300 души участвали в меле в Асеновград, 12 души са простреляни

Истинско бойно поле се е разиграло в ромската махала на Асеновград тази нощ.
Около 00:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за масово сбиване между две враждуващи фамилии.
Конфликтът е ескалирал до шокиращи размери, като в мелето са се включили между 250 - 300 души, като част от тях са хвърляли твърди предмети.
При инцидента са простреляни 12 души с въздушна пушка, а при опита да бъде овладяна ситуацията е пострадал и полицейски служител.
Оказва се, че враждата между двете фамилии, които живеят в съседство в общински жилища без никакъв правен статут, тлее още от Гергьовден, информира Plovdiv24.bg.. Тогава е имало първоначално спречкване, на което органите на реда са реагирали незабавно.
Напрежението обаче е ескалирало отново в миналия петък, когато са регистрирани нови противозаконни действия и нарушения на обществения ред. Заради реалната опасност от сблъсъци, в района е бил поставен извънреден автопатрул.
Въпреки присъствието на полицията, около 1:00 часа през нощта двете групи започват масов побой.
Нарушението е извършено изключително дръзко и цинично, директно пред очите на полицейския патрул.
Още в петък са били задържани две лица, срещу които са започнати бързи производства за закана за убийство.
След снощния тежък инцидент органите на реда са задържали още 4 лица, а други 3, които в момента се укриват, се издирват от полицията и те ще бъдат задържани. Повечето от лицата са криминално проявени, а част от тях са осъждани.
И двете фамилии обитават общински постройки без надлежни документи.
От полицията и местната власт са категорични, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се утвърди законността в квартала и да се пресекат бъдещи прояви на агресия. На място остава засилено полицейско присъствие.
По-късно се очакват служители на НАП, които да се включат в масовите проверки на търговски обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8, #70, #94
11:43 06.07.2026
2 Тюх, бре
Коментиран от #32, #58
11:44 06.07.2026
3 добри
11:44 06.07.2026
4 Оги
Коментиран от #37, #42, #91
11:45 06.07.2026
5 Зевс
Коментиран от #65
11:46 06.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трол
11:46 06.07.2026
8 Етнолог
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Навремето Чочоолу се е намесил, когато този вид синковци са посегнали на млада двойка от друг етнос. Но когато разправията е вътрешноетнична, защо полицията се намесва? Къде са дремали НПО-тата и не са се намесили с искането да не се пречи на определена група да практикува традициите си?
Коментиран от #31
11:47 06.07.2026
9 Стани Бай-Тошо...!
Коментиран от #23, #49
11:47 06.07.2026
10 ЕДГАР КЕЙСИ
11:47 06.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Христо
Коментиран от #18
11:48 06.07.2026
13 възрожденски
11:49 06.07.2026
14 КАЛАШНИЦИТЕ
11:49 06.07.2026
15 Пожелание
11:49 06.07.2026
16 Запознат
11:50 06.07.2026
17 ЕС и алианса
11:50 06.07.2026
18 про100 ицко
До коментар #12 от "Христо":не ма от ваште регресивните
Коментиран от #19
11:50 06.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Последния Софиянец
11:53 06.07.2026
21 Елементарно , бе Уотсън !
Коментиран от #50
11:54 06.07.2026
22 Факт
Коментиран от #26
11:55 06.07.2026
23 И до 14 /Калашниците/
До коментар #9 от "Стани Бай-Тошо...!":Бай ви Тошо ги насъбра тези от съседни балкански държави, довлече ги тук и им създаде оптимални условия за размножаване. Сега ние си бием главите с тях!
Коментиран от #29, #72, #111
11:57 06.07.2026
24 Корнелия
11:58 06.07.2026
25 ПРИ СОЦА
После дойде демокрацията и измислиха интеграцията, дойдоха НПО-тата и кражбите на европари.
Сега по 300 човека се бият!! Това си е малка армия, бе!
Коментиран от #36, #48
11:59 06.07.2026
26 Уточнявай!
До коментар #22 от "Факт":Да му ги пратим на Зеленски, ама за какво? Да ги хрантути там ли, защото си няма други проблеми в момента? Ако имаш предвид да ги прати да воюват, нямам нищо против.
11:59 06.07.2026
27 Нещо не разбрах
12:00 06.07.2026
28 Някой
Аз съм подавал сигнали до прокуратурата и препредават на МВР - за по предадени записи убийци. Е всеки по веригата гледа как нищо да не прави. Има минимум 1 труп заради престъпното бездействие в МВР и прокуратурата. А реално народа и в частност аз сме им работодателите.
