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300 души участвали в меле в Асеновград, 12 души са простреляни

300 души участвали в меле в Асеновград, 12 души са простреляни

6 Юли, 2026 11:40 3 986 117

  • меле-
  • роми-
  • асеновград

Оказва се, че враждата между двете фамилии, които живеят в съседство в общински жилища без никакъв правен статут, тлее още от Гергьовден

300 души участвали в меле в Асеновград, 12 души са простреляни - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истинско бойно поле се е разиграло в ромската махала на Асеновград тази нощ.

Около 00:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за масово сбиване между две враждуващи фамилии.

Конфликтът е ескалирал до шокиращи размери, като в мелето са се включили между 250 - 300 души, като част от тях са хвърляли твърди предмети.

При инцидента са простреляни 12 души с въздушна пушка, а при опита да бъде овладяна ситуацията е пострадал и полицейски служител.

Оказва се, че враждата между двете фамилии, които живеят в съседство в общински жилища без никакъв правен статут, тлее още от Гергьовден, информира Plovdiv24.bg.. Тогава е имало първоначално спречкване, на което органите на реда са реагирали незабавно.

Напрежението обаче е ескалирало отново в миналия петък, когато са регистрирани нови противозаконни действия и нарушения на обществения ред. Заради реалната опасност от сблъсъци, в района е бил поставен извънреден автопатрул.

Въпреки присъствието на полицията, около 1:00 часа през нощта двете групи започват масов побой.

Нарушението е извършено изключително дръзко и цинично, директно пред очите на полицейския патрул.

Още в петък са били задържани две лица, срещу които са започнати бързи производства за закана за убийство.

След снощния тежък инцидент органите на реда са задържали още 4 лица, а други 3, които в момента се укриват, се издирват от полицията и те ще бъдат задържани. Повечето от лицата са криминално проявени, а част от тях са осъждани.

И двете фамилии обитават общински постройки без надлежни документи.

От полицията и местната власт са категорични, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се утвърди законността в квартала и да се пресекат бъдещи прояви на агресия. На място остава засилено полицейско присъствие.

По-късно се очакват служители на НАП, които да се включат в масовите проверки на търговски обекти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    103 5 Отговор
    Ще го търсите Чочоолу❗

    Коментиран от #8, #70, #94

    11:43 06.07.2026

  • 2 Тюх, бре

    108 5 Отговор
    Защо пречат на хората да си уреждат личните взаимоотношения по традиционните за етноса им начини?

    Коментиран от #32, #58

    11:44 06.07.2026

  • 3 добри

    69 2 Отговор
    новини..не ги спирайте..така става в природата..по-силния елеминира..болни и сакати..или пенсионери..скоро всичко ще е нащу..така казват в махалата..и са прави..а полиция няма как да се справи и с един..а тук говорим надрусани и пьяни 200-300човека..Честито на печеливщи..ще има свободни общински жилища..

    11:44 06.07.2026

  • 4 Оги

    58 5 Отговор
    Ние сме в ЕС, НАТО, Шенген и еврозоната заедно с най-развитие държави в света, а тези се бият като примати. Не схващам.

    Коментиран от #37, #42, #91

    11:45 06.07.2026

  • 5 Зевс

    88 3 Отговор
    При такива случаи, част от културните особености на защитения етнос, МВР само трябва да охранява периметъра да не пострадат невинни и после да викат един ЗИЛ да извозва труповете да не стават инфекции.

    Коментиран от #65

    11:46 06.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трол

    49 1 Отговор
    300 души е един цял батальон.

    11:46 06.07.2026

  • 8 Етнолог

    59 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Навремето Чочоолу се е намесил, когато този вид синковци са посегнали на млада двойка от друг етнос. Но когато разправията е вътрешноетнична, защо полицията се намесва? Къде са дремали НПО-тата и не са се намесили с искането да не се пречи на определена група да практикува традициите си?

    Коментиран от #31

    11:47 06.07.2026

  • 9 Стани Бай-Тошо...!

    69 5 Отговор
    Стани ,да видиш какво направиха,с Републиката...

