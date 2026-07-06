Наталия Киселова: Репутационната щета не е основание за излизане от Конституционния съд

Репутационната щета не е основание за излизане от Конституционния съд. Това заяви пред БНР доц. Наталия Киселова, преподавател по "Конституционно право" и бивш председател на НС, след като вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе информация за пътувания зад граница на Десислава Атанасова и Делян Пеевски. А конституционният съдия обяви, че не е вярно разпространеното твърдение за нейно съвместно пътуване до Дубай със санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС.
Доц. Киселова смята, че и Десислава Атанасова, и Иван Демерджиев казват част от истината.
"Проверките продължават, мисля, че ще бъде изяснена цялата картина".
Имаше поредица от усилия да бъдат уязвени определени кръгове, посочи още бившият председател на НС в предаването "12+3".
"Имам предвид лидера на ДПС. Това е очаквана атака от страна на правителството и на мнозинството".
Преподавателят по "Конституционно право" цитира положенията в правната уредба, свързани с лица, заемащи публични длъжности.
"Тогава, когато става дума за определени дейности, свързани с пътувания, с лечение, с обучение на тях или свързани с тях лица, трябва да се декларира, ако разходите не са от публичен ресурс, не са от членовете на техните семейства. В този случай информацията може да бъде придобита сравнително лесно. И вече въз основа на това да кажем, че част от личния и семейния живот е обект на публична информация".
Тя коментира факта, че един от полетите е платен от адвокатска кантора.
"Трябва да се изследва дали има сключен договор за представителство или извършване на определени услуги, които могат да се докажат въз основа на сключени договори".
За мен предоставената информация е непълна, отбеляза Киселова.
Правната уредба е в Конституцията, Осма глава относно Закона за Конституционния съд, коментира още тя.
"Към момента, когато бива избиран или назначаван, конституционният съдия трябва да отговаря на определени изисквания – високи професионални и нравствени качества. След като встъпи в длъжност и положи клетва, основанията, на които може да бъде прекратен мандата му, ще бъдат или несъвместимост, ако заема длъжност или осъществява дейност, която е несъвместима с положението на конституционен съдия или след като влиза в сила присъда за умишлено престъпление, защото съдията се ползва с имунитет.
Към момента говорим само за административно нарушение, ако не са декларирани данните, а разходите от полета са за сметка на лице, което не бива да заплаща пътуване на съдия.
Беше оповестена и информация, че госпожа Атанасова е пътувала с дипломатически паспорт. Тук сигурно ще дойде въпросът когато пътуваш с дипломатически паспорт, по работа ли е било?
Към момента, в който беше номинирана и се обсъждаше кандидатурата на госпожа Атанасова, моето лично мнение беше, че тя няма високи професионални качества да заема длъжността. Хората, които твърдяха тогава, че тя ги има, днес твърдят, че няма високи нравствени качества. За мен това лицемерие не е много юридически обосновано".
Имунитетът на конституционен съдия може да бъде свален, ако има умишлено тежко престъпление от общ характер. Главният прокурор трябва да го поиска, разясни още Киселова.
Бившият председател на НС очаква през следващите седмици да продължават да излизат данни по случая.
"Очаквам да има информация за произхода на средствата и целите на пътуванията".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
15:28 06.07.2026
2 Овчар
15:28 06.07.2026
3 напротив
15:28 06.07.2026
4 А лъжата
15:28 06.07.2026
5 И ТИ СИ
15:29 06.07.2026
6 хаха
15:29 06.07.2026
7 Тази
15:30 06.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Значи репутационно може да си омазана до шията в Л@ЙН@, но да си чиста и честна душевно❗
Леле какъв морал❗
15:31 06.07.2026
9 Някой
БСП предаде лева и и заради това са извън парламента (предателите никой не ги харесва) - освен че се коалираха с ГЕРБ и че от няколко десетилетия са като синдикат и нищо градивно. Следващата им цел е 1% подкрепа.
15:32 06.07.2026
10 Тома
15:34 06.07.2026
11 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Киселова пак се е надрусала с джибровка!
15:35 06.07.2026
12 Емигрант
15:37 06.07.2026
13 Сега
15:38 06.07.2026
14 Ами вече 37 години у нас
15:40 06.07.2026
15 Защо
15:41 06.07.2026
16 пери
15:42 06.07.2026
17 Питам
15:43 06.07.2026
18 Продажната хазарка Наташа
Тази е пряко отговорна за отказания референдум за отлагане на влизане на България в еврозоната, респективно - Киселова е отговорна за сегашния бюджетен дефицит и най-вече за галопиращата инфлация и масово обедняване на българския народ, за двойно по-високите цени, в сравнение с пролетта на 2025 г.
15:43 06.07.2026
19 Деций
15:44 06.07.2026
20 Женската му реплика
15:45 06.07.2026
21 СГЛОБЕНИ ОЛ И ГОФ-Р ЕНИ
15:45 06.07.2026
22 Стига
15:48 06.07.2026
23 ПО ТОЧНО
15:49 06.07.2026
24 Само да припомня на екзалтираните боташи
15:50 06.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Koбра
15:54 06.07.2026
27 Нищо не била направла Атанасова...
Това си е чиста документална измама!
И тов да го прави съдия който контролира законите в ВСС, е чисто и просто непростимо!
