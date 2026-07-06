Зеленски: САЩ и Европа могат да спрат този терор, нямаме достатъчно ракети

След руската атака срещу Киев през нощта украинският президент Володимир Зеленски отбеляза добри резултати при свалянето на дронове и крилати ракети, но не и на балистични. Той изрази надежда, че срещата на върха на НАТО в Анкара ще доведе до "твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана", предаде Укринформ, като цитира негово изявление в Телеграм, предаде БТА.
"Нашите войници постигнаха добри резултати днес при свалянето на дронове и крилати ракети, но, за съжаление, не и срещу руските балистични ракети. Причината е именно недостатъчният брой ракети прехващачи. Изключително важно е светът — на първо място САЩ и нашите европейски партньори — да излезе от срещата на върха в Анкара с ясни и твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана и така да защити живота на обикновените хора", каза Зеленски.
Той подчерта, че докато ракетите за системите "Пейтриът" стоят в складовете на съюзниците, това само насърчава Русия да продължи да нанася удари по жилищни сгради.
"САЩ и Европа имат достатъчно сила, за да спрат този терор", добави украинският президент.
Зеленски съобщи още, че Киев е бил подложен на масирана руска атака през изминалата нощ. Русия е изстреляла 68 ракети и 351 ударни дрона. В момента продължават дейностите по разчистване. Има щети на повече от 10 места в града, включително жилищни сгради.
„Всички необходими аварийни служби са на място и правят всичко възможно, за да спасят хора и да окажат помощ на всички нуждаещи се. До момента са спасени 64 души, включително две деца. За съжаление, знаем, че 11 души са загинали. Моите съболезнования към семействата и близките им. Около 60 души са ранени“, каза държавният глава.
Зеленски съобщи също, че в Киевска област са ранени 16 души, а трима са загинали. "Моите съболезнования към семействата и близките им", добави той.
В село Вишневе, по думите му, все още гори пожар на мястото на ракетния удар. Хората се евакуират от жилищните райони. Над 400 спасители и полицаи работят по овладяване на последствията.
Освен това Юрий Игнат, ръководител на отдела за комуникации на Командването на украинските ВВС, заяви по телевизията, че заради недостига на ракети за системите "Пейтриът" руската армия се концентрира върху удари с балистични ракети.
"За да се свалят балистични ракети, е необходим постоянен приток на ракети за системите "Пейтриът", за което постоянно говорим. Очевидно е, че руснаците се възползват от сериозния недостиг… Затова се фокусират повече върху балистични удари", отбеляза Игнат.
По думите му производството на такива ракети отнема много време, тъй като те са високотехнологично оръжие.
"Единственото е, че Русия може да се насочи към производство на повече балистични ракети вместо крилати“, добави той.
Игнат отбеляза, че средно Русия извършва масиран удар веднъж на десет дни, но е възможно атака да последва и на следващия ден.
"Трябва да сме готови за възможността врагът да повтори удара", предупреди той.
Както беше съобщено, украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 37 ракети и 326 дрона, използвани от руските сили за нападението срещу Украйна от вечерта на 5 юли. Основната цел на атаката беше столицата Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То и ти можеше да го спреш
Еми бийте се сега.
Коментиран от #39, #81
12:05 06.07.2026
2 Чочо
Белото ти е разбил о акхла.
12:05 06.07.2026
3 Кокаинисимус Зеленко
12:05 06.07.2026
4 Последния Софиянец
12:05 06.07.2026
5 Еее па кво чакаш бе Зелю
Коментиран от #115
12:06 06.07.2026
6 Ей ся
12:07 06.07.2026
7 Дони
12:07 06.07.2026
8 И Киев е Руски
12:08 06.07.2026
9 Без име
12:08 06.07.2026
10 И къде си тръгнал
Коментиран от #120
12:08 06.07.2026
11 А преди два дни,не бе ли Терор?!
