Москва с остра реакция след срещата на НАТО в Анкара: Решенията за Украйна могат да доведат до глобална катастрофа

Москва осъди категорично решенията, взети по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, определяйки ги като заплаха с потенциално катастрофални последици за глобалната сигурност. Официалната позиция на Кремъл беше представена в официално изявление на Министерството на външните работи на Руската федерация в ранните часове на 9 юли българско време.
Предупреждение за „глобална катастрофа“
В официално съобщение, публикувано на сайта на ведомството, говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова критикува остро курса на Северноатлантическия алианс за засилване на колективната отбрана и предоставяне на нова мащабна военна помощ за Киев.
„Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за алианса, но и за целия свят“, заяви Захарова.
Обещаните милиарди за Киев взривиха недоволството на Русия
Основен повод за острата реакция на Москва стана официалният ангажимент на страните членки на НАТО, договорен по време на двудневния форум в Турция на 7 и 8 юли. В Анкара съюзниците обещаха да предоставят рекордна военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро за текущата година. Според руската страна това финансиране и изпращането на нови оръжейни системи директно въвличат Алианса в конфликта и блокират възможностите за дипломатическо споразумение.
Контекст на срещата в Анкара
Форумът на НАТО в турската столица премина при засилени мерки за сигурност и ключови дебати около колективната сигурност на Запада. Преди началото му украинският президент Володимир Зеленски призова за „твърди решения“ и спешно укрепване на противовъздушната отбрана на страната му след вълна от масирани руски удари по Киев. От своя страна, в рамките на срещата американският президент Доналд Тръмп също проведе редица разговори, включително с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, като темата за бъдещето на конфликта в Украйна остана централна за цялата международна общност.
Източници: ТАСС, МВнР на Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
Коментиран от #19
04:58 09.07.2026
2 Копейка
Коментиран от #4
04:58 09.07.2026
3 оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
04:59 09.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Копейка":Цялия ви род, само предатели и родоотсъпници! и ти си същияБОКЛУК!!!
05:00 09.07.2026
5 оня с коня
Коментиран от #6
05:02 09.07.2026
6 Мощен юмрук има
До коментар #5 от "оня с коня":вАнала тиУрод.
05:03 09.07.2026
7 Стенли
Коментиран от #8, #17
05:06 09.07.2026
8 Накратко
До коментар #7 от "Стенли":Фашистка Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати (уроди)!
Коментиран от #11
05:11 09.07.2026
9 дядото
05:13 09.07.2026
10 оня с коня
05:15 09.07.2026
11 Стенли
До коментар #8 от "Накратко":А тук във факти четем една статия на зелето , където дори и те признават , че в така наречената държава Украйна , все по малко мъже се записват за фронта и за това се е наложило да приемат и жени😕
Коментиран от #18
05:16 09.07.2026
12 Лечител
05:17 09.07.2026
13 Катастрофа
05:18 09.07.2026
14 Никой не обръща вече внимание
🤣🤣🤣
05:25 09.07.2026
15 Бончо М
Коментиран от #20
05:26 09.07.2026
16 Владимир Путин, президент
05:28 09.07.2026
17 Отговарям:
До коментар #7 от "Стенли":Цъка ги на едро администраторът, чак се олива!
05:30 09.07.2026
18 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #11 от "Стенли":"...така наречената държава Украйна.."
Още по-тъжно за Русия щом една "така наречена държава" с пeндeли и розави ЛБГТ активисти на фронта, вече ПЕТ години я правят за пълен резил и докараха до КАТАСТРОФА 👆
05:41 09.07.2026
19 Д-р Ох Боли, спешна помощ
До коментар #1 от "оня с коня":Спешната тръгна 😄
05:43 09.07.2026
20 Това М
До коментар #15 от "Бончо М":е от Малумний, нали? 🤣🤣🤣🤣🤣
05:50 09.07.2026