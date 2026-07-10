Новини
Свят »
Украйна »
Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР)
  Тема: Украйна

Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР)

10 Юли, 2026 01:52, обновена 10 Юли, 2026 01:58 1 465 34

  • лвов-
  • военни-
  • украйна-
  • сблъсъци-
  • мобилизация

Инцидентът с мобилизационния патрул предизвика спешни разследвания от Прокуратурата и Генералния щаб на Украйна; лидери в Киев предупреждават, че вътрешните сблъсъци са „оръжие за вражеската пропаганда“

Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР) - 1
Снимка:&quot;Суспильне Львов&quot;/Ирина Грицан
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозни сблъсъци между цивилни граждани, военнослужещи и полиция в западния украински град Лвов изкараха на повърхността дълбокото обществено напрежение около мобилизационния процес в страната.

Официалните власти в Киев реагираха остро на ескалацията, като обявиха старта на две паралелни разследвания – наказателно срещу атакуващите граждани и вътрешно-военно срещу действията на самите мобилизационни служители.

Хронология на сблъсъка в Сихивския район

Инцидентът е започнал късно вечерта в Сихивския район на Лвов на булевард „Червона Калина“. Служители на местния Териториален център за комплектоване и социална поддръжка (ТЦК) са спрели и задържали мъж, роден през 1996 г., обявен за издирване поради укриване от военна служба.

Според данни на ТЦК, след като задържаният е бил отведен с един от автомобилите, на мястото бързо се е събрала враждебно настроена тълпа от около 200 души, която е блокирала останалия на място екип. Свидетели в социалните мрежи твърдят, че хората са реагирали на грубо отношение от страна на военните. Последвали са следните действия:

  • Агресия срещу техниката: Гражданите са обградили, разбили прозорците и изцяло обърнали служебния автомобил на ТЦК.
  • Физическа саморазправа: Видеоклипове в мрежата показват как протестиращи късат униформите на военните и скандират „Позор!“.
  • Пострадали: Ръководството на Сихивския районен комисариат потвърди, че двама офицери от ТЦК са приети в клиника по травматология, но без опасност за живота.
  • Нападение над полицай: Пристигналият на място полицейски служител, опитал се да умиротвори тълпата, също е станал обект на физическо насилие.

Реакцията на властите: Две производства и проверка на военните

От Генералната прокуратура на Украйна обявиха, че са заведени две наказателни производства – за възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по време на военно положение и за упражняване на насилие срещу служител на реда.

Същевременно Генералният щаб на ВСУ излезе с официална позиция, осъждаща нападението, но и разпореди спешна вътрешна проверка относно законността на действията на мобилизационните служители при самото задържане. От армията подчертаха, че на улицата работят предимно военнослужещи с реален боеви опит от фронта, а не цивилни чиновници.

Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР)
Снимка: Суспильне" Львов/Ирина Грицан

Киев предупреждава за радикализация на обществото

Политическият отзвук в Украйна е изключително остър, тъй като темата за задължителната мобилизация (за мъже над 25 години) остава критично чувствителна на фона на продължаващата война:

„Ако днес биете и късате дрехите на войник от собствената си армия, помислете си кой ще ви пази утре от врага, който ще направи същото с вас“, написа в Телеграм Кирило Буданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски.

Кметът на Лвов, Андрий Садовий, и областният управител Максим Козицки изразиха силно безпокойство, че кадрите от сблъсъците вече се въртят по руските пропагандни канали под заглавия за „бунт в Лвов“. „Русия има най-голям интерес в момента да накара украинците да се бият помежду си“, предупреди Садовий.

Парламентарният комисар по правата на човека на Украйна, Дмитро Лубинец, посочи, че инцидентът не бива да се разглежда изолирано: „Когато хората сигнализират за нарушения на правата им от години, но не виждат адекватна правна оценка, недоверието се натрупва, напрежението расте и обществото се радикализира“.

Статистиката на Интерфакс-Украйна показва драстичен скок в напрежението на вътрешния фронт: докато през първата година от войната (2022 г.) са регистрирани едва 5 нападения над служители на ТЦК, през изминалата година те са били 341, а от началото на текущата 2026 г. вече надхвърлят 100 случая.

Настоящият случай засилва натиска над Министерството на отбраната, което наскоро обеща да представи мащабна реформа на договорите и системата за наборна служба, за да намали общественото недоволство.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    36 3 Отговор
    Сварете евреина на курбан, подобно на холандците 19в, преди да е похарчил всички украинци !

