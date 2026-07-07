Поредните доставки на въоръжение за Украйна от страна на НАТО едва ли ще попречат на продължаването на руската „специална военна операция“ до постигането на поставените цели. Това заяви говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков в навечерието на откриването на срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Украйна постоянно настоява за нови видове въоръжение - както отбранително, така и настъпателно“, каза Песков по време на брифинг.

По думите му тези доставки „по никакъв начин не могат да попречат на продължаването на специалната военна операция до постигането на нейните цели“.