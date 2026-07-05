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Русия: ЕС се превръща във военен блок, западните страни съдействат на Украйна при насочването на удари срещу руски обекти
  Тема: Украйна

Русия: ЕС се превръща във военен блок, западните страни съдействат на Украйна при насочването на удари срещу руски обекти

5 Юли, 2026 19:10 1 048 97

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • война-
  • ес

ЕС се превръща във военен блок, което изостря ситуацията в Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Русия: ЕС се превръща във военен блок, западните страни съдействат на Украйна при насочването на удари срещу руски обекти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напредващата милитаризация на Европейския съюз се превръща във фактор, който усложнява решаването на украинския конфликт, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

„Това е фактор, който изостря ситуацията. Имам предвид ЕС, който постепенно се превръща във военно-политически блок“, заяви Песков в разговор с журналиста Павел Зарубин. Според него властите в Киев, осъзнавайки влошаването на ситуацията на фронта, се опитват да създадат у западните си съюзници впечатлението, че са способни да упражняват натиск спрямо Русия.

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Западните държави оказват пряка подкрепа на украинското ръководство, като му съдействат при насочването на удари срещу руски обекти, отбеляза говорителят на Кремъл. По думите му западните съюзници на Украйна, сред които Германия, Франция, Нидерландия, Норвегия и САЩ, "помагат за насочването чрез своите спътници".

Песков каза, че очаква провокации от страна на украинските власти в навечерието на планираната в Анкара на 7 и 8 юли среща на високо равнище на НАТО.

„В тези условия трябва да си дадем сметката, че киевският режим е способен на всичко“, допълни говорителят на Кремъл. „Действията му носят терористичен характер и той нанася удари по обектите от нашия енергиен комплекс, по обекти от цивилната инфраструктура, която няма отношение към военната промишленост“, отбеляза той.

Същевременно Песков обърна внимание и на положението на фронта. Създаването на зона за сигурност по руско-украинската граница се дължи на агресивната същност на киевския режим. Руската армия се занимава с този процес планомерно, като отбелязва значителни напредъци, каза той.

"Нашите войски се придвижват. Не бива да има съмнения, че нашите военни настъпват планомерно и виждаме конкретни резултати“, заяви той, посочвайки като пример поемането под руски контрол на град Константиновка в източната украинска Донецка област.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЗА ВСИЧКИ Е ЯСНО

    34 29 Отговор
    Великобритания и Европа разпалиха поредната война срещу Русия.

    Коментиран от #5, #10

    19:12 05.07.2026

  • 3 Без име

    26 16 Отговор
    Всичко ще се реши на фронта Работайте, братья!!!

    19:13 05.07.2026

  • 4 Пич

    31 17 Отговор
    Нц..... Това са шушумиги, които ползват страха от Русия за вътрешна употреба!!! Днес Шмерц и останалите малоумнци веднага обявиха Алтернатива за Германия за руски агенти!!!
    Нищо друго не държи Урсулианците на власт, освен внушаваният страх от Русия!!! Ако европейците се освестят, ще ги пометат!!!

    19:13 05.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 В Киев за три дни

    12 29 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Нещо се бъркаш, Украйна контролира Константиновка!

    Коментиран от #11, #14

    19:19 05.07.2026

  • 10 реалистъ

    7 16 Отговор

    До коментар #2 от "ЗА ВСИЧКИ Е ЯСНО":

    Великобритания нанася мощни удари по Русия, а на острова е спокойно. И това ако не е национално предателство на другаря Путин...

    Коментиран от #13

    19:19 05.07.2026

  • 11 резил

    11 30 Отговор

    До коментар #9 от "В Киев за три дни":

    "Освободителите" панически бягат от Константиновка, след като забиха няколко флагчета там. Путин обяви пАбеда от бункера, но скоро Зеленски ще иде в Константиновка и ще го направи за смях.