пр. пр. №5776/2026г
Общо над 15 сигнала и допълнения подадени. Не очаквах прокуратурата и МВР да са част от престъпността.
12:02 06.07.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "И до 14 /Калашниците/":Живял и при Бай Тошо- тогава они си учеха и си работеха ❗
А когато видеха милиционер(полицай) -
пресичаха на другия тротоар без нужда❗
12:03 06.07.2026
30 Никакво размножаване
12:05 06.07.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Етнолог":Да, но след намесата му- десет години ман галите не смееха дори да вдигат шум❗
12:06 06.07.2026
32 Точно така!
До коментар #2 от "Тюх, бре":Нека си оправят отношенията, както намерят за добре - пушки ножове и т.н.
В края на краищата имат си и Мешере!
12:06 06.07.2026
33 А Ментарджиев е зает
12:06 06.07.2026
34 чорапа и
Коментиран от #112
12:07 06.07.2026
35 Дик диверсанта
Това е във всеки град, не е само в Асеновград.
12:07 06.07.2026
36 Тъжна констатация
До коментар #25 от "ПРИ СОЦА":Никога не са се интегрирали, защото те самите не желаят да се интегрират.
Много малко от тях работеха добросъвестно и с желание. И сега е така, някои от тях наистина работят и се държат като нормални хора. През соца просто бяха масово абонирани за заплати, но акълът им си беше същият, какъвто е и днес. И тогава заживяваха на семейни начала още от 12-годишни и никакви санкции не можеха да предотвратят това, за съжаление.
Бедата се състои в това, че дори и когато някои от тях искат да прогресират, средата им ги тегли надолу. Спомням си девойка със средно образование, която правеше планове да следва в университет. По едно време престанах да я виждам и попитах един, който работеше вместо нея в семейния им магазин да не би да е заминала някъде надалеч за да следва? Той отговори: "Ааа, сестрата ли? Омъжихме я, от много учене файда нема!"
12:07 06.07.2026
37 Яяяяяяя
До коментар #4 от "Оги":Е затова сме в ЕС и НАТО, трябва територия а не биомаса , а те като прочистят българския етнос, ще са следващите
12:07 06.07.2026
38 Петър
Коментиран от #41
12:08 06.07.2026
39 Това е то разцвет
12:08 06.07.2026
40 ОБЕКТИВНИЯ
Ако не са може да се запознаят !
Коментиран от #46
12:08 06.07.2026
41 Може ли аз да напиша за кого гласуваха
До коментар #38 от "Петър":купените циганските гета последно? Не е за Шиши и Боко, а за Муньо Боташки и фалшивата му "партия" ПБ!
12:09 06.07.2026
42 1001
До коментар #4 от "Оги":Схващай цяла европа е така. Свиквай докато тия урсули са на власт ще е така, а ония с късия мустак расте още.
12:09 06.07.2026
43 Гост
12:09 06.07.2026
44 Вимето на народа
Такъв рай ще настъпи в Европа...че няма да можеш хляб да си купиш...стъпиш ли накриво.
А за тези агресивните ще има лагери за обучение....от там на фронта....съобразно провинението.
Да и фронт ще има.
Джордж Оруел го е описал.
12:09 06.07.2026
45 Браво
12:10 06.07.2026
46 Пантерата ли?
До коментар #40 от "ОБЕКТИВНИЯ":Живеем в други посткомунистически времена на либералнобоядисани крадци-комунисти. При Моше Крадев подобно насилие над избирателите му е немислимо!
Коментиран от #117
12:10 06.07.2026
47 Даниел
Явно това е начина за възпиране на тези шебеци!
Коментиран от #96
12:11 06.07.2026
48 хех
До коментар #25 от "ПРИ СОЦА":Колко нормално са живеели хора, оградени в гета? Тези бетонови огради по махалите не са от вчера, а са от соца. Другите "нормално" живеели са онези, дето насилствено под страх от смърт им смениха имената, а третите са онези, които толкова нормално живееха, че ги разстралваха на границата ако решат, че вече не искат да живеят в този рай.
Коментиран от #62
12:11 06.07.2026
49 Госъ
До коментар #9 от "Стани Бай-Тошо...!":Е нали той ги вкара с влакове от Румъния бре….
