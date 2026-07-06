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Наталия Киселова: Репутационната щета не е основание за излизане от Конституционния съд

Наталия Киселова: Репутационната щета не е основание за излизане от Конституционния съд

6 Юли, 2026 15:26 2 373 62

  • наталия киселова-
  • репутационна щета-
  • излизане-
  • конституционен съд

И Десислава Атанасова, и Иван Демерджиев казват част от истината. Проверките продължават, мисля, че ще бъде изяснена цялата картина, коментира преподавателят по Конституционно право 

Наталия Киселова: Репутационната щета не е основание за излизане от Конституционния съд - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Репутационната щета не е основание за излизане от Конституционния съд. Това заяви пред БНР доц. Наталия Киселова, преподавател по "Конституционно право" и бивш председател на НС, след като вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе информация за пътувания зад граница на Десислава Атанасова и Делян Пеевски. А конституционният съдия обяви, че не е вярно разпространеното твърдение за нейно съвместно пътуване до Дубай със санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС.

Доц. Киселова смята, че и Десислава Атанасова, и Иван Демерджиев казват част от истината.

"Проверките продължават, мисля, че ще бъде изяснена цялата картина".

Имаше поредица от усилия да бъдат уязвени определени кръгове, посочи още бившият председател на НС в предаването "12+3".

"Имам предвид лидера на ДПС. Това е очаквана атака от страна на правителството и на мнозинството".

Преподавателят по "Конституционно право" цитира положенията в правната уредба, свързани с лица, заемащи публични длъжности.

"Тогава, когато става дума за определени дейности, свързани с пътувания, с лечение, с обучение на тях или свързани с тях лица, трябва да се декларира, ако разходите не са от публичен ресурс, не са от членовете на техните семейства. В този случай информацията може да бъде придобита сравнително лесно. И вече въз основа на това да кажем, че част от личния и семейния живот е обект на публична информация".

Тя коментира факта, че един от полетите е платен от адвокатска кантора.

"Трябва да се изследва дали има сключен договор за представителство или извършване на определени услуги, които могат да се докажат въз основа на сключени договори".

За мен предоставената информация е непълна, отбеляза Киселова.

Правната уредба е в Конституцията, Осма глава относно Закона за Конституционния съд, коментира още тя.

"Към момента, когато бива избиран или назначаван, конституционният съдия трябва да отговаря на определени изисквания – високи професионални и нравствени качества. След като встъпи в длъжност и положи клетва, основанията, на които може да бъде прекратен мандата му, ще бъдат или несъвместимост, ако заема длъжност или осъществява дейност, която е несъвместима с положението на конституционен съдия или след като влиза в сила присъда за умишлено престъпление, защото съдията се ползва с имунитет.

Към момента говорим само за административно нарушение, ако не са декларирани данните, а разходите от полета са за сметка на лице, което не бива да заплаща пътуване на съдия.

Беше оповестена и информация, че госпожа Атанасова е пътувала с дипломатически паспорт. Тук сигурно ще дойде въпросът когато пътуваш с дипломатически паспорт, по работа ли е било?

Към момента, в който беше номинирана и се обсъждаше кандидатурата на госпожа Атанасова, моето лично мнение беше, че тя няма високи професионални качества да заема длъжността. Хората, които твърдяха тогава, че тя ги има, днес твърдят, че няма високи нравствени качества. За мен това лицемерие не е много юридически обосновано".

Имунитетът на конституционен съдия може да бъде свален, ако има умишлено тежко престъпление от общ характер. Главният прокурор трябва да го поиска, разясни още Киселова.

Бившият председател на НС очаква през следващите седмици да продължават да излизат данни по случая.

"Очаквам да има информация за произхода на средствата и целите на пътуванията".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    72 2 Отговор
    Тази също не подаде оставка.

    Коментиран от #11

    15:28 06.07.2026

  • 2 Овчар

    71 2 Отговор
    Тази също трябва да бъде разследвана и съдена..!

    15:28 06.07.2026

  • 3 напротив

    51 2 Отговор
    И още как е.

    15:28 06.07.2026

  • 4 А лъжата

    62 1 Отговор
    също , ли , другарке ? Иначе за репутация да не говорим !

    15:28 06.07.2026

  • 5 И ТИ СИ

    57 2 Отговор
    За затвора.

    15:29 06.07.2026

  • 6 хаха

    25 2 Отговор
    А предлагането на гилотини в ИКЕА основание ли ще е?

    15:29 06.07.2026

  • 7 Тази

    56 1 Отговор
    колко мизерии и щети сътвори , курдисана представи си , за председател на Народното събрание !

