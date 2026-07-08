CNN разкри: САЩ са използвали стари разузнавателни данни за ударите в Иран

Извънредно журналистическо разследване на CNN, публикувано в ранните часове на 8 юли, разкри сериозни нарушения при подготовката на масираните американски въздушни удари срещу Южен Иран.

Според секретни източници от Пентагона, Централното командване на САЩ (CENTCOM) е одобрило списъка с над 80 цели, използвайки остарели разузнавателни данни отпреди десет години.

Целта на този ход е била постигането на максимално бърза оперативна готовност за отговор, след като ирански сили атакуваха три търговски кораба в Ормузкия проток. Бързината обаче е дошла за сметка на актуалната оценка на терена. Международни наблюдатели вече изразяват опасения, че използването на стари карти може драстично да увеличи броя на цивилните жертви, тъй като в близост до поразените военни полигони и радарни станции през годините са изградени жилищни зони.

Към момента Вашингтон отказва официален коментар по разкритията на медията.