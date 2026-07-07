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Песков: Новите оръжейни доставки за Украйна няма да спрат руската военна операция

Песков: Новите оръжейни доставки за Украйна няма да спрат руската военна операция

7 Юли, 2026 13:59 943 43

  • кремъл-
  • дмитрий песков-
  • украйна-
  • русия-
  • военна операция

„Украйна постоянно настоява за нови видове въоръжение – както отбранително, така и настъпателно“, каза Песков по време на брифинг.

Песков: Новите оръжейни доставки за Украйна няма да спрат руската военна операция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поредните доставки на въоръжение за Украйна от страна на НАТО едва ли ще попречат на продължаването на руската „специална военна операция“ до постигането на поставените цели. Това заяви говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков в навечерието на откриването на срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Украйна постоянно настоява за нови видове въоръжение - както отбранително, така и настъпателно“, каза Песков по време на брифинг.

По думите му тези доставки „по никакъв начин не могат да попречат на продължаването на специалната военна операция до постигането на нейните цели“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    26 19 Отговор
    Украйна е терористична организация, не е държава.

    Коментиран от #3, #33

    14:01 07.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Виждащ

    28 35 Отговор
    Бандерите, подкрепяни от реваншисти и потомци на фашисти от Европа са терористи.

    Жалко, че нашите политици ги подктепят.

    Коментиран от #10

    14:03 07.07.2026

  • 5 Песков си лае,

    33 25 Отговор
    Украйна си върви .. напред.

    Коментиран от #14

    14:04 07.07.2026

  • 6 Ааааа

    20 16 Отговор
    Няма да я спрат, но ще я прекратят заедно с вас.

    Коментиран от #26

    14:05 07.07.2026

  • 7 Украинец

    20 14 Отговор
    От 50 милиона останаха 15 милиона в украйна.
    И всичко това за да се прави мръсно на Русия, понеже не дава доброволно природните си богатства.

    Коментиран от #31

    14:05 07.07.2026

  • 8 Гуру Гарабед

    16 16 Отговор
    Разбира се че не пречат. Просия е държава на примитивите,там човешкия живот няма стойност и милиони могат да бъдат затривани без проблем. Факт.

    Коментиран от #15, #25

    14:05 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фарфалюлю

    27 17 Отговор

    До коментар #4 от "Виждащ":

    Жалко че няма кой да те екстрадира в сибир,путлероид.

    Коментиран от #21

    14:06 07.07.2026

  • 11 Ама

    27 16 Отговор
    Чувствително ще намалят броя на дишащите руски прасета.
    Наесен с песен
    Нова мобилизация в кочината.

    14:08 07.07.2026

  • 12 Стенли

    15 25 Отговор
    Браво , вечна слава на храбрите руски солдати 🇧🇬🇷🇺👍

    14:08 07.07.2026

  • 13 Вова Инхибитор

    16 16 Отговор
    Страхотно е песков. Важното е че хиляди ватници биват зат.ривани всеки ден. Уд.арно и перманентно намалявате. Укрите със оръжия от целия свят могат и ще ви за.триват десетилетия напред. И това е добре за света.

    Коментиран от #16

    14:08 07.07.2026

  • 14 Орк

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "Песков си лае,":

    Напред към запада

    14:09 07.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Виждащ

    5 9 Отговор

    До коментар #13 от "Вова Инхибитор":

    Потвърждавам!

    14:11 07.07.2026

  • 17 Някой

    11 7 Отговор
    Вие сами се спрях те... Само троловете вярват че ще спечелите.

    14:11 07.07.2026

  • 18 Овчар

    6 5 Отговор
    И тази я купиха търка невинни коментари, но до кога..?

    Коментиран от #23, #24

    14:12 07.07.2026

  • 19 Тихо πръдлякk!

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Орк":

    Не си компетентен.

    14:12 07.07.2026

  • 20 Стенли

    13 9 Отговор
    Боже , боже като чета, тук коментарите виждам , че доста индивиди има в България , като фашистко бандерите в така наречената държава Украйна 😮‍💨

    Коментиран от #28

    14:13 07.07.2026

  • 21 Такива като този се удрят с бордюр

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "Фарфалюлю":

    После им се обяснява.