    15:30 06.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    64 1 Отговор
    "Репутационни щета"🤔🤔🤔
    Значи репутационно може да си омазана до шията в Л@ЙН@, но да си чиста и честна душевно❗
    Леле какъв морал❗

    15:31 06.07.2026

  • 9 Някой

    47 3 Отговор
    КС потъпка Конституцията с недопускане на референдум за еврото. Член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции (и КС) не могат да си го присвояват - това направиха - еврото е загуба на суверенитет). Отделно че лъгаха за нарушен договор, като всъщност вкарването ни еврозоната е нарушение на договора (Договор за функциониране на ЕС член 140), където се изисква да сме до трите държави с най-добри показатели - сега сме държавата в еврозоната с най-голям дефицит. И отделно там в параграф 3 се изисква нашето одобрение за влизане след одобрение по критерии, а не както лъжеха, че вече е договорено.
    БСП предаде лева и и заради това са извън парламента (предателите никой не ги харесва) - освен че се коалираха с ГЕРБ и че от няколко десетилетия са като синдикат и нищо градивно. Следващата им цел е 1% подкрепа.

    15:32 06.07.2026

  • 10 Тома

    43 3 Отговор
    И аз искам някоя правна кантора да ми плати самолетните билети до Дубай ама няма.Питайте ги тези от кантората какви милиони забърсаха от държавни поръчки.

    15:34 06.07.2026

  • 11 Хаха хаха ха

    38 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Киселова пак се е надрусала с джибровка!

    15:35 06.07.2026

  • 12 Емигрант

    41 1 Отговор
    Абе тая от коя пещера я измъкнахте в България, тя има ли познания по морал, чест и почтеност ? Репутацията на един политик е най-важното нещо, без репутация и в прайдовете животните не се избират ! Боже, на такова ниско ниво на разсъдък ли са българските политици, ако всички са такива означава, че и Бог е безсилен да ви помогне ! Мале, мале съдии без репутация ха ха ха, смешно, трагично и въпросително !

    15:37 06.07.2026

  • 13 Сега

    35 1 Отговор
    и на врачка ли се прави въпросната , дето преди известно време с цялата си наглост и подлост покри писмото , да не види бял свят в Парламента !

    15:38 06.07.2026

  • 14 Ами вече 37 години у нас

    27 0 Отговор
    ,, хорица" без Репутация си играят(правят си) на демокрация! А тая особа е Срам за нашата нация!

    15:40 06.07.2026

  • 15 Защо

    29 1 Отговор
    Тоя боклук трябва да лежи в затвора, защо ни го показвате.

    15:41 06.07.2026

  • 16 пери

    29 1 Отговор
    E, ако репутационната щета не е основание, кое е? Значи оsрана и овързана като свинско черво с Дебелян, иначе съдийка от КС! Е, то значи каквото и да правиш, няма кой да те мръдне отникъде и не може да ти се търси отговорност, така ли? Ми дай да правим всеки каквото си иска, пък да видиш каква чудна анархия ще настане. И без туй сме на ръба.

    15:42 06.07.2026

  • 17 Питам

    21 2 Отговор
    КОЧИНАТА КОГА ОТВОРИ? Мислех,че я затворихме!

    15:43 06.07.2026

  • 18 Продажната хазарка Наташа

    33 1 Отговор
    Киселова (фамилия на ашкенази) кога ще се покае, че седя в скута на Пеевски и носи пряка морална вина и наказателна отговорност (корумпирана, т.е. развалена) за самоуправство като председател на НС?

    Тази е пряко отговорна за отказания референдум за отлагане на влизане на България в еврозоната, респективно - Киселова е отговорна за сегашния бюджетен дефицит и най-вече за галопиращата инфлация и масово обедняване на българския народ, за двойно по-високите цени, в сравнение с пролетта на 2025 г.

    15:43 06.07.2026

  • 19 Деций

    28 1 Отговор
    Това са интерпретации на Пиги от кукленото шоу,!На тези позиции се издигат хора притежаващи високи нравствени качества и морал !Да не декларираш пред НАП подобно нещо е укриване на данъчни събития които са в разрез с изискванията .

    15:44 06.07.2026

  • 20 Женската му реплика

    27 0 Отговор
    Тази е женската реплика на ПрасУна.

    15:45 06.07.2026

  • 21 СГЛОБЕНИ ОЛ И ГОФ-Р ЕНИ

    23 0 Отговор
    А САМАТА КИСЕЛИЦА УСЕЩА ЛИ СЕ КОЛКО СЛУЧАЙНО БЕШЕ ШЕФ НА ПАРЛАМАТА

    15:45 06.07.2026

  • 22 Стига

    17 0 Отговор
    размишления , ма ! Посолството в София може да даде най - точна информация кога и как е влизала в Дубай , тъй като не е нужна виза , тя се издава от службите на летището им и важи три месеца ! Влизанията и излизанията се отразяват !

