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Техеран: Лъжа след лъжа! Американците няма как да преговарят тайно с Революционната гвардия
  Тема: Иранската криза

Техеран: Лъжа след лъжа! Американците няма как да преговарят тайно с Революционната гвардия

17 Август, 2026 16:56 1 118 13

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив

Новината съобщи говорителят на иранското министерство на външните работи Исмаил Багаей

Техеран: Лъжа след лъжа! Американците няма как да преговарят тайно с Революционната гвардия - 1
Reuters Reuters

Информацията, че Съединените щати са водили преки преговори с Революционната гвардия, е "напълно измислена", заяви говорителят на иранското министерство на външните работи Исмаил Багаей.

Той подчерта, че историята е била съчинена с цел да създаде разделение сред иранското ръководство.

"Тези шест месеца ясно показаха, че сплотеността и съгласуваността между компетентните структури в Ислямската република Иран по въпросите на мира и войната са безпрецедентни", категоричен бе Багаей.

Той направи изказването си, след като беше съобщено, че САЩ, които не са били сигурни кой има последната дума при вземането на решенията в Иран, са установили контакт с Революционната гвардия чрез Нечирван Барзани - президента на Кюрдистанския регион в Ирак.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Евреите са най честните хора на планетата

    Коментиран от #6

    16:57 17.08.2026

  • 2 Сащисан вие на поляна

    12 2 Отговор
    създават интриги, но това не са укрите, да се връзвам чужд акъл.

    17:05 17.08.2026

  • 3 Горски

    12 1 Отговор
    "Споразумението" с Иран е най-вече застрашено от Израел (за справка "целенасочено убийство на 30-40 души в ивицата Газа всяка нощ"). Бързо Кая Калас и Урсула да налагат санкции на САЩ, Тръмп и всички от Белия дом и пентагона, всички сенатори и конгресмени. Вече имат опит с Русия. То вече всички разбраха че няма с какво да бомбандира. Става за смях на всички и тотално скапва САЩ. Тоз е вреден и за САЩ, и за целия свят и само гледа да се облагодетелства от властта си, нищо друго не е свършил. Остана ли държава , с която да не се е скарал ? Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Ебрахим заяви днес, че дискусията относно 60-дневно примирие вече не е актуална. Това е особено вярно, като се има предвид, че меморандумът за разбирателство не съдържаше конкретна клауза относно продължителността на примирието. 60-дневният период беше определен за преговори по ядрената програма и отмяната на санкциите, което означаваше, че времевата рамка е могла да бъде удължена – потенциално многократно.

    17:07 17.08.2026

  • 4 Лост

    12 0 Отговор
    Ако носът на Тръмп растеше като на Пинокио доста острилка щяха да трябват.

    17:08 17.08.2026

  • 5 Голия

    4 3 Отговор
    тези с юмруците май са от на радев четата

    17:14 17.08.2026

  • 6 Даааа

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Арменец върви и ръси пари, евреин след него ги събира и му ги връща.

    17:20 17.08.2026

  • 7 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    БАЙ ДОНЧО,ЯКО ГО ЗАКЪСА ОТ ВСЯКЪДЕ!ЩЕ ИМА,, ЦЕНТЪР,, МЕЖДУ УШИТЕ!

    17:22 17.08.2026

  • 8 авантгард

    8 0 Отговор
    Откачалката преговаря с огледалото.
    Бай дън беше пасивен хахо, сегашното активно, бална зала прави, ха!

    17:23 17.08.2026

  • 9 Аятолах Копейкин празнодумеца

    0 4 Отговор
    Няма никаква разлика между исламистите, московските православни джихадисти и хитлеристите !
    Само им чуйте лозунгите и посланията - едно към едно са. Омраза, омраза, омраза ....

    17:54 17.08.2026

  • 10 Дзак

    3 0 Отговор
    След като напълно заслужено му отказан контакт, може само да одумва и прави интриги!

    17:56 17.08.2026

  • 11 Тромб

    4 0 Отговор
    Тотално откачи.и тва недоразумение е президент на САЩ.ужас

    17:57 17.08.2026

  • 12 Тиква

    3 0 Отговор
    Краварите като окрабандерия, лъжата е във главата.

    18:03 17.08.2026

  • 13 ВЕСЕЛЯК

    2 0 Отговор
    Аийааа, майкоуууууу.
    Тръмпича е ку-ку.

    18:05 17.08.2026

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