    Коментиран от #23, #49

    11:47 06.07.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    43 1 Отговор
    ДА СЕ САМОИЗТРЕПАТ ВСИЧКИ ДО ЕДИН ....................

    11:47 06.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Христо

    53 7 Отговор
    Избирателите на ГЕРБ-НН обезумяха напълно.

    Коментиран от #18

    11:48 06.07.2026

  • 13 възрожденски

    7 13 Отговор
    драми

    11:49 06.07.2026

  • 14 КАЛАШНИЦИТЕ

    56 1 Отговор
    Разбират само от дебела тояга всеки ден. Бай Тошо добре ги оправяше.

    11:49 06.07.2026

  • 15 Пожелание

    46 0 Отговор
    Всяка събота и неделя трябва да се дават на орките по палет ракия и много ножове във всяко гето ,за да се прочисти държавата ни.

    11:49 06.07.2026

  • 16 Запознат

    56 0 Отговор
    Бодлива тел, кльон, вишки и кпп-та и пропуски, само за който работи.

    11:50 06.07.2026

  • 17 ЕС и алианса

    42 3 Отговор
    Ще останем без електорат в България , бре ! Кой ще гласува за нас ?

    11:50 06.07.2026

  • 18 про100 ицко

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Христо":

    не ма от ваште регресивните

    Коментиран от #19

    11:50 06.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Асеновградско Баба Алино.

    11:53 06.07.2026

  • 21 Елементарно , бе Уотсън !

    26 6 Отговор
    Избиратели на Пеевски и избиратели на Борисов . Просто са изразили различни становища и са комуникирали алтернативно .

    Коментиран от #50

    11:54 06.07.2026

  • 22 Факт

    31 0 Отговор
    Пратете ги на Зеленски

    Коментиран от #26

    11:55 06.07.2026

  • 23 И до 14 /Калашниците/

    18 23 Отговор

    До коментар #9 от "Стани Бай-Тошо...!":

    Бай ви Тошо ги насъбра тези от съседни балкански държави, довлече ги тук и им създаде оптимални условия за размножаване. Сега ние си бием главите с тях!

    Коментиран от #29, #72, #111

    11:57 06.07.2026

  • 24 Корнелия

    6 17 Отговор
    Това са мойте симпатизанти , които другаря Радев ми открадна .

    11:58 06.07.2026

  • 25 ПРИ СОЦА

    41 4 Отговор
    На роммите им викахме цигани, но всички имаха профисии, работеха и живееха що годе нормално и бяха реално интегрирани.
    После дойде демокрацията и измислиха интеграцията, дойдоха НПО-тата и кражбите на европари.
    Сега по 300 човека се бият!! Това си е малка армия, бе!

    Коментиран от #36, #48

    11:59 06.07.2026

  • 26 Уточнявай!

    17 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Да му ги пратим на Зеленски, ама за какво? Да ги хрантути там ли, защото си няма други проблеми в момента? Ако имаш предвид да ги прати да воюват, нямам нищо против.

    11:59 06.07.2026

  • 27 Нещо не разбрах

    33 0 Отговор
    Криминално проявени и осъждани обитават без документи общински имоти и жилища и докато не се сбиха държава имаше ли нямаше ли? Ами ако не се бяха сбили нямаше проблеми да си кримка, която си живее където си поиска а?

    12:00 06.07.2026

  • 28 Някой

    27 1 Отговор
    Всичките да ги кастрират. И в лагери и да бачкат. За второ криминално провинение да се въведе кастрация.
    Аз съм подавал сигнали до прокуратурата и препредават на МВР - за по предадени записи убийци. Е всеки по веригата гледа как нищо да не прави. Има минимум 1 труп заради престъпното бездействие в МВР и прокуратурата. А реално народа и в частност аз сме им работодателите.
    пр. пр. №5776/2026г
    Общо над 15 сигнала и допълнения подадени. Не очаквах прокуратурата и МВР да са част от престъпността.