Коментиран от #14
12:08 06.07.2026
12 нямаме достатъчно ракети
12:09 06.07.2026
13 И Киев е Руски
Особено като се има предвид, че интелигентността ѝ бледнее в сравнение с тази на крем за лице.
Коментиран от #21
12:09 06.07.2026
14 Поправка !
До коментар #11 от "А преди два дни,не бе ли Терор?!":И десетки -ранени!
12:09 06.07.2026
15 Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска
12:09 06.07.2026
16 Ха Ха
Коментиран от #52, #73
12:10 06.07.2026
17 13500 бандери фира
Коментиран от #127
12:10 06.07.2026
18 3ЕЛЯ,
12:11 06.07.2026
19 Ами късно е!
12:11 06.07.2026
20 Чипишефффф
12:11 06.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Историк
Коментиран от #27, #35, #49, #57, #91, #150
12:12 06.07.2026
23 име
12:13 06.07.2026
24 Хахахаха😂😂😂😂
12:13 06.07.2026
25 Инна
12:13 06.07.2026
26 хахаха
12:13 06.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Великият
12:15 06.07.2026
29 Мишел
Коментиран от #47, #87
12:15 06.07.2026
30 Грешка имаш
12:16 06.07.2026
31 Смех
Коментиран от #71
12:16 06.07.2026
32 Вашето мнение
Коментиран от #108
12:16 06.07.2026
33 Днес бе пуснато поредното видео,
12:17 06.07.2026
34 новина ли
12:19 06.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 СССс
12:19 06.07.2026
37 стоян георгиев
Коментиран от #43
12:19 06.07.2026
38 ШМАТКА
12:19 06.07.2026
39 стоян георгиев
До коментар #1 от "То и ти можеше да го спреш":Нямало е опция украйна да спре путин с мирни средства.
Коментиран от #64, #72
12:20 06.07.2026
40 Демократ
12:20 06.07.2026
41 Айляк
Ей тва е друга приказка бе, Зеле.
Просяшка приказка.
Дай, дай, дай, дай, дай...
12:22 06.07.2026
42 всичко върви
12:23 06.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Истината
Зеленски нали обяви 40 дневна операция по разбиването на Крим. Сига ще трябва да стиска зъби докато изтече собственият му срок.
И къде е тръгнал на война с чуждо оръжие, при това некачествено? "Мистър Бийн на крек"- по оценка на разговорялште с него
12:23 06.07.2026
45 Чума
12:24 06.07.2026
46 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #53
12:24 06.07.2026
47 Ха ха
До коментар #29 от "Мишел":Нали знаеш колко си зле.
12:25 06.07.2026
48 като чета
12:26 06.07.2026
49 МАКЕ
До коментар #22 от "Историк":КОЯ Е ТАЯ ХИЛЯДОЛЕТНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ,НАШАТА Е ПО ХИЛЯДОЛЕТНА!
12:26 06.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 койдазнай
12:26 06.07.2026
52 Добре формулирано
До коментар #16 от "Ха Ха":Хората с по-нисък интелект и ограничени възможности се нуждят все пак от някакви илюзии за просперитет, а това за тях се оказва пpоcташката русофобия.
12:26 06.07.2026
53 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #46 от "Архимандрисандрит Бибиян":ЛапПай У Йоттт бре умириссан дупнишки хъесосс ,кво ми пелтечиш .мррршоо !
12:27 06.07.2026
54 Лопата Орешник
Коментиран от #61
12:27 06.07.2026
55 Некой си
Мария Атанасова писа още преди две години, че Русия е приключила с всичките си ракети и са останали само ръждивите бидони в силозите на междуконтиненталните.
Освен това, в Руся са свършили яйцата, бялата, черната и зелената техника, чиповете, бензин и солярка, както и почти всички фармацевтични продукти.
И Путин е умрял поне 18 пъти през последните две години.
Зеленски се е заблудил нещо.
