Ескалация без прецедент: Кървав руски удар над Киев и исторически украински отговор в Сибир ОБЗОР

През изминалото денонощие Русия проведе поредната си опустошителна въздушна кампания срещу Украйна, насочена директно към столицата Киев и околностите ѝ.

По данни на местните власти и спасителните служби, при атаката с десетки балистични ракети и стотици дронове са загинали най-малко 20 души, а ранените надхвърлят 80 граждани.

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Мащаб на удара: Според украинските ВВС противовъздушната отбрана е свалила стотици въздушни цели. Проблем обаче се оказаха тежките балистични ракети (включително „Циркон“), които успяха да преодолеят защитния вал.

Според украинските ВВС противовъздушната отбрана е свалила стотици въздушни цели. Проблем обаче се оказаха тежките балистични ракети (включително „Циркон“), които успяха да преодолеят защитния вал. Поражения: Ракети паднаха в жилищни райони, включително кварталите „Подолски“ и „Дарницки“. Разрушени или частично засегнати са близо 130 сгради. Пожарникари и спасители работиха на повече от 20 тежки локации едновременно.

Ракети паднаха в жилищни райони, включително кварталите „Подолски“ и „Дарницки“. Разрушени или частично засегнати са близо 130 сгради. Пожарникари и спасители работиха на повече от 20 тежки локации едновременно. Реакция на властта: Кметът на Киев Виталий Кличко обяви официален ден на траур в памет на загиналите. Президентът Володимир Зеленски отново отправи критичен призив към западните съюзници. Той подчерта, че докато противоракетните системи Patriot остават на склад в Европа и САЩ, Русия ще продължава безкарно да избива цивилни.

Исторически пробив: Украински удар на 2700 км в Сибир

В безпрецедентен и асиметричен отговор, Украинските сили за специални операции извършиха най-далечния въздушен удар от началото на конфликта. Технологично модифицирани украински дронове за дълъг обсег прелетяха рекордните 2700 километра зад фронтовата линия, за да поразят сърцето на руската нефтена промишленост в Сибир.

Целта: Мишена на атаката стана Нефтопреработвателният завод в Омск, собственост на „Газпром нефт“. Това е най-мощната рафинерия в Руската федерация с годишен капацитет над 21 милиона тона суров петрол.

Мишена на атаката стана Нефтопреработвателният завод в Омск, собственост на „Газпром нефт“. Това е най-мощната рафинерия в Руската федерация с годишен капацитет над 21 милиона тона суров петрол. Стратегическо значение: Заводът в Омск бе последната останала незасегната голяма рафинерия от „Топ 10“ на Русия. Тя е основен доставчик на авиационен керосин, бензин и дизел за руската армия.

Заводът в Омск бе последната останала незасегната голяма рафинерия от „Топ 10“ на Русия. Тя е основен доставчик на авиационен керосин, бензин и дизел за руската армия. Официални позиции: Губернаторът на Омска област Виталий Хоценко потвърди за нападението. Той обяви, че противовъздушната отбрана е заглушила част от апаратите, но на място работят аварийни екипи за оценка на щетите. Според военни анализатори, този капацитет на Украйна да удря дълбоко в Сибир променя изцяло логистиката на военната машина на Кремъл, която вече страда от сериозен вътрешен недостиг на горива.

Дипломатически отзвук: Натиск преди срещата на НАТО

Ескалацията на ударите се случва в ключов политически момент – часове преди срещата на върха на НАТО. Лидерите се събират, като се очаква Володимир Зеленски да проведе лична среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят стратегическата отбрана и възможностите за прекратяване на войната. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди руските атаки и заяви, че съюзниците спешно трябва да укрепят украинското небе.