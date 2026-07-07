Покушение във Флорида: Убиха изгряваща инфлуенсърка при брутална засада в луксозно Lamborghini

Популярната в Южна Флорида социална инфлуенсърка и изгряваща музикална изпълнителка Бриана Джонсън (21 г.), по-известна онлайн като DreamDoll Bri, бе брутално застреляна при целенасочена атака, съобщи Miami Herald.

Нападението се е разиграло в град Мирамар, окръг Брауърд, по време на празничния уикенд за 4 юли.

Хронология на атаката

Инцидентът е станал около 05:30 ч. сутринта в неделя на кръстовището на Southwest 27th Court и Sunshine Boulevard. Според разследващите, Джонсън е пътувала в яркозелен високопроходим автомобил Lamborghini Urus заедно с двама мъже, след като са си тръгнали от частно парти в Airbnb къща.

Камери за видеонаблюдение в района показват как бял седан (вероятно BMW) проследява луксозния джип. На самото кръстовище седанът се изравнява от страната на шофьора, а нападателите откриват масиран огън, възпроизвеждайки над дузина изстрели по Lamborghini-то. Всички трима души в джипа са улучени, а превозното средство губи контрол и се забива в двора на къща от другата страна на улицата.

Жертви и състояние

Бриана Джонсън (DreamDoll Bri) — ранена тежко, транспортирана по спешност в болница Memorial Regional Hospital, където по-късно умира от раните си.

— ранена тежко, транспортирана по спешност в болница Memorial Regional Hospital, където по-късно умира от раните си. Двама неидентифицирани мъже — спътниците ѝ (единият от които е управлявал колата) са настанени в болница в критично състояние с тежки огнестрелни рани.

Разследване и мотиви

Началникът на полицията в Мирамар, Делриш Мос, потвърди пред медиите, че стрелбата е била категорично целенасочена и жителите в квартала не са в непосредствена опасност. Местни източници и публикации в социалните мрежи предполагат, че насилието може да е ескалирало след физически сблъсък между момичета на бензиностанция малко по-рано същата нощ, след който една от страните е извикала „подкрепление“.

Извършителите са избягали и полицията все още издирва белия автомобил и стрелците. Джонсън имаше над 450 000 последователи общо в TikTok и Instagram, където часове преди смъртта си се похвали с инвестиция от $100,000 в своята музикална кариера.