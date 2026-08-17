Техеран: Лъжа след лъжа! Американците няма как да преговарят тайно с Революционната гвардия

Информацията, че Съединените щати са водили преки преговори с Революционната гвардия, е "напълно измислена", заяви говорителят на иранското министерство на външните работи Исмаил Багаей.
Той подчерта, че историята е била съчинена с цел да създаде разделение сред иранското ръководство.
"Тези шест месеца ясно показаха, че сплотеността и съгласуваността между компетентните структури в Ислямската република Иран по въпросите на мира и войната са безпрецедентни", категоричен бе Багаей.
Той направи изказването си, след като беше съобщено, че САЩ, които не са били сигурни кой има последната дума при вземането на решенията в Иран, са установили контакт с Революционната гвардия чрез Нечирван Барзани - президента на Кюрдистанския регион в Ирак.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
16:57 17.08.2026
2 Сащисан вие на поляна
17:05 17.08.2026
3 Горски
17:07 17.08.2026
4 Лост
17:08 17.08.2026
5 Голия
17:14 17.08.2026
6 Даааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Арменец върви и ръси пари, евреин след него ги събира и му ги връща.
17:20 17.08.2026
7 Боруна Лом
17:22 17.08.2026
8 авантгард
Бай дън беше пасивен хахо, сегашното активно, бална зала прави, ха!
17:23 17.08.2026
9 Аятолах Копейкин празнодумеца
Само им чуйте лозунгите и посланията - едно към едно са. Омраза, омраза, омраза ....
17:54 17.08.2026
10 Дзак
17:56 17.08.2026
11 Тромб
17:57 17.08.2026
12 Тиква
18:03 17.08.2026
13 ВЕСЕЛЯК
Тръмпича е ку-ку.
18:05 17.08.2026