12:12 06.07.2026
50 Петър
До коментар #21 от "Елементарно , бе Уотсън !":Проверих в сайта на ЦИК за кого са гласували тези ромски фамилии по време на избори 2026! Другарю, за твое съжаление, мнозинството от гласувалите не е за Борисов и Пеевски!
Коментиран от #56, #61, #64, #82
12:12 06.07.2026
51 бай яшар от маалата
12:12 06.07.2026
52 Народът изтрещя
Прогресивните нямат време за народа. Те борят олигарсите с тайната надежда, че населението (включва пенсионерите) ще намалее драстично и проблемът ще се реши от само себе си.
12:13 06.07.2026
53 кумундрел
12:13 06.07.2026
54 Ехееее
12:13 06.07.2026
55 каунь
12:14 06.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Амчи
12:15 06.07.2026
58 Заради статистиката
До коментар #2 от "Тюх, бре":Нали после трябва да пишат, че Дерменджиев се е справил с престъпността. А тя се увеличава, заедно с убийствата по пътя. Карай.
По документи ще се е справил.
12:15 06.07.2026
59 Много яко
Коментиран от #74
12:16 06.07.2026
60 мдааааааааа
12:16 06.07.2026
61 И аз проверих
До коментар #50 от "Петър":91% от целия ромски етнос в държавата за ПБ на Румен Радев ...
Затова ДПС на Пеевски се срина от 11.6%на изборите ноември на 7.01% на изборите април тсзи година
12:16 06.07.2026
62 Чипишефффф
До коментар #48 от "хех":Бълнуваш
12:16 06.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 И аз проверих
До коментар #50 от "Петър":91% от целия ромски етнос в държавата за ПБ на Румен Радев ...
Затова ДПС на Пеевски се срина от 11.6%на изборите ноември на 7.01% на изборите април тсзи година
12:17 06.07.2026
65 Подкрепям
До коментар #5 от "Зевс":Хахаххааха...много яко
12:17 06.07.2026
66 Ха така
Коментиран от #81
12:17 06.07.2026
67 1818
Коментиран от #86
12:18 06.07.2026
68 Освен това ромските фамилии
12:18 06.07.2026
69 Ония г-н където е винаги точен с парите
12:18 06.07.2026
70 Ромски
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И кво направи Чочоолу да спре циганията? Нищо май - циганиата процъфтява!
Дори през соца българите станаха на цигани.
Коментиран от #76, #79
12:19 06.07.2026
71 Исторически парк
12:19 06.07.2026
72 ИСТИНАТА
До коментар #23 от "И до 14 /Калашниците/":Най-накрая някой да каже истината. При Царя циганите са били екзотика, при Бай Тошо станаха ежедневие.
12:20 06.07.2026
73 Тончо
Коментиран от #108
12:21 06.07.2026
74 РАДЕВ ВИНОВЕН...
До коментар #59 от "Много яко":Той им даде жилища незаконни той ги рекетира за пари и облаги преди години. АХ СОЦ, СОЦ КЪДЕ СТЕ КЕЧ СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ КАЗАРМА СВЯТА И НЕПОРОЧНА. КОЛКО МИЛИ ТИХИ ДОБРИ БЯХА ТОГАВА РОМиТИ.
Коментиран от #80
12:22 06.07.2026
75 Има и такива богоугодни места..
12:22 06.07.2026
76 хахаха
До коментар #70 от "Ромски":Питай столипиновци за Чочоолу, дори и днес като му чуят името пълнят гащите:)
По времето на соца циганите излизаха от махалите само за да учат и работят, много рядко извършваха престъпления, а тежките се наказваха със смърт.
Циганията и пед...стията процъфтяват благодарение на демокрацията и евроатлантизма...е поне имаме банани.
Коментиран от #89
12:23 06.07.2026
77 Станчо
12:24 06.07.2026
78 Зеления
Един въпрос към вътрешния министър - защо при участие на 300 души в сбиване в ареста са само 4-ма ????
Г-н министър, ако тези 300 души бъдат осъдени на поне една година или две, Асеновград ще бъде много по спокойно и добро място за живеене.