    12:02 06.07.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 3 Отговор

    До коментар #23 от "И до 14 /Калашниците/":

    Живял и при Бай Тошо- тогава они си учеха и си работеха ❗
    А когато видеха милиционер(полицай) -
    пресичаха на другия тротоар без нужда❗

    12:03 06.07.2026

  • 30 Никакво размножаване

    21 0 Отговор
    Кастриране.

    12:05 06.07.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "Етнолог":

    Да, но след намесата му- десет години ман галите не смееха дори да вдигат шум❗

    12:06 06.07.2026

  • 32 Точно така!

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тюх, бре":

    Нека си оправят отношенията, както намерят за добре - пушки ножове и т.н.
    В края на краищата имат си и Мешере!

    12:06 06.07.2026

  • 33 А Ментарджиев е зает

    13 4 Отговор
    уж "гони Шиши".

    12:06 06.07.2026

  • 34 чорапа и

    18 5 Отговор
    компания обещаха разни работи, а маймунарника все същия.

    Коментиран от #112

    12:07 06.07.2026

  • 35 Дик диверсанта

    24 1 Отговор
    Ще се окаже, че в цялата държава за ромите е дошъл комунистическия рай за който бленуват и дебилите - живеят където си искат, самонастаняват се в общински жилища и не плащат наеми.
    Това е във всеки град, не е само в Асеновград.

    12:07 06.07.2026

  • 36 Тъжна констатация

    20 1 Отговор

    До коментар #25 от "ПРИ СОЦА":

    Никога не са се интегрирали, защото те самите не желаят да се интегрират.
    Много малко от тях работеха добросъвестно и с желание. И сега е така, някои от тях наистина работят и се държат като нормални хора. През соца просто бяха масово абонирани за заплати, но акълът им си беше същият, какъвто е и днес. И тогава заживяваха на семейни начала още от 12-годишни и никакви санкции не можеха да предотвратят това, за съжаление.
    Бедата се състои в това, че дори и когато някои от тях искат да прогресират, средата им ги тегли надолу. Спомням си девойка със средно образование, която правеше планове да следва в университет. По едно време престанах да я виждам и попитах един, който работеше вместо нея в семейния им магазин да не би да е заминала някъде надалеч за да следва? Той отговори: "Ааа, сестрата ли? Омъжихме я, от много учене файда нема!"

    12:07 06.07.2026

  • 37 Яяяяяяя

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Оги":

    Е затова сме в ЕС и НАТО, трябва територия а не биомаса , а те като прочистят българския етнос, ще са следващите

    12:07 06.07.2026

  • 38 Петър

    8 10 Отговор
    Проверих за кого са гласували тези ромски фамилии по време на последните избори? Познайте за кого... не е за ГЕРБ или ДПС!

    Коментиран от #41

    12:08 06.07.2026

  • 39 Това е то разцвет

    10 9 Отговор
    а е само втори месец диктатура на "добрата олигархия" начело с мръсникът Муньо. Гражданската войан вече е сугурна!

    12:08 06.07.2026

  • 40 ОБЕКТИВНИЯ

    13 2 Отговор
    Дали са чували за Стою Неделчев ?
    Ако не са може да се запознаят !

    Коментиран от #46

    12:08 06.07.2026

  • 41 Може ли аз да напиша за кого гласуваха

    13 12 Отговор

    До коментар #38 от "Петър":

    купените циганските гета последно? Не е за Шиши и Боко, а за Муньо Боташки и фалшивата му "партия" ПБ!

    12:09 06.07.2026

  • 42 1001

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оги":

    Схващай цяла европа е така. Свиквай докато тия урсули са на власт ще е така, а ония с късия мустак расте още.

    12:09 06.07.2026

  • 43 Гост

    19 1 Отговор
    Паразити които не са нужни на обществото..

    12:09 06.07.2026

  • 44 Вимето на народа

    15 1 Отговор
    Нещата ще се оправят.
    Такъв рай ще настъпи в Европа...че няма да можеш хляб да си купиш...стъпиш ли накриво.
    А за тези агресивните ще има лагери за обучение....от там на фронта....съобразно провинението.
    Да и фронт ще има.
    Джордж Оруел го е описал.

