Копенхаген и Виена са най-добрите градове за живеене

Копенхаген заема първото място в индекса на най-добрите градове за живеене, изпреварвайки Виена, класирала се втора. Мелбърн, Женева и Сидни заемат трето, четвърто и пето място, съобщи австрийското радио и телевизия, предаде БТА.

Най-добрият за град за живеене се определя по критериите сигурност, образование и инфраструктура. Копенхаген получава максималната оценка от 100 точки във всички категории. Западна Европа остава най-добрият регион за живеене в света със среден резултат от 91,7 точки.

Азия отчита най-голямо покачване в класацията с увеличение от 0,3 точки до 73,9. Според „Икономист“ това се дължи главно на подобренията в здравеопазването в китайските градове. Всички 19 включени в изследването китайски града са подобрили резултатите си в тази категория. Ню Йорк се изкачва с три места до 66-о място и отчита едно от най-големите покачвания в индекса с 1,2 точки. „Икономист“ обяснява това с намаляването на престъпността и по-ниския риск от терористични атаки.

От друга страна, класацията е повлияна отрицателно от влошената ситуация със сигурността в Близкия изток. Според „Икономист“ войната в Иран е довела до спад в показателите за стабилност в региона. Градовете в Близкия изток и Северна Африка са загубили средно повече от три позиции в класацията. Маскат пада с 14 места до 123-то място, а Кувейт Сити с 12 места до 105-то.

В дъното на класацията продължават да са градове, засегнати от войни или бедност. Дамаск остава на последното място, въпреки че здравеопазването се е подобрило след смяната на властта в Сирия в края на 2024 година. Заради войната Техеран се срива до 164-то място и попада сред десетте най-зле оценени града. Киев се срива до 166-то място.

В продължение на няколко години Виена оглавяваше класацията за най-добрите градове за живеене. През 2025 година австрийската столица беше изместена от датската столица Копенхаген. Годишният Global Liveability Index се изготвя от EIU (Economist Intelligence Unit) – изследователското и аналитично звено на издателската група „Икономист“/Economist Group/. В рамките на проучването се анкетират експатрианти – хора, които живеят извън родината си.