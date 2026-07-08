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Копенхаген и Виена са най-добрите градове за живеене

Копенхаген и Виена са най-добрите градове за живеене

8 Юли, 2026 08:04 893 29

  • копенхаген-
  • виена-
  • класация-
  • градове

В дъното на класацията продължават да са градове, засегнати от войни или бедност. Дамаск остава на последното място.

Копенхаген и Виена са най-добрите градове за живеене - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Копенхаген заема първото място в индекса на най-добрите градове за живеене, изпреварвайки Виена, класирала се втора. Мелбърн, Женева и Сидни заемат трето, четвърто и пето място, съобщи австрийското радио и телевизия, предаде БТА.

Най-добрият за град за живеене се определя по критериите сигурност, образование и инфраструктура. Копенхаген получава максималната оценка от 100 точки във всички категории. Западна Европа остава най-добрият регион за живеене в света със среден резултат от 91,7 точки.

Азия отчита най-голямо покачване в класацията с увеличение от 0,3 точки до 73,9. Според „Икономист“ това се дължи главно на подобренията в здравеопазването в китайските градове. Всички 19 включени в изследването китайски града са подобрили резултатите си в тази категория. Ню Йорк се изкачва с три места до 66-о място и отчита едно от най-големите покачвания в индекса с 1,2 точки. „Икономист“ обяснява това с намаляването на престъпността и по-ниския риск от терористични атаки.

От друга страна, класацията е повлияна отрицателно от влошената ситуация със сигурността в Близкия изток. Според „Икономист“ войната в Иран е довела до спад в показателите за стабилност в региона. Градовете в Близкия изток и Северна Африка са загубили средно повече от три позиции в класацията. Маскат пада с 14 места до 123-то място, а Кувейт Сити с 12 места до 105-то.

В дъното на класацията продължават да са градове, засегнати от войни или бедност. Дамаск остава на последното място, въпреки че здравеопазването се е подобрило след смяната на властта в Сирия в края на 2024 година. Заради войната Техеран се срива до 164-то място и попада сред десетте най-зле оценени града. Киев се срива до 166-то място.

В продължение на няколко години Виена оглавяваше класацията за най-добрите градове за живеене. През 2025 година австрийската столица беше изместена от датската столица Копенхаген. Годишният Global Liveability Index се изготвя от EIU (Economist Intelligence Unit) – изследователското и аналитично звено на издателската група „Икономист“/Economist Group/. В рамките на проучването се анкетират експатрианти – хора, които живеят извън родината си.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странно

    13 11 Отговор
    Лавров каза че Европа загива, че икономиката й е разгромена. Как така продължават да живеят най-добре в света тези европейци?

    Коментиран от #4, #7, #10, #23, #28

    08:08 08.07.2026

  • 2 Това е

    15 1 Отговор
    пътеводител за новите архитекти и инженери.

    08:08 08.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 10 Отговор
    Варна е най-добрия град за живеене!! скоро ставаме побратими с Маями , и късаме връзки с Новоросийск

    Коментиран от #9, #11

    08:09 08.07.2026

  • 4 Бай той Толстой

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Странно":

    Ти вервай,баце.Че един европеец живее по-добре от един българин

    Коментиран от #21

    08:10 08.07.2026

  • 5 българина

    10 4 Отговор
    те и мерцедес и бмв бяха най добрите..... след 15 20 г мигрантите ще ги оправят и тях.

    08:11 08.07.2026

  • 6 Смях

    13 8 Отговор
    Копенхаген - студ, дъжд и вятър. Едно от трите. Идеалното място за хора мразещи лятото или ескимоси.

    Коментиран от #8

    08:12 08.07.2026

  • 7 Международен валутен балон

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Странно":

    100-150 процента външендълг/БВП и няколкостотин милиарда задължения към РФ, плюс щети, репарации, компенсации или арбитражи, които ще бъдат предявени след края на конфликта. Още ли ти е странно?

    Коментиран от #18

    08:13 08.07.2026

  • 8 Попонай

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Смях":

    Да ама има русалки, а във Виена - кафе с канела.

    Коментиран от #12

    08:14 08.07.2026

  • 9 Твоето село

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Игнатиево с кое село ще се побратемява? С село Каменар ли?

    Коментиран от #13

    08:15 08.07.2026

  • 10 ежко

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Странно":

    Просто е. Сами си правят класациите според собствените си разбирания, кое било добре за живеене .Аз например в Брюксел, Лондон или Ню Йорк не бих живял независимо колко пари имам.В Германия -също. В Франция-също.Да, на немеца може много да му харесва ако отиде на басейн да има една табела с 1001 правила, но не мен-не.Изобщо пък не ме кефи да не мога да вляза в метрото в Антверпен например след 22 часа или да не мога да се прибера пеша в къщи по понятни причини....Братислава например е съвсем друга бира.

