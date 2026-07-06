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Зеленски: САЩ и Европа могат да спрат този терор, нямаме достатъчно ракети
  Тема: Украйна

Зеленски: САЩ и Европа могат да спрат този терор, нямаме достатъчно ракети

6 Юли, 2026 12:02 2 163 153

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • нато-
  • война-
  • владимир путин-
  • киев

Изключително важно е светът да излезе от срещата на върха в Анкара с ясни и твърди решения, заяви украинският президент

Зеленски: САЩ и Европа могат да спрат този терор, нямаме достатъчно ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След руската атака срещу Киев през нощта украинският президент Володимир Зеленски отбеляза добри резултати при свалянето на дронове и крилати ракети, но не и на балистични. Той изрази надежда, че срещата на върха на НАТО в Анкара ще доведе до "твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана", предаде Укринформ, като цитира негово изявление в Телеграм, предаде БТА.

"Нашите войници постигнаха добри резултати днес при свалянето на дронове и крилати ракети, но, за съжаление, не и срещу руските балистични ракети. Причината е именно недостатъчният брой ракети прехващачи. Изключително важно е светът — на първо място САЩ и нашите европейски партньори — да излезе от срещата на върха в Анкара с ясни и твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана и така да защити живота на обикновените хора", каза Зеленски.

Той подчерта, че докато ракетите за системите "Пейтриът" стоят в складовете на съюзниците, това само насърчава Русия да продължи да нанася удари по жилищни сгради.

"САЩ и Европа имат достатъчно сила, за да спрат този терор", добави украинският президент.

Зеленски съобщи още, че Киев е бил подложен на масирана руска атака през изминалата нощ. Русия е изстреляла 68 ракети и 351 ударни дрона. В момента продължават дейностите по разчистване. Има щети на повече от 10 места в града, включително жилищни сгради.

„Всички необходими аварийни служби са на място и правят всичко възможно, за да спасят хора и да окажат помощ на всички нуждаещи се. До момента са спасени 64 души, включително две деца. За съжаление, знаем, че 11 души са загинали. Моите съболезнования към семействата и близките им. Около 60 души са ранени“, каза държавният глава.

Зеленски съобщи също, че в Киевска област са ранени 16 души, а трима са загинали. "Моите съболезнования към семействата и близките им", добави той.

В село Вишневе, по думите му, все още гори пожар на мястото на ракетния удар. Хората се евакуират от жилищните райони. Над 400 спасители и полицаи работят по овладяване на последствията.

Освен това Юрий Игнат, ръководител на отдела за комуникации на Командването на украинските ВВС, заяви по телевизията, че заради недостига на ракети за системите "Пейтриът" руската армия се концентрира върху удари с балистични ракети.

"За да се свалят балистични ракети, е необходим постоянен приток на ракети за системите "Пейтриът", за което постоянно говорим. Очевидно е, че руснаците се възползват от сериозния недостиг… Затова се фокусират повече върху балистични удари", отбеляза Игнат.

По думите му производството на такива ракети отнема много време, тъй като те са високотехнологично оръжие.

"Единственото е, че Русия може да се насочи към производство на повече балистични ракети вместо крилати“, добави той.

Игнат отбеляза, че средно Русия извършва масиран удар веднъж на десет дни, но е възможно атака да последва и на следващия ден.

"Трябва да сме готови за възможността врагът да повтори удара", предупреди той.

Както беше съобщено, украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 37 ракети и 326 дрона, използвани от руските сили за нападението срещу Украйна от вечерта на 5 юли. Основната цел на атаката беше столицата Киев.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То и ти можеше да го спреш

    127 9 Отговор
    след Истанбул, но реши да слушаш Борис Джонсън.
    Еми бийте се сега.

    Коментиран от #39, #81

    12:05 06.07.2026

  • 2 Чочо

    122 9 Отговор
    Вчера се присмиваше на Путин... днес , ревеш !!!!
    Белото ти е разбил о акхла.

    12:05 06.07.2026

  • 3 Кокаинисимус Зеленко

    81 7 Отговор
    Лошо ми е!

    12:05 06.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    95 7 Отговор
    САЩ произвеждат 30 ракети на месец а Украйна ги харчи за ден

    12:05 06.07.2026

  • 5 Еее па кво чакаш бе Зелю

    99 7 Отговор
    Бързо фащай вокзал, Москва и подписвай капитулацията та да мирне света!!!

    Коментиран от #115

    12:06 06.07.2026

  • 6 Ей ся

    75 5 Отговор
    ще ви нарисувам ракети.

    12:07 06.07.2026

  • 7 Дони

    65 4 Отговор
    не поръчваш музика ако нямаш сухо

    12:07 06.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    52 4 Отговор
    САЩ искат тя да помогне за унищожаването и ограбването на Европа.

    12:08 06.07.2026

  • 9 Без име

    46 2 Отговор
    Няма пари за дежурни, само един е днес и той вече се измори да цвъка коментар след коментар.

    12:08 06.07.2026

  • 10 И къде си тръгнал

    54 5 Отговор
    На сватба без ихуууууй.

    Коментиран от #120

    12:08 06.07.2026

  • 11 А преди два дни,не бе ли Терор?!

    61 4 Отговор
    Украинският умишлен и целенасочен удар по...пазара на ,,Токмакча",където бяха убити 5 цивилни и десетки жертви...?!?!