Вън от ВСС и вън от Адвокатската колегия , Вън от венециянската комисиа, за Десислава Атанасова,
това което тя прави , си чиста измам с документи!
А Киселова я видяхме не един и два пъти ,че е достатъчно корумпирана ,
за да се прави на " света вода ненапита"!
15:55 06.07.2026
28 Българи!
15:57 06.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Нейната Репутация е спорна !
Съдържащи противоречащи на Конституцията Текстове !
Наложени от ГЕРБ !
15:58 06.07.2026
31 по същество
Но да се обявят и целите на проведеното разследване и дали не се харчат държавни средства за фабрикуване на компромати за политически натиск в сгоден момент.
15:59 06.07.2026
32 Не дай Боже!
16:02 06.07.2026
33 РЕПОТАЦИОННАТА ЩЕТА НЕ Е САМО
16:03 06.07.2026
34 разноглед мутант
16:08 06.07.2026
35 Зеления
Още когато стана ясно, че Петър Илиев е плагиатствал от нея, а тя не е уведомила никого в университета поне стана ясно, че е една мижитурка, която си прокарва особата по етажите на властта, без да се скара с никой, само заради единия келипир.
И ставайки известна от този случай с плагиатството влезе в парламента, та после и председател на парламента.
Нека всички студенти да й обявят бойкот и никога повече не влизат на лекции и упражнения при такъв долен човек
16:09 06.07.2026
36 А основание ли е...
Примерно лишаване на народа от правото му на референдум-
,,За,или против ,влизане в Еврозоната"...?!
Мммм...?!?!
16:09 06.07.2026
37 ОСТАВКА незабавно на Десислава Атанасова
Етично и институционално обаче въпросът е съвсем различен. Такова поведение може да породи сериозни съмнения относно:
• независимостта и безпристрастността на съдията;
• възможни конфликти на интереси;
• общественото доверие в Конституционния съд.
Именно затова подобни случаи в много демократични държави, дори когато няма формално основание за освобождаване, МАГИСТРАТИТЕ СА ПОДАВАЛИ ОСТАВКИ заради риск за доверието в институцията.
Десислава Атанасова АКО ИМА МОРАЛ И ВСЕ ОЩЕ ОСТАНАЛО ДОСТОЙНСТВО - НЕЗАБАВНО ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА, за да изчисти името на Конституционния съд!!! Незабавно!!!
16:11 06.07.2026
38 Мила
16:11 06.07.2026
39 Честен евроатлантик
16:11 06.07.2026
40 Тая Кифла !
Да Я Накара Да Млъкне !
Нищо не Разбира От Право !
16:12 06.07.2026
41 Къде ви е Морала и Етиката????
16:12 06.07.2026
42 Плд, ул. „Свети Климент“ № 17
16:14 06.07.2026
43 Парадокс БГ
Като правно основание за освобождаване – не, подобно пътуване само по себе си не води автоматично до отпадане на мандата, НО ...
Като въпрос на обществено доверие и съдебна етика – да, това може да бъде възприето като сериозен РЕПУТАЦИОНЕН ПРОБЛЕМ и да постави под съмнение БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА.
Дали това следва да доведе до оставка е въпрос на лична преценка, професионална етика и ОБЩЕСТВЕН НАТИСК, а не на автоматично действие на закона.
16:15 06.07.2026
44 Красталова
16:15 06.07.2026
45 И ти ли, Бруте?
16:16 06.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Радул
16:17 06.07.2026
49 Имаме проблем
Пътуване с политически лидер и бизнесмен, около когото съществуват тежки обществени съмнения и международни санкции, неизбежно поражда въпроси. Не защото доказва зависимост, а защото създава впечатление за близост и привилегировани отношения. За съдия на най-висшия съд това впечатление само по себе си е проблем.
16:18 06.07.2026
50 Край
16:19 06.07.2026
51 Доверието в правосъдието е по-ценно от
В много европейски държави подобни случаи често водят до незабавни публични обяснения, проверки от етични органи, а понякога и до доброволна оставка – не като признание за вина, а като защита на авторитета на институцията. Логиката е проста: доверието в правосъдието е по-ценно от индивидуалния пост.
Затова въпросът не е единствено дали Конституцията предвижда освобождаване на съдия за "репутационна щета". Истинският въпрос е дали хората могат да продължат да вярват, че решенията на Конституционния съд се вземат единствено въз основа на закона и съвестта, без влияние на лични или политически отношения.
16:19 06.07.2026
52 Наталийоооо,...
16:20 06.07.2026
53 Ктр
16:21 06.07.2026
54 Альооо
16:21 06.07.2026
55 непротестиращ
16:21 06.07.2026
56 Да й обясня на тази зависимата от Шиши
16:23 06.07.2026
57 хи хи
16:23 06.07.2026
58 Възмутен
16:23 06.07.2026
59 пфф
16:24 06.07.2026
60 баба проклетия
16:24 06.07.2026
61 Гражданин.
16:25 06.07.2026
62 Десислава Атанасов петни репутацията на
Репутацията на Конституционния съд не е личен въпрос на отделния съдия. Тя е фундаментът, върху който се крепи доверието в институцията, призвана да бъде последният гарант за спазването на Конституцията.
16:26 06.07.2026