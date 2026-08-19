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Пожар до Асеновград, изпратени са 10 противопожарни екипа

Пожар до Асеновград, изпратени са 10 противопожарни екипа

19 Август, 2026 17:48 629 1

  • пожар-
  • асеновград

Няма опасност за населението и населените места в района. В зоната на пожара няма и постройки или други сгради, уточняват от общината

Пожар до Асеновград, изпратени са 10 противопожарни екипа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар пламна в Асеновград в местността зад автосервиз на таксиметрова фирма край Козановско шосе.

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев пътува към мястото, съобщават от община Асеновград.

Близо 10 противопожарни екипа работят на мястото на пожара.

Няма опасност за населението и населените места в района. В зоната на пожара няма и постройки или други сгради, уточняват от общината.

Горят сухи треви и ниска растителност. Няма опасност и за гробищните полета на новия гробищен парк. Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев поддържа връзка с РИОСВ - Пловдив, които ще направят изследвания за замърсеността на въздуха.

Огънят се разпростира далече от пътя, в посока язовир "40-те извора".

Движението по Околовръстното шосе на Асеновград към момента не е затворено. В района има вятър, а местността е труднодостъпна, което допълнително затруднява гасенето.

На помощ към асеновградските огнеборци за потушаването на пламъците се притекоха и пожарникари от Пловдив, Стамболийски и Садово.

На този етап, началникът на РСПБЗН - Асеновград Величко Бришимов е разговарял с кмета д-р Грудев, като е посочил, че няма нужда допълнително от хора, които да помагат. Доброволците от ДФ "Асеневци" към общината са в готовност и при необходимост ще бъдат активирани да се включат в гасителните дейности.


България
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  • 1 Проклет град дано изгори

    2 0 Отговор
    Тва е кофти град със задръстеняци там

    18:36 19.08.2026

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