    12:09 06.07.2026

  • 45 Браво

    20 1 Отговор
    Циганизацията върви с пълна сила!

    12:10 06.07.2026

  • 46 Пантерата ли?

    10 5 Отговор

    До коментар #40 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Живеем в други посткомунистически времена на либералнобоядисани крадци-комунисти. При Моше Крадев подобно насилие над избирателите му е немислимо!

    Коментиран от #117

    12:10 06.07.2026

  • 47 Даниел

    23 0 Отговор
    Имаше отряд (БМБ) борба с масови безредици към жандармерията.След тяхното оттегляне от проблемне район визуалното усещане беше,като че е минала пехотата от там и не съм чувал да се е налагало втори път да ходят на едно и също място!
    Явно това е начина за възпиране на тези шебеци!

    Коментиран от #96

    12:11 06.07.2026

  • 48 хех

    7 16 Отговор

    До коментар #25 от "ПРИ СОЦА":

    Колко нормално са живеели хора, оградени в гета? Тези бетонови огради по махалите не са от вчера, а са от соца. Другите "нормално" живеели са онези, дето насилствено под страх от смърт им смениха имената, а третите са онези, които толкова нормално живееха, че ги разстралваха на границата ако решат, че вече не искат да живеят в този рай.

    Коментиран от #62

    12:11 06.07.2026

  • 49 Госъ

    4 9 Отговор

    До коментар #9 от "Стани Бай-Тошо...!":

    Е нали той ги вкара с влакове от Румъния бре….

    12:12 06.07.2026

  • 50 Петър

    10 8 Отговор

    До коментар #21 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Проверих в сайта на ЦИК за кого са гласували тези ромски фамилии по време на избори 2026! Другарю, за твое съжаление, мнозинството от гласувалите не е за Борисов и Пеевски!

    Коментиран от #56, #61, #64, #82

    12:12 06.07.2026

  • 51 бай яшар от маалата

    12 0 Отговор
    изпуснахме каруцата в ряката

    12:12 06.07.2026

  • 52 Народът изтрещя

    12 3 Отговор
    от Радевия бюджет.
    Прогресивните нямат време за народа. Те борят олигарсите с тайната надежда, че населението (включва пенсионерите) ще намалее драстично и проблемът ще се реши от само себе си.

    12:13 06.07.2026

  • 53 кумундрел

    11 0 Отговор
    мутро-демокрация = деградация!

    12:13 06.07.2026

  • 54 Ехееее

    17 0 Отговор
    Тва като македонско въстание

    12:13 06.07.2026

  • 55 каунь

    13 1 Отговор
    за такова количество матриал 10-15 ръчни гра нати Ф1 и ша стани тихо и безопасно!

    12:14 06.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Амчи

    15 1 Отговор
    пръскайте за хлебарки по маалите бе!По-често и с по-силни препарати!

    12:15 06.07.2026

  • 58 Заради статистиката

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тюх, бре":

    Нали после трябва да пишат, че Дерменджиев се е справил с престъпността. А тя се увеличава, заедно с убийствата по пътя. Карай.
    По документи ще се е справил.

    12:15 06.07.2026

  • 59 Много яко

    11 8 Отговор
    Вече се усеща промяната при мошеника Крадев! Ама не към добро.

    Коментиран от #74

    12:16 06.07.2026

  • 60 мдааааааааа

    16 1 Отговор
    Преди не смееха да гъкнат. Сега огромна полиция с огромни заплати и резултат нула.

    12:16 06.07.2026

  • 61 И аз проверих

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Петър":

    91% от целия ромски етнос в държавата за ПБ на Румен Радев ...
    Затова ДПС на Пеевски се срина от 11.6%на изборите ноември на 7.01% на изборите април тсзи година

    12:16 06.07.2026

  • 62 Чипишефффф

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "хех":

    Бълнуваш

    12:16 06.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 И аз проверих

    14 5 Отговор

    До коментар #50 от "Петър":

    91% от целия ромски етнос в държавата за ПБ на Румен Радев ...
    Затова ДПС на Пеевски се срина от 11.6%на изборите ноември на 7.01% на изборите април тсзи година

    12:17 06.07.2026

  • 65 Подкрепям

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    Хахаххааха...много яко

    12:17 06.07.2026

  • 66 Ха така

    16 0 Отговор
    Давайте им, давайте им общински жилища , за да се плодят, да се множат , и да правят живота ни още по-добър , красив и приятен !

