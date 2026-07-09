Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп отряза Техеран: Иран отчаяно иска сделка, но за мен всичко приключи

Тръмп отряза Техеран: Иран отчаяно иска сделка, но за мен всичко приключи

9 Юли, 2026 05:20, обновена 9 Юли, 2026 05:27 570 7

  • сащ-
  • тръмп-
  • иран-
  • сделка

Президентът на САЩ твърди, че Техеран му се е обадил с молба за преговори, докато временното примирие окончателно се разпада под звуците на сирени в Персийския залив.

Тръмп отряза Техеран: Иран отчаяно иска сделка, но за мен всичко приключи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че представители на Иран са се свързали с него по телефона с отчаяна молба за сключване на споразумение. Изявлението му дойде на борда на президентския самолет, броени часове след като САЩ отмениха петролните облекчения за Техеран и нанесоха масирани въздушни удари срещу близо 100 цели по иранското крайбрежие в отговор на атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

„Обадиха ми се преди известно време, искат да сключат сделка толкова отчаяно“, заяви Тръмп пред репортери. „Проблемът е, че не знам дали заслужават доверие и дали ще спазват споразумението. Те са малко извън контрол, но искат сделка – и то силно“.

Пълният колапс на примирието

Думите на Тръмп бележат драматичен обрат в реториката му, след като по-рано през деня на срещата на върха на НАТО в Анкара той категорично обяви, че сключеното през юни временно примирие е окончателно „в историята“ (over). Тогава американският лидер нарече иранските ръководители „измет“ и „луди хора“ и нарече продължаването на индиректните преговори в Доха „губене на време“.

Според информация на CNN и Reuters ситуацията към 5:30 часа българско време на 9 юли остава критична:

  • Нова вълна от американски атаки: САЩ атакуваха военна инфраструктура, командни мрежи, радарни станции и над 60 бързоходни лодки на Ислямската революционна гвардия (IRGC). Местните медии в Иран съобщават за експлозии в ключовите пристанищни градове Чабахар, Бушер и Бандар Абас. Поразена е и критична инфраструктура, включително железопътен мост в Северен Иран.
  • Иранският отговор: Иранската революционна гвардия веднага отвърна с изстрелването на ракети и дронове срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. В двете държави от Залива сирените за въздушна тревога зазвучаха за пореден път, а кувейтската противовъздушна отбрана е ангажирана с прехващане на цели.
  • Ядрената централа в Бушер: Иранската агенция Mehr уточни, че въпреки експлозиите в района, единствената цивилна ядрена централа в страната не е засегната и няма изтичане на радиация.

Икономически трусове и заплахи за "край на режима"

Тръмп отново припомни на Техеран огромното икономическо предимство на САЩ, подчертавайки, че икономиката на Иран се срива под тежестта на подновената петролна блокада. По-рано на 7 юли Вашингтон отмени ключовото изключение, което позволяваше на Иран да продава петрол в долари по време на преговорите. В изявление от Овалния кабинет американският президент предупреди: „Или ще направим сделка, или ще довършим започнатото. Можем да унищожим енергийната им система и мостовете им за един час“.

От своя страна, иранските власти демонстрират официално неподчинение. Председателят на парламента в Техеран Мохамад Багер Галибаф написа в социалната мрежа X, че „ерата на изнудването е приключила“ и че Иран няма да отстъпи пред натиска. Техеран заплашва с пълно затваряне на Ормузкия проток, през който преминава около 20% от световния петролен поток.

Пазарите реагират светкавично

Ескалацията веднага рефлектира върху глобалната икономика. Цената на петрола от сорта Brent скочи с над 5%, надхвърляйки 78 долара за барел. На Уолстрийт основните индекси като S&P 500 и Dow Jones регистрираха сериозни спадове поради опасенията на инвеститорите от завръщане на високата инфлация, причинена от подновяването на пълномащабния конфликт в Залива.

Ситуацията остава динамична, като анализаторите отбелязват, че въпреки агресивните военни удари, и двете страни оставят отворена задната врата за спешни дипломатически совалки, за да се избегне тотална регионална катастрофа.

Източници: CNN и Reuters


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Ако Иран отчаяно иска сделката, могат и сами да го заявят в медиите! Бай Дончо се вживява в говорител на персите!! Сам си иска сделка и сам си я отказва! Много е корав! Сега заради него, из целият персийски залив има красиви удари с великолепни балистични ракети и прекрасни дронове! Страхотен ход, Дони! Жителите на персийския залив сврени в мазите ти благодарят от сърце!

    Коментиран от #4

    05:33 09.07.2026

  • 2 Ъъъ

    5 0 Отговор
    Тръм е патологичен лъжец.... И не разбирам, защо медиите продължават да тиражират лъжите, които изрича на всеки кръгъл час?

    05:36 09.07.2026

  • 3 Изпързалян

    1 1 Отговор
    Нещо не се вързват нещата това което правят иранците не ми прилича да имат такова отношение това не са безгръбначните марионетки на САЩ които казват ДА преди да са ги попитали господарите им.

    05:39 09.07.2026

  • 4 наблюдател

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Като си бил малък муха ти е кацнала на главата и баща ти я е убил с лопата!

    05:42 09.07.2026

  • 5 хехе

    2 0 Отговор
    Не е лесно да си луд миротворец с еврейски шеф.

    05:45 09.07.2026

  • 6 Да,бе

    0 0 Отговор
    Марионетката на Нетаняху пак е пропуснал да си пие хаповете...Сам си предлага сделки и сам си ги отказва.

    05:51 09.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Сигурни сме ,че искат .а ти не лъжеш ???.

    05:51 09.07.2026