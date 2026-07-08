Радев от Анкара: Подкрепата за Киев не трябва да бъде за сметка на социалните разходи в България

България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от Нова телевизия.
Според него форумът се провежда в ключов момент за Алианса, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. „Днешната среща на върха се провежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските държави членки да засилят своя принос към общите отбранителни способности на НАТО“, заяви Радев.
Той посочи, че войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток са показали ясно необходимостта европейските страни да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. „Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и в Близкия изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност, която изисква системни усилия“, подчерта министър-председателят.
По думите му България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който остава стратегически за НАТО. „С укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион“, каза Радев.
Премиерът акцентира върху необходимостта инвестициите в отбраната да бъдат разглеждани в по-широк контекст от чисто военните способности. „Постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност“, отбеляза той.
Според Радев развитието на европейската отбранителна индустрия е от ключово значение за бъдещата конкурентоспособност и сигурност на континента. Той приветства провеждането на форум на отбранителните индустрии паралелно със срещата на върха.
„Много важно е, че днес се провежда и форумът на отбранителните индустрии, защото това дава възможност за преодоляване на фрагментацията в европейската отбранителна индустрия“, заяви премиерът.
По темата за подкрепата за Украйна Радев подчерта, че България ще продължи да оказва помощ, но в рамките на финансовите си възможности. „Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна с финансова, медицинска, хуманитарна и военна помощ“, каза той.
В същото време министър-председателят отправи критики към предишни управления за състоянието на публичните финанси. „Всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитието на нашата икономика и за осигуряването на средства в бюджета“, заяви Радев.
Той беше категоричен, че подкрепата за Киев не трябва да бъде за сметка на социалните политики в България. „България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това да влияе върху социалните разходи. Трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления“, подчерта премиерът.
По време на изявлението си Радев коментира и темата за Гренландия, като заяви, че Европа трябва да защитава правото на населението на острова само да определя бъдещето си. „Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури възможности хората в Гренландия да се самоопределят“, каза той.
Според министър-председателя може да бъде намерено прагматично решение, което да отчита както интересите на местното население, така и съществуващите ангажименти в сферата на сигурността. „Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника и способности на своя територия, така че този процес може да бъде разширен“, посочи Радев.
Той изрази увереност, че спорът около острова няма да доведе до сериозна ескалация. „Не очаквам това да се случи и мисля, че Европа стои единна зад Дания по този въпрос“, заключи министър-председателят.
Премиерът Румен Радев призова за единство сред съюзниците, но и за по-внимателен подход към глобалните кризи, за да не се стига до допълнителна ескалация на конфликтите. „Смятам, че глобалните предизвикателства пред сигурността ни принуждават да останем единни. Нямаме друг избор, но трябва да бъдем разумни. Необходимо е да направим цялостна и задълбочена оценка на заплахите за сигурността и да отчитаме всички обстоятелства“, заяви той.
По думите му единството в НАТО и сред западните партньори трябва да бъде съпътствано от политика, насочена към деескалация на конфликтите. „Трябва да останем единни, но и да водим политика, която не води до ескалация - нито в Украйна, нито в Близкия изток, нито в други кризисни точки по света“, подчерта Радев.
Коментирайки войната в Украйна, министър-председателят предупреди за рисковете от задълбочаване на конфронтацията между Запада и Русия. „Колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа срещу най-голямата ядрена сила в света, без да разполага с достатъчни способности за противодействие на най-новите руски оръжейни системи. Това значително увеличава риска от ескалация и от ответна реакция с ядрен елемент, което е изключително опасно“, заяви той.
Според Радев международната общност трябва възможно най-бързо да насочи усилията си към дипломатическо решение на конфликта. „Необходимо е да бъдат създадени условия за дипломация и мир възможно най-скоро. Трябва да работим за устойчив и справедлив мир, а не за разширяване на конфронтацията“, каза още българският премиер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Регресивна България
Връща България към регрес.
