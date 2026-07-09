Москва с остра реакция след срещата на НАТО в Анкара: Решенията за Украйна могат да доведат до глобална катастрофа

Москва осъди категорично решенията, взети по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, определяйки ги като заплаха с потенциално катастрофални последици за глобалната сигурност. Официалната позиция на Кремъл беше представена в официално изявление на Министерството на външните работи на Руската федерация в ранните часове на 9 юли българско време.

Предупреждение за „глобална катастрофа“

В официално съобщение, публикувано на сайта на ведомството, говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова критикува остро курса на Северноатлантическия алианс за засилване на колективната отбрана и предоставяне на нова мащабна военна помощ за Киев.

„Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за алианса, но и за целия свят“, заяви Захарова.

Обещаните милиарди за Киев взривиха недоволството на Русия

Основен повод за острата реакция на Москва стана официалният ангажимент на страните членки на НАТО, договорен по време на двудневния форум в Турция на 7 и 8 юли. В Анкара съюзниците обещаха да предоставят рекордна военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро за текущата година. Според руската страна това финансиране и изпращането на нови оръжейни системи директно въвличат Алианса в конфликта и блокират възможностите за дипломатическо споразумение.

Контекст на срещата в Анкара

Форумът на НАТО в турската столица премина при засилени мерки за сигурност и ключови дебати около колективната сигурност на Запада. Преди началото му украинският президент Володимир Зеленски призова за „твърди решения“ и спешно укрепване на противовъздушната отбрана на страната му след вълна от масирани руски удари по Киев. От своя страна, в рамките на срещата американският президент Доналд Тръмп също проведе редица разговори, включително с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, като темата за бъдещето на конфликта в Украйна остана централна за цялата международна общност.

Източници: ТАСС, МВнР на Русия