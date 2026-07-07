Най-малко двама души загинаха при израелски удари в Газа

Най-малко двама палестинци загинаха при израелски удари в ивицата Газа днес, съобщиха здравните власти в палестинската територия, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

По данни на медици при израелски въздушен удар в района Маваси край Хан Юнис, в южната част на Газа, е загинал един мъж, а две деца са били ранени. Израелската армия заяви пред Ройтерс, че цел на удара е бил боец на „Хамас“.

По-късно през деня друг въздушен удар е поразил района около палатков лагер за разселени семейства. При атаката е загинал един човек, а петима са били ранени, съобщиха медицински източници. До момента израелската армия не е коментирала този инцидент.

Израел продължава да нанася удари в Газа, въпреки постигнатото с посредничеството на САЩ примирие с „Хамас“ през октомври миналата година. Израелските власти твърдят, че атаките са насочени срещу бойци, които представляват заплаха за израелските сили или са участвали в нападението срещу Израел през октомври 2023 г.

От своя страна „Хамас“ обвинява Израел в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня.

Пратеникът за Газа към Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп - Николай Младенов - заяви, че и двете страни са нарушили условията на примирието.

Според данни, публикувани от двете страни, от влизането в сила на примирието преди осем месеца в Газа са загинали над 1070 палестинци, много от които цивилни, както и четирима израелски войници. „Хамас“ не съобщава колко от жертвите са негови бойци.

Израелските сили контролират над 60% от територията на Газа, включително зона, която премиерът Бенямин Нетаняху определя като буфер за предотвратяване на бъдещи атаки на „Хамас“. По думите му Израел няма намерение да се изтегля от тези територии.

Продължаващите военни действия и въздушните удари са принудили почти всички близо два милиона жители на Газа да напуснат домовете си. Повечето от тях живеят в палатки или в силно повредени сгради в крайбрежни райони на анклава.