12:27 06.07.2026
56 Хи хи
12:27 06.07.2026
57 Историк
До коментар #22 от "Историк":Нали виждате,скъпи сънародници, колко обезумяли и свирепи злобни путинолизци има в нашата страна. Много жалко, те трябва да си заминат за Москва, за де не тровят България.
Коментиран от #63, #116
12:28 06.07.2026
58 А МОЧАТА?
Коментиран от #62, #65, #107, #123
12:28 06.07.2026
59 НЯМАШ РАКЕТИ ЗА ДА
12:28 06.07.2026
60 стоян георгиев
12:29 06.07.2026
61 стоян георгиев
До коментар #54 от "Лопата Орешник":Сега и папата...тия руски тролове са номер едно.станаха католици до един...хах...киев за три дена а?като не става поне да се срине.да прилича на русия...а?та какво е казал вашия папа?
12:29 06.07.2026
62 стоян георгиев
До коментар #58 от "А МОЧАТА?":Щели да я възстановят като бсп се върне в парламента...хаха
Коментиран от #67
12:30 06.07.2026
63 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #57 от "Историк":Ти па мой да ходиш обратно у на май .кяссии .....катаа !
12:30 06.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Боби Баламата
Коментиран от #70
12:31 06.07.2026
67 Чипишефффф
До коментар #62 от "стоян георгиев":А лабут деее
12:32 06.07.2026
68 Възраждане
До коментар #65 от "Чипишефффф":Кога туй?
12:32 06.07.2026
69 8888
12:33 06.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хемисфера от Бундесвера
До коментар #31 от "Смех":Зеленски е очевиден агент на Путин, който се прави на слуга на Нато.
Целта се вижда - изтичане на икономиката в бездънната яма "Украйна".
Иначе ако не беше руски агент щеше да даде независимост на Луганск и Донбас ш да све забравили за конфликта. Щяхме още да си карами с Ковида и маските. А то... Наливат от НАТО пове по 1 милиард евро на седмица в нищото. Без никаква възвращаемост. Всичко благодарение на "поръчката" Зеленски да не спира "чудесната война".
Ако беше дори марко украински патриот Зеленски щеше да се съгласи с Путин и да си запази Украйна другите две области, както и милиони население и икономика. Напразо Зеленски служи на Путин като морков, който подмамва Магарето към гибел.
12:34 06.07.2026
72 Имали са подписан меморандум, драги
До коментар #39 от "стоян георгиев":С много по-добри условия.
Но зеленияпор реши да слуша англосаксонците, той всъщност и затова е президент.
Продаде цяла една държава на западняците само и само да навредят на Русия.
Независимо, че тая държава е половин унищожена, с по-малко територия и с по-малко население.
Коментиран от #82, #85
12:37 06.07.2026
73 хахаха
До коментар #16 от "Ха Ха":абе не е така - много добре си просперират - урсула, кая, рьоте, мерц......стармър малко изпадна
12:39 06.07.2026
74 Българин 681
12:39 06.07.2026
75 Зелен Носен Мравояд
12:41 06.07.2026
76 стоян георгиев
До коментар #64 от "Каква опция е нямало?":Що не я изтегли от херсон и николаев?
12:42 06.07.2026
77 Републиканец
Коментиран от #90
12:42 06.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Смешник
Коментиран от #84
12:43 06.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ердоган
До коментар #1 от "То и ти можеше да го спреш":Рано или късно братския славянски народ ще бъде освободен от сатанинската Руслямия
12:43 06.07.2026
82 Ахъм
До коментар #72 от "Имали са подписан меморандум, драги":Какъв меморандум? Като онова споразумение, в което украинците предават ядреното оръжие, а руснаците гарантират сигурността и целостта на Украйна? Руснак е вече лоша дума, свиквайте.
12:43 06.07.2026
83 Зеления сопол течен
Коментиран от #99
12:44 06.07.2026
84 Хм...
До коментар #79 от "Смешник":Дали пък не може да го спре ваш путин, като си прибере гавазите в масква?
