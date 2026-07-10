Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР)

Сериозни сблъсъци между цивилни граждани, военнослужещи и полиция в западния украински град Лвов изкараха на повърхността дълбокото обществено напрежение около мобилизационния процес в страната.
Официалните власти в Киев реагираха остро на ескалацията, като обявиха старта на две паралелни разследвания – наказателно срещу атакуващите граждани и вътрешно-военно срещу действията на самите мобилизационни служители.
Хронология на сблъсъка в Сихивския район
Инцидентът е започнал късно вечерта в Сихивския район на Лвов на булевард „Червона Калина“. Служители на местния Териториален център за комплектоване и социална поддръжка (ТЦК) са спрели и задържали мъж, роден през 1996 г., обявен за издирване поради укриване от военна служба.
Според данни на ТЦК, след като задържаният е бил отведен с един от автомобилите, на мястото бързо се е събрала враждебно настроена тълпа от около 200 души, която е блокирала останалия на място екип. Свидетели в социалните мрежи твърдят, че хората са реагирали на грубо отношение от страна на военните. Последвали са следните действия:
- Агресия срещу техниката: Гражданите са обградили, разбили прозорците и изцяло обърнали служебния автомобил на ТЦК.
- Физическа саморазправа: Видеоклипове в мрежата показват как протестиращи късат униформите на военните и скандират „Позор!“.
- Пострадали: Ръководството на Сихивския районен комисариат потвърди, че двама офицери от ТЦК са приети в клиника по травматология, но без опасност за живота.
- Нападение над полицай: Пристигналият на място полицейски служител, опитал се да умиротвори тълпата, също е станал обект на физическо насилие.
Реакцията на властите: Две производства и проверка на военните
От Генералната прокуратура на Украйна обявиха, че са заведени две наказателни производства – за възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по време на военно положение и за упражняване на насилие срещу служител на реда.
Същевременно Генералният щаб на ВСУ излезе с официална позиция, осъждаща нападението, но и разпореди спешна вътрешна проверка относно законността на действията на мобилизационните служители при самото задържане. От армията подчертаха, че на улицата работят предимно военнослужещи с реален боеви опит от фронта, а не цивилни чиновници.
Киев предупреждава за радикализация на обществото
Политическият отзвук в Украйна е изключително остър, тъй като темата за задължителната мобилизация (за мъже над 25 години) остава критично чувствителна на фона на продължаващата война:
„Ако днес биете и късате дрехите на войник от собствената си армия, помислете си кой ще ви пази утре от врага, който ще направи същото с вас“, написа в Телеграм Кирило Буданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски.
Кметът на Лвов, Андрий Садовий, и областният управител Максим Козицки изразиха силно безпокойство, че кадрите от сблъсъците вече се въртят по руските пропагандни канали под заглавия за „бунт в Лвов“. „Русия има най-голям интерес в момента да накара украинците да се бият помежду си“, предупреди Садовий.
Парламентарният комисар по правата на човека на Украйна, Дмитро Лубинец, посочи, че инцидентът не бива да се разглежда изолирано: „Когато хората сигнализират за нарушения на правата им от години, но не виждат адекватна правна оценка, недоверието се натрупва, напрежението расте и обществото се радикализира“.
Статистиката на Интерфакс-Украйна показва драстичен скок в напрежението на вътрешния фронт: докато през първата година от войната (2022 г.) са регистрирани едва 5 нападения над служители на ТЦК, през изминалата година те са били 341, а от началото на текущата 2026 г. вече надхвърлят 100 случая.
Настоящият случай засилва натиска над Министерството на отбраната, което наскоро обеща да представи мащабна реформа на договорите и системата за наборна служба, за да намали общественото недоволство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
02:02 10.07.2026
2 Евроасматик с нервен тик
Коментиран от #23
02:18 10.07.2026
3 оня с коня
02:18 10.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
02:18 10.07.2026
5 оня с коня
оня ви чака на калотина със картечницата, тръгнете ли назапад и ще ви пречукакаа ха ха ха ха
02:20 10.07.2026
6 Готов за бой
02:20 10.07.2026
7 Гориил
02:22 10.07.2026
8 И Киев е Руски
02:22 10.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 оня с коня
02:24 10.07.2026
11 ОСРАЛИТЕсе до ушите евроатлантици
Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....
Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...
Швейцария махна санкциите срещу Русия...
Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..
Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...
Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...
Зам .шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....
Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...
02:26 10.07.2026
12 тази вечер пак ще има подаръци
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
02:28 10.07.2026
13 Пациент от Карлуково
02:33 10.07.2026
14 Мишо
02:33 10.07.2026
15 само питам
02:34 10.07.2026
16 оня с коня
02:35 10.07.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
02:36 10.07.2026
18 еврогйски гьон
ГАЛЯ НЕ ПЛАЩА МНОГО ТРЯБВА ДА ЗАРАБОТИМ ОЩЕ ПО НЕЩО
02:38 10.07.2026
19 Гориил
02:46 10.07.2026
20 Спукано гърне
02:49 10.07.2026
21 Бунт срещу клоуна!Урсулите са в паника!
02:54 10.07.2026
22 Айляк
Много ги търпяха украинциге тез фашаги, много.
Но по-добре късно, отколкото никога.
02:55 10.07.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Евроасматик с нервен тик":Не е верно,Нищо не започва.Тези украинци не са за Русия .Те не искат на фронта просто.За тях е важно те да не са на фронта.Но мразят Русия.
Нищо не разбирате от бандеровци.
Коментиран от #26, #28
03:01 10.07.2026
24 Ефектът на доминото и край на ес и нато!
03:04 10.07.2026
25 САМО СМАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ХУНТАТА
03:08 10.07.2026
26 Гориил
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Лвов е спечелил над пет милиарда евро през първата половина на годината от контрабанда на мъже в Европа. В някои гранични райони на Лвов до 100 мъже преминават границата едновременно, като цената на всяко преминаване варира от 20 000 до 50 000 евро.Най-предпочитаните страни за транзитно преминаване на украински мъже са Италия и Испания, която е в разгорещен спор с Тръмп относно увеличаването на военните разходи на НАТО.
03:09 10.07.2026
27 Уса
03:10 10.07.2026
28 Хо-ха-ха
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Прави впечатление че Руснаците не бомбандират Лвов. Дали не се подготвя да стане полска територия и да има договорка някаква?
03:12 10.07.2026
29 оня с коня
Коментиран от #34
03:14 10.07.2026
30 Гориил
03:16 10.07.2026
31 Али
03:18 10.07.2026
32 Ма как така бе?!
03:36 10.07.2026
33 Путин
03:42 10.07.2026
34 Вината е в нас
До коментар #29 от "оня с коня":Трябваше още през виденовата зима, когато бяха слаби и уплашени да ги изтребим до крак.
03:47 10.07.2026