Зеленски: САЩ и Европа могат да спрат този терор, нямаме достатъчно ракети

След руската атака срещу Киев през нощта украинският президент Володимир Зеленски отбеляза добри резултати при свалянето на дронове и крилати ракети, но не и на балистични. Той изрази надежда, че срещата на върха на НАТО в Анкара ще доведе до "твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана", предаде Укринформ, като цитира негово изявление в Телеграм, предаде БТА.

"Нашите войници постигнаха добри резултати днес при свалянето на дронове и крилати ракети, но, за съжаление, не и срещу руските балистични ракети. Причината е именно недостатъчният брой ракети прехващачи. Изключително важно е светът — на първо място САЩ и нашите европейски партньори — да излезе от срещата на върха в Анкара с ясни и твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана и така да защити живота на обикновените хора", каза Зеленски.

Той подчерта, че докато ракетите за системите "Пейтриът" стоят в складовете на съюзниците, това само насърчава Русия да продължи да нанася удари по жилищни сгради.

"САЩ и Европа имат достатъчно сила, за да спрат този терор", добави украинският президент.

Зеленски съобщи още, че Киев е бил подложен на масирана руска атака през изминалата нощ. Русия е изстреляла 68 ракети и 351 ударни дрона. В момента продължават дейностите по разчистване. Има щети на повече от 10 места в града, включително жилищни сгради.

„Всички необходими аварийни служби са на място и правят всичко възможно, за да спасят хора и да окажат помощ на всички нуждаещи се. До момента са спасени 64 души, включително две деца. За съжаление, знаем, че 11 души са загинали. Моите съболезнования към семействата и близките им. Около 60 души са ранени“, каза държавният глава.

Зеленски съобщи също, че в Киевска област са ранени 16 души, а трима са загинали. "Моите съболезнования към семействата и близките им", добави той.

В село Вишневе, по думите му, все още гори пожар на мястото на ракетния удар. Хората се евакуират от жилищните райони. Над 400 спасители и полицаи работят по овладяване на последствията.

Освен това Юрий Игнат, ръководител на отдела за комуникации на Командването на украинските ВВС, заяви по телевизията, че заради недостига на ракети за системите "Пейтриът" руската армия се концентрира върху удари с балистични ракети.

"За да се свалят балистични ракети, е необходим постоянен приток на ракети за системите "Пейтриът", за което постоянно говорим. Очевидно е, че руснаците се възползват от сериозния недостиг… Затова се фокусират повече върху балистични удари", отбеляза Игнат.

По думите му производството на такива ракети отнема много време, тъй като те са високотехнологично оръжие.

"Единственото е, че Русия може да се насочи към производство на повече балистични ракети вместо крилати“, добави той.

Игнат отбеляза, че средно Русия извършва масиран удар веднъж на десет дни, но е възможно атака да последва и на следващия ден.

"Трябва да сме готови за възможността врагът да повтори удара", предупреди той.

Както беше съобщено, украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 37 ракети и 326 дрона, използвани от руските сили за нападението срещу Украйна от вечерта на 5 юли. Основната цел на атаката беше столицата Киев.