Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР)

Сериозни сблъсъци между цивилни граждани, военнослужещи и полиция в западния украински град Лвов изкараха на повърхността дълбокото обществено напрежение около мобилизационния процес в страната.

Официалните власти в Киев реагираха остро на ескалацията, като обявиха старта на две паралелни разследвания – наказателно срещу атакуващите граждани и вътрешно-военно срещу действията на самите мобилизационни служители.

Хронология на сблъсъка в Сихивския район

Инцидентът е започнал късно вечерта в Сихивския район на Лвов на булевард „Червона Калина“. Служители на местния Териториален център за комплектоване и социална поддръжка (ТЦК) са спрели и задържали мъж, роден през 1996 г., обявен за издирване поради укриване от военна служба.

Според данни на ТЦК, след като задържаният е бил отведен с един от автомобилите, на мястото бързо се е събрала враждебно настроена тълпа от около 200 души, която е блокирала останалия на място екип. Свидетели в социалните мрежи твърдят, че хората са реагирали на грубо отношение от страна на военните. Последвали са следните действия:

Агресия срещу техниката: Гражданите са обградили, разбили прозорците и изцяло обърнали служебния автомобил на ТЦК.

Гражданите са обградили, разбили прозорците и изцяло обърнали служебния автомобил на ТЦК. Физическа саморазправа: Видеоклипове в мрежата показват как протестиращи късат униформите на военните и скандират „Позор!“.

Видеоклипове в мрежата показват как протестиращи късат униформите на военните и скандират „Позор!“. Пострадали: Ръководството на Сихивския районен комисариат потвърди, че двама офицери от ТЦК са приети в клиника по травматология, но без опасност за живота.

Ръководството на Сихивския районен комисариат потвърди, че двама офицери от ТЦК са приети в клиника по травматология, но без опасност за живота. Нападение над полицай: Пристигналият на място полицейски служител, опитал се да умиротвори тълпата, също е станал обект на физическо насилие.

Реакцията на властите: Две производства и проверка на военните

От Генералната прокуратура на Украйна обявиха, че са заведени две наказателни производства – за възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по време на военно положение и за упражняване на насилие срещу служител на реда.

Същевременно Генералният щаб на ВСУ излезе с официална позиция, осъждаща нападението, но и разпореди спешна вътрешна проверка относно законността на действията на мобилизационните служители при самото задържане. От армията подчертаха, че на улицата работят предимно военнослужещи с реален боеви опит от фронта, а не цивилни чиновници.

Снимка: Суспильне" Львов/Ирина Грицан

Киев предупреждава за радикализация на обществото

Политическият отзвук в Украйна е изключително остър, тъй като темата за задължителната мобилизация (за мъже над 25 години) остава критично чувствителна на фона на продължаващата война:

„Ако днес биете и късате дрехите на войник от собствената си армия, помислете си кой ще ви пази утре от врага, който ще направи същото с вас“, написа в Телеграм Кирило Буданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски.

Кметът на Лвов, Андрий Садовий, и областният управител Максим Козицки изразиха силно безпокойство, че кадрите от сблъсъците вече се въртят по руските пропагандни канали под заглавия за „бунт в Лвов“. „Русия има най-голям интерес в момента да накара украинците да се бият помежду си“, предупреди Садовий.

Парламентарният комисар по правата на човека на Украйна, Дмитро Лубинец, посочи, че инцидентът не бива да се разглежда изолирано: „Когато хората сигнализират за нарушения на правата им от години, но не виждат адекватна правна оценка, недоверието се натрупва, напрежението расте и обществото се радикализира“.

Статистиката на Интерфакс-Украйна показва драстичен скок в напрежението на вътрешния фронт: докато през първата година от войната (2022 г.) са регистрирани едва 5 нападения над служители на ТЦК, през изминалата година те са били 341, а от началото на текущата 2026 г. вече надхвърлят 100 случая.

Настоящият случай засилва натиска над Министерството на отбраната, което наскоро обеща да представи мащабна реформа на договорите и системата за наборна служба, за да намали общественото недоволство.