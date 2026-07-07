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Историческа стъпка: Страните от НАТО подписват отбранителни договори за десетки милиарди долари

Историческа стъпка: Страните от НАТО подписват отбранителни договори за десетки милиарди долари

7 Юли, 2026 05:03, обновена 7 Юли, 2026 05:05 937 21

  • нато-
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  • анкара-
  • рюте

Съюзниците демонстрират реални инвестиции в Анкара на фона на натиск от САЩ за достигане на 5% от БВП за военни разходи

Историческа стъпка: Страните от НАТО подписват отбранителни договори за десетки милиарди долари - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните членки на Алианса ще обявят нови отбранителни договори на стойност десетки милиарди долари по време на форума за отбранителна индустрия в рамките на историческата среща на върха на НАТО в Анкара. Генералният секретар на пакта Марк Рюте съобщи, че целта е държавите съюзници ясно да демонстрират как инвестират в реални военни способности. Нарастването на бюджетите за отбрана идва в ключов момент, белязан от засилен политически натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп, който изисква спешно ориентиране на съюзниците към заделяне на 5% от БВП за отбрана до 2035 г.

„Военнопромишлена революция“ за десетки милиарди

По думите на Марк Рюте, Алиансът навлиза в мащабна „военнопромишлена революция“. Нейният фокус е масовото производство на оръжия и модерни системи за дълбоки удари. Очакваните мащабни поръчки целят да отговорят на сериозния недостиг и рекордното търсене в сектора.

  • Рекорден ръст: Европейските съюзници и Канада увеличиха разходите си за отбрана с близо 20% само през изминалата 2025 г.
  • Допълнителни средства: За периодите 2025 и 2026 г. финансовата инжекция в сектора възлиза на 258 милиарда долара.
  • Ясен план: На срещата в Анкара Рюте очаква от всички лидери конкретни и надеждни планове за достигане на новите цели за финансиране.

Тест за единството на пакта под знака на „НАТО 3.0“

Лидерският форум в президентския дворец „Бештепе“ преминава при драконовски мерки за сигурност с участието на близо 60 000 полицаи и жандармеристи. Основният политически акцент пада върху изграждането на визията „НАТО 3.0“. Тя предвижда Европа да поеме водеща роля в конвенционалната сигурност и да намали зависимостта си от САЩ.

Към форума се присъединява и украинският президент Володимир Зеленски, като Алиансът се ангажира с непрекъсната подкрепа за Украйна, особено в сферата на противовъздушната отбрана. Българската делегация на срещата на върха се ръководи от премиера Румен Радев.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тея геюви

    16 31 Отговор
    защо са толкова войнствени ?

    Коментиран от #8, #18

    05:07 07.07.2026

  • 2 С подобни действия

    20 30 Отговор
    на силно "отбранителния" блок НАТО, мир в Европа, че и по света, скоро, а може би никога, няма да има! Тия си се готвят за трета световна война, каквито и "мирни" изявления да правят... И присъствието на зелената еуглена там потвърждава "мирните" намерения на тази "отбранителна" организация, а целта е повече от очевидна...

    Коментиран от #4

    05:17 07.07.2026

  • 3 Великото

    16 24 Отговор
    ограбване на балъците.

    05:18 07.07.2026

  • 4 Реалността

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "С подобни действия":

    Те не се подготвят за нещо си
    някога си
    накъде си там
    те ако не си забелязал си го водят отдавна стълкновението между Изтока и Запада
    нямат нито нотка мисъл за спиране и поне дано не го усетиме на място и ние
    иначе Българите са основен играч на терена в лапането от военни поръчки

    Коментиран от #10

    05:26 07.07.2026

  • 5 Бай Пешо моториста

    3 2 Отговор
    Подготовката за ТСВ в пълен ход. Русия и заплаха са номер едно.

