку
До коментар #33 от "Гробар":Здрастиии . Нормалните хора не пишат такива неща , знаеш ли ?
Коментиран от #63
09:14 06.07.2026
43 Гресирана ватенка
До коментар #21 от "Опорката ти е без опора":Цена на литър бензин в Крим -0,00 рубли😁😁😁
09:14 06.07.2026
44 Мишел
До коментар #38 от "Вселенски":Съгласен съм.
09:15 06.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хахаха
До коментар #4 от "Володимир Зеленски, президент":Още ли вярвате на 🤡. На този всяка дума е лъжа.
09:16 06.07.2026
47 Това са безспорни
До коментар #30 от "Колко струва литър бензин в Крим?":Факти.
09:16 06.07.2026
48 az СВО Победа 81
Там е ударен машиностроителния завод "Визар", използван от ВСУ за складиране и производство на ракетно-артилерийско въоръжение. Вторичните експлозии продължават. Властите наредиха евакуация, заради продължаващите експлозии и безразборно самоизстрелване на ракетно въоръжение във всички посоки.
Като допълнение, в резултат на избухващите боеприпаси се е образувал и огромен токсичен облак....
Коментиран от #53
09:17 06.07.2026
49 Кубрат
До коментар #5 от "Язък":Вас наркомана ви лъже 4 години, пратете му още някой милиард. Шматки.
09:18 06.07.2026
50 ГОЙДААА МОНГОЛЬЯКИ...
АааааааХахахаха
3 дневната ДВИЖУХА на пиздоглазия Фюрер Педофил... оше ли върви по ПЛАН..
?
АааааааХахахаха
Коментиран от #73
09:19 06.07.2026
51 Mъpша си
До коментар #40 от "стоян георгиев":тиМалоумникНасран.
09:20 06.07.2026
52 Много им се иска на орките
09:20 06.07.2026
53 Гресирана ватенка
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в сектор Газа 😁😁😁
09:21 06.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Руснак без крак
До коментар #39 от "Ами":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️.
09:22 06.07.2026
56 az СВО Победа 81
И то точно преди срещата на НАТО в Истанбул, където наркофюрерът мислеше да отрапортува пред спонсорите, че "печели" войната..... 🤣
09:22 06.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 абе льольо
До коментар #30 от "Колко струва литър бензин в Крим?":112 бензиностанции в Крим продават гориво без ограничение! Цена на горивото-А92-124,1 рубли, А-95-136,81, дизел-152,2 и газ-80!
Коментиран от #72
09:23 06.07.2026
59 Хахаха
До коментар #38 от "Вселенски":На теб нищо не ти е ясно, замина покрайнината, свърши се с наркомана. Следващите са такива като теб.
09:25 06.07.2026
60 стоян георгиев
До коментар #35 от "Мишел":Размените на трупове не са доказателство за загубите.
Коментиран от #66, #71, #74
09:25 06.07.2026
61 Призовавам
Коментиран от #89
09:25 06.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 стоян георгиев
До коментар #42 от "Ку- ку":Той не знае какво прави.отнасяй се с копейките като с болни хора.те реално са такива.
09:26 06.07.2026
64 ру БЛАТА
До коментар #54 от "Кубрат":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
Коментиран от #79
09:27 06.07.2026
65 любопитен
09:27 06.07.2026
66 az СВО Победа 81
До коментар #60 от "стоян георгиев":Минус около 13 500 за ВСУ в Константиновка....
Коментиран от #70, #80
09:27 06.07.2026
67 Сесесере2🤢🤮
09:27 06.07.2026
68 УСПЕХ УКРАЙНА
09:27 06.07.2026
69 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #57 от "Дон Корлеоне":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин
Коментиран от #77
09:28 06.07.2026
70 Ол1гофрен,
До коментар #66 от "az СВО Победа 81":Източник?
09:28 06.07.2026
71 мушмул
До коментар #60 от "стоян георгиев":"Размените на трупове не са доказателство за загубите". Твоите твърдения ли са доказателство?