    Коментиран от #14

    12:08 06.07.2026

  • 12 нямаме достатъчно ракети

    46 4 Отговор
    и чекмеджета

    12:09 06.07.2026

  • 13 И Киев е Руски

    63 5 Отговор
    Дори през 2050 г. Урсула ще подписва своя 666-и пакет от санкции срещу Русия, все още повтаряйки: „Тухла по тухла разрушаваме основите на руската военна икономика.“ Любопитно ми е къде намирате жени като нея.

    Особено като се има предвид, че интелигентността ѝ бледнее в сравнение с тази на крем за лице.

    Коментиран от #21

    12:09 06.07.2026

  • 14 Поправка !

    28 1 Отговор

    До коментар #11 от "А преди два дни,не бе ли Терор?!":

    И десетки -ранени!

    12:09 06.07.2026

  • 15 Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска

    5 59 Отговор
    Дефакто, руслямските терористи продължават да стрелят по жилищни блокове, църкви и болници - нищо ново за сатанистите. ВСУ обаче методично унищожава енергийната струкура и военните заводи на Мордор, както и ПВО, което беминуемо ще доведе до колапс на икономиката и масови бунтове на обикновените орки срещу Педофила и елита

    12:09 06.07.2026

  • 16 Ха Ха

    53 3 Отговор
    Много слабоумни атлантисти си представят, че колкото повече русофобия проявяват, толкова повече ще просперират в живота. Каква недалновидност

    Коментиран от #52, #73

    12:10 06.07.2026

  • 17 13500 бандери фира

    49 4 Отговор
    Отивай да си събереш мъpшaта от Константиновка, че чак тука се размириса

    Коментиран от #127

    12:10 06.07.2026

  • 18 3ЕЛЯ,

    48 3 Отговор
    просто спри да бъдеш тер0ри(т.Откажи се.Преговаряй от името на твоя народ,а не от името на 3апада,защото те НЕ искат преговори.Те ти поддържат войната.Просто е.

    12:11 06.07.2026

  • 19 Ами късно е!

    47 5 Отговор
    Нито САЩ нито гейдържавите могат да спрат разярената мечка! Мисли за капитулация и бягство в Израел!😂😂😂

    12:11 06.07.2026

  • 20 Чипишефффф

    18 1 Отговор
    Нема а са плашиш

    12:11 06.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Историк

    7 60 Отговор
    Садистът Путин винаги е обявавал, че държава Украйна няма и ще води война наречена конфликт до последния украинец. Какво още очаква света от този мародер- да изпълни заплахите си ли, за да разбере какво става през 21 век? Зеленски и украинският народ показват на същия този свят какво означава Родината за тях- свобода или смърт. Живеем в мракобесни времена, когато двама злодеи Путин и Тръмп искат да наложат насилието, силата, лъжата,разрушенията и убийствата като нов световен ред, т.е. искат да разрушат хилядолетната цивилизация. Докога?

    Коментиран от #27, #35, #49, #57, #91, #150

    12:12 06.07.2026

  • 23 име

    33 3 Отговор
    Copоcнята ще получи инсулт след като руснаците обявят Лиман за денацифициран.

    12:13 06.07.2026

  • 24 Хахахаха😂😂😂😂

    24 4 Отговор
    Владимир Владимирович: Нравится, не нравится, терпи моя красавица!😂😂😂

    12:13 06.07.2026

  • 25 Инна

    26 5 Отговор
    освен руските ракети, които атакуваха военни обекти, Киев получи и от американските "приятели". Няколко ракети ЗРК Patriot никога не успяха да свалят руските "циркони" и "Искандери".Нашите ракети нанесоха целенасочени удари по военни заводи, а американските ракети се сринаха в жилищни квартали на украинската столица. Експертите пишат, че това е цената, която украинците трябва да платят за разполагането на системи за противоракетна отбрана под прозорците им.

    12:13 06.07.2026

  • 26 хахаха

    31 3 Отговор
    ха ха ха - целия свят е загрижен за украина, става и ляга с проблемите на вселенски, други проблеми планетата земя няма

    12:13 06.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Великият

    21 3 Отговор
    .....просек!

    12:15 06.07.2026

  • 29 Мишел

    26 4 Отговор
    Не са свалили нито една от изстреляните снощи срещу Киев 23 балистични Искандер М и 6 хиперзвукови ракети Циркон. 0%успех на киевското ПВО.

    Коментиран от #47, #87

    12:15 06.07.2026

  • 30 Грешка имаш

    24 4 Отговор
    Фашистите сте терор. Вие, почитателите на бандера и другите масови убийци помагали на Хитлер...Европа пак е в заблуда. Ама този път стоманата им завинаги ще се счупи.

    12:16 06.07.2026

  • 31 Смех

    0 14 Отговор
    Защо ли евреинЪт Путинне иска да ликвидира ционофашиста ЗеленСкиййй?какви уговорки имат?

    Коментиран от #71

    12:16 06.07.2026

  • 32 Вашето мнение

    24 2 Отговор
    Как така няма ракети зеления? Тука едни облъчени паветници се пенят, че нацистчетата вече имат свръхпроизводство, вече не им трябват и побеждават. Какъв е тоя рев сега?

    Коментиран от #108

    12:16 06.07.2026

  • 33 Днес бе пуснато поредното видео,

    21 3 Отговор
    на което бандерите прибираха в бусовете 15 годишни деце за Слава Наркомана!

    12:17 06.07.2026

  • 34 новина ли

    21 1 Отговор
    това че укройна нищо няма и не е била готова за тази война...но все пак тръгнала с рога напред..и резултатът е катастрофа ва украински народ..но Зеленчук се разхожда по Европа и света, сигурно има остъпки и златна карта от всички въздушни компании..