    Коментиран от #81

    12:17 06.07.2026

  • 67 1818

    10 1 Отговор
    Измрете всички гнусни уродливи цигански изчадия адови

    Коментиран от #86

    12:18 06.07.2026

  • 68 Освен това ромските фамилии

    5 0 Отговор
    не са избиратели на разните партии и политици. За тях това е поминък.

    12:18 06.07.2026

  • 69 Ония г-н където е винаги точен с парите

    7 1 Отговор
    Къде е?, още ли души задниците на Деса и Шиши🤣

    12:18 06.07.2026

  • 70 Ромски

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И кво направи Чочоолу да спре циганията? Нищо май - циганиата процъфтява!
    Дори през соца българите станаха на цигани.

    Коментиран от #76, #79

    12:19 06.07.2026

  • 71 Исторически парк

    11 1 Отговор
    Междумангалски войни епизод 2: Копанарите атакуват

    12:19 06.07.2026

  • 72 ИСТИНАТА

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "И до 14 /Калашниците/":

    Най-накрая някой да каже истината. При Царя циганите са били екзотика, при Бай Тошо станаха ежедневие.

    12:20 06.07.2026

  • 73 Тончо

    8 2 Отговор
    Интересно защо Дерменджиев не провери секциите, в които са гласували тези роми за да разбере, че мнозинството от тях са гласували за ПБ! Значи той и неговото МВР би следвало да поемат отговорността за тези техни избиратели! Какво е направило МВР в случая - нищо!

    Коментиран от #108

    12:21 06.07.2026

  • 74 РАДЕВ ВИНОВЕН...

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Много яко":

    Той им даде жилища незаконни той ги рекетира за пари и облаги преди години. АХ СОЦ, СОЦ КЪДЕ СТЕ КЕЧ СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ КАЗАРМА СВЯТА И НЕПОРОЧНА. КОЛКО МИЛИ ТИХИ ДОБРИ БЯХА ТОГАВА РОМиТИ.

    Коментиран от #80

    12:22 06.07.2026

  • 75 Има и такива богоугодни места..

    8 1 Отговор
    Където на портала пише че... "Труда ще ви направи свободни"!

    12:22 06.07.2026

  • 76 хахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #70 от "Ромски":

    Питай столипиновци за Чочоолу, дори и днес като му чуят името пълнят гащите:)
    По времето на соца циганите излизаха от махалите само за да учат и работят, много рядко извършваха престъпления, а тежките се наказваха със смърт.
    Циганията и пед...стията процъфтяват благодарение на демокрацията и евроатлантизма...е поне имаме банани.

    Коментиран от #89

    12:23 06.07.2026

  • 77 Станчо

    6 0 Отговор
    Гледах кадри по ТВ . Ако не говореше Български водещия и нямаха надписи по униформите на Кирилица ,то кадрите могат спокойно да са от Бейрут, Авганистан или дълбоките части към джунглата и гетата на Латинска Америка. Два рода- 300-400 човека. Те изобщо нямат генно обременяване от вътрешно племенен инбридинг и са съвсем като хора. Външно поне . И се питам- за това ли плащаме данъци и здравни . За това нещо да го лекуват и хрантутят за да се развъжда. Още от Георгьов ден е трябвало да им дадете малко истинско оръжие , а не сега да Ви плащаме заплатите и на тези лекуването. След като си свършат родовите разправии с оръжие ,влизате за един час всичките и щом са с оръжие като с терористи . До един и багерите веднага. А данъчните най-после се появиха след толкова много полиция . Голям страх иначе и си е вече от години страх. А обикновенните хора ? Българите данъкоплатци кучета ги яли и родове ги затриват с години. тормоз ,побоища ,всеки петък по три дни маанета от сватби с 15 годишни булки и нито една озаконена с граждански брак ,алкохол и пак побоища и откровен рекет. самотни майки с няколко мъже и така с по 5 деца . За това са 2 рода 400 човека. Вън от държавата и да се разберете с Пакистан и Индия. Техни работници срещу наши там . Аман от грабители политици и родови кърлежи от НН на Дубайския с голямото " Д " което си е един дебел " З".