    15:48 06.07.2026

  • 23 ПО ТОЧНО

    23 0 Отговор
    ОТДАВНА ДОКАЗАХТЕЧЕ ЗА ДА СИ ДЕПУТАТ НЕ СЕ ИЗИСКВА МНОГО МОРАЛ , А ТОВА ОТ ФОТОТО ХЕПТЕН.......!

    15:49 06.07.2026

  • 24 Само да припомня на екзалтираните боташи

    10 8 Отговор
    че тази също е кадър на Муньо, а в последствие се наложи и все още обслужва и Шиши. Ехххх, "чичо Румене"...

    15:50 06.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Koбра

    18 0 Отговор
    Колко ни е паднал морала в нашето общество, боже. Конституционен съдия лети и е компанията на омразен корумпиран политик, разни политици, социолози, политолози говорят има ли няма ли престъпление? Ей хора тези съдии трябва да са еталон за морал в нашето общество. Дали са правили или не далавери или други неща, не е важно. Проблема че тази би трябвало да си подаде оставката до сега.

    15:54 06.07.2026

  • 27 Нищо не била направла Атанасова...

    17 0 Отговор
    само сменила личността си с измамата с дипломатическия паспорт!!!
    Това си е чиста документална измама!
    И тов да го прави съдия който контролира законите в ВСС, е чисто и просто непростимо!
    Вън от ВСС и вън от Адвокатската колегия , Вън от венециянската комисиа, за Десислава Атанасова,
    това което тя прави , си чиста измам с документи!
    А Киселова я видяхме не един и два пъти ,че е достатъчно корумпирана ,
    за да се прави на " света вода ненапита"!

    15:55 06.07.2026

  • 28 Българи!

    12 0 Отговор
    Не ви ли побиват тръпки, българи?! Не ви ли побиват тръпки, че това нищожество, дето в кратуната прилича на чума, е било " председател" на българския парламент? Наглостта, цинизма, потресаващато простащина на Деса Дуловската слугиня, която мутрата от СИК Боко тиквата назначи за конституционен съдиа напълно незаконно, не било причина да си подаде оставката! Така ли ма, Киселата, дето не се намери никой, който да те научи как да се обличаш, че да не ходиш сред хората като циганка - вретенарка от Женския пазар! Ама то пък, като си помисли човек, ти много отдавна стана за посмешище и всъщност няма никаква разлика между теб и Деса Дуловската слугиня, назначена незаконно в Конституционния съд от един престъпник от подземния свят и магистрален бандит!Видяхте ли, българи? Уверихте ли се, че между ГЕРБерастките и Позитанските комунисти няма никаква разлика, едно и също са!

    15:57 06.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Нейната Репутация е спорна !

    9 0 Отговор
    При наличието на Наложени Закони !

    Съдържащи противоречащи на Конституцията Текстове !

    Наложени от ГЕРБ !

    15:58 06.07.2026

  • 31 по същество

    3 3 Отговор
    "Очаквам да има информация за произхода на средствата и целите на пътуванията".
    Но да се обявят и целите на проведеното разследване и дали не се харчат държавни средства за фабрикуване на компромати за политически натиск в сгоден момент.

    15:59 06.07.2026

  • 32 Не дай Боже!

    12 0 Отговор
    Не дай Боже човек да срещне в тъмното тази нагла, грозна, нечистоплътна и мръсна позитанска комунистка, дето е червена и в червата, защото смърди от километри, а и ще се уплаши! В кратуната е като разплетена дамаджана и косата й не е мита от два месеца! Отврат!

    16:02 06.07.2026

  • 33 РЕПОТАЦИОННАТА ЩЕТА НЕ Е САМО

    10 0 Отговор
    ЛИЧНА А В СЛУЧАЯ Е ИНСТУЦИОНАЛНА ГОСПОЖИЦЕ ГРОЗНИКОВА ОТ КАЗАНЛЪК ДЕТ ПО ПРИНЦИП ИМА САМО КРАСАВИЦИ.......ТИЯ ЛАФОВЕ ТИП ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ ВЕЧЕ СА НИ ЯСНИ ТЕ СА ЗАМАЗВАЩИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ НА КРАЖБИТЕ ОТ ПОЛИТИЦИТЕ И МУТРИТЕ ЗАД ТЯХ...