12:44 06.07.2026
85 стоян георгиев
До коментар #72 от "Имали са подписан меморандум, драги":Нищо е нямало.кой се съгласява доброволно да няма държава? Путин това искаше в истанбул.украйна да няма армия и той да и наложи генералгубернатор.койнбинсе съгласил особено след като изгоря цялата руска армия пред киев и харков?що не изтегли путин тия от херсон мариопул или николаев а изтегли тия от пред киев а?
Коментиран от #92
12:45 06.07.2026
86 Каспuчан Пикчърс Инкoрпорейтид
12:45 06.07.2026
87 Смешник
До коментар #29 от "Мишел":Ами иначе отломките от некачествени им Пво ракети са унищожили доста жилищни сгради
12:45 06.07.2026
88 Истината
Сега ще си получите заслуженото като по учебник.
12:46 06.07.2026
89 Републиканец
12:46 06.07.2026
90 стоян георгиев
До коментар #77 от "Републиканец":Ако не подкрепим украйна сега утре ще трябва да дадем в пъти повече за своята сигурност.само болни хора и комунисти могат да изоставят най важния съюзник на европа особено с мотива че парите щели да свършат по полезна работа.на цената на две бири месечно европееца прави на кайма руската армия която ако премине през украйна ще дойде и тук.
Коментиран от #100
12:48 06.07.2026
91 Истински Историк
До коментар #22 от "Историк":Садомазохистът Садистът зЕленски и британчитата винаги са обявавали, че държава Русия трябва да се разпачетоса ..няма няма и ще води война наречена конфликт до последния Руснак.
Какво още очаква света от този мародер неофашист продажник да изпълни заплахите си ли, за да разбере какво става през 21 век? Владимир Владимирович Путин и Руският народ показват на същия този фалшиво Лицемерен и лъжлив западен свят какво означава Родината за тях- свобода или смърт. Живеем в мракобесни времена, когато двама злодеи зЕленски и евро дружинката искат да наложат насилието, силата, лъжата,разрушенията и убийствата като нов световен ред, т.е. искат да разрушат хилядолетната Православна цивилизация. Няма стане Шута си Остава Шут..напудрен с бял прах
12:48 06.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Иван Бедров
Повтаряйте си го непрекъснато докато получавате пари. Така ще умножите парите многократно и ще бъдете щастливи, въпреки несъгласието на околните. Може да ви направят и кандидат депутат и да отидете в някоя демократична партия, където винаги ще имат нуждата от вашите съвети. Ако убедите ЕС и НАТО в ущраинската победа можете да получите еврофшнансиране. Да си отгледате куче, което да ви радва повече от Соломон Паси в парка.
12:51 06.07.2026
94 ццц
12:51 06.07.2026
95 Вк.Лос Анджелис Таймс
До последният украинец ще воювате?
Не, аз съм евреин.
12:52 06.07.2026
96 Републиканец
Вярно, ЕС е рай на земята, но не и за болните и разорените. На тях трябва да се помага. Да се създават бизнеси и работни места. През изминалата година в Еврозоната 4 милиона фирми са закрити!
Коментиран от #101
12:52 06.07.2026
97 Краваристан
12:52 06.07.2026
98 Артилерист
Коментиран от #106, #112, #113
12:53 06.07.2026
99 Къде туй?
До коментар #83 от "Зеления сопол течен":Нали жалкия пен ДЕЛ дето Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ,щеше да се срещнат у.. Константиновка?
Хихихихихи
12:53 06.07.2026
100 Деян Стаматов
До коментар #90 от "стоян георгиев":Ави да идва рускота армия де. Всички стари хора разправят, че едно време по комунизма е било 100 пъти по-добре в България, отколкото е сега по демокрацията. Тоя ЕС саво мизерия донесе, а НАТО само войни.
Коментиран от #103
12:55 06.07.2026
101 стоян георгиев
До коментар #96 от "Републиканец":Я кажи по добро място за живот от ес?