Коментиран от #109
12:25 06.07.2026
79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #70 от "Ромски":Ами попрочети какво е направил,
че да ти светне ламБата❗
А за твое сведение след това бе принуден да се пенсионира именно от политиканите ❗
12:26 06.07.2026
80 Крадев е виновен
До коментар #74 от "РАДЕВ ВИНОВЕН...":МНОГО ЯСНО! В МОМЕНТА ИМА ЦЯЛАТА ВЛАСТ И ЗАКОНОДАТЕЛНА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА! НО ТОВА СА КРАДЕВСКИТЕ ПЛАТЕНИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ!!!
Коментиран от #107
12:27 06.07.2026
81 Да........
До коментар #66 от "Ха така":Да........Тия дори не се нуждаят вече от даване! Тия завладяват всичко подред!
12:30 06.07.2026
82 За истината не се съжалява
До коментар #50 от "Петър":Но ти можеш да съжалиш за лъжата си.
Фейковете не са хубаво нещо.
Коментиран от #93
12:30 06.07.2026
83 Както бе казал един легендарен
Коментиран от #88
12:31 06.07.2026
84 Ужас
При "лошия" бай Тошо всичките 300 щяха да са оковани и пратени за 5 години да чукат камъни.
12:31 06.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Половината от тях са копейки
До коментар #67 от "1818":Коцето хептен ще остане без електорат.
12:33 06.07.2026
87 Бай бай
12:35 06.07.2026
88 Копей, това си го измисли
До коментар #83 от "Както бе казал един легендарен":Пуля е от женски род. В родителен падеж е "пули".
Напиши го на български, ако знаеш този език, че да те разберем каква реплика си си измислил.
Ще ти го преведем на руски: друг път да не се излагаш.
12:37 06.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Етнически българин
1. Навсякъде съм с предимство
2. Безплатно чуждо жилище в което съм се настанил
3. Социални помощи, въпреки златните ланци, които висят от врата ми и немога да изправя глава от тежестта им.
4. Най-скъпите коли, са наши
5. Нямам и първи клас, но имам редовна книжка.
6. Правя чавета колкото си искам, а държавата е длъжна да се грижи за тях.
7. Бия комшиите и кунките не смеят и копче да ми кажат.
8. ......
9. .......
10. ..... и т.н. .....
Коментиран от #106
12:37 06.07.2026
91 Първан
До коментар #4 от "Оги":"Ние сме в ЕС, НАТО, Шенген и еврозоната заедно с най-развитие държави в света, а тези се бият като примати. Не схващам."
Кое в поведението на примата не схващаш?
Коментиран от #115
12:38 06.07.2026
92 "Парите са точно"
12:39 06.07.2026
93 Веднага напиши истината мунчо
До коментар #82 от "За истината не се съжалява":Ако ли не аз ще напиша резултатите от протоколите в ромските секции в страната
12:39 06.07.2026
94 За съжаление
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Джензи-тата не са чували за него, а трябва. Влизат военни и жандармерия и тежко въоръжение и изриват цялата тая сган от общинските жилища. И всички криминално проявени - в затвора
12:39 06.07.2026
95 Т90
12:44 06.07.2026
96 Дани
До коментар #47 от "Даниел":ПОММББ / подразделение за охрана на масови мероприятия и борба с безредиците / и СПООР / Специализирано подразделение за охрана на обществения ред / тренираха на живо в гористи местности , села ,махали и градове . Във всякакви условия , а не на стадиона и в изкуствени плацове на полигона до помещенията. Хората ги виждаха реално и в действие. ЖОтдавна са качени на едни мотори и задачи по КАТ изпълняват в трите големи града. Жандармерията е проформа като много други неща - на сянка под някое дърво с джипа и пак по КАТ. Дай документ и Чао. заплата за това вземат . А защита си е работа на давещия се . Добре ,но когато се защитиш и ставаш обвиняем или точно тези идват в къщата да те задържат дето си обидил някого от етноса въпреки ,че са ти скачали на бой ,рекет са ти искали , ограбван си и са ти опоскали имищуството и труда. Селата са основно празни точно заради процъфтяващата махала и инвазията им да прокудят другите и изкупуват евтино от вързали се да живеят тук граждани или чужденци. Тези съсипват абсолютно всичко и са " лицето " на България из Европа и основно Англия и Чехия. Инвазивен тип и липса на желание за цивилизация. Открито НЕ признаване и по медиите на Държава със всичките и атрибути като Съд и Закони. Те имали Мешере и се явяват държава в държавата ,но много станаха и тук трябва ред Спешно ако искате да оцелеем и след този политически и махленски геноцид. Никой от бюрократичното седящо на бюро МВР няма да ни защити.Нито оядени политици и НП
12:48 06.07.2026
97 Кую
12:48 06.07.2026
98 Избирателите
12:49 06.07.2026
99 Всички роми
12:49 06.07.2026
100 НАСКО
12:50 06.07.2026
101 Зеления
И ако сега може да се привика жандармерия, която да озапти 300, като станат 3000 и армията няма да е достатъчна.
