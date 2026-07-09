Тръмп засилва натиска над Мадрид: Ведомствата в САЩ подготвят списък с испански стоки за ембарго

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предприема конкретни стъпки за налагане на икономически санкции срещу Испания.

Министерство на финансите на САЩ, в тясно сътрудничество с Министерството на търговията и Службата на американския търговски представител (USTR), работи по изготвянето на детайлен списък с испански стоки, които могат да бъдат обхванати от търговско ембарго.

Американски официален представител потвърди пред Reuters, че т.нар. „меню“ от испански продукти ще бъде представено на държавния глава в рамките на броени дни, което е индикация, че евентуалната забрана може да бъде частична.

Причините за ескалацията: Разходи за отбрана и Иран

Решението на Белия дом идва непосредствено след остри изказвания на Доналд Тръмп по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Американският лидер открито разкритикува Мадрид, наричайки Испания „ужасен партньор“ и „безнадежден случай“. Той публично нареди на финансовия министър Скот Бесънт да преустанови всякакви търговски отношения с европейската страна, включително и туристическия обмен.

Основните точки на напрежение между Вашингтон и правителството на премиера Педро Санчес са две:

Бюджетът за отбрана в НАТО : САЩ настояват европейските съюзници да увеличат военните си разходи до 5% от своя Брутен вътрешен продукт (БВП). Към момента Испания отделя около 2% от БВП за отбрана (около 35,41 млрд. евро) и отказва да се ангажира с по-високия праг.

: САЩ настояват европейските съюзници да увеличат военните си разходи до 5% от своя Брутен вътрешен продукт (БВП). Към момента Испания отделя около 2% от БВП за отбрана (около 35,41 млрд. евро) и отказва да се ангажира с по-високия праг. Военните бази и конфликтът с Иран: Отношенията се влошиха драстично още през март, когато Мадрид отказа да позволи на американските сили да използват съвместните военни бази „Рота“ и „Морон“ на испанска територия за въздушни удари срещу Иран, аргументирайки се, че операциите излизат извън рамките на договореностите и Хартата на ООН.

Кои сектори са застрашени?

Макар пълното икономическо ембарго да изисква задействането на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) чрез обявяване на национално извънредно положение, по-вероятният сценарий е налагането на целенасочени мита и квоти. Сред най-експонираните испански стоки, които традиционно се внасят в САЩ, попадат:

Земеделски продукти и храни : Испания е най-големият износител на зехтин в света, като изнася и значителни количества вина и маслини (които вече бяха обект на търговски спорове при първия мандат на Тръмп).

: Испания е най-големият износител на зехтин в света, като изнася и значителни количества вина и маслини (които вече бяха обект на търговски спорове при първия мандат на Тръмп). Промишленост и фармация: Списъкът може да засегне износа на автомобилни части, стомана, химикали, както и фармацевтични продукти и медицински консумативи.

Реакциите в Мадрид и Брюксел

Испанският премиер Педро Санчес демонстрира дипломатическо спокойствие пред медиите, определяйки отношенията със САЩ като „много положителни в социално, културно и икономическо отношение“. На срещата в Анкара той проведе неформален разговор с Тръмп, омаловажавайки заплахите и подчертавайки, че Испания остава надежден съюзник, чиито войски активно участват в мисии на НАТО в чужбина.

Правните експерти и представители на Европейската комисия обаче предупреждават, че едностранно ембарго срещу Испания ще се сблъска с сериозни правни и практически пречки. Тъй като Европейският съюз оперира като единен пазар и търговската политика се договаря колективно от Брюксел, всяка санкция срещу отделна страна членка се счита за атака срещу целия блок. Подобен ход на Вашингтон рискува да отприщи мащабна търговска война между САЩ и ЕС на стойност близо 1 трилион долара.

Въпреки заплахите, финансовите пазари реагираха нервно – испанският борсов индекс IBEX 35 падна с 2,7%, а акциите на банкови гиганти като Banco Santander и BBVA отбелязаха сериозни понижения.

Източници: Reuters, Bloomberg, Politico, El País