09:15 08.07.2026
2 Наблюдател
Сега говорите за отбранителна способност.......
Да се разбира - Да произвеждаме още повече оръжия за терористична украйна.
Както и да го увъртате, картинката е ясна.
09:15 08.07.2026
3 Аз неподкрепям
09:15 08.07.2026
4 Фатмака
09:15 08.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:16 08.07.2026
6 честен ционист
09:17 08.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 нннн
09:19 08.07.2026
10 Виждащ
Точно както в Косово и в Крим, и в Донбас, и в Луганск, и в Одеса и т. н.
09:19 08.07.2026
11 Бай Ставри
09:19 08.07.2026
12 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ
09:21 08.07.2026
13 честен ционист
09:22 08.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Голия
09:25 08.07.2026
16 Значи, като
Радев двуликия, да не намесва страната ни в. Ужд конфликт! И като толкова се е загрижил за приходите в хазната, ама спри тия помощи към тия украински кърлежи!!!! Стига с тия превилегии, каквито българите не ползват: безплатен транспорт, обучение, лечение и т н, а те бедните си построиха цял град и завземат територия! Престъпна шайка, която се занимават само с далавери и престъпления!
Радев, не се прави на добрата баба, ама им бий шута!
По страната хората изживяват дните си, а не живеят живота си.
Коментиран от #17, #18
09:26 08.07.2026
17 честен ционист
До коментар #16 от "Значи, като":Не може да ги спре, защото България никога не е излизала официално от СИВ. Може само да шикалкави и баламосва Ганчо.
09:27 08.07.2026
18 Волгин
До коментар #16 от "Значи, като":Русия е наша майка. СВО е наше родно задължение.
Всички които са за Русия на фронта.
09:30 08.07.2026
19 Не позна
До коментар #14 от "НЕ СИ ГЛАСУВАЛ.........":Защото имам собствен мозък и не ползвам чужд акъл, като теб.
Коментиран от #23
09:31 08.07.2026
20 оти да се лажеме?
09:33 08.07.2026
21 Като слушам Радев,
Само че казано увъртяно и многословно.
09:34 08.07.2026
22 Логореен нещастник,
А мълча като пукал преди изборите, за да преметне копейките и да ги крадне от другото пешлеме, от Костя.
09:38 08.07.2026
23 ПО ТОЧНО
До коментар #19 от "Не позна":ИМАШ МОЗЪК ,АМА НЕМАШ ГЪНКИ.......!
09:39 08.07.2026
24 Kaлпазанин
09:40 08.07.2026
25 Що е то?
Отговор: Муньо Бо(га)таша
09:41 08.07.2026
26 Хи хи
09:42 08.07.2026
27 Лицемер
09:43 08.07.2026
28 Зеления
"България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това да влияе върху социалните разходи" - преведено:
от приходите в държава /такси и данъци/ ще даваме на Украйна
за разходите /пенсии и заплати/ ще теглим дългове
Радев: "не е добре еврото, но няма да върна лева"
Радев: "санкциите срещу Русия са лоши за българската икономика, но ще ги подкрепя и ще искам само да не се санкционират руския патриарх и Вагит Алекперов"
Радев е по-голям мазник, подлизурко и манипулатор от простоКиро, леля АсенЯ, Бойко и Шиши
Киро и АсенЯ не се криеха че дават всичко за Украйна, все едно са назначени от украинската Рада, а не от български парламент
Бойко си пази човека схемите, кюлчетата, къщата в Барселона - има деца и внуци да издържа
Шиши си води политика само да го махнат от Магнитски
А Радев е проЗд, хлъзгав едно самоповярвало си менте генералче
Хайде сега Дориана и всички гласували за Радев да почват да ми цъкат минуси, това обаче няма да промени истините, които написах.
09:47 08.07.2026
29 ххххххххххх
09:48 08.07.2026