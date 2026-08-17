Техеран: Лъжа след лъжа! Американците няма как да преговарят тайно с Революционната гвардия

Информацията, че Съединените щати са водили преки преговори с Революционната гвардия, е "напълно измислена", заяви говорителят на иранското министерство на външните работи Исмаил Багаей.

Той подчерта, че историята е била съчинена с цел да създаде разделение сред иранското ръководство.

"Тези шест месеца ясно показаха, че сплотеността и съгласуваността между компетентните структури в Ислямската република Иран по въпросите на мира и войната са безпрецедентни", категоричен бе Багаей.

Той направи изказването си, след като беше съобщено, че САЩ, които не са били сигурни кой има последната дума при вземането на решенията в Иран, са установили контакт с Революционната гвардия чрез Нечирван Барзани - президента на Кюрдистанския регион в Ирак.