Коментиран от #109
12:55 06.07.2026
102 Републиканец
12:56 06.07.2026
103 стоян георгиев
До коментар #100 от "Деян Стаматов":Беше супер.една кола на шест семейства и една футболна топка на две махали.предателинобаче имаше и тогава като теб бая.
12:57 06.07.2026
104 az СВО Победа 81
Тарикат мъж не писка, е казал народът, а тоя вие като сирените на 02.06! 🤣🤣🤣
Шизофренията е пълна, хем украинското ПВО сваля всичко, хем реве, че няма ракети, с които да работи украинското ПВО....., тежка шизофрения, а? 🤣
12:57 06.07.2026
105 Григор
12:57 06.07.2026
106 Зае БИ тия г ЕЙ мурафети
До коментар #98 от "Артилерист":И кАжи когиш аджеба монгольята на у йло пен ДЕЛА и Ким ГАЗО ше влезнат у КИЕВ за Парада на Победата?
Хихихихихи
Хомик фантазии остави за коце и Пияната
Хихихихихи
Коментиран от #117, #145
12:57 06.07.2026
107 А ЦЕНТОВАТА ХАЛКА
До коментар #58 от "А МОЧАТА?":Възстановили Ли Пръснатата Центова Халка?
12:58 06.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Републиканец
До коментар #101 от "стоян георгиев":Няма такова място на земята! Но можем да го изгубим като пилеем пари за Зеленски или да го направим още по-добро като подпомогнем европейците в нужда.
Коментиран от #114
12:59 06.07.2026
110 ХЕ ХА ХА
ЕС ще му ги даде - ние ще ги плащаме.
Истината е, че трябва бързо да се спасяваме от фашистките ЕС и НАТО.
Коментиран от #121
12:59 06.07.2026
111 ото
13:00 06.07.2026
112 стоян георгиев
До коментар #98 от "Артилерист":Да те питам щото виждам че си информиран защо като русия така добре се справя с операторите на дронове вече в самата русия няма място където да не кацат украински дронове?и втория въпрос като толкова добре удрят руснаците украинските оператори защо при липсата на хора фронта не мърда?благодаря за отговорите предварително!
13:00 06.07.2026
113 Истината
До коментар #98 от "Артилерист":Точно това насшрствено ловене на хора по улиците и изпращането им на сшгурна смърт в окопите, показва че Зеленски и Сирски играят за Путин. Защото целта си Путин ясно я каза по телевшзията преди да я забранят - да дитацифицира Украйна. Зеленски точно това прави - праща си нацията на сигурна смърт под бомбите. Половината население му е избягало вече. А колко са загиналите никога няма да разберем, защото НАТО няма да разреши някой да признае загубите на войници ход негово командване.
Коментиран от #118
13:01 06.07.2026
114 стоян георгиев
До коментар #109 от "Републиканец":По добре ли би било русия да спечели? Ако не подпомагаме украйна русия ще е практически на дунава.тогава ще трябва ли да отделяме пари за сигурност и повече ли от сега?
Коментиран от #122
13:01 06.07.2026
115 Антирашист 1107
До коментар #5 от "Еее па кво чакаш бе Зелю":Доста рашистки драскачи се навъдиха и подкрепят вражеска държова !
13:01 06.07.2026
116 КУРКО
До коментар #57 от "Историк":ХАРЕСВАМ ИСТОРИЦИТЕ,АМА СИЧКОТО ДЖЕН СЕГА ДА МИ СЕ ПИШАТ ТАКИВА,НЕ!
13:02 06.07.2026
117 А ти Зае...Би...-
До коментар #106 от "Зае БИ тия г ЕЙ мурафети":...Еми кажи...- когиж , аджеба...най-накрая,ще съборите тоз Кримски мост....?!
Уж все го удряте и все...ударени ми ходите...😝?!
Коментиран от #125
13:02 06.07.2026
118 стоян георгиев
До коментар #113 от "Истината":В коя страна дезертьорите по време на война не ги събират насилствено?
