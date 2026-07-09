Ердоган: Тръмп подкрепя продажбата на изтребители F-35 на Турция

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че американският президент Доналд Тръмп има положително отношение към продажбата на изтребители F-35 на Анкара и изрази надежда, че Съединените щати ще изпълнят поетите ангажименти. Това съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

На пресконференция след края на срещата на върха на НАТО в Анкара Ердоган определи разговорите си с Тръмп като много ползотворни и заяви, че е останал доволен от срещата между двамата лидери.

Турският президент коментира и критиките срещу евентуалната сделка за F-35, като отхвърли възраженията на Израел и Гърция. По думите му Атина допуска грешка, противопоставяйки се на придобиването на американските изтребители от Турция.

Изказването на Ердоган е пореден сигнал за подобряване на отношенията между Анкара и Вашингтон. Миналия месец администрацията на Доналд Тръмп официално уведоми Конгреса за намерението си да одобри продажбата на десетки авиационни двигатели за Турция на стойност над 700 милиона долара.

Отношенията между двете страни се влошиха сериозно през 2019 г., когато Турция закупи руските системи за противовъздушна отбрана С-400. В отговор Съединените щати наложиха санкции срещу Анкара и я изключиха от програмата за производство и доставка на изтребителите F-35, което доведе и до отслабване на подкрепата за Турция в американския Конгрес.