    12:24 06.07.2026

  • 78 Зеления

    8 0 Отговор
    Продължавайте да плащате местни данъци, за да има пари общините да настаняват в общински жилища такива екземпляри

    Един въпрос към вътрешния министър - защо при участие на 300 души в сбиване в ареста са само 4-ма ????
    Г-н министър, ако тези 300 души бъдат осъдени на поне една година или две, Асеновград ще бъде много по спокойно и добро място за живеене.

    Коментиран от #109

    12:25 06.07.2026

  • 79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ромски":

    Ами попрочети какво е направил,
    че да ти светне ламБата❗
    А за твое сведение след това бе принуден да се пенсионира именно от политиканите ❗

    12:26 06.07.2026

  • 80 Крадев е виновен

    7 4 Отговор

    До коментар #74 от "РАДЕВ ВИНОВЕН...":

    МНОГО ЯСНО! В МОМЕНТА ИМА ЦЯЛАТА ВЛАСТ И ЗАКОНОДАТЕЛНА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА! НО ТОВА СА КРАДЕВСКИТЕ ПЛАТЕНИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ!!!

    Коментиран от #107

    12:27 06.07.2026

  • 81 Да........

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ха така":

    Да........Тия дори не се нуждаят вече от даване! Тия завладяват всичко подред!

    12:30 06.07.2026

  • 82 За истината не се съжалява

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Петър":

    Но ти можеш да съжалиш за лъжата си.
    Фейковете не са хубаво нещо.

    Коментиран от #93

    12:30 06.07.2026

  • 83 Както бе казал един легендарен

    0 2 Отговор
    Граничар -,, для ПУЛЯ !

    Коментиран от #88

    12:31 06.07.2026

  • 84 Ужас

    6 1 Отговор
    300 циганина се бият и стрелят, арестувани 6 лица??? На тези шестимата ще им бъде осигурена храна и подслон за 24 часа и после вкъщи за да се подготвят за следващото сбиване.
    При "лошия" бай Тошо всичките 300 щяха да са оковани и пратени за 5 години да чукат камъни.

    12:31 06.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Половината от тях са копейки

    3 4 Отговор

    До коментар #67 от "1818":

    Коцето хептен ще остане без електорат.

    12:33 06.07.2026

  • 87 Бай бай

    4 1 Отговор
    Ти да видиш в столипиново що шишанета и що джепанета има, ама 6то частно спи.

    12:35 06.07.2026

  • 88 Копей, това си го измисли

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Както бе казал един легендарен":

    Пуля е от женски род. В родителен падеж е "пули".
    Напиши го на български, ако знаеш този език, че да те разберем каква реплика си си измислил.
    Ще ти го преведем на руски: друг път да не се излагаш.

    12:37 06.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Етнически българин

    6 0 Отговор
    Аз искам за съм циганин защото :
    1. Навсякъде съм с предимство
    2. Безплатно чуждо жилище в което съм се настанил
    3. Социални помощи, въпреки златните ланци, които висят от врата ми и немога да изправя глава от тежестта им.
    4. Най-скъпите коли, са наши
    5. Нямам и първи клас, но имам редовна книжка.
    6. Правя чавета колкото си искам, а държавата е длъжна да се грижи за тях.
    7. Бия комшиите и кунките не смеят и копче да ми кажат.
    8. ......
    9. .......
    10. ..... и т.н. .....

    Коментиран от #106

    12:37 06.07.2026

  • 91 Първан

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оги":

    "Ние сме в ЕС, НАТО, Шенген и еврозоната заедно с най-развитие държави в света, а тези се бият като примати. Не схващам."