13:02 06.07.2026
119 Евроазийска конференция
13:03 06.07.2026
120 Антирашист 1108
До коментар #10 от "И къде си тръгнал":Зеленски е герой, защитава родината си! Безродниците го оплюват щото не мислят !
13:05 06.07.2026
121 Спасението е
До коментар #110 от "ХЕ ХА ХА":Неколко Лепилара от МОЧАта а се цаните за Контракт при у йло!
Изгодна и доходна, даже и Чувал ше получите безплатно
Ха-ха-ха
13:05 06.07.2026
122 Републиканец
До коментар #114 от "стоян георгиев":Откъде накъде? Нас ни брани НАТО, два Ф16 и 10000 души армия, половината роми. Ти не гледай Кипър. Нас ще ни опазят. 😁
Коментиран от #130
13:06 06.07.2026
123 БАНко
До коментар #58 от "А МОЧАТА?":ВРЕМЕ Е ПРОДАЖНИТЕ ПАВЕТА ( ПП ) И ДЕЕБИЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ( ДБ) ДА ЗАПОЧНАТ СЪБАРЯНЕТО НА ....АЕЦ КОЗЛОДУЙ , ЯЗОВИРИТЕ , ДАЛЕКОПРОВОДИТЕ , ТЕЦОВЕТЕ , ГРАДОВЕТЕ , ВЕЦОВЕТЕ , ВИЕДУКТИТЕ , ДУНАВ МОСТ , ....... ВСИЧКО ПОСТРОЕНО ОТ НАШИТЕ БАЩИ И МАЙКИ , БАБИ И ДЯДОВЦИ , НА ЧИЙТО ГРОБОВЕ ПЛЮЕ СЕГАШНАТА НАТОВСКА СБИРЩИНА В БЪЛГАРИЯ !!!
Коментиран от #126, #131
13:07 06.07.2026
124 А виж ти Зеленски
Нали искаше да разбиеш руснаците. Сега искаш помощ все идно досега не са ти помагали?
Наляха за стотици милиарди цялото оръжие от НАТО, но не послужи за нищо, щото се оказа боклук и тънка ламарина.
Чакам с нетърпение как Зеленски ще започне да иска официално чужди войници, че от ниговите стават само трупове. Ама натовците дори не посмяха да стъпят в Иран. (стъпиха, ама оставиха изгорели останки, затова не се брои,)
Коментиран от #138
13:08 06.07.2026
125 До 20 Септември
До коментар #117 от "А ти Зае...Би...-":МОСТО отиде!
Та,.. когиш монгольята на у йло пе НДЕЛО и Ким ГАЗО ше влезнат у КИЕВ?
Хихихихихи
Коментиран от #139
13:09 06.07.2026
126 Републиканец
До коментар #123 от "БАНко":Те ВЕЧЕ затвориха ЧЕТИРИ реактора на АЕЦ Козлодуй. В Чехия още работят. Нарязаха на скрап хиляди заводи и ТКЗС.
13:10 06.07.2026
127 Антирашист 1109
До коментар #17 от "13500 бандери фира":Да не би украинците да са спрели стрелбата ,та рашистите да броят . Другия вариант е лъжи, лъжи и пак лъжи .
13:10 06.07.2026
128 az СВО Победа 81
При това прави впечатление, че руснаците са постигнали отличен резултат със сравнително малък разход на ударни средства.
Използвани са приблизително 10 балистични и около 20 КР.
По отношение на използваните БПЛА засега няма обективни данни.
Коментиран от #137
13:11 06.07.2026
129 Хи хи
13:12 06.07.2026
130 стоян георгиев
До коментар #122 от "Републиканец":Какво отговори че не разбрах?
13:14 06.07.2026
131 ППтрохан
До коментар #123 от "БАНко":Те почнаха. Не забравяй как правителството на ПП разруши един от агрегатите на ПАВЕЦ Чаира, а после спряха цялата централа, за могат фирмите им да вдемат пари за никому ненужните батерии, с които ужким замениха Чаира. Спряха Марица 1 и 3, за да има как да си продават тока от техните фирми на другите си техни фирми. И ГЕРБ и ДПС и БСП участват наравно. Същите, които изнесоха за смешни пари оръжието на България за Зеленски и фалираха военните заводи.