    05:27 07.07.2026

  • 6 Правилно

    6 12 Отговор
    Предвид че за съсед имат страна която напада всички по-малки съседи -- Грузия, Украйна и заплашва Армения, Полша, Финландия, Литва, задължително е НАТО да се подготви за нападение от страна на Русия. От това икономиката на България ще спечели много защото сме силни в производството на въоръжение

    Коментиран от #9, #11

    05:29 07.07.2026

  • 7 Сандо

    13 3 Отговор
    Идиотията обхванала Запада ще го доведе до катастрофа.Повече оръжия освен до по-голяма бедност рано или късно ще доведат до война и това ще е краят на алчната,агресивна и кръвожадна западна цивилизация.Дано този път бурята ни отмине,но с такива нискочели и коленопреклонни политици шансовете ни са малки.

    05:31 07.07.2026

  • 8 Комплексарщина

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "тея геюви":

    и скудоумие...Забравят, че след една война в Европа тези същите ще са само лош спомен...

    05:35 07.07.2026

  • 9 Глупости.

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Правилно":

    Хайде погледни обективно генезиса на тези нападения, прибави и "обещанието", че НАТО няма да се разширява на Изток... и пак помисли кой кого заплашва.

    05:38 07.07.2026

  • 10 Знаеш ли какво

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Реалността":

    значи да те държат в състояние на страх? Ето това се върши в момента, държейки ни в това състояние, което облагодетелства една малка клика от политически разбойници и хищници от ВПК в световен мащаб. Естествено, тотална война скоро, а може и изобщо да няма, но това държане на хората в състояние на страх е изключително удобна причина някои господа да потриват доволно ръце, пресмятайки очертаващите се много нови милиарди в портфейлите им... И това се върши от много време...

    05:38 07.07.2026

  • 11 ежко

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Правилно":

    Сериозно ли бе ,папагал!Грузия започна войната с Русия с влизането си в спорнат територия Абхазия.САЩ ги излъгаха,че може просто да влязат и да си я вземат!И логично изядаха шамарите!

    Коментиран от #17, #21

    05:40 07.07.2026

  • 12 Никой

    6 2 Отговор
    Наполеон - с цялата си мощ, а Хитлер - също и тези пак нещо.

    Не става, бейби, не става - Русия си има организация.

    05:42 07.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АН@ТЕМА!

    7 2 Отговор
    НАТО е Антихриста! АН@ТЕМА на НАТО!

    05:45 07.07.2026

  • 15 Натовец

    2 3 Отговор
    По-евтино излиза да гръмнат путлер.

    05:48 07.07.2026

  • 16 Съпротива до дупка!

    2 2 Отговор
    Всеки трябва да се самообучи и въоръжи, за да може когато полудялото НАТО ни нареди да ходим на фронта, да му кажем да си гледа работата, по не особено вежлив начин. Ако всеки украинец носеше оръжие, едва ли щяха да ги събират от улицата като гъби, за фронта.

    05:48 07.07.2026

  • 17 Мусорчик

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "ежко":

    Ееех, тази Русия е толкова добронамерена и приятелски настроена към всички! Защо все лоши неща говорите за нея?
    И малко сериозно. Мурзите все говорят за безаналоговите оръжия на Матушка, как бълва военна продукция, какви ракети има и т.н. И при положение, че съседът е безпрецедентен агресор, какво очаквате от Европа? Ми най-естественото нещо - да се въоръжи. И то как! С десет пъти по-голям БВП от Русия, предполагам ще е впечатляващо.

    05:51 07.07.2026

  • 18 Фактче

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "тея геюви":

    Путлера едновременно погубва Раша и реанимира западната, военна индустрия . Молодец !👍

    05:53 07.07.2026

  • 19 12 М@ймуни

    1 4 Отговор
    Натовците като Рюте и калинките като Урсула и Кая трябва да се отстрелват бързо, систематично и навреме. Иначе влачат всички към ядрен Армагедон. Туморът на евроатлантизма трябва да се разчиства навреме а не да превръща света в психодиспансер.

    06:03 07.07.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    0 3 Отговор
    пари на вятъра пари за тоя де духа клоните пари за мафия от военнопромишлените комплекси пари за убийства

    06:06 07.07.2026

  • 21 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ежко":

    много добре описа какво прави агресорът Русия: обявява територия за "спорна" и нахлува уж да "освобождава". Южна Осетия, Донецк, Приднестровието... Все едно аз да обявя твоите маратонки за спорни и да те набия да ти ги взема защото са си мои. Само че с Украйна удариха на камък и сега реват

    06:11 07.07.2026

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