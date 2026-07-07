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Ескалация без прецедент: Кървав руски удар над Киев и исторически украински отговор в Сибир ОБЗОР
  Тема: Украйна

Ескалация без прецедент: Кървав руски удар над Киев и исторически украински отговор в Сибир ОБЗОР

7 Юли, 2026 03:05, обновена 7 Юли, 2026 03:08 735 4

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Масирана вълна от балистични ракети отне живота на над 20 цивилни в украинската столица, докато безпилотни апарати на ВСУ поразиха най-голямата руска рафинерия на 2700 км дълбочина

Ескалация без прецедент: Кървав руски удар над Киев и исторически украински отговор в Сибир ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалото денонощие Русия проведе поредната си опустошителна въздушна кампания срещу Украйна, насочена директно към столицата Киев и околностите ѝ.

По данни на местните власти и спасителните служби, при атаката с десетки балистични ракети и стотици дронове са загинали най-малко 20 души, а ранените надхвърлят 80 граждани.

Още новини от Украйна

  • Мащаб на удара: Според украинските ВВС противовъздушната отбрана е свалила стотици въздушни цели. Проблем обаче се оказаха тежките балистични ракети (включително „Циркон“), които успяха да преодолеят защитния вал.
  • Поражения: Ракети паднаха в жилищни райони, включително кварталите „Подолски“ и „Дарницки“. Разрушени или частично засегнати са близо 130 сгради. Пожарникари и спасители работиха на повече от 20 тежки локации едновременно.
  • Реакция на властта: Кметът на Киев Виталий Кличко обяви официален ден на траур в памет на загиналите. Президентът Володимир Зеленски отново отправи критичен призив към западните съюзници. Той подчерта, че докато противоракетните системи Patriot остават на склад в Европа и САЩ, Русия ще продължава безкарно да избива цивилни.

Исторически пробив: Украински удар на 2700 км в Сибир

В безпрецедентен и асиметричен отговор, Украинските сили за специални операции извършиха най-далечния въздушен удар от началото на конфликта. Технологично модифицирани украински дронове за дълъг обсег прелетяха рекордните 2700 километра зад фронтовата линия, за да поразят сърцето на руската нефтена промишленост в Сибир.

  • Целта: Мишена на атаката стана Нефтопреработвателният завод в Омск, собственост на „Газпром нефт“. Това е най-мощната рафинерия в Руската федерация с годишен капацитет над 21 милиона тона суров петрол.
  • Стратегическо значение: Заводът в Омск бе последната останала незасегната голяма рафинерия от „Топ 10“ на Русия. Тя е основен доставчик на авиационен керосин, бензин и дизел за руската армия.
  • Официални позиции: Губернаторът на Омска област Виталий Хоценко потвърди за нападението. Той обяви, че противовъздушната отбрана е заглушила част от апаратите, но на място работят аварийни екипи за оценка на щетите. Според военни анализатори, този капацитет на Украйна да удря дълбоко в Сибир променя изцяло логистиката на военната машина на Кремъл, която вече страда от сериозен вътрешен недостиг на горива.

Дипломатически отзвук: Натиск преди срещата на НАТО

Ескалацията на ударите се случва в ключов политически момент – часове преди срещата на върха на НАТО. Лидерите се събират, като се очаква Володимир Зеленски да проведе лична среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят стратегическата отбрана и възможностите за прекратяване на войната. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди руските атаки и заяви, че съюзниците спешно трябва да укрепят украинското небе.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знайко

    8 4 Отговор
    Укритие нямат НИКАКВА противовъздушна отбрана, а свалили стотици ракети.... Фашистката пропаганда бълва лъжа след лъжа, повтаряна хиляди пъти. В сравнение със западната пропаганда гьобелсовата е в каменната ера.

    03:22 07.07.2026

  • 2 Зеленото:

    5 2 Отговор
    Искам дронове, ракети, самолети и пари.. Може злато, диаманти и биткойни да давате също. Абе с две думи - Не искам много, искам ВСИЧКО!

    03:42 07.07.2026

  • 3 Анонимен

    9 0 Отговор
    Защо лъжете? Излиза, че Русия бомби само жилищни райони. Напишете нещо за другите поразени мишени!

    03:51 07.07.2026

  • 4 Поразени са мишити дупки на натовците

    4 0 Отговор
    Браво Русия! Леговищата на натовците в Киев горят! Мишките се събират в Истанбул да решат къде да се крият от котката)

    04:23 07.07.2026

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