    16:03 06.07.2026

  • 34 разноглед мутант

    4 0 Отговор
    тази е пряко отговорна и виновна за поскъпването на живота ни. Мунчавоцоо защо не допусна референдум за еврото, защо не се допитахте до Суверена, сглобкаджии недни?? На въжето..

    16:08 06.07.2026

  • 35 Зеления

    6 0 Отговор
    едно от най-долните същества в правото като цяло и в парламента
    Още когато стана ясно, че Петър Илиев е плагиатствал от нея, а тя не е уведомила никого в университета поне стана ясно, че е една мижитурка, която си прокарва особата по етажите на властта, без да се скара с никой, само заради единия келипир.
    И ставайки известна от този случай с плагиатството влезе в парламента, та после и председател на парламента.

    Нека всички студенти да й обявят бойкот и никога повече не влизат на лекции и упражнения при такъв долен човек

    16:09 06.07.2026

  • 36 А основание ли е...

    5 0 Отговор
    ... заемащият на поста-,,Председател на НС",да лишава народа от правото му на референдум?!
    Примерно лишаване на народа от правото му на референдум-
    ,,За,или против ,влизане в Еврозоната"...?!
    Мммм...?!?!

    16:09 06.07.2026

  • 37 ОСТАВКА незабавно на Десислава Атанасова

    5 0 Отговор
    Това не означава, че няма значение какво е поведението на конституционен съдия.
    Етично и институционално обаче въпросът е съвсем различен. Такова поведение може да породи сериозни съмнения относно:
    • независимостта и безпристрастността на съдията;
    • възможни конфликти на интереси;
    • общественото доверие в Конституционния съд.
    Именно затова подобни случаи в много демократични държави, дори когато няма формално основание за освобождаване, МАГИСТРАТИТЕ СА ПОДАВАЛИ ОСТАВКИ заради риск за доверието в институцията.
    Десислава Атанасова АКО ИМА МОРАЛ И ВСЕ ОЩЕ ОСТАНАЛО ДОСТОЙНСТВО - НЕЗАБАВНО ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА, за да изчисти името на Конституционния съд!!! Незабавно!!!

    16:11 06.07.2026

  • 38 Мила

    4 0 Отговор
    Тази и тя е за затвора,каквото сътвори в Народното събрание,нейната диплома е купена,както на повечето министри в парламента,продажни мутри грозни.

    16:11 06.07.2026

  • 39 Честен евроатлантик

    3 0 Отговор
    Тази не е на себе си в чужбина само за съмнение и се подава оставка

    16:11 06.07.2026

  • 40 Тая Кифла !

    2 0 Отговор
    Няма Ли кой ?

    Да Я Накара Да Млъкне !

    Нищо не Разбира От Право !

    16:12 06.07.2026

  • 41 Къде ви е Морала и Етиката????

    2 0 Отговор
    Това не означава, че подобни контакти са без значение от гледна точка на етиката или обществения интерес.

    16:12 06.07.2026

  • 42 Плд, ул. „Свети Климент“ № 17

    0 0 Отговор
    Тази к-рва и тотална репутационна щета защитава всички като нея

    16:14 06.07.2026

  • 43 Парадокс БГ

    1 0 Отговор
    Отговорът е:

    Като правно основание за освобождаване – не, подобно пътуване само по себе си не води автоматично до отпадане на мандата, НО ...

    Като въпрос на обществено доверие и съдебна етика – да, това може да бъде възприето като сериозен РЕПУТАЦИОНЕН ПРОБЛЕМ и да постави под съмнение БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА.
    Дали това следва да доведе до оставка е въпрос на лична преценка, професионална етика и ОБЩЕСТВЕН НАТИСК, а не на автоматично действие на закона.

    16:15 06.07.2026

  • 44 Красталова

    0 0 Отговор
    Всички европияници на екс по една голяма мастика!Наздраве юдеи!

    16:15 06.07.2026

  • 45 И ти ли, Бруте?

    2 0 Отговор
    Ех, Наталия! И теб ли впрегнаха да им прикриваш срамотиите?

    16:16 06.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Радул

    2 0 Отговор
    Ако подобна ситуация се беше случила в друга утвърдена демокрация в Европейския съюз, най-вероятно фокусът нямаше да бъде само върху въпроса дали е нарушен законът. Щеше да се постави и далеч по-важният въпрос – съхранено ли е общественото доверие в институцията.