    12:19 06.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 СССс

    16 3 Отговор
    Зеленият Клоун нали иска война, хвали се с дробчета и получи ракети. Ако Русия иска жертви Харков да не сринат като Газа.

    12:19 06.07.2026

  • 37 стоян георгиев

    7 27 Отговор
    Радостта на руския трол при този тероризъм ясно показва степента и вида на заболяването му.

    Коментиран от #43

    12:19 06.07.2026

  • 38 ШМАТКА

    11 3 Отговор
    ТЕ И РУСНАЦИТЕ НЯМАТ,НЕМА СЕ ПЛАШИШ!

    12:19 06.07.2026

  • 39 стоян георгиев

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "То и ти можеше да го спреш":

    Нямало е опция украйна да спре путин с мирни средства.

    Коментиран от #64, #72

    12:20 06.07.2026

  • 40 Демократ

    22 3 Отговор
    Постоянен приток на ракети? Тва да не са домати бе зеленсски това така ли се произвежда и колко струва и кой ще го плати

    12:20 06.07.2026

  • 41 Айляк

    17 3 Отговор
    Нямате достатъчно ракети?
    Ей тва е друга приказка бе, Зеле.
    Просяшка приказка.
    Дай, дай, дай, дай, дай...

    12:22 06.07.2026

  • 42 всичко върви

    13 3 Отговор
    по план..начертан от едни умни хора..две в едно..хем освобождават територия на укройна от населението..и то успешно, хем максимално отслабват Русия..но Москва неведнъж доказвала че краен победител ще бъде тя..и това го знаят всички които поне малко четат история..Не ми отговаряйте..с глупаци не ща да се занимавам..но ако си такъв..не мога да те спра..не съм администратор..на сайта..

    12:23 06.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Истината

    9 5 Отговор
    Така си върви планът на Зеленски и НАТО за принуждаване на Путин да капитулира.

    Зеленски нали обяви 40 дневна операция по разбиването на Крим. Сига ще трябва да стиска зъби докато изтече собственият му срок.

    И къде е тръгнал на война с чуждо оръжие, при това некачествено? "Мистър Бийн на крек"- по оценка на разговорялште с него

    12:23 06.07.2026

  • 45 Чума

    13 4 Отговор
    Тръмп и Ванс, преди да те изгонят от канапето ти казаха, че си нападнал някой, който е по силен от теб над 20 пъти, сетне си хукнал с един камуфлиран потник по света и просиш ракети! Преди тях отиде при Макрон в същия окаян външен вид и поиска да ти предаде всичката авиация на Франция! За Киев нощес - да, неприятно е, но поставете се на мястото на Путин! Нападнат отвсякъде, дроновете го направиха разноглед и в този момент идва началника на разузнаването и казва, че са получени данни, на този, онзи и друг адрес в Киев, апартамент №5 обитават оператори на дронове от европейски произход! И след това следва обстрел, руските калпави ракети и украинското ПВО свършват останалото!

    12:24 06.07.2026

  • 46 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    До савецките стерви не превземат Фатмакиа са жулене за по захарен памук вайната нема е свършила! Само каде требе да одиме до таме да ги товариме,шо тунжа таме нема и нема да има скоро.

    Коментиран от #53

    12:24 06.07.2026

  • 47 Ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Нали знаеш колко си зле.

    12:25 06.07.2026

  • 48 като чета

    10 2 Отговор
    в някои "авторитетни" издания..Русия ей сега ще загуби..само още 1млн. укрогерои трябва да бъдат убити..и ще бъдат..ако не спрат да слушат банда неудачници в Киев

    12:26 06.07.2026

  • 49 МАКЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    КОЯ Е ТАЯ ХИЛЯДОЛЕТНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ,НАШАТА Е ПО ХИЛЯДОЛЕТНА!

    12:26 06.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 койдазнай

    8 0 Отговор
    Терор ще бъде, ако Русия загуби войната. А ако спечели, това ще е освобождение!

    12:26 06.07.2026

  • 52 Добре формулирано

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ха Ха":

    Хората с по-нисък интелект и ограничени възможности се нуждят все пак от някакви илюзии за просперитет, а това за тях се оказва пpоcташката русофобия.

    12:26 06.07.2026

  • 53 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ЛапПай У Йоттт бре умириссан дупнишки хъесосс ,кво ми пелтечиш .мррршоо !

    12:27 06.07.2026

  • 54 Лопата Орешник

    9 2 Отговор
    Еленски, ти също можеш да го спреш! Послушай папата! Или поне спри да говориш нагло и неуважително за противника, спри да говориш като победител след всяка диверсия по съоръжения в Русия и спри да вменяваш отговорността за мир на всички, но не и на себе си! Добрият главнокомандващ може да прецени кога няма смисъл да продължава съпротивлението, цени живота и инфраструктурата на родината си и прави отстъпки, когато няма ракети!

    Коментиран от #61

    12:27 06.07.2026

  • 55 Некой си

    11 2 Отговор
    Това не е вярно.
    Мария Атанасова писа още преди две години, че Русия е приключила с всичките си ракети и са останали само ръждивите бидони в силозите на междуконтиненталните.
    Освен това, в Руся са свършили яйцата, бялата, черната и зелената техника, чиповете, бензин и солярка, както и почти всички фармацевтични продукти.
    И Путин е умрял поне 18 пъти през последните две години.
    Зеленски се е заблудил нещо.

    12:27 06.07.2026

  • 56 Хи хи

    8 2 Отговор
    Въй как реве маленкия зеля. Защо наште тагаренковци не си продадат имотите и да дадат парите на зеля, да купи няколко винтчета за пейтриът ??!! Пейтриът са скъпи, а балами че ще ги спасят има !!