13:14 06.07.2026
132 Тоя пък
Я виж хората с чипове за перални какво правят. Абе, Тагарев каза, че ще победиш, аз вярвам!
13:14 06.07.2026
133 Някой
13:14 06.07.2026
134 куха
13:15 06.07.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 123
13:16 06.07.2026
137 стоян георгиев
До коментар #128 от "az СВО Победа 81":68 ракети от различни видове плюс 350 дрона.убили са десет човека.страхотен резултат .бутнали са и няколко блока.украйна кротко е потопила два танкера каращи бензин към крим.горе долу така се движи войната.
Коментиран от #140
13:16 06.07.2026
138 стоян георгиев
До коментар #124 от "А виж ти Зеленски":Киев за три дена кога да го чакаме?
Коментиран от #148
13:17 06.07.2026
139 Мязаш ми на един бай-Димитър!
До коментар #125 от "До 20 Септември":Дето все даваше срок до... ,,ДимитровДен",че ще марширувате на ,,Краснам Плошчаде"...🤣🤣🤣🤣!
13:18 06.07.2026
140 az СВО Победа 81
До коментар #137 от "стоян георгиев":Само в обърканата ти глава така се движи! 🤣🤣🤣
Апропо, върна ли Крим на Киев? 🤣🤣🤣
Коментиран от #149
13:18 06.07.2026
141 Баба Гошка
13:18 06.07.2026
142 БАНко
13:18 06.07.2026
143 Десислава Пеевска
13:19 06.07.2026
144 Наркомана се оплескаш до ушите
13:19 06.07.2026
145 КУРКО
До коментар #106 от "Зае БИ тия г ЕЙ мурафети":САМО МИ ЗВЪННИ И ТОЧНА ДАТА,ЩЕ ТИ ДАМ!А ЗА ДРУГОТО СИ ЗНАЕШ!
13:19 06.07.2026
146 Смър на украйна и мовоезичните животни
13:19 06.07.2026
147 Гост
13:19 06.07.2026
148 БАНко
До коментар #138 от "стоян георгиев":НЕ ЗАПОМНИ ЛИ ??? ТОВА Е ЦИТАТ ОТ АМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛ МАРК КЕЛИ ПРЕДИ ВОЙНАТА !!! А РУСКИТЕ ВОЙСКИ СА В КВАРТАЛ НА КИЕВ БУЧА НА ... 27 03 2022 !!!
Коментиран от #151
13:22 06.07.2026
149 стоян георгиев
До коментар #140 от "az СВО Победа 81":Киев ше си върне всичко и русия ше плаща десетки години репарации .нали виждаш разликата от 2022 до сега?няма вече танкове няма артилерия няма и бензин...зимата няма да има и хляб...ама русия побеждава нали другар а ние ще се къпем на реката лятото...хаха...
13:22 06.07.2026
150 Физиотерапевт
До коментар #22 от "Историк":Успокой се бе мен,понеделник е!Какво си се запенил?До петък поне още три удара по Кiиеv ще има,ами ще получиш пареза на лицев нерв.
13:24 06.07.2026
151 стоян георгиев
До коментар #148 от "БАНко":Това е цитат на всички руски пропагандисти от медиите на путин.освен това това бе стратегията на руската колона от беларус дето атакува киев
13:24 06.07.2026
152 az СВО Победа 81
Един вид самообстрел, а най-интересното е, че киевляни сами снимат какво става от апартаментите си ....
🤣🤣🤣
13:24 06.07.2026
153 Зеленски е Копейка
Зеленски е най-важното звено в Специалната военна операция, без него тя приключва. С него ще трае до фалита на НАТО или смъртта на последния украинец, което от двете настъпи по-рано.
13:24 06.07.2026