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Ердоган: Тръмп подкрепя продажбата на изтребители F-35 на Турция

Ердоган: Тръмп подкрепя продажбата на изтребители F-35 на Турция

9 Юли, 2026 07:51 625 8

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  • доналд тръмп

Турският президент заяви, че очаква САЩ да изпълнят обещанието си, и отхвърли възраженията на Израел и Гърция срещу сделката

Ердоган: Тръмп подкрепя продажбата на изтребители F-35 на Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че американският президент Доналд Тръмп има положително отношение към продажбата на изтребители F-35 на Анкара и изрази надежда, че Съединените щати ще изпълнят поетите ангажименти. Това съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

На пресконференция след края на срещата на върха на НАТО в Анкара Ердоган определи разговорите си с Тръмп като много ползотворни и заяви, че е останал доволен от срещата между двамата лидери.

Турският президент коментира и критиките срещу евентуалната сделка за F-35, като отхвърли възраженията на Израел и Гърция. По думите му Атина допуска грешка, противопоставяйки се на придобиването на американските изтребители от Турция.

Изказването на Ердоган е пореден сигнал за подобряване на отношенията между Анкара и Вашингтон. Миналия месец администрацията на Доналд Тръмп официално уведоми Конгреса за намерението си да одобри продажбата на десетки авиационни двигатели за Турция на стойност над 700 милиона долара.

Отношенията между двете страни се влошиха сериозно през 2019 г., когато Турция закупи руските системи за противовъздушна отбрана С-400. В отговор Съединените щати наложиха санкции срещу Анкара и я изключиха от програмата за производство и доставка на изтребителите F-35, което доведе и до отслабване на подкрепата за Турция в американския Конгрес.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха😂😂😂😂

    8 2 Отговор
    Че как няма да я подкрепя, след като стана ясно, че този самолет е пълен боклук!

    07:53 09.07.2026

  • 2 Пич

    6 2 Отговор
    Тръмп е един идиот, който въобще не знае какво подкрепя!!! Каквото му наредят, но все пак и него го оставят да направи малко пари на борсите!!!

    07:53 09.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Той ТръНпича нарече японците МЮСЮЛМАНИ 🫪❗

    07:53 09.07.2026

  • 4 Наблюдател

    6 1 Отговор
    Голям театър се играе на международната сцена - трагикомедия със саркастичен оттенък, а прескъпите билети за театъра се плащат от уфцете и гуведата, носещи телевизор на главата си и вестник "Лъжливо веле" в ръката си.

    08:03 09.07.2026

  • 5 Реджеп Ердоган, президент

    2 7 Отговор
    Крим е турски, а Чувашия българска !!!
    Русия да се готви 👆

    Коментиран от #8

    08:05 09.07.2026

  • 6 Оги

    4 2 Отговор
    И Ердо горкия вече се е стопил и е кожа и кости, но не пуска кокала до смърт.

    08:12 09.07.2026

  • 7 Реално

    3 0 Отговор
    Само че това трябва да го реши Конгреса...Първо трябва да махне санкциите против Турция- а с оглед ситуацията и позицията на Турция по повод Изрел - едва ли Конгреса ще гласува това решение на Тръмп...

    08:34 09.07.2026

  • 8 Най-лесната плячка е една друга държава

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Реджеп Ердоган, президент":

    Пълна с деградирали пияници и хайлази пишещи простотии по сайтовете, които ще приемат султана с ентусиазъм.

    08:42 09.07.2026

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