    12:27 06.07.2026

  • 57 Историк

    3 11 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Нали виждате,скъпи сънародници, колко обезумяли и свирепи злобни путинолизци има в нашата страна. Много жалко, те трябва да си заминат за Москва, за де не тровят България.

    Коментиран от #63, #116

    12:28 06.07.2026

  • 58 А МОЧАТА?

    3 7 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #62, #65, #107, #123

    12:28 06.07.2026

  • 59 НЯМАШ РАКЕТИ ЗА ДА

    7 1 Отговор
    Убиваш ти. И ВИНАГИ ПРОСИ ПРОСИ И ЛИНИЙКАТА СИ ВЗЕМИ И РАЗБЕРИ ПРОВОКАТОРА СИ ТИ...... ОГРОМНА СТРАНА НАРОД МНОГО А НЕ СА СЪЗДАЛИ НИЩО. НЯМАТ ПАРИ И ЗА ХЛЯБ.

    12:28 06.07.2026

  • 60 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    12:29 06.07.2026

  • 61 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #54 от "Лопата Орешник":

    Сега и папата...тия руски тролове са номер едно.станаха католици до един...хах...киев за три дена а?като не става поне да се срине.да прилича на русия...а?та какво е казал вашия папа?

    12:29 06.07.2026

  • 62 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "А МОЧАТА?":

    Щели да я възстановят като бсп се върне в парламента...хаха

    Коментиран от #67

    12:30 06.07.2026

  • 63 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Историк":

    Ти па мой да ходиш обратно у на май .кяссии .....катаа !

    12:30 06.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Боби Баламата

    1 7 Отговор
    Някой Без- казармен военнен специалист от надничарите може ли да ни обясни, защо 22 ядрени монгольяк Републики, Фюрер Педофил и редовната армия Жълтури от ядрената С Корея, вече 13 год НЕ МОГАТ да влязат в КИЕВ и да победят една държавица, 20 ПЪТИ по- малка без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети?!?

    Коментиран от #70

    12:31 06.07.2026

  • 67 Чипишефффф

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    А лабут деее

    12:32 06.07.2026

  • 68 Възраждане

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Чипишефффф":

    Кога туй?

    12:32 06.07.2026

  • 69 8888

    3 0 Отговор
    Щом сваляте единия тип а другия не можете е до технология, не брой ракети...

    12:33 06.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хемисфера от Бундесвера

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Смех":

    Зеленски е очевиден агент на Путин, който се прави на слуга на Нато.
    Целта се вижда - изтичане на икономиката в бездънната яма "Украйна".

    Иначе ако не беше руски агент щеше да даде независимост на Луганск и Донбас ш да све забравили за конфликта. Щяхме още да си карами с Ковида и маските. А то... Наливат от НАТО пове по 1 милиард евро на седмица в нищото. Без никаква възвращаемост. Всичко благодарение на "поръчката" Зеленски да не спира "чудесната война".

    Ако беше дори марко украински патриот Зеленски щеше да се съгласи с Путин и да си запази Украйна другите две области, както и милиони население и икономика. Напразо Зеленски служи на Путин като морков, който подмамва Магарето към гибел.

    12:34 06.07.2026

  • 72 Имали са подписан меморандум, драги

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    С много по-добри условия.
    Но зеленияпор реши да слуша англосаксонците, той всъщност и затова е президент.
    Продаде цяла една държава на западняците само и само да навредят на Русия.
    Независимо, че тая държава е половин унищожена, с по-малко територия и с по-малко население.

    Коментиран от #82, #85

    12:37 06.07.2026

  • 73 хахаха

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха Ха":

    абе не е така - много добре си просперират - урсула, кая, рьоте, мерц......стармър малко изпадна

    12:39 06.07.2026

  • 74 Българин 681

    3 0 Отговор
    А акъл нямате ХИЧ......

    12:39 06.07.2026

  • 75 Зелен Носен Мравояд

    5 0 Отговор
    зеленски: Ф.А.Щ и евро Гей р о па, могат да спрат този терор, нямаме достатъчно ракети, Но пък за сметка на това пък имаме Достатъчно неонацистки дебили и нагли хохали

    12:41 06.07.2026

  • 76 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Каква опция е нямало?":

    Що не я изтегли от херсон и николаев?

    12:42 06.07.2026

  • 77 Републиканец

    2 0 Отговор
    Аз съм на страната на милионите европейци и американци в нужда. С парите, които потъват в Украйна, могат да се построят социални жилища за бездомните и да се подпомогнат студентите. Тази война е на Русия, а не на Европа. Нека Русия и Украйна харчат своите пари.

    Коментиран от #90

    12:42 06.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Смешник

    3 0 Отговор
    Този терор може да го спре единствено Зельо като вдигне белия байряк

    Коментиран от #84

    12:43 06.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ердоган

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "То и ти можеше да го спреш":

    Рано или късно братския славянски народ ще бъде освободен от сатанинската Руслямия

    12:43 06.07.2026

  • 82 Ахъм

    1 4 Отговор

    До коментар #72 от "Имали са подписан меморандум, драги":

    Какъв меморандум? Като онова споразумение, в което украинците предават ядреното оръжие, а руснаците гарантират сигурността и целостта на Украйна? Руснак е вече лоша дума, свиквайте.

    12:43 06.07.2026

  • 83 Зеления сопол течен

    3 3 Отговор
    Да стяга куфарите и да ходи при Батко му Путин да го напляска.

    Коментиран от #99

    12:44 06.07.2026

  • 84 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Смешник":

    Дали пък не може да го спре ваш путин, като си прибере гавазите в масква?

