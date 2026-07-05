Русия: ЕС се превръща във военен блок, западните страни съдействат на Украйна при насочването на удари срещу руски обекти

Напредващата милитаризация на Европейския съюз се превръща във фактор, който усложнява решаването на украинския конфликт, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
„Това е фактор, който изостря ситуацията. Имам предвид ЕС, който постепенно се превръща във военно-политически блок“, заяви Песков в разговор с журналиста Павел Зарубин. Според него властите в Киев, осъзнавайки влошаването на ситуацията на фронта, се опитват да създадат у западните си съюзници впечатлението, че са способни да упражняват натиск спрямо Русия.
Западните държави оказват пряка подкрепа на украинското ръководство, като му съдействат при насочването на удари срещу руски обекти, отбеляза говорителят на Кремъл. По думите му западните съюзници на Украйна, сред които Германия, Франция, Нидерландия, Норвегия и САЩ, "помагат за насочването чрез своите спътници".
Песков каза, че очаква провокации от страна на украинските власти в навечерието на планираната в Анкара на 7 и 8 юли среща на високо равнище на НАТО.
„В тези условия трябва да си дадем сметката, че киевският режим е способен на всичко“, допълни говорителят на Кремъл. „Действията му носят терористичен характер и той нанася удари по обектите от нашия енергиен комплекс, по обекти от цивилната инфраструктура, която няма отношение към военната промишленост“, отбеляза той.
Същевременно Песков обърна внимание и на положението на фронта. Създаването на зона за сигурност по руско-украинската граница се дължи на агресивната същност на киевския режим. Руската армия се занимава с този процес планомерно, като отбелязва значителни напредъци, каза той.
"Нашите войски се придвижват. Не бива да има съмнения, че нашите военни настъпват планомерно и виждаме конкретни резултати“, заяви той, посочвайки като пример поемането под руски контрол на град Константиновка в източната украинска Донецка област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЗА ВСИЧКИ Е ЯСНО
Коментиран от #5, #10
19:12 05.07.2026
3 Без име
19:13 05.07.2026
4 Пич
Нищо друго не държи Урсулианците на власт, освен внушаваният страх от Русия!!! Ако европейците се освестят, ще ги пометат!!!
19:13 05.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 В Киев за три дни
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":Нещо се бъркаш, Украйна контролира Константиновка!
Коментиран от #11, #14
19:19 05.07.2026
10 реалистъ
До коментар #2 от "ЗА ВСИЧКИ Е ЯСНО":Великобритания нанася мощни удари по Русия, а на острова е спокойно. И това ако не е национално предателство на другаря Путин...
Коментиран от #13
19:19 05.07.2026
11 резил
До коментар #9 от "В Киев за три дни":"Освободителите" панически бягат от Константиновка, след като забиха няколко флагчета там. Путин обяви пАбеда от бункера, но скоро Зеленски ще иде в Константиновка и ще го направи за смях.
19:19 05.07.2026
12 Тасс Соловьов
19:20 05.07.2026
13 разочарован
До коментар #10 от "реалистъ":НАТО бомби безмилостно Русия, а тя не смее да отвърне, за да не стане по-лошо за нея. Руското безсилие е потресаващо.
19:20 05.07.2026
14 Хахахаха
До коментар #9 от "В Киев за три дни":Тупин трябваше да обяви на тръмпоча, че са превзели Константиновка вчера, когато му е звънял. За това обявиха. Но ВСУ веднага се включи от града, че няма такова нещо.
19:20 05.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:21 05.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Втората армия в Света
19:22 05.07.2026
19 СВОТчик
19:22 05.07.2026
20 БТР-56
19:23 05.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Курти
19:24 05.07.2026
23 Бг гражданин
19:24 05.07.2026
24 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:26 05.07.2026
25 Заслугата
19:27 05.07.2026
26 ЕЙ БАНДЕРИТЕ
Коментиран от #30
19:28 05.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Един
А на никой в Европа не му се воюва. Но и никой в Европа не иска да търпи миризливия и крадлив руснак.
Коментиран от #80
19:30 05.07.2026
29 Експерт
19:30 05.07.2026
30 В Киев за три дни
До коментар #26 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ":Ние православните християни винаги сме устоявали и побеждавали члмите от изток!!! Не можете на фронта и затова целите църкви, и цивилни!!!
Коментиран от #39
19:31 05.07.2026
31 БРИКС
19:32 05.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 !!!?
19:39 05.07.2026
35 Путлерчо плачка
19:40 05.07.2026
36 Ахаа
19:41 05.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Жица
До коментар #30 от "В Киев за три дни":Православни, коичалми устоя че не се сещам. Онези които 500 г ни слага ха чалми ли?
Коментиран от #59
19:43 05.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Помагат
19:44 05.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Лост
19:46 05.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Казашкая фланкировка
19:48 05.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 епщайн
Коментиран от #73
19:51 05.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Никой не печели .
19:53 05.07.2026
55 Нямат край
19:53 05.07.2026
56 Салавьов
19:53 05.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 В Киев за три дни
До коментар #39 от "Жица":Все още сме тука, члма пустина! Оди при козата си, че се е разгонила!!!
Коментиран от #72
19:54 05.07.2026
60 Русия
19:56 05.07.2026
61 И нас така ни заробиха .
19:56 05.07.2026
62 Втора армия в Света
До коментар #48 от "НАТО ЗАГУБИ В ОКРАИНА":Не го мисли НАТО, гледайте вие, да не се наложи да се изтеглите от Сибир и Владивосток!!!
19:57 05.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
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66 Рамбо 🇺🇦
19:59 05.07.2026
67 МИСЛЯ
До коментар #65 от "НАТО не се интересува от мнението ти.":Че нато загуби в окраина и сега ще има последствия. Ти как мислиш?
Коментиран от #81
20:00 05.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Копейки,
20:01 05.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Жица
До коментар #59 от "В Киев за три дни":А защо сме тука? Щото тези които плюеш, те освободиха, нали? Баранчик..
20:03 05.07.2026
73 хихи
До коментар #51 от "епщайн":а русо?г+ейците какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅 😅 😅
20:03 05.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Дон Корлеоне
20:05 05.07.2026
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80 Русия стана жертва
До коментар #28 от "Един":на собствения си страх и глупост. Сама се закопа.
Коментиран от #84
20:06 05.07.2026
81 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #67 от "МИСЛЯ":Па УМРЕЛА
20:07 05.07.2026
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84 Путлето направо възстанови СССР
До коментар #80 от "Русия стана жертва":Има купони за бензин...ама няма бензин.Кво толкоз.. свикнали са да нямат.
20:09 05.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
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87 Българин
40 години по-късно, някой да се изненадва от това е много забавно!
20:11 05.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
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91 В Русия има залежи от много природни
20:12 05.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
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97 Zaxaрова
20:15 05.07.2026