    02:02 10.07.2026

  • 2 Евроасматик с нервен тик

    28 5 Отговор
    започва се, ще укрите се усетиха че само путин е техния защитник и започнаха да мачкат бандерите

    Коментиран от #23

    02:18 10.07.2026

  • 3 оня с коня

    24 4 Отговор
    какво беше яйца няма ли бензин няма ли ракетите свършили ама путин ви мачка всяка вечер и няма място във метрото къде да спиш

    02:18 10.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 5 Отговор
    вечна слава на император путин

    02:18 10.07.2026

  • 5 оня с коня

    11 3 Отговор
    жълтопаветни лумпени на галяБОКЛУЦИТЕ къде ще дезертирате?

    оня ви чака на калотина със картечницата, тръгнете ли назапад и ще ви пречукакаа ха ха ха ха

    02:20 10.07.2026

  • 6 Готов за бой

    15 6 Отговор
    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА и жълтопаветниБОКЛУЦИ и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??

    02:20 10.07.2026

  • 7 Гориил

    16 4 Отговор
    Тези хора провалиха срещата на върха на НАТО в Анкара.

    02:22 10.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    26 4 Отговор
    Това е лъжа.Тсм всички отиват да станат курбан Доброволно.Слава кокаине

    02:22 10.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с коня

    17 4 Отговор
    военните бандеpи са били публичноЕБAНИ както скоро щеEБЕМ и ние наще кoзяшки тpолове

    02:24 10.07.2026

  • 11 ОСРАЛИТЕсе до ушите евроатлантици

    18 3 Отговор
    Какво стана след Орешника
    Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....
    Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...
    Швейцария махна санкциите срещу Русия...
    Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..
    Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...
    Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...
    Зам .шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....
    Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...

    02:26 10.07.2026

  • 12 тази вечер пак ще има подаръци

    10 2 Отговор
    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    02:28 10.07.2026

  • 13 Пациент от Карлуково

    12 1 Отговор
    обещавам да помисля за затваряне на небето над Украйна @ Мечтите, мечтите са моето богатство

    02:33 10.07.2026

  • 14 Мишо

    14 1 Отговор
    те ги ловят като покемони защо Бг не изгонят всички урки да се връщат да помагат на страната си

    02:33 10.07.2026

  • 15 само питам

    7 2 Отговор
    тук ли са козяшкитеБОКЛУЦИ на галя или днес имаха бонус и сега спят ?

    02:34 10.07.2026

  • 16 оня с коня

    8 1 Отговор
    хора, соросоидката е възмутена и ще си смени пола от яд.останем най обикновени извратеняци

    02:35 10.07.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 1 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    02:36 10.07.2026

  • 18 еврогйски гьон

    6 2 Отговор
    много моля кой ни търси по нощите? сега устите ни са заети защото надуваме цугтромбона на император ПУТИН

    ГАЛЯ НЕ ПЛАЩА МНОГО ТРЯБВА ДА ЗАРАБОТИМ ОЩЕ ПО НЕЩО

    02:38 10.07.2026

  • 19 Гориил

    11 1 Отговор
    Лвов се зарадва на 70-те милиарда евро, отпуПрез 2027 г. още 70 милиарда евро и Украйна ще остане без мъже.снати за убийството на украинския народ.Сега ще бъдат убити още украинци и по-бързо.През 2027 г. още 70 милиарда евро и Украйна ще остане без мъже.

    02:46 10.07.2026

  • 20 Спукано гърне

    17 1 Отговор
    Е, нали било руска пропаганда, че в Покрайнината ловят хората като кучета по улиците, за да ги пращат в окопите!

    02:49 10.07.2026

  • 21 Бунт срещу клоуна!Урсулите са в паника!

    10 1 Отговор
    Палачинката се обръща! Украинският народ взе да се осъзнава и ще помете хунтата от Киев! Украинци и руснаци ще се обединят отново срещу фашистка Европа! И нашите евроатлантици които доведоха България до национална катастрофа скоро ще се хванат за колесниците!

    02:54 10.07.2026

  • 22 Айляк

    12 1 Отговор
    Бунт, щото товарят насила в буса гаче си добиче и айде на фронта - да мреш не за Украйна, а за бандерската хунта от Киев.
    Много ги търпяха украинциге тез фашаги, много.
    Но по-добре късно, отколкото никога.