    12:44 06.07.2026

  • 85 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Имали са подписан меморандум, драги":

    Нищо е нямало.кой се съгласява доброволно да няма държава? Путин това искаше в истанбул.украйна да няма армия и той да и наложи генералгубернатор.койнбинсе съгласил особено след като изгоря цялата руска армия пред киев и харков?що не изтегли путин тия от херсон мариопул или николаев а изтегли тия от пред киев а?

    Коментиран от #92

    12:45 06.07.2026

  • 86 Каспuчан Пикчърс Инкoрпорейтид

    6 1 Отговор
    Е кво се оплаква Зеленски нали беше победил Русия? Превзе Курск, размени Сужда за Кримския noлуоствов, унищожи "Керченския мост" (само той го нарича така незнайно защо), беше станал уважаван господар на света и Тръмп му лaзеше в краката, защото Зеленски спаси Изcpaeл от иранските Шахедiв. Кво се оплаква от победиmе... да продържава да дава интервюта като победител. За нас българите е забавно, след евро-инфлацията u държавния ни фалит, поне да имаме нещо весело.

    12:45 06.07.2026

  • 87 Смешник

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Ами иначе отломките от некачествени им Пво ракети са унищожили доста жилищни сгради

    12:45 06.07.2026

  • 88 Истината

    6 1 Отговор
    Ох горкия нямате ракети а дронове имате и се биете в гърдите като сте ударили нещо в Русия.
    Сега ще си получите заслуженото като по учебник.

    12:46 06.07.2026

  • 89 Републиканец

    5 1 Отговор
    Един залп на ракетите Петриът струва колкото квартал социални апартаменти. Щом Зеленски има амбиции да воюва с Русия, да си продаде замъците със златни тоалетни и да купи ракети.

    12:46 06.07.2026

  • 90 стоян георгиев

    0 8 Отговор

    До коментар #77 от "Републиканец":

    Ако не подкрепим украйна сега утре ще трябва да дадем в пъти повече за своята сигурност.само болни хора и комунисти могат да изоставят най важния съюзник на европа особено с мотива че парите щели да свършат по полезна работа.на цената на две бири месечно европееца прави на кайма руската армия която ако премине през украйна ще дойде и тук.

    Коментиран от #100

    12:48 06.07.2026

  • 91 Истински Историк

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Садомазохистът Садистът зЕленски и британчитата винаги са обявавали, че държава Русия трябва да се разпачетоса ..няма няма и ще води война наречена конфликт до последния Руснак.
    Какво още очаква света от този мародер неофашист продажник да изпълни заплахите си ли, за да разбере какво става през 21 век? Владимир Владимирович Путин и Руският народ показват на същия този фалшиво Лицемерен и лъжлив западен свят какво означава Родината за тях- свобода или смърт. Живеем в мракобесни времена, когато двама злодеи зЕленски и евро дружинката искат да наложат насилието, силата, лъжата,разрушенията и убийствата като нов световен ред, т.е. искат да разрушат хилядолетната Православна цивилизация. Няма стане Шута си Остава Шут..напудрен с бял прах

    12:48 06.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Иван Бедров

    4 0 Отговор
    Татуирайте си "Украйна побеждава, а Русия губи."

    Повтаряйте си го непрекъснато докато получавате пари. Така ще умножите парите многократно и ще бъдете щастливи, въпреки несъгласието на околните. Може да ви направят и кандидат депутат и да отидете в някоя демократична партия, където винаги ще имат нуждата от вашите съвети. Ако убедите ЕС и НАТО в ущраинската победа можете да получите еврофшнансиране. Да си отгледате куче, което да ви радва повече от Соломон Паси в парка.

    12:51 06.07.2026

  • 94 ццц

    4 0 Отговор
    Ами как ще имате като продаваш всичко каквото може на черния пазар.

    12:51 06.07.2026

  • 95 Вк.Лос Анджелис Таймс

    3 0 Отговор
    Гн.Зеленски,
    До последният украинец ще воювате?
    Не, аз съм евреин.

    12:52 06.07.2026

  • 96 Републиканец

    5 0 Отговор
    Вместо да построи социални жилища за бездомните, ЕК харчи пари за замъци и златни тоалетни на Зеления мухъл.
    Вярно, ЕС е рай на земята, но не и за болните и разорените. На тях трябва да се помага. Да се създават бизнеси и работни места. През изминалата година в Еврозоната 4 милиона фирми са закрити!

    Коментиран от #101

    12:52 06.07.2026

  • 97 Краваристан

    3 0 Отговор
    Е собственост на изрихеллжите, като евтеиин, трябва да разбере.

    12:52 06.07.2026

  • 98 Артилерист

    9 1 Отговор
    Не ракети, а хора нямат украинците. И за това най-виновен е Зеленски, защото нарежда да се пращат хората на обречени щурмове и да държат безнадеждни позиции до последния войник само и единствено да се демонстрира активност, като основание за просия на пари и оръжия. На няколко пъти се опитвам да обясня и защо прогресивно намаляват и украинските оператори на дронове, но ме изтриват. Причината е, че руснаците подлагат на масиран обстрел местата за изстрелване на дроновете. Координатите на тези места се определят чрез сателитно наблюдение, по данни на местната съпротива или чрез РЛС, които засичат дрона в начален стадий на излитане...

    Коментиран от #106, #112, #113

    12:53 06.07.2026

  • 99 Къде туй?

    1 5 Отговор

    До коментар #83 от "Зеления сопол течен":

    Нали жалкия пен ДЕЛ дето Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ,щеше да се срещнат у.. Константиновка?
    Хихихихихи

    12:53 06.07.2026

  • 100 Деян Стаматов

    4 0 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Ави да идва рускота армия де. Всички стари хора разправят, че едно време по комунизма е било 100 пъти по-добре в България, отколкото е сега по демокрацията. Тоя ЕС саво мизерия донесе, а НАТО само войни.

    Коментиран от #103

    12:55 06.07.2026

  • 101 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #96 от "Републиканец":

    Я кажи по добро място за живот от ес?

    Коментиран от #109

    12:55 06.07.2026

  • 102 Републиканец

    2 1 Отговор
    Европа и НАТО тласкат РФ към обединение с Китайската народна република. Вместо сигурност, Европа ще получи Китайската народно освободителна армия на своите граници.

    12:56 06.07.2026

  • 103 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #100 от "Деян Стаматов":

    Беше супер.една кола на шест семейства и една футболна топка на две махали.предателинобаче имаше и тогава като теб бая.

    12:57 06.07.2026

  • 104 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор
    Наркофюрерът пак хленчи! 🤣

    Тарикат мъж не писка, е казал народът, а тоя вие като сирените на 02.06! 🤣🤣🤣


    Шизофренията е пълна, хем украинското ПВО сваля всичко, хем реве, че няма ракети, с които да работи украинското ПВО....., тежка шизофрения, а? 🤣

    12:57 06.07.2026

  • 105 Григор

    5 0 Отговор
    Терор е,когато се стреля срещу общежития и автобуси с деца. Имам в предвид общежитието в Старобелск, където украински дронове убиха 21 дечица на възраст между 14 и 18 години. Атаката на украински дронове срещу автобуса, който е превозвал малки футболисти от Беларус също е тероризъм. Атаките срещу военни обекти, военна инфраструктура и командни пунктове на се тероризъм. Не е тероризъм удар срещу предприятия произвеждащи ракети и дронове!

    12:57 06.07.2026

  • 106 Зае БИ тия г ЕЙ мурафети

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Артилерист":

    И кАжи когиш аджеба монгольята на у йло пен ДЕЛА и Ким ГАЗО ше влезнат у КИЕВ за Парада на Победата?
    Хихихихихи
    Хомик фантазии остави за коце и Пияната
    Хихихихихи

    Коментиран от #117, #145

    12:57 06.07.2026

  • 107 А ЦЕНТОВАТА ХАЛКА

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "А МОЧАТА?":

    Възстановили Ли Пръснатата Центова Халка?

    12:58 06.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Републиканец

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "стоян георгиев":

    Няма такова място на земята! Но можем да го изгубим като пилеем пари за Зеленски или да го направим още по-добро като подпомогнем европейците в нужда.

    Коментиран от #114

    12:59 06.07.2026

  • 110 ХЕ ХА ХА

    4 1 Отговор
    Наркомана иска още 70 милиарда ...

    ЕС ще му ги даде - ние ще ги плащаме.

    Истината е, че трябва бързо да се спасяваме от фашистките ЕС и НАТО.

    Коментиран от #121

    12:59 06.07.2026

  • 111 ото

    2 0 Отговор
    В отговор на атаките на Киев, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар през нощта, поразявайки обекти на отбранителната и енергийната промишленост в Киев и околния регион, както и инфраструктура на военни летища в Днепропетровска, Полтавска, Черкаска, Черниговска и Киевска област. При удара в Киев е поразено предприятието „Киев-71“, специализирано в производството на безпилотни летателни апарати

    13:00 06.07.2026

  • 112 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #98 от "Артилерист":

    Да те питам щото виждам че си информиран защо като русия така добре се справя с операторите на дронове вече в самата русия няма място където да не кацат украински дронове?и втория въпрос като толкова добре удрят руснаците украинските оператори защо при липсата на хора фронта не мърда?благодаря за отговорите предварително!

    13:00 06.07.2026

  • 113 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Артилерист":

    Точно това насшрствено ловене на хора по улиците и изпращането им на сшгурна смърт в окопите, показва че Зеленски и Сирски играят за Путин. Защото целта си Путин ясно я каза по телевшзията преди да я забранят - да дитацифицира Украйна. Зеленски точно това прави - праща си нацията на сигурна смърт под бомбите. Половината население му е избягало вече. А колко са загиналите никога няма да разберем, защото НАТО няма да разреши някой да признае загубите на войници ход негово командване.

    Коментиран от #118

    13:01 06.07.2026

  • 114 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "Републиканец":

    По добре ли би било русия да спечели? Ако не подпомагаме украйна русия ще е практически на дунава.тогава ще трябва ли да отделяме пари за сигурност и повече ли от сега?

    Коментиран от #122

    13:01 06.07.2026

  • 115 Антирашист 1107

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Еее па кво чакаш бе Зелю":

    Доста рашистки драскачи се навъдиха и подкрепят вражеска държова !

    13:01 06.07.2026

  • 116 КУРКО

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Историк":

    ХАРЕСВАМ ИСТОРИЦИТЕ,АМА СИЧКОТО ДЖЕН СЕГА ДА МИ СЕ ПИШАТ ТАКИВА,НЕ!

    13:02 06.07.2026

  • 117 А ти Зае...Би...-

    3 1 Отговор

    До коментар #106 от "Зае БИ тия г ЕЙ мурафети":

    ...Еми кажи...- когиж , аджеба...най-накрая,ще съборите тоз Кримски мост....?!
    Уж все го удряте и все...ударени ми ходите...😝?!

    Коментиран от #125

    13:02 06.07.2026

  • 118 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #113 от "Истината":

    В коя страна дезертьорите по време на война не ги събират насилствено?

