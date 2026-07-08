Копенхаген и Виена са най-добрите градове за живеене

Копенхаген заема първото място в индекса на най-добрите градове за живеене, изпреварвайки Виена, класирала се втора. Мелбърн, Женева и Сидни заемат трето, четвърто и пето място, съобщи австрийското радио и телевизия, предаде БТА.
Най-добрият за град за живеене се определя по критериите сигурност, образование и инфраструктура. Копенхаген получава максималната оценка от 100 точки във всички категории. Западна Европа остава най-добрият регион за живеене в света със среден резултат от 91,7 точки.
Азия отчита най-голямо покачване в класацията с увеличение от 0,3 точки до 73,9. Според „Икономист“ това се дължи главно на подобренията в здравеопазването в китайските градове. Всички 19 включени в изследването китайски града са подобрили резултатите си в тази категория. Ню Йорк се изкачва с три места до 66-о място и отчита едно от най-големите покачвания в индекса с 1,2 точки. „Икономист“ обяснява това с намаляването на престъпността и по-ниския риск от терористични атаки.
От друга страна, класацията е повлияна отрицателно от влошената ситуация със сигурността в Близкия изток. Според „Икономист“ войната в Иран е довела до спад в показателите за стабилност в региона. Градовете в Близкия изток и Северна Африка са загубили средно повече от три позиции в класацията. Маскат пада с 14 места до 123-то място, а Кувейт Сити с 12 места до 105-то.
В дъното на класацията продължават да са градове, засегнати от войни или бедност. Дамаск остава на последното място, въпреки че здравеопазването се е подобрило след смяната на властта в Сирия в края на 2024 година. Заради войната Техеран се срива до 164-то място и попада сред десетте най-зле оценени града. Киев се срива до 166-то място.
В продължение на няколко години Виена оглавяваше класацията за най-добрите градове за живеене. През 2025 година австрийската столица беше изместена от датската столица Копенхаген. Годишният Global Liveability Index се изготвя от EIU (Economist Intelligence Unit) – изследователското и аналитично звено на издателската група „Икономист“/Economist Group/. В рамките на проучването се анкетират експатрианти – хора, които живеят извън родината си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Странно
Коментиран от #4, #7, #10, #23, #28
08:08 08.07.2026
2 Това е
08:08 08.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #11
08:09 08.07.2026
4 Бай той Толстой
До коментар #1 от "Странно":Ти вервай,баце.Че един европеец живее по-добре от един българин
Коментиран от #21
08:10 08.07.2026
5 българина
08:11 08.07.2026
6 Смях
Коментиран от #8
08:12 08.07.2026
7 Международен валутен балон
До коментар #1 от "Странно":100-150 процента външендълг/БВП и няколкостотин милиарда задължения към РФ, плюс щети, репарации, компенсации или арбитражи, които ще бъдат предявени след края на конфликта. Още ли ти е странно?
Коментиран от #18
08:13 08.07.2026
8 Попонай
До коментар #6 от "Смях":Да ама има русалки, а във Виена - кафе с канела.
Коментиран от #12
08:14 08.07.2026
9 Твоето село
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Игнатиево с кое село ще се побратемява? С село Каменар ли?
Коментиран от #13
08:15 08.07.2026
10 ежко
До коментар #1 от "Странно":Просто е. Сами си правят класациите според собствените си разбирания, кое било добре за живеене .Аз например в Брюксел, Лондон или Ню Йорк не бих живял независимо колко пари имам.В Германия -също. В Франция-също.Да, на немеца може много да му харесва ако отиде на басейн да има една табела с 1001 правила, но не мен-не.Изобщо пък не ме кефи да не мога да вляза в метрото в Антверпен например след 22 часа или да не мога да се прибера пеша в къщи по понятни причини....Братислава например е съвсем друга бира.
Коментиран от #24
08:16 08.07.2026
11 Черната пантера
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Отдавна си скъсал връзки и с географията, и с икономиката и с пенциите дето хранят котките пред блока.
Коментиран от #17
08:17 08.07.2026
12 Вече е друго
До коментар #8 от "Попонай":пълно е с друсалки и кафе-лате.
08:18 08.07.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Твоето село":СЪС село ,, се пише не ,,с село,, ,копанар
08:20 08.07.2026
14 Казанлъшкия
08:21 08.07.2026
15 Пламен
Цял свят знае , че в Массква е най-добре.
08:22 08.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Още
До коментар #7 от "Международен валутен балон":ли чакате срива на долара и гнилия Запад? И дядо ми беше така навремето. Виждал съм стари вестници от 50-те (работническо дело или нещо подобно беше) дето обясняват как доларът е без покритие и как западът ще се сгромоляса под камара от дълг. После СССР се срути и мислех че са спряли да пишат глупости но ей на, копейките оше очакват краха на запада
08:23 08.07.2026
19 Дзак
08:27 08.07.2026
20 усс.ран русофил
08:30 08.07.2026
21 Казанлъшкия
До коментар #4 от "Бай той Толстой":И все пак Русия и стандартът на живот ли точно сравни с австрийския ,да не говорим за датския стандарт? :-) Минималната заплата в Русия е някакви си 200-250 евро на месец ( според региона). Храната в магазините в Русия вече е на нивата на австрийската. Дори помощите в Австрия и Дания са 3-4 пъти повече от руската минимална заплата, да не говорим какви са заплатите в Австрия,камо ли пък в Дания. Да,по - високи са наемите,ама заплатите им са 8-10 пъти по-високи. Руснаците бягаха масово до скоро от Русия към Западна Европа ( сега не ги пускат никъде в ЕС) , не съм чул за бягане на западняци към Русия освен единични случаи.
Коментиран от #29
08:30 08.07.2026
22 Пламен
08:30 08.07.2026
23 Ами
До коментар #1 от "Странно":Кон бе.Кон.
😅😅😅
08:31 08.07.2026
24 Умфри
До коментар #10 от "ежко":А сега къде живееш?
08:32 08.07.2026
25 МУСКАЛАБАД
НА ВСЕКИ ИЗДУХАН ПУТЕРАСТ.
НО СТРАННОТО Е ЧЕ
ДОРИ СЪС БЕЗПЛАТНИ БИЛЕТИ
ОТ ПАСОЛЯ
НИКОЙ НЕ ЩЕ ДА ХОДИ
У
МУСКАЛАБАД.
08:48 08.07.2026
26 Артилерист
08:53 08.07.2026
27 Факт е
09:19 08.07.2026
28 ФАКТ
До коментар #1 от "Странно":Според западната пропаганда за безмозъчни, на запад се живее най-добре.
09:43 08.07.2026
29 Путин
До коментар #21 от "Казанлъшкия":Някакви празни цифри... В Зимбабве взмеха по 1 трилион долара на ден.
09:44 08.07.2026