Коментиран от #76
09:29 06.07.2026
72 стоян георгиев
До коментар #58 от "абе льольо":Интересно защо в крим не го знаят?в крим освен бензин няма и ток.вижда се от космоса.същото е и в окупираната част на херсонска област.
Коментиран от #75, #82, #83, #88
09:29 06.07.2026
73 Хахаха
До коментар #50 от "ГОЙДААА МОНГОЛЬЯКИ...":Много ясно че върви по план 2 милиона с перчеми гният по полетата на Покрайна. Защото наркомана не ги пребира.
09:30 06.07.2026
74 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #60 от "стоян георгиев":После му се обяснява.
09:30 06.07.2026
75 Наблюдател
До коментар #72 от "стоян георгиев":Съгласен съм.
09:31 06.07.2026
76 стоян георгиев
До коментар #71 от "мушмул":Доказателство е руското настъпление .за пет години.без огромните жертви русия нямаше да се радва на настъпление по 10 км годишно.да другарю,десет км годишно напредва русия в тази война и само огромния брой жертви е причината за това.
Коментиран от #81
09:32 06.07.2026
77 Всяка сутрин 8 милиарди души се събуждат
До коментар #69 от "Крепостен на Хартиената мечка":Щастливи, че не са се родили руснаци.
09:32 06.07.2026
78 Архимандрисандрит Бибиян
09:33 06.07.2026
79 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #64 от "ру БЛАТА":Сега са роби.
09:34 06.07.2026
80 стоян георгиев
До коментар #66 от "az СВО Победа 81":Това ви остава за успокоение на вас робите.колкоме загубил другия за да се защити от вас..украйна и 130000 жертви да даде са оправдани защото си защитава земята и народа.замкакво умря обаче тоя руснак?за какво няма бензин за какво няма пари за какво няма права?това е въпроса другар,а не украинските жертви които са напълно нормални в тази ситуация.
Коментиран от #85
09:34 06.07.2026
81 Сметах,сметах
До коментар #76 от "стоян георгиев":Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
Коментиран от #87
09:35 06.07.2026
82 Хахаха
До коментар #72 от "стоян георгиев":Ти откъде знаеш.не мисли за Крим, виж във малката Одеса какво става. И се погрижи за жена си. Стоянка са.
09:36 06.07.2026
83 абе льольо
До коментар #72 от "стоян георгиев":Ток няма в Севастопол, а не в целия Крим! За горивото кой знае и кой не, ти не си меродавния!
Коментиран от #90
09:37 06.07.2026
84 Аууу
09:41 06.07.2026
85 Хахаха
До коментар #80 от "стоян георгиев":Цървул продажен, първо има и бензин и интернет, второ руснака умира за своята земя, трето няма такова нещо като украинец има малоруси. Гледай си край дунавското село. Руснаци и малоруси ще се разберат и без някакви си роби
Коментиран от #95
09:41 06.07.2026
86 Лоша работа
Коментиран от #91
09:44 06.07.2026
87 стоян георгиев
До коментар #81 от "Сметах,сметах":Даже и в предградията на марс..хах...от донецк до покровск едва ли е повече от 50 км.измря маса руснак за тия 50 км и продължават да се напъват макар че реално всичко в тази зона е на кайма.
09:45 06.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 стоян георгиев
До коментар #83 от "абе льольо":Ежедневно стотици руснаци поместват клипове в телеграм за оцеляването си в крим и бягството от полуострова.изявленията на кримското ръководство за бензина също може да ги прочетеш а самия факт че пишеш как имало бензин несъвместим с по новите автомобили показва и колко ти е акъла,но споко третираме ви като болни .не се натоварвай!
Коментиран от #93, #96, #98, #103
09:48 06.07.2026
91 любопитен
До коментар #86 от "Лоша работа":Що си мислиш, че сега не смърди от 13 500?
09:48 06.07.2026
92 стоян георгиев
До коментар #88 от "ухльоф":Това доказва че в крим има бензин ли?хах...ха...страхотен си!