    13:02 06.07.2026

  • 119 Евроазийска конференция

    0 0 Отговор
    Обединението на РФ, Китайската народна република и КНДР ще бъде сигурен гарант за мира. Три ядрени сили плюс милиард и половина население, подплатени с китайските технологии и руските ресурси и корейската решителност ще сътворят чудеса!

    13:03 06.07.2026

  • 120 Антирашист 1108

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "И къде си тръгнал":

    Зеленски е герой, защитава родината си! Безродниците го оплюват щото не мислят !

    13:05 06.07.2026

  • 121 Спасението е

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "ХЕ ХА ХА":

    Неколко Лепилара от МОЧАта а се цаните за Контракт при у йло!
    Изгодна и доходна, даже и Чувал ше получите безплатно
    Ха-ха-ха

    13:05 06.07.2026

  • 122 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "стоян георгиев":

    Откъде накъде? Нас ни брани НАТО, два Ф16 и 10000 души армия, половината роми. Ти не гледай Кипър. Нас ще ни опазят. 😁

    Коментиран от #130

    13:06 06.07.2026

  • 123 БАНко

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "А МОЧАТА?":

    ВРЕМЕ Е ПРОДАЖНИТЕ ПАВЕТА ( ПП ) И ДЕЕБИЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ( ДБ) ДА ЗАПОЧНАТ СЪБАРЯНЕТО НА ....АЕЦ КОЗЛОДУЙ , ЯЗОВИРИТЕ , ДАЛЕКОПРОВОДИТЕ , ТЕЦОВЕТЕ , ГРАДОВЕТЕ , ВЕЦОВЕТЕ , ВИЕДУКТИТЕ , ДУНАВ МОСТ , ....... ВСИЧКО ПОСТРОЕНО ОТ НАШИТЕ БАЩИ И МАЙКИ , БАБИ И ДЯДОВЦИ , НА ЧИЙТО ГРОБОВЕ ПЛЮЕ СЕГАШНАТА НАТОВСКА СБИРЩИНА В БЪЛГАРИЯ !!!

    Коментиран от #126, #131

    13:07 06.07.2026

  • 124 А виж ти Зеленски

    3 1 Отговор
    Защо пак САЩ и ЕС да ти спират терора?

    Нали искаше да разбиеш руснаците. Сега искаш помощ все идно досега не са ти помагали?

    Наляха за стотици милиарди цялото оръжие от НАТО, но не послужи за нищо, щото се оказа боклук и тънка ламарина.

    Чакам с нетърпение как Зеленски ще започне да иска официално чужди войници, че от ниговите стават само трупове. Ама натовците дори не посмяха да стъпят в Иран. (стъпиха, ама оставиха изгорели останки, затова не се брои,)

    Коментиран от #138

    13:08 06.07.2026

  • 125 До 20 Септември

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "А ти Зае...Би...-":

    МОСТО отиде!
    Та,.. когиш монгольята на у йло пе НДЕЛО и Ким ГАЗО ше влезнат у КИЕВ?
    Хихихихихи

    Коментиран от #139

    13:09 06.07.2026

  • 126 Републиканец

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "БАНко":

    Те ВЕЧЕ затвориха ЧЕТИРИ реактора на АЕЦ Козлодуй. В Чехия още работят. Нарязаха на скрап хиляди заводи и ТКЗС.

    13:10 06.07.2026

  • 127 Антирашист 1109

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "13500 бандери фира":

    Да не би украинците да са спрели стрелбата ,та рашистите да броят . Другия вариант е лъжи, лъжи и пак лъжи .

    13:10 06.07.2026

  • 128 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Чета за поразените тази нощ цели. Доста болезнен удар, с оглед на унищоженото и не само за Киев, а и за още 52 държави, които се крият зад Киев и воюват срещу Русия....

    При това прави впечатление, че руснаците са постигнали отличен резултат със сравнително малък разход на ударни средства.
    Използвани са приблизително 10 балистични и около 20 КР.
    По отношение на използваните БПЛА засега няма обективни данни.

    Коментиран от #137

    13:11 06.07.2026

  • 129 Хи хи

    2 0 Отговор
    маленкия зеля е руски агент и пyтлерaст, който редовно изпразва складовете на нато, и фалира европейските икономики !!

    13:12 06.07.2026

  • 130 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Републиканец":

    Какво отговори че не разбрах?

    13:14 06.07.2026

  • 131 ППтрохан

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "БАНко":

    Те почнаха. Не забравяй как правителството на ПП разруши един от агрегатите на ПАВЕЦ Чаира, а после спряха цялата централа, за могат фирмите им да вдемат пари за никому ненужните батерии, с които ужким замениха Чаира. Спряха Марица 1 и 3, за да има как да си продават тока от техните фирми на другите си техни фирми. И ГЕРБ и ДПС и БСП участват наравно. Същите, които изнесоха за смешни пари оръжието на България за Зеленски и фалираха военните заводи.

    13:14 06.07.2026

  • 132 Тоя пък

    1 0 Отговор
    Тази пво е на други държави. "Наша" щеше да е, ако беше дал някой лев!
    Я виж хората с чипове за перални какво правят. Абе, Тагарев каза, че ще победиш, аз вярвам!

