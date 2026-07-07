Песков: Новите оръжейни доставки за Украйна няма да спрат руската военна операция

Поредните доставки на въоръжение за Украйна от страна на НАТО едва ли ще попречат на продължаването на руската „специална военна операция“ до постигането на поставените цели. Това заяви говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков в навечерието на откриването на срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от ТАСС, предава БТА.
„Украйна постоянно настоява за нови видове въоръжение - както отбранително, така и настъпателно“, каза Песков по време на брифинг.
По думите му тези доставки „по никакъв начин не могат да попречат на продължаването на специалната военна операция до постигането на нейните цели“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #3, #33
14:01 07.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Виждащ
Жалко, че нашите политици ги подктепят.
Коментиран от #10
14:03 07.07.2026
5 Песков си лае,
Коментиран от #14
14:04 07.07.2026
6 Ааааа
Коментиран от #26
14:05 07.07.2026
7 Украинец
И всичко това за да се прави мръсно на Русия, понеже не дава доброволно природните си богатства.
Коментиран от #31
14:05 07.07.2026
8 Гуру Гарабед
Коментиран от #15, #25
14:05 07.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Фарфалюлю
До коментар #4 от "Виждащ":Жалко че няма кой да те екстрадира в сибир,путлероид.
Коментиран от #21
14:06 07.07.2026
11 Ама
Наесен с песен
Нова мобилизация в кочината.
14:08 07.07.2026
12 Стенли
14:08 07.07.2026
13 Вова Инхибитор
Коментиран от #16
14:08 07.07.2026
14 Орк
До коментар #5 от "Песков си лае,":Напред към запада
14:09 07.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Виждащ
До коментар #13 от "Вова Инхибитор":Потвърждавам!
14:11 07.07.2026
17 Някой
14:11 07.07.2026
18 Овчар
Коментиран от #23, #24
14:12 07.07.2026
19 Тихо πръдлякk!
До коментар #15 от "Орк":Не си компетентен.
14:12 07.07.2026
20 Стенли
Коментиран от #28
14:13 07.07.2026
21 Такива като този се удрят с бордюр
До коментар #10 от "Фарфалюлю":После им се обяснява.
14:13 07.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Я сие би май
До коментар #18 от "Овчар":ката кьорава!
14:15 07.07.2026
25 Това е безспорен
До коментар #8 от "Гуру Гарабед":Факт.
14:17 07.07.2026
26 Мурка
До коментар #6 от "Ааааа":А ТИ ПРИ БЕРЕЗОВСКА
14:19 07.07.2026
27 Стоян Георгиев
Но 3-ма руснака ме помислиха за Мис Варна и ми излезе късмета.
14:19 07.07.2026
28 Да си украинец , е гордост
До коментар #20 от "Стенли":В сегашно време
да си руснак е нещастие,
да си путинист е диагноза,
да си копейка с име с краварско име Стенли, е шега на природата с нечий ген
Коментиран от #32, #35
14:19 07.07.2026
29 МахаРаджо
14:22 07.07.2026
30 Хахахаха
14:26 07.07.2026
31 Хахахаха
До коментар #7 от "Украинец":Рашата може да се изтегли, ако не иска да и вземат природните богатства!
14:27 07.07.2026
32 Орк
До коментар #28 от "Да си украинец , е гордост":А да си простак???
Коментиран от #38
14:27 07.07.2026
33 Мара
До коментар #1 от "Наблюдател":Украинската терористка от Монако е намерена мъртва в Киев.
Тази тлъста трътка я самоубиха, както и целият ѝ тим, за да не издаде поръчителите си от Киев.
Коментиран от #34
14:28 07.07.2026
34 Хахахаха
До коментар #33 от "Мара":Може да е жива. От къде си сигурен, че е убита.
14:30 07.07.2026
35 Шеф на Центаджиите
До коментар #28 от "Да си украинец , е гордост":Как няма да е гордост да си украинец.
Че те скоро ще ги пишат в червената книга, като засрашени от изчезване същества. Чакай още малко и ще видиш.
14:34 07.07.2026
36 руzко = боклук
14:36 07.07.2026
37 Песков не е убедителен
Искам да ме страхуват Маша и Медведя. Поне са забавни.
14:42 07.07.2026
38 Ти си знаеш
До коментар #32 от "Орк":Не искам да те излагам публично.
14:43 07.07.2026
39 страхувам се
14:58 07.07.2026
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