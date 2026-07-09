Тръмп отряза Техеран: Иран отчаяно иска сделка, но за мен всичко приключи

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че представители на Иран са се свързали с него по телефона с отчаяна молба за сключване на споразумение. Изявлението му дойде на борда на президентския самолет, броени часове след като САЩ отмениха петролните облекчения за Техеран и нанесоха масирани въздушни удари срещу близо 100 цели по иранското крайбрежие в отговор на атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

„Обадиха ми се преди известно време, искат да сключат сделка толкова отчаяно“, заяви Тръмп пред репортери. „Проблемът е, че не знам дали заслужават доверие и дали ще спазват споразумението. Те са малко извън контрол, но искат сделка – и то силно“.

Пълният колапс на примирието

Думите на Тръмп бележат драматичен обрат в реториката му, след като по-рано през деня на срещата на върха на НАТО в Анкара той категорично обяви, че сключеното през юни временно примирие е окончателно „в историята“ (over). Тогава американският лидер нарече иранските ръководители „измет“ и „луди хора“ и нарече продължаването на индиректните преговори в Доха „губене на време“.

Според информация на CNN и Reuters ситуацията към 5:30 часа българско време на 9 юли остава критична:

Нова вълна от американски атаки : САЩ атакуваха военна инфраструктура, командни мрежи, радарни станции и над 60 бързоходни лодки на Ислямската революционна гвардия (IRGC). Местните медии в Иран съобщават за експлозии в ключовите пристанищни градове Чабахар, Бушер и Бандар Абас. Поразена е и критична инфраструктура, включително железопътен мост в Северен Иран.

: САЩ атакуваха военна инфраструктура, командни мрежи, радарни станции и над 60 бързоходни лодки на Ислямската революционна гвардия (IRGC). Местните медии в Иран съобщават за експлозии в ключовите пристанищни градове Чабахар, Бушер и Бандар Абас. Поразена е и критична инфраструктура, включително железопътен мост в Северен Иран. Иранският отговор : Иранската революционна гвардия веднага отвърна с изстрелването на ракети и дронове срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. В двете държави от Залива сирените за въздушна тревога зазвучаха за пореден път, а кувейтската противовъздушна отбрана е ангажирана с прехващане на цели.

: Иранската революционна гвардия веднага отвърна с изстрелването на ракети и дронове срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. В двете държави от Залива сирените за въздушна тревога зазвучаха за пореден път, а кувейтската противовъздушна отбрана е ангажирана с прехващане на цели. Ядрената централа в Бушер: Иранската агенция Mehr уточни, че въпреки експлозиите в района, единствената цивилна ядрена централа в страната не е засегната и няма изтичане на радиация.

Икономически трусове и заплахи за "край на режима"

Тръмп отново припомни на Техеран огромното икономическо предимство на САЩ, подчертавайки, че икономиката на Иран се срива под тежестта на подновената петролна блокада. По-рано на 7 юли Вашингтон отмени ключовото изключение, което позволяваше на Иран да продава петрол в долари по време на преговорите. В изявление от Овалния кабинет американският президент предупреди: „Или ще направим сделка, или ще довършим започнатото. Можем да унищожим енергийната им система и мостовете им за един час“.

От своя страна, иранските власти демонстрират официално неподчинение. Председателят на парламента в Техеран Мохамад Багер Галибаф написа в социалната мрежа X, че „ерата на изнудването е приключила“ и че Иран няма да отстъпи пред натиска. Техеран заплашва с пълно затваряне на Ормузкия проток, през който преминава около 20% от световния петролен поток.

Пазарите реагират светкавично

Ескалацията веднага рефлектира върху глобалната икономика. Цената на петрола от сорта Brent скочи с над 5%, надхвърляйки 78 долара за барел. На Уолстрийт основните индекси като S&P 500 и Dow Jones регистрираха сериозни спадове поради опасенията на инвеститорите от завръщане на високата инфлация, причинена от подновяването на пълномащабния конфликт в Залива.

Ситуацията остава динамична, като анализаторите отбелязват, че въпреки агресивните военни удари, и двете страни оставят отворена задната врата за спешни дипломатически совалки, за да се избегне тотална регионална катастрофа.

Източници: CNN и Reuters