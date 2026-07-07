Историческа стъпка: Страните от НАТО подписват отбранителни договори за десетки милиарди долари

Страните членки на Алианса ще обявят нови отбранителни договори на стойност десетки милиарди долари по време на форума за отбранителна индустрия в рамките на историческата среща на върха на НАТО в Анкара. Генералният секретар на пакта Марк Рюте съобщи, че целта е държавите съюзници ясно да демонстрират как инвестират в реални военни способности. Нарастването на бюджетите за отбрана идва в ключов момент, белязан от засилен политически натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп, който изисква спешно ориентиране на съюзниците към заделяне на 5% от БВП за отбрана до 2035 г.
„Военнопромишлена революция“ за десетки милиарди
По думите на Марк Рюте, Алиансът навлиза в мащабна „военнопромишлена революция“. Нейният фокус е масовото производство на оръжия и модерни системи за дълбоки удари. Очакваните мащабни поръчки целят да отговорят на сериозния недостиг и рекордното търсене в сектора.
- Рекорден ръст: Европейските съюзници и Канада увеличиха разходите си за отбрана с близо 20% само през изминалата 2025 г.
- Допълнителни средства: За периодите 2025 и 2026 г. финансовата инжекция в сектора възлиза на 258 милиарда долара.
- Ясен план: На срещата в Анкара Рюте очаква от всички лидери конкретни и надеждни планове за достигане на новите цели за финансиране.
Тест за единството на пакта под знака на „НАТО 3.0“
Лидерският форум в президентския дворец „Бештепе“ преминава при драконовски мерки за сигурност с участието на близо 60 000 полицаи и жандармеристи. Основният политически акцент пада върху изграждането на визията „НАТО 3.0“. Тя предвижда Европа да поеме водеща роля в конвенционалната сигурност и да намали зависимостта си от САЩ.
Към форума се присъединява и украинският президент Володимир Зеленски, като Алиансът се ангажира с непрекъсната подкрепа за Украйна, особено в сферата на противовъздушната отбрана. Българската делегация на срещата на върха се ръководи от премиера Румен Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тея геюви
Коментиран от #8, #18
05:07 07.07.2026
2 С подобни действия
Коментиран от #4
05:17 07.07.2026
3 Великото
05:18 07.07.2026
4 Реалността
До коментар #2 от "С подобни действия":Те не се подготвят за нещо си
някога си
накъде си там
те ако не си забелязал си го водят отдавна стълкновението между Изтока и Запада
нямат нито нотка мисъл за спиране и поне дано не го усетиме на място и ние
иначе Българите са основен играч на терена в лапането от военни поръчки
Коментиран от #10
05:26 07.07.2026
5 Бай Пешо моториста
05:27 07.07.2026
6 Правилно
Коментиран от #9, #11
05:29 07.07.2026
7 Сандо
05:31 07.07.2026
8 Комплексарщина
До коментар #1 от "тея геюви":и скудоумие...Забравят, че след една война в Европа тези същите ще са само лош спомен...
05:35 07.07.2026
9 Глупости.
До коментар #6 от "Правилно":Хайде погледни обективно генезиса на тези нападения, прибави и "обещанието", че НАТО няма да се разширява на Изток... и пак помисли кой кого заплашва.
05:38 07.07.2026
10 Знаеш ли какво
До коментар #4 от "Реалността":значи да те държат в състояние на страх? Ето това се върши в момента, държейки ни в това състояние, което облагодетелства една малка клика от политически разбойници и хищници от ВПК в световен мащаб. Естествено, тотална война скоро, а може и изобщо да няма, но това държане на хората в състояние на страх е изключително удобна причина някои господа да потриват доволно ръце, пресмятайки очертаващите се много нови милиарди в портфейлите им... И това се върши от много време...
05:38 07.07.2026
11 ежко
До коментар #6 от "Правилно":Сериозно ли бе ,папагал!Грузия започна войната с Русия с влизането си в спорнат територия Абхазия.САЩ ги излъгаха,че може просто да влязат и да си я вземат!И логично изядаха шамарите!
Коментиран от #17, #21
05:40 07.07.2026
12 Никой
Не става, бейби, не става - Русия си има организация.
05:42 07.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АН@ТЕМА!
05:45 07.07.2026
15 Натовец
05:48 07.07.2026
16 Съпротива до дупка!
05:48 07.07.2026
17 Мусорчик
До коментар #11 от "ежко":Ееех, тази Русия е толкова добронамерена и приятелски настроена към всички! Защо все лоши неща говорите за нея?
И малко сериозно. Мурзите все говорят за безаналоговите оръжия на Матушка, как бълва военна продукция, какви ракети има и т.н. И при положение, че съседът е безпрецедентен агресор, какво очаквате от Европа? Ми най-естественото нещо - да се въоръжи. И то как! С десет пъти по-голям БВП от Русия, предполагам ще е впечатляващо.
05:51 07.07.2026
18 Фактче
До коментар #1 от "тея геюви":Путлера едновременно погубва Раша и реанимира западната, военна индустрия . Молодец !👍
05:53 07.07.2026
19 12 М@ймуни
06:03 07.07.2026
20 Ний ша Ва упрайм
06:06 07.07.2026
21 Хаха
До коментар #11 от "ежко":много добре описа какво прави агресорът Русия: обявява територия за "спорна" и нахлува уж да "освобождава". Южна Осетия, Донецк, Приднестровието... Все едно аз да обявя твоите маратонки за спорни и да те набия да ти ги взема защото са си мои. Само че с Украйна удариха на камък и сега реват
06:11 07.07.2026