CNN разкри: САЩ са използвали стари разузнавателни данни за ударите в Иран

Извънредно журналистическо разследване на CNN, публикувано в ранните часове на 8 юли, разкри сериозни нарушения при подготовката на масираните американски въздушни удари срещу Южен Иран.
Според секретни източници от Пентагона, Централното командване на САЩ (CENTCOM) е одобрило списъка с над 80 цели, използвайки остарели разузнавателни данни отпреди десет години.
Целта на този ход е била постигането на максимално бърза оперативна готовност за отговор, след като ирански сили атакуваха три търговски кораба в Ормузкия проток. Бързината обаче е дошла за сметка на актуалната оценка на терена. Международни наблюдатели вече изразяват опасения, че използването на стари карти може драстично да увеличи броя на цивилните жертви, тъй като в близост до поразените военни полигони и радарни станции през годините са изградени жилищни зони.
Към момента Вашингтон отказва официален коментар по разкритията на медията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 CNN разкри:)
Че тая партенка се върти от месеци бе!
Коментиран от #2, #4
06:14 08.07.2026
2 Така се оправдаваха
До коментар #1 от "CNN разкри:)":и с масовото убийство на 170 момиченца
06:17 08.07.2026
3 Млада жертва
06:17 08.07.2026
4 Мдамм
До коментар #1 от "CNN разкри:)":Наистина е партенка. Стара и вмирисана.
06:19 08.07.2026
5 Ний ша Ва упрайм
06:20 08.07.2026
6 бай Хой
06:22 08.07.2026
7 Оня
06:35 08.07.2026