    19:19 05.07.2026

  • 12 Тасс Соловьов

    14 25 Отговор
    Твърдят, че воюват и побеждават сами цялото НАТО. Сега какво се мръщят, че воюващите "съдействат при насочването на удари срещу руски обекти". Да си седят в русия и никой няма да ги бие.

    19:20 05.07.2026

  • 13 разочарован

    17 25 Отговор

    До коментар #10 от "реалистъ":

    НАТО бомби безмилостно Русия, а тя не смее да отвърне, за да не стане по-лошо за нея. Руското безсилие е потресаващо.

    19:20 05.07.2026

  • 14 Хахахаха

    11 18 Отговор

    До коментар #9 от "В Киев за три дни":

    Тупин трябваше да обяви на тръмпоча, че са превзели Константиновка вчера, когато му е звънял. За това обявиха. Но ВСУ веднага се включи от града, че няма такова нещо.

    19:20 05.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 16 Отговор
    краставата мечка пак се оплаква нещо...

    19:21 05.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Втората армия в Света

    14 16 Отговор
    Нещо Путин се е разтреперил в бункера!!! Явно знае че ЕС има десет пъти по-голяма икономика от Русия!!! А имат и бензин...

    19:22 05.07.2026

  • 19 СВОТчик

    12 15 Отговор
    Марийчето Захарова ще си поплаче, Дмитрята Медведев на три водки ще заплаши с ядрени удари, след което Путин ще нареди да се ударят три жилищни блока и два гаража в Киев...и така минава световната слава.

    19:22 05.07.2026

  • 20 БТР-56

    11 16 Отговор
    Кремълските циркаджии да се концентрират върху техните си проблеми и да не се занимават с нас. Например чух, че московските скъсани цъ.рвули са яли здраво дървото в Мали и бягат като нас.рани от нови територии на бунтовниците.

    19:23 05.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Курти

    12 14 Отговор
    Ей копеи няма на света като вас,колко повече ви бият,вие искате още хахахаха

    19:24 05.07.2026

  • 23 Бг гражданин

    4 12 Отговор
    Така е да,но какво от това? Вие сте хартиени тигри " разтягащи локуми и плашещи гаргите"

    19:24 05.07.2026

  • 24 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    18 9 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:26 05.07.2026

  • 25 Заслугата

    12 10 Отговор
    е на Путин!А бяха кротки купувачи на менделееви ресурси!

    19:27 05.07.2026

  • 26 ЕЙ БАНДЕРИТЕ

    18 12 Отговор
    Запазете ли си места за спане тази вечер у метрото в кииф.

    Коментиран от #30

    19:28 05.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Един

    12 17 Отговор
    Ами то русия с безобразията си сама принуди ЕС да се милитаризира. Също както включването на Швеция и Финландия в НАТО. Дори в Швейцария вече се говори за евентуално присъединяване към НАТО и/или ЕС.
    А на никой в Европа не му се воюва. Но и никой в Европа не иска да търпи миризливия и крадлив руснак.

    Коментиран от #80

    19:30 05.07.2026

  • 29 Експерт

    3 9 Отговор
    Съюза спонсорираше Русия с 800 милиарда годишно !

    19:30 05.07.2026

  • 30 В Киев за три дни

    10 12 Отговор

    До коментар #26 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ":

    Ние православните християни винаги сме устоявали и побеждавали члмите от изток!!! Не можете на фронта и затова целите църкви, и цивилни!!!

    Коментиран от #39

    19:31 05.07.2026

  • 31 БРИКС

    4 7 Отговор
    защо не стане?

    19:32 05.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 !!!?

    10 10 Отговор
    Кремълската фашистка хунта се бъзикаше с НАТО когато Меркел беше оставила малобройната войска по долни гащи...сега плаши мужика с ЕС !!!?

