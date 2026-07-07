Денят на истината за Марин Льо Пен: Съдът в Париж решава политическата ѝ съдба

Днес от 13:30 ч. местно време Апелативният съд в Париж се събира, за да обяви решението си по знаковото дело срещу Марин Льо Пен и още десетки ключови фигури от партията „Национален сбор“ (RN).

Случаят, който се точи с години, поставя на карта не само личната кариера на 57-годишната Льо Пен, но и цялостната конфигурация на френската политика броени месеци преди вота за наследник на Еманюел Макрон.

През март 2025 г. първоинстанционният съд призна Льо Пен за виновна в организирането на схема за отклоняване на над 4 милиона евро от европейските фондове в периода 2004–2016 г.. Според обвинението, средствата, предназначени за заплати на асистенти на евродепутати, реално са отивали за финансиране на партийна дейност във Франция. Тогава тя получи 4 години затвор (две от които условно, а две под домашен арест с електронна гривна) и 5-годишна забрана за заемане на държавни длъжности с незабавно изпълнение.

Льо Пен, която в момента води в социологическите проучвания, определи делото като политически „лов на вещици“ и обжалва с настояване за пълно оневиняване и възстановяване на политическите ѝ права.

Три възможни сценария пред съдиите

Правните експерти и френските медии очертават три основни изхода от днешното заседание:

Пълно оправдаване (Абсолютна победа): Апелативният съд отменя изцяло предишното решение. Льо Пен се връща триумфално в кампанията, изчистила политическото си име. Според юристите обаче, този вариант е малко вероятен предвид огромния обем доказателства.

Апелативният съд отменя изцяло предишното решение. Льо Пен се връща триумфално в кампанията, изчистила политическото си име. Според юристите обаче, този вариант е малко вероятен предвид огромния обем доказателства. Намаляване на присъдата до 2 години или по-малко: Съдът потвърждава вината, но съкращава срока на забраната за явяване на избори. Тъй като Льо Пен изтърпява тази санкция от края на март 2025 г., забрана под две години би изтекла точно преди първия тур на изборите на 18 апри 2027 г.. Дори и тогава обаче, всякакви ограничителни мерки (като домашен арест) биха направили реалната кампания логистично невъзможна и тя може сама да се оттегли.

Съдът потвърждава вината, но съкращава срока на забраната за явяване на избори. Тъй като Льо Пен изтърпява тази санкция от края на март 2025 г., забрана под две години би изтекла точно преди първия тур на изборите на 18 апри 2027 г.. Дори и тогава обаче, всякакви ограничителни мерки (като домашен арест) биха направили реалната кампания логистично невъзможна и тя може сама да се оттегли. Потвърждаване на тежкото наказание: Прокуратурата настоява за запазване на 5-годишната забрана за заемане на публични длъжности и 4 години лишаване от свобода. Ако съдът се съгласи, политическите амбиции на Льо Пен за Елисейския дворец ще бъдат окончателно съсипани.

Готови ли са в „Национален сбор“ за „План Б“?

Самата Марин Льо Пен демонстрира хладнокръвие, но намекна, че при неблагоприятен изход няма да застрашава стабилността на партията с безкрайни съдебни битки на следваща инстанция (Върховния касационен съд). В навечерието на присъдата тя проведе мащабни демонстрации на единство със своя 30-годишен наследник на лидерския пост в партията – Жордан Бардела.

„В такъв случай ще подкрепя Жордан Бардела“, обяви Льо Пен пред симпатизанти. Проучванията показват, че младият евродепутат не просто е готов да поеме щафетата, но в някои хипотетични сценарии дори изпреварва своята менторка по популярност и би спечелил вота срещу традиционните френски партии.

Очаква се Льо Пен да направи официално изявление и да разкрие следващите си ходове веднага след като се запознае с мотивите на съда, по време на централната емисия новини на френската телевизия TF1 тази вечер от 20:00 ч..