    13:14 06.07.2026

  • 133 Някой

    2 0 Отговор
    Зеленски послуша САЩ и западна Европа да воюва и по-точно Джонсън и Джонсън, и да потъпка мирните споразумения. Ако не ги бе послушал този терор нямаше да го има. Русия да си е върнала само Крим и ДНР и ЛНР автономии към Украйна, както бе Крим от разпада на СССР. Така че това е заслуга на Зеленски, САЩ и Западна Европа. И да не си приписват името Европа. Русия е най-голямата европейска държава и от преди държеше над 38% от територията на Европа. Част от Казахстан е в Европа - там свършва Урал цепещ Европа. ЕС не е Европа и никога няма да бъде!

    13:14 06.07.2026

  • 134 куха

    1 0 Отговор
    зелена лейка, вместо да се спазари с Путин продължава бизнеса с оръжия, разрушенията и жертвите на нещастните украинци

    13:15 06.07.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 123

    2 0 Отговор
    След като приключи със Зеления, Путин да хвърли няколко ядрени бомби и да унищожи Европейския съюз! Да направи пак Съветски съюз и да ни вземе под крилото си!

    13:16 06.07.2026

  • 137 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #128 от "az СВО Победа 81":

    68 ракети от различни видове плюс 350 дрона.убили са десет човека.страхотен резултат .бутнали са и няколко блока.украйна кротко е потопила два танкера каращи бензин към крим.горе долу така се движи войната.

    Коментиран от #140

    13:16 06.07.2026

  • 138 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "А виж ти Зеленски":

    Киев за три дена кога да го чакаме?

    Коментиран от #148

    13:17 06.07.2026

  • 139 Мязаш ми на един бай-Димитър!

    2 0 Отговор

    До коментар #125 от "До 20 Септември":

    Дето все даваше срок до... ,,ДимитровДен",че ще марширувате на ,,Краснам Плошчаде"...🤣🤣🤣🤣!

    13:18 06.07.2026

  • 140 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор

    До коментар #137 от "стоян георгиев":

    Само в обърканата ти глава така се движи! 🤣🤣🤣

    Апропо, върна ли Крим на Киев? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #149

    13:18 06.07.2026

  • 141 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Първо не е легитимен президент. Второ, кат напа да дълбоко в сърцето на руссия, не рИва. Сега, кат го думмнаха рИве.

    13:18 06.07.2026

  • 142 БАНко

    2 0 Отговор
    КОМЕНТАР НА ДЕЗЕРТИРАЛ УКРАИНСКИ ХХХХХХ В ОСВОБОДЕНИЯ ГРАД КОНСТАНТИНОВКА : ,,НРАВИТСЯ , НЕ НРАВИТСЯ ....А РУСИЯ РАЗШИРЯЕТСЯ " !!!

    13:18 06.07.2026

  • 143 Десислава Пеевска

    2 0 Отговор
    Дайте да съберем още 100 милиарда за Зеленски. Тъкмо Господин Пеевски ще получи втори орден от Зеленски за Украинец на годината, тъкмо и да останат няколко евра за почивка до Малдивите, че Дубай нещо вече много го наблюдават.

    13:19 06.07.2026

  • 144 Наркомана се оплескаш до ушите

    3 0 Отговор
    Вече не знае, какво приказва и на кой да се моли.

    13:19 06.07.2026

  • 145 КУРКО

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Зае БИ тия г ЕЙ мурафети":

    САМО МИ ЗВЪННИ И ТОЧНА ДАТА,ЩЕ ТИ ДАМ!А ЗА ДРУГОТО СИ ЗНАЕШ!

    13:19 06.07.2026

  • 146 Смър на украйна и мовоезичните животни

    2 0 Отговор
    Лвов трябва да се изравни със земята

    13:19 06.07.2026

  • 147 Гост

    2 0 Отговор
    Като какъв говори на среща на НАТО тоя наркоман

    13:19 06.07.2026

  • 148 БАНко

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "стоян георгиев":

    НЕ ЗАПОМНИ ЛИ ??? ТОВА Е ЦИТАТ ОТ АМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛ МАРК КЕЛИ ПРЕДИ ВОЙНАТА !!! А РУСКИТЕ ВОЙСКИ СА В КВАРТАЛ НА КИЕВ БУЧА НА ... 27 03 2022 !!!

    Коментиран от #151

    13:22 06.07.2026

  • 149 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "az СВО Победа 81":

    Киев ше си върне всичко и русия ше плаща десетки години репарации .нали виждаш разликата от 2022 до сега?няма вече танкове няма артилерия няма и бензин...зимата няма да има и хляб...ама русия побеждава нали другар а ние ще се къпем на реката лятото...хаха...

    13:22 06.07.2026

  • 150 Физиотерапевт

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Успокой се бе мен,понеделник е!Какво си се запенил?До петък поне още три удара по Кiиеv ще има,ами ще получиш пареза на лицев нерв.

    13:24 06.07.2026

  • 151 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #148 от "БАНко":

    Това е цитат на всички руски пропагандисти от медиите на путин.освен това това бе стратегията на руската колона от беларус дето атакува киев

    13:24 06.07.2026

  • 152 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Появиха се още интересни видеа от завода "Визар" до Киев. След руския удар по завода, последват вторични детонации и започват несанкционирани пускове на складирани там ракети във всички посоки по Киев....

    Един вид самообстрел, а най-интересното е, че киевляни сами снимат какво става от апартаментите си ....
    🤣🤣🤣

    13:24 06.07.2026

  • 153 Зеленски е Копейка

    1 0 Отговор
    Запомнете, че Зеленски е руски шпионин. Като го проумеете ще ви се навържат ясно действията му и всичко ще ви се избистри.

    Зеленски е най-важното звено в Специалната военна операция, без него тя приключва. С него ще трае до фалита на НАТО или смъртта на последния украинец, което от двете настъпи по-рано.

    13:24 06.07.2026

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