    Кое в поведението на примата не схващаш?

    Коментиран от #115

    12:38 06.07.2026

  • 92 "Парите са точно"

    5 2 Отговор
    ще вземе ли отношение?Или още брои бикините на Деса в куфара за Дубай?

    12:39 06.07.2026

  • 93 Веднага напиши истината мунчо

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "За истината не се съжалява":

    Ако ли не аз ще напиша резултатите от протоколите в ромските секции в страната

    12:39 06.07.2026

  • 94 За съжаление

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Джензи-тата не са чували за него, а трябва. Влизат военни и жандармерия и тежко въоръжение и изриват цялата тая сган от общинските жилища. И всички криминално проявени - в затвора

    12:39 06.07.2026

  • 95 Т90

    2 0 Отговор
    Природата си знае работата! Само така! Малеят ми простреляните!

    12:44 06.07.2026

  • 96 Дани

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Даниел":

    ПОММББ / подразделение за охрана на масови мероприятия и борба с безредиците / и СПООР / Специализирано подразделение за охрана на обществения ред / тренираха на живо в гористи местности , села ,махали и градове . Във всякакви условия , а не на стадиона и в изкуствени плацове на полигона до помещенията. Хората ги виждаха реално и в действие. ЖОтдавна са качени на едни мотори и задачи по КАТ изпълняват в трите големи града. Жандармерията е проформа като много други неща - на сянка под някое дърво с джипа и пак по КАТ. Дай документ и Чао. заплата за това вземат . А защита си е работа на давещия се . Добре ,но когато се защитиш и ставаш обвиняем или точно тези идват в къщата да те задържат дето си обидил някого от етноса въпреки ,че са ти скачали на бой ,рекет са ти искали , ограбван си и са ти опоскали имищуството и труда. Селата са основно празни точно заради процъфтяващата махала и инвазията им да прокудят другите и изкупуват евтино от вързали се да живеят тук граждани или чужденци. Тези съсипват абсолютно всичко и са " лицето " на България из Европа и основно Англия и Чехия. Инвазивен тип и липса на желание за цивилизация. Открито НЕ признаване и по медиите на Държава със всичките и атрибути като Съд и Закони. Те имали Мешере и се явяват държава в държавата ,но много станаха и тук трябва ред Спешно ако искате да оцелеем и след този политически и махленски геноцид. Никой от бюрократичното седящо на бюро МВР няма да ни защити.Нито оядени политици и НП

    12:48 06.07.2026

  • 97 Кую

    1 0 Отговор
    Индиански резерват.

    12:48 06.07.2026

  • 98 Избирателите

    3 0 Отговор
    на ГЕРБ и СДС са недоволни искат избори и редизборна подкрепа с новата емисия евробанкноти индексирани с инфлацията.

    12:49 06.07.2026

  • 99 Всички роми

    3 1 Отговор
    от Асеновград казват, че са турци и ходят с бради като салафити

    12:49 06.07.2026

  • 100 НАСКО

    2 0 Отговор
    Раздайте им 300 калашника. После ги събирайте от земята!

    12:50 06.07.2026

  • 101 Зеления

    3 0 Отговор
    Прогресивна България да се замисли, че след няколко години вместо 300 биещи се, ще станат 3000 биещи се.
    И ако сега може да се привика жандармерия, която да озапти 300, като станат 3000 и армията няма да е достатъчна.
    Направете закон за такива случаи такива вкупом да загубват българско гражданство, сключете договор с Йемен, Сомалия дайте на тези държави по 10 млн. евро да са доволни и да им издават йеменски и сомалийски паспорти и директно натоварени на кораби и самолети да отпътуват на там

    12:52 06.07.2026

  • 102 Спиро

    0 0 Отговор
    Не трябваше да има Гергьовден..

    12:52 06.07.2026

  • 103 хихи

    1 0 Отговор
    В такива случай право и задължение на МВР е да осигурява периметъра, за да няма напуснали даже и на път за болница..

