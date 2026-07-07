Историческа стъпка: Страните от НАТО подписват отбранителни договори за десетки милиарди долари

Страните членки на Алианса ще обявят нови отбранителни договори на стойност десетки милиарди долари по време на форума за отбранителна индустрия в рамките на историческата среща на върха на НАТО в Анкара. Генералният секретар на пакта Марк Рюте съобщи, че целта е държавите съюзници ясно да демонстрират как инвестират в реални военни способности. Нарастването на бюджетите за отбрана идва в ключов момент, белязан от засилен политически натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп, който изисква спешно ориентиране на съюзниците към заделяне на 5% от БВП за отбрана до 2035 г.

„Военнопромишлена революция“ за десетки милиарди

По думите на Марк Рюте, Алиансът навлиза в мащабна „военнопромишлена революция“. Нейният фокус е масовото производство на оръжия и модерни системи за дълбоки удари. Очакваните мащабни поръчки целят да отговорят на сериозния недостиг и рекордното търсене в сектора.

Рекорден ръст: Европейските съюзници и Канада увеличиха разходите си за отбрана с близо 20% само през изминалата 2025 г.

Европейските съюзници и Канада увеличиха разходите си за отбрана с близо 20% само през изминалата 2025 г. Допълнителни средства: За периодите 2025 и 2026 г. финансовата инжекция в сектора възлиза на 258 милиарда долара .

За периодите 2025 и 2026 г. финансовата инжекция в сектора възлиза на . Ясен план: На срещата в Анкара Рюте очаква от всички лидери конкретни и надеждни планове за достигане на новите цели за финансиране.

Тест за единството на пакта под знака на „НАТО 3.0“

Лидерският форум в президентския дворец „Бештепе“ преминава при драконовски мерки за сигурност с участието на близо 60 000 полицаи и жандармеристи. Основният политически акцент пада върху изграждането на визията „НАТО 3.0“. Тя предвижда Европа да поеме водеща роля в конвенционалната сигурност и да намали зависимостта си от САЩ.

Към форума се присъединява и украинският президент Володимир Зеленски, като Алиансът се ангажира с непрекъсната подкрепа за Украйна, особено в сферата на противовъздушната отбрана. Българската делегация на срещата на върха се ръководи от премиера Румен Радев.