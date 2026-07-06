Наталия Киселова: Репутационната щета не е основание за излизане от Конституционния съд

Репутационната щета не е основание за излизане от Конституционния съд. Това заяви пред БНР доц. Наталия Киселова, преподавател по "Конституционно право" и бивш председател на НС, след като вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе информация за пътувания зад граница на Десислава Атанасова и Делян Пеевски. А конституционният съдия обяви, че не е вярно разпространеното твърдение за нейно съвместно пътуване до Дубай със санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС.

Доц. Киселова смята, че и Десислава Атанасова, и Иван Демерджиев казват част от истината.

"Проверките продължават, мисля, че ще бъде изяснена цялата картина".

Имаше поредица от усилия да бъдат уязвени определени кръгове, посочи още бившият председател на НС в предаването "12+3".

"Имам предвид лидера на ДПС. Това е очаквана атака от страна на правителството и на мнозинството".

Преподавателят по "Конституционно право" цитира положенията в правната уредба, свързани с лица, заемащи публични длъжности.

"Тогава, когато става дума за определени дейности, свързани с пътувания, с лечение, с обучение на тях или свързани с тях лица, трябва да се декларира, ако разходите не са от публичен ресурс, не са от членовете на техните семейства. В този случай информацията може да бъде придобита сравнително лесно. И вече въз основа на това да кажем, че част от личния и семейния живот е обект на публична информация".

Тя коментира факта, че един от полетите е платен от адвокатска кантора.

"Трябва да се изследва дали има сключен договор за представителство или извършване на определени услуги, които могат да се докажат въз основа на сключени договори".

За мен предоставената информация е непълна, отбеляза Киселова.

Правната уредба е в Конституцията, Осма глава относно Закона за Конституционния съд, коментира още тя.

"Към момента, когато бива избиран или назначаван, конституционният съдия трябва да отговаря на определени изисквания – високи професионални и нравствени качества. След като встъпи в длъжност и положи клетва, основанията, на които може да бъде прекратен мандата му, ще бъдат или несъвместимост, ако заема длъжност или осъществява дейност, която е несъвместима с положението на конституционен съдия или след като влиза в сила присъда за умишлено престъпление, защото съдията се ползва с имунитет.

Към момента говорим само за административно нарушение, ако не са декларирани данните, а разходите от полета са за сметка на лице, което не бива да заплаща пътуване на съдия.

Беше оповестена и информация, че госпожа Атанасова е пътувала с дипломатически паспорт. Тук сигурно ще дойде въпросът когато пътуваш с дипломатически паспорт, по работа ли е било?

Към момента, в който беше номинирана и се обсъждаше кандидатурата на госпожа Атанасова, моето лично мнение беше, че тя няма високи професионални качества да заема длъжността. Хората, които твърдяха тогава, че тя ги има, днес твърдят, че няма високи нравствени качества. За мен това лицемерие не е много юридически обосновано".

Имунитетът на конституционен съдия може да бъде свален, ако има умишлено тежко престъпление от общ характер. Главният прокурор трябва да го поиска, разясни още Киселова.

Бившият председател на НС очаква през следващите седмици да продължават да излизат данни по случая.

"Очаквам да има информация за произхода на средствата и целите на пътуванията".