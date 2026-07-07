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Покушение във Флорида: Убиха изгряваща инфлуенсърка при брутална засада в луксозно Lamborghini

Покушение във Флорида: Убиха изгряваща инфлуенсърка при брутална засада в луксозно Lamborghini

7 Юли, 2026 05:24, обновена 7 Юли, 2026 05:28 1 116 9

  • убийство-
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  • маями

21-годишната Бриана Джонсън, известна като „DreamDoll Bri“, загина след масирана стрелба, а двама мъже са в болница с опасност за живота

Покушение във Флорида: Убиха изгряваща инфлуенсърка при брутална засада в луксозно Lamborghini - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Популярната в Южна Флорида социална инфлуенсърка и изгряваща музикална изпълнителка Бриана Джонсън (21 г.), по-известна онлайн като DreamDoll Bri, бе брутално застреляна при целенасочена атака, съобщи Miami Herald.

Нападението се е разиграло в град Мирамар, окръг Брауърд, по време на празничния уикенд за 4 юли.

Хронология на атаката

Инцидентът е станал около 05:30 ч. сутринта в неделя на кръстовището на Southwest 27th Court и Sunshine Boulevard. Според разследващите, Джонсън е пътувала в яркозелен високопроходим автомобил Lamborghini Urus заедно с двама мъже, след като са си тръгнали от частно парти в Airbnb къща.

Камери за видеонаблюдение в района показват как бял седан (вероятно BMW) проследява луксозния джип. На самото кръстовище седанът се изравнява от страната на шофьора, а нападателите откриват масиран огън, възпроизвеждайки над дузина изстрели по Lamborghini-то. Всички трима души в джипа са улучени, а превозното средство губи контрол и се забива в двора на къща от другата страна на улицата.

Жертви и състояние

  • Бриана Джонсън (DreamDoll Bri) — ранена тежко, транспортирана по спешност в болница Memorial Regional Hospital, където по-късно умира от раните си.
  • Двама неидентифицирани мъже — спътниците ѝ (единият от които е управлявал колата) са настанени в болница в критично състояние с тежки огнестрелни рани.

Разследване и мотиви

Началникът на полицията в Мирамар, Делриш Мос, потвърди пред медиите, че стрелбата е била категорично целенасочена и жителите в квартала не са в непосредствена опасност. Местни източници и публикации в социалните мрежи предполагат, че насилието може да е ескалирало след физически сблъсък между момичета на бензиностанция малко по-рано същата нощ, след който една от страните е извикала „подкрепление“.

Извършителите са избягали и полицията все още издирва белия автомобил и стрелците. Джонсън имаше над 450 000 последователи общо в TikTok и Instagram, където часове преди смъртта си се похвали с инвестиция от $100,000 в своята музикална кариера.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Беки овеня

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    Хубава новина

    05:29 07.07.2026

  • 2 БГ ПУЯК

    5 1 Отговор
    Според пернатите, аудиторията им е жители на Флорида или друг квартал на обора, затова ни занимават със съдбата най-посредствените отрепки от обора.

    05:34 07.07.2026

  • 3 Мда

    10 0 Отговор
    Каква е разликата между тия и наще ро ми оня ден дет се биа у мъалата освен че тия са с патлаци. Извикала покрепление удф.Моторизорани ма ймуни

    05:48 07.07.2026

  • 4 Пешо

    6 0 Отговор
    Инфлуенцата е много заразна болест и трудно се лекува.Затова много народ си замина от нея.

    Коментиран от #6

    05:51 07.07.2026

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    В Африка има още един милион инфлуенсери!

    05:55 07.07.2026

  • 6 Българин..

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    До коментар #4 от "Пешо":

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