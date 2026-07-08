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CNN разкри: САЩ са използвали стари разузнавателни данни за ударите в Иран

CNN разкри: САЩ са използвали стари разузнавателни данни за ударите в Иран

8 Юли, 2026 06:03, обновена 8 Юли, 2026 06:09 852 7

  • сащ-
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  • иран

Белият дом е притиснал военните за бързи действия, пренебрегвайки риска от цивилни жертви

CNN разкри: САЩ са използвали стари разузнавателни данни за ударите в Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Извънредно журналистическо разследване на CNN, публикувано в ранните часове на 8 юли, разкри сериозни нарушения при подготовката на масираните американски въздушни удари срещу Южен Иран.

Според секретни източници от Пентагона, Централното командване на САЩ (CENTCOM) е одобрило списъка с над 80 цели, използвайки остарели разузнавателни данни отпреди десет години.

Целта на този ход е била постигането на максимално бърза оперативна готовност за отговор, след като ирански сили атакуваха три търговски кораба в Ормузкия проток. Бързината обаче е дошла за сметка на актуалната оценка на терена. Международни наблюдатели вече изразяват опасения, че използването на стари карти може драстично да увеличи броя на цивилните жертви, тъй като в близост до поразените военни полигони и радарни станции през годините са изградени жилищни зони.

Към момента Вашингтон отказва официален коментар по разкритията на медията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 CNN разкри:)

    4 1 Отговор
    рано сутринта:)

    Че тая партенка се върти от месеци бе!

    Коментиран от #2, #4

    06:14 08.07.2026

  • 2 Така се оправдаваха

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "CNN разкри:)":

    и с масовото убийство на 170 момиченца

    06:17 08.07.2026

  • 3 Млада жертва

    8 1 Отговор
    До Международните наблюдатели! Стари карти не се използват. Използват се данни от спътници в реално време. Стига сте залъгвали населението. Вината за жертвите е е в "стари карти".

    06:17 08.07.2026

  • 4 Мдамм

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "CNN разкри:)":

    Наистина е партенка. Стара и вмирисана.

    06:19 08.07.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    утепаха суматии цивилни АДА ги чака!

    06:20 08.07.2026

  • 6 бай Хой

    5 1 Отговор
    По принцип цивилните жертви никога не са били проблем за янките. Няма значение стари или нови карти.

    06:22 08.07.2026

  • 7 Оня

    2 0 Отговор
    Еииии страшен виц ! Абе нали краварите имат сателити! Тези карти да не са чертани на кожа?

    06:35 08.07.2026