    12:52 06.07.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Общинар

    3 0 Отговор
    Защо общината е оставила в ръцете на тези получ-овеци общинската собственото и е проявила безстопанственост? Прокуратурата да се самосезира и да провери как имат партиди за ток, вода и т.н. и в качеството на какви параз.ити-рат с общински средства.

    12:53 06.07.2026

  • 106 Пропусна

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Етнически българин":

    Най важното - онзи дето създаваше проблеми - Правешкия хитрец, отдавна са го хапнали цръв яците. Аверите от "Централни" гарантират, защото са копали та да проверят

    12:53 06.07.2026

  • 107 ЕЙЙЙИИИИ ОБСЕБЕНИ..

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Крадев е виновен":

    РАДЕВ има властта от 2 месеца и малко. КАКВО ДА НАПРАВИ ВЪВ ЕДНА СРУТЕНА ДЪРЖАВА. ИЗЧАКАЙЙЙ ТЕ. Но вие вашите крацлюфЦ И за 16 години съсипаха системата и държавата НО ЗА СВОИ ОБЛАГИ.

    12:54 06.07.2026

  • 108 Ти чуваш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Тончо":

    се? Отговорността е на цялото общество или поне за по-читавите че допуснахме подобни престъпници да избират едни други престъпници-политици. От 1990 година е това не от вчера.

    12:55 06.07.2026

  • 109 Зелов

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Зеления":

    Тези 300 освен да спрат Иранците в Термопилите могат да започнат да копаят тунела под Шипка докато си изработят хляба законно и излежат присъдите за масови безредици . Отделно и за всичкото незаконно което притежават като имот къща ,автомобили и "бизнеси" магазини със стока ,барове ,кръчми ,автомивки. Ако са малко тези 300 то материал има на всякъде вече. Където и в която и махала и тяхно село да отидете няма нищо законно като имот и търговия. действайте защото иначе хората ще се саморазрправят докато стане гражданска срещу родова война. Това ли искате Политици ненаядени.

    12:58 06.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Голям си

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "И до 14 /Калашниците/":

    Тъпанар!

    13:03 06.07.2026

  • 112 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "чорапа и":

    За два месеца трябваше да оправи всичко и всички, а един друг 15 години и повече го подкрепяха всякакви такива!

    13:04 06.07.2026

  • 113 Къде е полицията бе, Дамерджиев?

    1 0 Отговор
    Къде да специалните части!
    Жандармерията!

    Само реват за заплати!

    13:07 06.07.2026

  • 114 Беро

    1 0 Отговор
    Това е бъдещето!
    Много чаавета, никой не работи и само искане! Системата, у нас се задъхва, а в Дуисбург
    ги носят на ръце! Облагородяват нацията
    в Германия, успоредно и трите пола!

    13:07 06.07.2026

  • 115 Вторан

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Първан":

    Това в кавичките е само за да вземат парите едни други политически родове с по-малко на брой хора но винаги с мноого пара отдавна в Евро ,имоти ,икономиката на страната и изобщо не са едни само 240 в НС , а са около 400-500 потомствени комунистически родове още от 82 години хванали кражбата . Два отряда борещи се за власт и до сега. И двата свръх богати и използват за тетот над Българите точно тези платени гласоподаватели в процъфтяващи махали . За това за тях няма закон и правят всичко каквото искат ,докато накрая ударят не само обикновенния животец на хората , а и този на политиците с охраните си и скрити зад имотите с. Въпроса е кога ще унищожат политик ,не само адвокат,съдия ,прокурор ,полицаи ,лекари , учители ,военни ,професори ,интелектуалци ,магазинери,касиери, кондуктори и шофьори бити и убити.

    13:10 06.07.2026

  • 116 Най-добре е багерите да дойдат

    0 0 Отговор
    Ако имате по-добри идеи - давайте!

    13:18 06.07.2026

  • 117 ОБЕКТИВНИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пантерата ли?":

    Разбира се ,че за" ПАНТЕРАТА"
    говоря !
    Само по този начин ще се въведе ред в страната ни !

    13:21 06.07.2026