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Москва с остра реакция след срещата на НАТО в Анкара: Решенията за Украйна могат да доведат до глобална катастрофа

Москва с остра реакция след срещата на НАТО в Анкара: Решенията за Украйна могат да доведат до глобална катастрофа

9 Юли, 2026 04:49, обновена 9 Юли, 2026 04:53 822 20

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  • украйна

Говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова предупреди, че „безотговорните стъпки“ на Алианса застрашават не само държавите членки, но и целия свят

Москва с остра реакция след срещата на НАТО в Анкара: Решенията за Украйна могат да доведат до глобална катастрофа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва осъди категорично решенията, взети по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, определяйки ги като заплаха с потенциално катастрофални последици за глобалната сигурност. Официалната позиция на Кремъл беше представена в официално изявление на Министерството на външните работи на Руската федерация в ранните часове на 9 юли българско време.

Предупреждение за „глобална катастрофа“

В официално съобщение, публикувано на сайта на ведомството, говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова критикува остро курса на Северноатлантическия алианс за засилване на колективната отбрана и предоставяне на нова мащабна военна помощ за Киев.

„Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за алианса, но и за целия свят“, заяви Захарова.

Обещаните милиарди за Киев взривиха недоволството на Русия

Основен повод за острата реакция на Москва стана официалният ангажимент на страните членки на НАТО, договорен по време на двудневния форум в Турция на 7 и 8 юли. В Анкара съюзниците обещаха да предоставят рекордна военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро за текущата година. Според руската страна това финансиране и изпращането на нови оръжейни системи директно въвличат Алианса в конфликта и блокират възможностите за дипломатическо споразумение.

Контекст на срещата в Анкара

Форумът на НАТО в турската столица премина при засилени мерки за сигурност и ключови дебати около колективната сигурност на Запада. Преди началото му украинският президент Володимир Зеленски призова за „твърди решения“ и спешно укрепване на противовъздушната отбрана на страната му след вълна от масирани руски удари по Киев. От своя страна, в рамките на срещата американският президент Доналд Тръмп също проведе редица разговори, включително с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, като темата за бъдещето на конфликта в Украйна остана централна за цялата международна общност.

Източници: ТАСС, МВнР на Русия


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    7 37 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #19

    04:58 09.07.2026

  • 2 Копейка

    34 7 Отговор
    Това е тлъстаТъпа ,руска 🐖.

    Коментиран от #4

    04:58 09.07.2026

  • 3 оня с коня

    7 33 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    04:59 09.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 28 Отговор

    До коментар #2 от "Копейка":

    Цялия ви род, само предатели и родоотсъпници! и ти си същияБОКЛУК!!!

    05:00 09.07.2026

  • 5 оня с коня

    3 34 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #6

    05:02 09.07.2026

  • 6 Мощен юмрук има

    32 4 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    вАнала тиУрод.

    05:03 09.07.2026

  • 7 Стенли

    3 27 Отговор
    И кога толкова атлантета станаха толкова рано и си обуха розовите прашки и да цъкат минуси🤨😕

    Коментиран от #8, #17

    05:06 09.07.2026

  • 8 Накратко

    26 2 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Фашистка Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати (уроди)!

    Коментиран от #11

    05:11 09.07.2026

  • 9 дядото

    15 3 Отговор
    само вие в кремъл ли мислите,че глобалната катастрофа може да бъде избягната

    05:13 09.07.2026

  • 10 оня с коня

    14 1 Отговор
    Вчера Песков самоуверено заяви че никакви нови Оръжия за Украйна няма да променят хода на войната.Днес обаче Руската дама подскача като заклана кокошка че щяла да настъпи Глобална катастрофа вследствие западната помощ за Украйна?сегааа...няма лошо в Кремъл да пият не от Радост или мъка а ОТ СУТРИНТА,но е редно да си оставят по един Трезвен,който да говори смислено пред медиите!

    05:15 09.07.2026

  • 11 Стенли

    0 16 Отговор

    До коментар #8 от "Накратко":

    А тук във факти четем една статия на зелето , където дори и те признават , че в така наречената държава Украйна , все по малко мъже се записват за фронта и за това се е наложило да приемат и жени😕

    Коментиран от #18

    05:16 09.07.2026

  • 12 Лечител

    15 3 Отговор
    На всички индивиди които страдат от липса на морал ,съвест и интелект ☝️ и подкрепят агресора Русия мога да им дам информация за безплатно имплантиране на чип в кратуната ,за да станат сравнително нормални хора .

    05:17 09.07.2026

  • 13 Катастрофа

    11 3 Отговор
    да, Маша, но само за вас, като в Афганистан

    05:18 09.07.2026

  • 14 Никой не обръща вече внимание

    6 0 Отговор
    на брътвежите на блатните нацисти от Кремлянск. Никой.
    🤣🤣🤣

    05:25 09.07.2026

  • 15 Бончо М

    1 3 Отговор
    Надежда всяка остави за мир. Войната на САЩ и колонии срещу Русия продължава с пълна сила.

    Коментиран от #20

    05:26 09.07.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор
    Русия и Маша продължават си вярват, че са фактор и някой ги бръсне за слива !!! Глобалната руска катастрофа вече се случи 2022г, от тогава насетне наблюдаваме комичната руска агония 👆

    05:28 09.07.2026

  • 17 Отговарям:

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Цъка ги на едро администраторът, чак се олива!

    05:30 09.07.2026

  • 18 Майор Деянов, на всеки километър

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стенли":

     "...така наречената държава Украйна.."

    Още по-тъжно за Русия щом една "така наречена държава" с пeндeли и розави ЛБГТ активисти на фронта, вече ПЕТ години я правят за пълен резил и докараха до КАТАСТРОФА 👆

    05:41 09.07.2026

  • 19 Д-р Ох Боли, спешна помощ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Спешната тръгна 😄

    05:43 09.07.2026

  • 20 Това М

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бончо М":

    е от Малумний, нали? 🤣🤣🤣🤣🤣

    05:50 09.07.2026

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