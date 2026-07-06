300 души участвали в меле в Асеновград, 12 души са простреляни

Истинско бойно поле се е разиграло в ромската махала на Асеновград тази нощ.

Около 00:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за масово сбиване между две враждуващи фамилии.

Конфликтът е ескалирал до шокиращи размери, като в мелето са се включили между 250 - 300 души, като част от тях са хвърляли твърди предмети.

При инцидента са простреляни 12 души с въздушна пушка, а при опита да бъде овладяна ситуацията е пострадал и полицейски служител.

Оказва се, че враждата между двете фамилии, които живеят в съседство в общински жилища без никакъв правен статут, тлее още от Гергьовден, информира Plovdiv24.bg.. Тогава е имало първоначално спречкване, на което органите на реда са реагирали незабавно.

Напрежението обаче е ескалирало отново в миналия петък, когато са регистрирани нови противозаконни действия и нарушения на обществения ред. Заради реалната опасност от сблъсъци, в района е бил поставен извънреден автопатрул.

Въпреки присъствието на полицията, около 1:00 часа през нощта двете групи започват масов побой.

Нарушението е извършено изключително дръзко и цинично, директно пред очите на полицейския патрул.

Още в петък са били задържани две лица, срещу които са започнати бързи производства за закана за убийство.

След снощния тежък инцидент органите на реда са задържали още 4 лица, а други 3, които в момента се укриват, се издирват от полицията и те ще бъдат задържани. Повечето от лицата са криминално проявени, а част от тях са осъждани.

И двете фамилии обитават общински постройки без надлежни документи.

От полицията и местната власт са категорични, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се утвърди законността в квартала и да се пресекат бъдещи прояви на агресия. На място остава засилено полицейско присъствие.

По-късно се очакват служители на НАП, които да се включат в масовите проверки на търговски обекти.