09:49 06.07.2026
93 абе льольо
До коментар #90 от "стоян георгиев":"а самия факт че пишеш как имало бензин несъвместим с по новите автомобили...", не си спомням да съм писал подобно нещо! В коя реалност и кое измерение си? Или тъчеш на много станове и шашардисването ти е перманентно!
Коментиран от #97
09:50 06.07.2026
94 АБВ
Няма мoдeрaтop, има БОТ, на който са му вкарани няколко думи и трие при наличието им. Може би има някаква жива мoдeрация при докладвани мнения, когато се трият такива напълно отговарящи на условията, но неотговорящи на редакционната политика.
А манипулацията на оценките с -/+ показва ниска софтуерна компетентност.
09:51 06.07.2026
95 стоян георгиев
До коментар #85 от "Хахаха":Явно народ дето не съществува избива руснаците четири години .странна ситуация? Та я разкажи каква земя е тази дето умира човек от камчатка за нея.от камчатка до херсон са вероятно 10000 км.русиямимамземя да засели в нея сащ и китай и индия взети заедно.зсслужава ли си граждани на страната живеещи на 10000 км от конфликта да умират за някакви си смешни територии които русия има в огромно количество?
09:53 06.07.2026
96 мушмул
До коментар #90 от "стоян георгиев":"Какво се случва с бензина в Крим и Севастопол на 5 юли 2026 г.
Ситуацията с бензина в Крим остава напрегната, заяви ръководителят на Министерството на горивата и енергетиката на републиката Владимир Воронкин. Въпреки това, днес горивото беше пуснато в безплатна продажба на 112 бензиностанции"
Ето ти и техен официален източник! После кой бил болен?
Коментиран от #99
09:54 06.07.2026
97 стоян георгиев
До коментар #93 от "абе льольо":Виж си коментарите.не се притеснявай третираме те според диагнозата ти!
Коментиран от #100
09:55 06.07.2026
98 мушмул
До коментар #90 от "стоян георгиев":"...безплатна продажба...", гугъл преводач, да се чете в реален превод-без ограничения!
09:55 06.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 абе льольо
До коментар #97 от "стоян георгиев":"112 бензиностанции в Крим продават гориво без ограничение! Цена на горивото-А92-124,1 рубли, А-95-136,81, дизел-152,2 и газ-80"! Ами ето ми го коментара за горивата, прегледах си и другите постове, а ти прегледа ли се?
09:57 06.07.2026
101 мушмул
До коментар #99 от "стоян георгиев":Виж сега пост 98 съм ти го обяснил, но си прекалено бърз и ръката ти изпреварва мисълта, ако е имаш изобщо! Писах ти гугъл преводач, и ти го преведох реално!
10:00 06.07.2026
102 Нали я бяхте превзели
Коментиран от #105
10:02 06.07.2026
103 Дон Турболенто
До коментар #90 от "стоян георгиев":Дай да си го кажем така. Хващаш се за всяка "партенка" и се опитваш да се убеждаваш, че Укра ще спечели. Ами не, няма да спечели. Че има проблем там с бензина, има, но ти кълвеш на всяка медиина интерпретация, която се опитва да ни представи някаква друга реалност. Така обаче ще могат да ти замазват очите до един момент. После ще трябва да има болезнен сблъсък с реалността.
10:04 06.07.2026
104 Пламен
10:07 06.07.2026
105 Дон Турболенто
До коментар #102 от "Нали я бяхте превзели":Още преди повече от седмица един от съоснователите на "Deep State" лично заяви, че градът е почти изгубен за ВСУ и е въпрос на време да падне окончателно. Не го казва ТАСС или някоя просруска медия, а един от главните в "Deep State". Пък ти можеш да се кълчиш колкото искаш. Те тАва е положението, Минке! :-)))
10:09 06.07.2026
106 Пенчо
До коментар #30 от "Колко струва литър бензин в Крим?":Не си ходил на училище… Най малко пък си учил география… Има карти, има глобуси… Крим не е остров!!!!
Олигофрен неграмотен..
10:10 06.07.2026
107 Ами отговориха с
10:17 06.07.2026