    16:17 06.07.2026

  • 49 Имаме проблем

    2 0 Отговор
    Конституционният съд не е обикновен държавен орган. Неговата сила произтича не само от Конституцията, а и от убеждението на обществото, че съдиите му са независими, безпристрастни и стоят на еднаква дистанция от политическата и икономическата власт. Именно затова дори действия, които не представляват нарушение на закона, могат да бъдат несъвместими с високите етични стандарти, очаквани от един конституционен съдия.
    Пътуване с политически лидер и бизнесмен, около когото съществуват тежки обществени съмнения и международни санкции, неизбежно поражда въпроси. Не защото доказва зависимост, а защото създава впечатление за близост и привилегировани отношения. За съдия на най-висшия съд това впечатление само по себе си е проблем.

    16:18 06.07.2026

  • 50 Край

    2 0 Отговор
    Демек и по околовръстното да я видим да заголва кълки няма проблем да си е конституционен съдия... Брех мари божкеле ...

    16:19 06.07.2026

  • 51 Доверието в правосъдието е по-ценно от

    2 0 Отговор
    Десислава Атанасова!!!!!

    В много европейски държави подобни случаи често водят до незабавни публични обяснения, проверки от етични органи, а понякога и до доброволна оставка – не като признание за вина, а като защита на авторитета на институцията. Логиката е проста: доверието в правосъдието е по-ценно от индивидуалния пост.
    Затова въпросът не е единствено дали Конституцията предвижда освобождаване на съдия за "репутационна щета". Истинският въпрос е дали хората могат да продължат да вярват, че решенията на Конституционния съд се вземат единствено въз основа на закона и съвестта, без влияние на лични или политически отношения.

    16:19 06.07.2026

  • 52 Наталийоооо,...

    3 0 Отговор
    В една зряла демокрация върховенството на правото не се крепи само на минималните законови изисквания. То се крепи и на личната отговорност на онези, които олицетворяват държавността, да избягват всяко поведение, което може да постави под съмнение тяхната независимост.

    16:20 06.07.2026

  • 53 Ктр

    4 0 Отговор
    Мижитурка. Обида е, че тази мишка беше председател на парламента. И има наглостта и очи д асе проявява публично. На тази трябва да и се направи разследване как се е хабилитира Ла, каква дисертация е написала, такава проста глава не може нищо да напише

    16:21 06.07.2026

  • 54 Альооо

    2 0 Отговор
    В една зряла демокрация върховенството на правото не се крепи само на минималните законови изисквания. То се крепи и на личната отговорност на онези, които олицетворяват държавността, да избягват всяко поведение, което би могло да постави под съмнение тяхната независимост. Защото съдията не трябва само да бъде независим – той трябва и да изглежда независим в очите на обществото. Доверието в правосъдието се гради трудно, но може да бъде разколебано от едно единствено действие, което поражда основателни въпроси за близост с политическата или икономическата власт.

    16:21 06.07.2026

  • 55 непротестиращ

    3 0 Отговор
    Киселова, Киселова, ако имаше малко акъл и то не юридически, щеше да проявиш търпение, докато всичко не излезе наяве, и тогава да коментираш!

    16:21 06.07.2026

  • 56 Да й обясня на тази зависимата от Шиши

    2 0 Отговор
    Когато човек заема една от най-високите конституционни длъжности, личният комфорт и личните отношения неизбежно отстъпват пред обществения интерес. Високият пост не носи само привилегии – той изисква самоналожени ограничения, които законът невинаги може да опише, но обществото има право да очаква. Именно тази способност доброволно да поставиш институцията над себе си отличава държавника от носителя на власт.

    16:23 06.07.2026

  • 57 хи хи

    0 0 Отговор
    Шишевите пceтa се разлаяха като на земетресение. хи хи хи

    16:23 06.07.2026

  • 58 Възмутен

    2 0 Отговор
    Върховенството на правото започва там, където свършва оправданието: „няма законова забрана“. Истинските демократични стандарти изискват не само спазване на закона, а и опазване на доверието, без което и най-съвършените правни норми остават лишени от обществена легитимност.

    16:23 06.07.2026

  • 59 пфф

    3 0 Отговор
    Приказките на тая са нелепи почти колкото визията и.

    16:24 06.07.2026

  • 60 баба проклетия

    1 0 Отговор
    продажан крава и тя акъл дава..марш бе слон в зоопарка ..и тая професор и преподавател..срам си..срам

    16:24 06.07.2026

  • 61 Гражданин.

    2 0 Отговор
    Тази жена е тотал щета.

    16:25 06.07.2026

  • 62 Десислава Атанасов петни репутацията на

    1 0 Отговор
    Конституционния съд!

    Репутацията на Конституционния съд не е личен въпрос на отделния съдия. Тя е фундаментът, върху който се крепи доверието в институцията, призвана да бъде последният гарант за спазването на Конституцията.

    16:26 06.07.2026

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