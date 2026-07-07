Бразилия предупреждава за риск от военна намеса на САЩ след санкции срещу наркокартели

Бразилското министерство на външните работи („Итамарати“) официално изрази сериозна загриженост, че рискът от едностранна военна намеса от страна на САЩ на бразилска територия се е увеличил значително.

Според външния министър на Бразилия, Мауро Виейра, категоричен довод за тази заплаха е решението на Вашингтон да класифицира двете най-големи престъпни и наркосиндикални групировки в страната като „чуждестранни терористични организации“ (FTO).

Хронология на решението на Вашингтон

В края на май 2026 г. държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп официално поставя извън закона бразилските престъпни фракции „Първо командване на столицата“ (PCC) и „Червеното командване“ (CV).

Дата на влизане в сила: Мерките и блокирането на активи започнаха да действат на 5 юни 2026 г. под силата на Закона за имиграцията и националността на САЩ.

Мерките и блокирането на активи започнаха да действат на 5 юни 2026 г. под силата на Закона за имиграцията и националността на САЩ. Мотиви на САЩ: Промяната има за цел да прекъсне финансовите потоци на бандите, които според Вашингтон застрашават регионалната сигурност и внасят огромни количества наркотици в САЩ.

Защо Бразилия вижда военна заплаха?

Бразилското правителство, начело с президента Луис Инасио Лула да Силва, в продължение на месеци се опитваше да блокира това решение по дипломатически път. Според доклад, подписан от Мауро Виейра, определянето на вътрешни престъпни фракции като „терористи“ дава на Белия дом правно и политическо оправдание за бъдещи директни военни операции или въздушни удари.

Бразилия дава за пример доктрината на Тръмп в Латинска Америка, включваща засилени смъртоносни удари срещу лодки за трафик на наркотици и засилен натиск в региона. Външното министерство се опасява от сценарий, подобен на американските операции срещу мрежите за наркотрафик във Венецуела.

Политически отзвук и вътрешно разделение

Казусът предизвика сериозно политическо напрежение, тъй като съвпада с подготовката за президентските избори в Бразилия:

Позиция на Лула да Силва: Президентът остро критикува решението, наричайки го „нарушение на националния суверенитет“. Той заяви, че Бразилия сама се бори с организираната престъпност и няма да приеме „произволни мерки, наложени от чужбина“.

Президентът остро критикува решението, наричайки го „нарушение на националния суверенитет“. Той заяви, че Бразилия сама се бори с организираната престъпност и няма да приеме „произволни мерки, наложени от чужбина“. Позиция на опозицията: Десните политически сили, водени от фамилията на бившия президент Жаир Болсонаро, приветстваха американските санкции. Флавио и Едуардо Болсонаро активно лобираха пред Вашингтон за тази мярка, представяйки я като належащ инструмент за разбиване на картелите.

Въпреки че САЩ официално представят акта като мярка за борба с наркотиците, за Бразилия той остава опасен прецедент за трансгранична намеса.