    Коментиран от #24

    08:16 08.07.2026

  • 11 Черната пантера

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Отдавна си скъсал връзки и с географията, и с икономиката и с пенциите дето хранят котките пред блока.

    Коментиран от #17

    08:17 08.07.2026

  • 12 Вече е друго

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Попонай":

    пълно е с друсалки и кафе-лате.

    08:18 08.07.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Твоето село":

    СЪС село ,, се пише не ,,с село,, ,копанар

    08:20 08.07.2026

  • 14 Казанлъшкия

    10 3 Отговор
    Не бих казал , че Виена е най-сигурният град, тъкмо напротив - минавайки наскоро през историческия му град и главна търговска улица видях, че то бели хора като цяло липсват, а са само някакви арабели и покрити отгоре до долу техни жени, цветнокожи също и какви ли още не. Има статистика за Виена и доста често има нар.ъгани с нож, из.асилени . Ясно е в 99% от случаите, че това не е извършено от австрийци.

    08:21 08.07.2026

  • 15 Пламен

    7 5 Отговор
    Глупости !
    Цял свят знае , че в Массква е най-добре.

    08:22 08.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Още

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Международен валутен балон":

    ли чакате срива на долара и гнилия Запад? И дядо ми беше така навремето. Виждал съм стари вестници от 50-те (работническо дело или нещо подобно беше) дето обясняват как доларът е без покритие и как западът ще се сгромоляса под камара от дълг. После СССР се срути и мислех че са спряли да пишат глупости но ей на, копейките оше очакват краха на запада

    08:23 08.07.2026

  • 19 Дзак

    2 2 Отговор
    Да ходи, който иска!

    08:27 08.07.2026

  • 20 усс.ран русофил

    2 3 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    08:30 08.07.2026

  • 21 Казанлъшкия

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бай той Толстой":

    И все пак Русия и стандартът на живот ли точно сравни с австрийския ,да не говорим за датския стандарт? :⁠-⁠) Минималната заплата в Русия е някакви си 200-250 евро на месец ( според региона). Храната в магазините в Русия вече е на нивата на австрийската. Дори помощите в Австрия и Дания са 3-4 пъти повече от руската минимална заплата, да не говорим какви са заплатите в Австрия,камо ли пък в Дания. Да,по - високи са наемите,ама заплатите им са 8-10 пъти по-високи. Руснаците бягаха масово до скоро от Русия към Западна Европа ( сега не ги пускат никъде в ЕС) , не съм чул за бягане на западняци към Русия освен единични случаи.

    Коментиран от #29

    08:30 08.07.2026

  • 22 Пламен

    5 0 Отговор
    В Копенхаген нямат ,,Кошница с грижа".

    08:30 08.07.2026

  • 23 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Странно":

    Кон бе.Кон.
    😅😅😅

    08:31 08.07.2026

  • 24 Умфри

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ежко":

    А сега къде живееш?

    08:32 08.07.2026

  • 25 МУСКАЛАБАД

    2 1 Отговор
    Е МЕЧТАТА
    НА ВСЕКИ ИЗДУХАН ПУТЕРАСТ.

    НО СТРАННОТО Е ЧЕ
    ДОРИ СЪС БЕЗПЛАТНИ БИЛЕТИ
    ОТ ПАСОЛЯ

    НИКОЙ НЕ ЩЕ ДА ХОДИ
    У
    МУСКАЛАБАД.

    08:48 08.07.2026

  • 26 Артилерист

    3 0 Отговор
    По стечение на обстоятелствата Виена ми е доста позната. Там всички обществени области: търговия, транспорт, комунални услуги (чистота най-видимо), образование, здравеопазване, заплащане и тн., са за пример. Поне доскоро беше така. Понеже чувам, че сегашната власт се "диверсифицира" от руския газ, но цените на всичко-което се купува, а заплатите не мърдат- тръгнали прогресивно нагоре. Виена вероятно има резерви, но те не са безкрайни, ако не се попълват. Примерът на Финландия е много показателен...

    08:53 08.07.2026

  • 27 Факт е

    1 0 Отговор
    Супер са! Ох, бабачкооо!

    09:19 08.07.2026

  • 28 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Странно":

    Според западната пропаганда за безмозъчни, на запад се живее най-добре.

    09:43 08.07.2026

  • 29 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Казанлъшкия":

    Някакви празни цифри... В Зимбабве взмеха по 1 трилион долара на ден.

    09:44 08.07.2026

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