Направете закон за такива случаи такива вкупом да загубват българско гражданство, сключете договор с Йемен, Сомалия дайте на тези държави по 10 млн. евро да са доволни и да им издават йеменски и сомалийски паспорти и директно натоварени на кораби и самолети да отпътуват на там
12:52 06.07.2026
102 Спиро
12:52 06.07.2026
103 хихи
12:52 06.07.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Общинар
12:53 06.07.2026
106 Пропусна
До коментар #90 от "Етнически българин":Най важното - онзи дето създаваше проблеми - Правешкия хитрец, отдавна са го хапнали цръв яците. Аверите от "Централни" гарантират, защото са копали та да проверят
12:53 06.07.2026
107 ЕЙЙЙИИИИ ОБСЕБЕНИ..
До коментар #80 от "Крадев е виновен":РАДЕВ има властта от 2 месеца и малко. КАКВО ДА НАПРАВИ ВЪВ ЕДНА СРУТЕНА ДЪРЖАВА. ИЗЧАКАЙЙЙ ТЕ. Но вие вашите крацлюфЦ И за 16 години съсипаха системата и държавата НО ЗА СВОИ ОБЛАГИ.
12:54 06.07.2026
108 Ти чуваш ли
До коментар #73 от "Тончо":се? Отговорността е на цялото общество или поне за по-читавите че допуснахме подобни престъпници да избират едни други престъпници-политици. От 1990 година е това не от вчера.
12:55 06.07.2026
109 Зелов
До коментар #78 от "Зеления":Тези 300 освен да спрат Иранците в Термопилите могат да започнат да копаят тунела под Шипка докато си изработят хляба законно и излежат присъдите за масови безредици . Отделно и за всичкото незаконно което притежават като имот къща ,автомобили и "бизнеси" магазини със стока ,барове ,кръчми ,автомивки. Ако са малко тези 300 то материал има на всякъде вече. Където и в която и махала и тяхно село да отидете няма нищо законно като имот и търговия. действайте защото иначе хората ще се саморазрправят докато стане гражданска срещу родова война. Това ли искате Политици ненаядени.
12:58 06.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Голям си
До коментар #23 от "И до 14 /Калашниците/":Тъпанар!
13:03 06.07.2026
112 Да бе
До коментар #34 от "чорапа и":За два месеца трябваше да оправи всичко и всички, а един друг 15 години и повече го подкрепяха всякакви такива!
13:04 06.07.2026
113 Къде е полицията бе, Дамерджиев?
Жандармерията!
Само реват за заплати!
13:07 06.07.2026
114 Беро
Много чаавета, никой не работи и само искане! Системата, у нас се задъхва, а в Дуисбург
ги носят на ръце! Облагородяват нацията
в Германия, успоредно и трите пола!
13:07 06.07.2026
115 Вторан
До коментар #91 от "Първан":Това в кавичките е само за да вземат парите едни други политически родове с по-малко на брой хора но винаги с мноого пара отдавна в Евро ,имоти ,икономиката на страната и изобщо не са едни само 240 в НС , а са около 400-500 потомствени комунистически родове още от 82 години хванали кражбата . Два отряда борещи се за власт и до сега. И двата свръх богати и използват за тетот над Българите точно тези платени гласоподаватели в процъфтяващи махали . За това за тях няма закон и правят всичко каквото искат ,докато накрая ударят не само обикновенния животец на хората , а и този на политиците с охраните си и скрити зад имотите с. Въпроса е кога ще унищожат политик ,не само адвокат,съдия ,прокурор ,полицаи ,лекари , учители ,военни ,професори ,интелектуалци ,магазинери,касиери, кондуктори и шофьори бити и убити.
13:10 06.07.2026
116 Най-добре е багерите да дойдат
13:18 06.07.2026
117 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #46 от "Пантерата ли?":Разбира се ,че за" ПАНТЕРАТА"
говоря !
Само по този начин ще се въведе ред в страната ни !
13:21 06.07.2026