    19:39 05.07.2026

  • 35 Путлерчо плачка

    7 6 Отговор
    на рамото ма Кимчо.. че аятолахът замина при Кобсон... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    19:40 05.07.2026

  • 36 Ахаа

    6 6 Отговор
    От Лисабон ги насочват !

    19:41 05.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Жица

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "В Киев за три дни":

    Православни, коичалми устоя че не се сещам. Онези които 500 г ни слага ха чалми ли?

    Коментиран от #59

    19:43 05.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Помагат

    5 4 Отговор
    Хората.

    19:44 05.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Лост

    3 4 Отговор
    Здрава баданарка е играла.

    19:46 05.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Казашкая фланкировка

    8 7 Отговор
    В русия да учат украински и полски,в Сибир китайска колония ,взета чрез концесия вече сричат китайски,в Аляска заграбена от сащ си говорят амерински,

    19:48 05.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 епщайн

    7 5 Отговор
    евро?г+ейците мечтаят за 4-ти райх.пак няма да мине!

    Коментиран от #73

    19:51 05.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Никой не печели .

    5 2 Отговор
    Умират невинни хора .

    19:53 05.07.2026

  • 55 Нямат край

    6 5 Отговор
    руският СТРАХ и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    19:53 05.07.2026

  • 56 Салавьов

    5 4 Отговор
    Искам си вилата !

    19:53 05.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 В Киев за три дни

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "Жица":

    Все още сме тука, члма пустина! Оди при козата си, че се е разгонила!!!

    Коментиран от #72

    19:54 05.07.2026

  • 60 Русия

    7 4 Отговор
    се превръща във Венецуела без бензин!

    19:56 05.07.2026

  • 61 И нас така ни заробиха .

    4 4 Отговор
    Комунистите : но вече няма да стане .

    19:56 05.07.2026

  • 62 Втора армия в Света

    6 6 Отговор

    До коментар #48 от "НАТО ЗАГУБИ В ОКРАИНА":

    Не го мисли НАТО, гледайте вие, да не се наложи да се изтеглите от Сибир и Владивосток!!!

    19:57 05.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Рамбо 🇺🇦

    6 5 Отговор
    Плешиво то жуже, не разбра ли, че е бита карта.

    19:59 05.07.2026

  • 67 МИСЛЯ

    6 5 Отговор

    До коментар #65 от "НАТО не се интересува от мнението ти.":

    Че нато загуби в окраина и сега ще има последствия. Ти как мислиш?

    Коментиран от #81

    20:00 05.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Копейки,

    6 5 Отговор
    В коя държава има купони и опашки за бензин?Коментирайте.В България има Интернет.

    20:01 05.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Жица

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "В Киев за три дни":

    А защо сме тука? Щото тези които плюеш, те освободиха, нали? Баранчик..

    20:03 05.07.2026

  • 73 хихи

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "епщайн":

    а русо?г+ейците какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅 😅 😅

    20:03 05.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Дон Корлеоне

    4 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:05 05.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Русия стана жертва

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Един":

    на собствения си страх и глупост. Сама се закопа.

    Коментиран от #84

    20:06 05.07.2026

  • 81 Една пуйка мислила,мислила

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "МИСЛЯ":

    Па УМРЕЛА

    20:07 05.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Путлето направо възстанови СССР

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Русия стана жертва":

    Има купони за бензин...ама няма бензин.Кво толкоз.. свикнали са да нямат.

    20:09 05.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Българин

    1 1 Отговор
    През 1983-та, в конспекта по Политикономия на проф. Топенчаров имаше въпрос "Превръщането на европейската икономическа общност в единен военно-политически блок".
    40 години по-късно, някой да се изненадва от това е много забавно!

    20:11 05.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 В Русия има залежи от много природни

    3 0 Отговор
    Изкопаеми а руснаците са малко и на никой не му трябват много руснаци

    20:12 05.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Zaxaрова

    0 0 Отговор
    Нашият позор го няма никъде.

    20:15 05.07.2026

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