    14:13 07.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Я сие би май

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Овчар":

    ката кьорава!

    14:15 07.07.2026

  • 25 Това е безспорен

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Гуру Гарабед":

    Факт.

    14:17 07.07.2026

  • 26 Мурка

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ааааа":

    А ТИ ПРИ БЕРЕЗОВСКА

    14:19 07.07.2026

  • 27 Стоян Георгиев

    5 4 Отговор
    Аз съм бездомен и една вечер спах на плажа.
    Но 3-ма руснака ме помислиха за Мис Варна и ми излезе късмета.

    14:19 07.07.2026

  • 28 Да си украинец , е гордост

    9 10 Отговор

    До коментар #20 от "Стенли":

    В сегашно време
    да си руснак е нещастие,
    да си путинист е диагноза,
    да си копейка с име с краварско име Стенли, е шега на природата с нечий ген

    Коментиран от #32, #35

    14:19 07.07.2026

  • 29 МахаРаджо

    4 6 Отговор
    Оти ги ручахте жабетата и олигавихте Корана с цалювки?

    14:22 07.07.2026

  • 30 Хахахаха

    6 7 Отговор
    8 руски танкера са денацифицирани тази нощ в Азовско море. Пълни с бензин за Крим. Птичките на Мадяр работят. Движухата върви.

    14:26 07.07.2026

  • 31 Хахахаха

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "Украинец":

    Рашата може да се изтегли, ако не иска да и вземат природните богатства!

    14:27 07.07.2026

  • 32 Орк

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Да си украинец , е гордост":

    А да си простак???

    Коментиран от #38

    14:27 07.07.2026

  • 33 Мара

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Украинската терористка от Монако е намерена мъртва в Киев.
    Тази тлъста трътка я самоубиха, както и целият ѝ тим, за да не издаде поръчителите си от Киев.

    Коментиран от #34

    14:28 07.07.2026

  • 34 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Мара":

    Може да е жива. От къде си сигурен, че е убита.

    14:30 07.07.2026

  • 35 Шеф на Центаджиите

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Да си украинец , е гордост":

    Как няма да е гордост да си украинец.
    Че те скоро ще ги пишат в червената книга, като засрашени от изчезване същества. Чакай още малко и ще видиш.

    14:34 07.07.2026

  • 36 руzко = боклук

    5 4 Отговор
    хиляди дронове ще са над москва много скоро. само гледайте, а и не знаех че четките за тоалетна могат да говорят

    14:36 07.07.2026

  • 37 Песков не е убедителен

    2 4 Отговор
    Никак си вял и незаинтересован.
    Искам да ме страхуват Маша и Медведя. Поне са забавни.

    14:42 07.07.2026

  • 38 Ти си знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Орк":

    Не искам да те излагам публично.

    14:43 07.07.2026

  • 39 страхувам се

    0 0 Отговор
    Страхувам се е възвратен глагол. Аз се страхувам, ти се страхуваш и т.н. Маша и медведь плашат, а не страхуват.

    14:58 07.07.2026

  • 40 Алкохолизирана блатна свиня

    0 0 Отговор
    Това беше миналата година. Сега ще пържем орките

    15:00 07.07.2026

  • 41 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор
    Преди ПЕТ години чухме същите глупости, в резултат на което поне 500 000 Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-А гушнаха букетите. То е ясно, че кремльовската фашистка власт плюе на народа, ама с това си изказване Песков направо се изxoди връз монгольяка 😄

    15:00 07.07.2026

  • 42 Руски трол

    2 0 Отговор
    Направо се подмокрих 😍 След 3 дни Киев официално пада и братушките си го открадват завинаги. Ще се казва Путинград според достоверни източници. 🥰

    15:01 07.07.2026

  • 43 оня с коня

    2 0 Отговор
    НЕ че всеки на Планетата няма пълно доверие на Путин,Песков и останалите в Кремъл,но самият Сталин е казал:"Доверяй,но Проверяй",което значи че за да бъдат проверени думите на Песков,Украйна Е ДЛЪЖНА да изпробва Новите Западни Оръжия срещу Русия.

    15:04 07.07.2026

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