    02:55 10.07.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Евроасматик с нервен тик":

    Не е верно,Нищо не започва.Тези украинци не са за Русия .Те не искат на фронта просто.За тях е важно те да не са на фронта.Но мразят Русия.
    Нищо не разбирате от бандеровци.

    Коментиран от #26, #28

    03:01 10.07.2026

  • 24 Ефектът на доминото и край на ес и нато!

    6 2 Отговор
    Украинци и руснаци заедно ще тръгнат към Киев! А у нас тези които пращаха оръжие за укронацистите и унищожиха лева къде ще се скрият?

    03:04 10.07.2026

  • 25 САМО СМАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ХУНТАТА

    4 1 Отговор
    ЕЕЕЕЕ, ВЕРНО ЛИ БЕ?? НАЙ-СЕТНЕ ! 4 ГОДИНИ БЕ ТЪПАЦИ , 4 ГОДИНИ ТОЯ НАПУШЕН МЕНТАНРАРДЖИЯ ВИ ИЗТРЕПВА КАТО ПИЛЦИ, СРИНСА ВИ ДЪРЖАВАТА И ВСИЧКО ЗАРАДИ ЧУЖДИТЕ ЕВТРОФАШИСТКИ ИНТЕРЕСИ , ИНТЕРЕСИТЕ НА УРСУЛАНИТЕ, И ЧАК СЕГА СЕ СЪБУДИХТЕ!! АМА ПО-ДОБРЕ КЪСНО ОТКОЛКОТО НИКОГА. ПОБЪРЗАЙТЕ ДОКАТО НЕ СА ВИ ОТВЛЕКЛИ ДА УМИРАТЕ ЗА УРСУЛАНСКИТЕ ФАШАГИ !!! ВСЕ ОЩЕ ИМА СПАСЕНИЕ , НО С СМАСОВИ ПРОТЕСТИ И СУРОВО НЕПОДЧИНЕНИЕ!

    03:08 10.07.2026

  • 26 Гориил

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Лвов е спечелил над пет милиарда евро през първата половина на годината от контрабанда на мъже в Европа. В някои гранични райони на Лвов до 100 мъже преминават границата едновременно, като цената на всяко преминаване варира от 20 000 до 50 000 евро.Най-предпочитаните страни за транзитно преминаване на украински мъже са Италия и Испания, която е в разгорещен спор с Тръмп относно увеличаването на военните разходи на НАТО.

    03:09 10.07.2026

  • 27 Уса

    7 1 Отговор
    Огициалните власти в Киив са неофашисти слуги на сатаната и работят против желанията на украинския народ

    03:10 10.07.2026

  • 28 Хо-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Прави впечатление че Руснаците не бомбандират Лвов. Дали не се подготвя да стане полска територия и да има договорка някаква?

    03:12 10.07.2026

  • 29 оня с коня

    2 3 Отговор
    Русофилското "изобретение" дето прави Нескопосана Руска пропаганда с МОЯ НИК пак се е Възпалил и призовава към Гражданска война в Натовска България.И ако го питам що не пише от негово име,ще ми скочи с няколко други ника задавайки ядовити въпросиот рода на "Тоя ник да не ти е бащиния"и "Имаш ли Патент за ника",ама Парен каша духа,затова и няма да питам нищо:)Нейсе - на 9-ти септември такива Дебили откраднаха Имотите на Читавите Българи но Не забогатяха,а сега след като си ги Реституирахме по отколешен Рефлекс крадат никове:)Жалка история...

    Коментиран от #34

    03:14 10.07.2026

  • 30 Гориил

    2 2 Отговор
    Ако нямате достатъчно пари, можете да продадете бъбрека си след преминаване на границата (средната цена е от 7 до 10 хиляди евро на черния пазар без документи за самоличност).

    03:16 10.07.2026

  • 31 Али

    3 2 Отговор
    Джуса ми си русофил на грил.

    03:18 10.07.2026

  • 32 Ма как така бе?!

    3 2 Отговор
    Бусифицираните трупове не превземат ли вече Москва?

    03:36 10.07.2026

  • 33 Путин

    2 3 Отговор
    Каквото и да съчинявате за Украйна, няма кой да ви повярва. Всички знаят, че сме страна на безполезните и....и. Затова съм решил окончателно да срина Русия до основи, а населението и да го оставя на Китай, за пълно преформатиране.

    03:42 10.07.2026

  • 34 Вината е в нас

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "оня с коня":

    Трябваше още през виденовата зима, когато бяха слаби и уплашени да ги изтребим до крак.

    03:47 10.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания