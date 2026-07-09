САЩ поразиха 90 военни цели в Иран, CENTCOM обяви край на последната вълна от удари

Военното напрежение между Вашингтон и Техеран прерасна в открит конфликт. Към 6:30 часа българско време Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди в официална публикация в социалната мрежа X, че американските сили са приключили нов масиран кръг от „наказателни“ въздушни удари на иранска територия.

Поразени са около 90 ключови военни обекта.

Според официалното изявление на Пентагона, операцията има за цел радикално да намали способностите на Иран да застрашава международното корабоплаване, търговските кораби и цивилните моряци в стратегическия Ормузки проток.

Какво беше атакувано?

Американското командване съобщава за висока точност при поразяването на обектите. Сред разрушените и повредени 90 цели попадат:

Системи за противовъздушна отбрана (ПВО) , охраняващи иранското крайбрежие.

, охраняващи иранското крайбрежие. Радарни станции и системи за крайбрежно наблюдение , използвани за проследяване на търговски съдове.

, използвани за проследяване на търговски съдове. Складове за съхранение на балистични ракети и логистични бази за дронове.

и логистични бази за дронове. Първоначалните доклади на иранските държавни медии сочат, че тежки експлозии са избухнали в районите на ключовото пристанище Сирик, град Бандар Абас и остров Кешм, където има съобщения за ранени граждани от шрапнели.

Поводът за ударите: Икономическа и военна хватка

Непосредственият повод за масирания американски отговор беше нападението срещу три петролни танкера в Ормузкия проток през изминалите дни. Напрежението се засили и заради новия омански морски коридор, на който Техеран остро се противопоставя, тъй като заобикаля таксите, налагани от Иран върху преминаващите кораби.

Паралелно с военните действия, Белият дом затегна икономическия обръч около Иран. Администрацията на САЩ официално отмени временното лицензиране, което позволяваше на Техеран да изнася петрол. Държавният глава Доналд Тръмп, който в момента се намира в Анкара за срещата на върха на НАТО, обяви категоричен край на досегашното примирие. Американски представители подчертаха, че ударите са „наказателни, а не реципрочни“ и могат да продължат и през следващите часове.

Реакцията на Техеран: „Разгромяващ отговор“

Иранското Министерство на външните работи реагира остро, като осъди както военните удари, така и подновяването на петролните санкции. Техеран определи действията на Вашингтон като грубо нарушение на двустранните меморандуми и предупреди, че ще предприеме „всички необходими мерки за защита на националната си сигурност“.

Военното командване на страната и Иранската революционна гвардия вече обещаха „разгромяващ отговор“. Местни проирански фракции вече нанесоха ответни ракетни удари по американски бази в Бахрейн и Кувейт, което засилва опасенията от верижна реакция в целия регион.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че в Иран до края на днешния ден (9 юли) продължават масовите траурни процесии и погребални шествия за починалия върховен лидер аятолах Али Хаменей. Издигнатите лозунги сред милионните тълпи са за незабавно отмъщение срещу САЩ, което поставя иранското правителство под огромен вътрешен натиск за предприемане на радикални военни действия.