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Тревога и атаки: Поредна неспокойна нощ в Украйна
  Тема: Украйна

Тревога и атаки: Поредна неспокойна нощ в Украйна

10 Юли, 2026 06:16, обновена 10 Юли, 2026 06:21 1 219 25

  • украйна-
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  • обстрел-
  • атаки

След масираните ракетни атаки срещу Киев по-рано тази седмица, руската армия продължи офанзивата си с дронове и артилерия в редица региони в нощта срещу 10 юли

Тревога и атаки: Поредна неспокойна нощ в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили не спират системните си атаки срещу цивилна инфраструктура в Украйна, като в нощта и ранните часове на 10 юли в множество украински области отново бяха обявени въздушни тревоги.

Местните власти и военни администрации в Харковска, Херсонска, Сумска и Донецка области докладват за продължаващи удари, които засягат жилищни райони и предизвикват разрушения.

Напрежение в тила и по фронтовите линии

През нощта противовъздушната отбрана на Украйна беше приведена в пълна готовност поради активност на руски тактически дронове и заплаха от балистични ракети. Според сутрешните сводки на украинските служби, най-критична остава ситуацията в пограничните и прифронтовите зони:

  • Харковска област: Регистрирани са нови поражения по граждански обекти и частни домове след удари с управляеми авиобомби.
  • Херсон и Суми: Продължава руският артилерийски и безпилотен обстрел над жилищни квартали, където през последните дни броят на цивилните жертви непрекъснато расте.
  • Столицата Киев: Градът остава под постоянна заплаха, след като по-рано през седмицата претърпя третата си мащабна балистична атака за броени дни, довела до десетки жертви и сериозни пожари в складови и административни сгради.

Критичен недостиг на ПВО ракети

Засилването на руските удари съвпада с усложнената логистична ситуация за украинската отбрана. Властите в Киев официално признаха, че изпитват остър недостиг на ракети-прехващачи за американските системи "Пейтриът" (Patriot). Поради тази причина противовъздушната отбрана успява да неутрализира голям процент от крилатите ракети и дроновете, но е силно затруднена срещу руската балистика, което води до тежки последствия за цивилното население.

В отговор през последните часове украинските сили извършиха успешни контраудари с дронове по стратегически руски логистични цели в тила, поразявайки две петролни бази на територията на Руската федерация.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Събаряй

    25 1 Отговор
    yкрocвинaрникa!

    06:30 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    18 13 Отговор
    ПУТИН,ДУМНИ ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК!

    06:31 10.07.2026

  • 6 Госあ

    22 14 Отговор
    Важното е Путин да гемби бандерите и ЕС да затъва ! Ако чакаме на Румбата, тури му вестник 😆

    06:31 10.07.2026

  • 7 Накратко

    15 31 Отговор
    Агресорът Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати.
    Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .

    Коментиран от #24

    06:33 10.07.2026

  • 8 Миролюб Войнов, аналитик

    14 20 Отговор
    Русия и руските олигарси бяха навряни в миша дупка и ще останат там докато Русия не се разпродаде парче по парче на правилните хора !!!
    Русия приключи, Глобалистите я поставиха със завидна лекота на колене да прави това, което винаги е правила 👆

    06:39 10.07.2026

  • 9 Ъъъ

    19 5 Отговор
    Залужни пред The Telegraph:

    Русия не губи, а Западът не е готов за конфликтите на 21-ви век“ е основното послание на бившия началник на украинските въоръжени сили.

    Публичните изказвания на бившия командир на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Обединеното кралство Валери Залужни предизвикват сериозни сътресения в Киев и съюзниците на Украйна.

    На фона на срещата на върха на НАТО, Залужни направи серия от изявления, които се тълкуват като пряко предизвикателство към стратегията на Володимир Зеленски, но и към ефективността на Западния алианс. В статията в The Telegraph Залужни твърди, че реалната картина на фронта не съответства на оптимизма, който Киев представя на своите международни партньори. Както той каза, "Украйна често избягва да разкрива напълно ситуацията на бойното поле, за да прикрие мащабите на катастрофата."

    Коментиран от #14

    06:43 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мурка

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    СПРАВКА------ МЪРШИТЕ В БОЛНИЦА ЛВОВ ТЕЖКИ ТРАВМИ ОТИВАЙ НА СВИЖДАНЕ С КУРАБИЙКИ ВИКИНЮЛАНД

    06:52 10.07.2026

  • 14 Руснак без крак...

    1 14 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъ":

    "...Русия не губи..."

    Не може умре това, което вече е мъртво !!!
    Казвам го от личен опит 😄

    06:52 10.07.2026

  • 15 Ъъъ

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оня":

    "И бункерче някакво изчезнало!"

    Там са съхранявали Патриотите....Между другото, германските депутати гласуваха против доставката на "Пейтриът“ и "Таурус“ в Украйна. Едва 79 депутати подкрепиха инициативата, докато 510 гласуваха против, 1 се въздържа.

    06:54 10.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Знаещ

    10 0 Отговор
    Статията е повторение на повторенията,поне да бяха измислили нещо различно,но пропагандаторите толкова си могат.

    07:11 10.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 УДРИ

    8 0 Отговор
    МАЛКО ИМ Е ВСЕ ОЩЕ ! ЩЕ ИМА ОЛЕЛЕ, АМА ЯКО ! ОЧАКВА СЕ СКОРО!

    07:18 10.07.2026

  • 21 Оня

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тим Кук, изпълнителен директор":

    Ами давай де изчегъртай ги , успех! Да видим как ще ти се получи!

    07:20 10.07.2026

  • 22 До сега

    3 0 Отговор
    Никой не е обяснил защо Путин ще обстрелва граждански обекти когато има доста други по значими цели?! То и от Брюксел не са обяснили и защо Русия ще нападне ЕС но логично няма обяснение

    07:47 10.07.2026

  • 23 Кога да очакваме победата

    5 0 Отговор
    Украинско натовските сили още ли не са превзели Русия ? Кога бандеровската войска ще проведе парад на красная плошчад пред водачите- Кея,Мюте,Урсулиян и Мерч заедно с баба му на Макри и групата на полско финландско балтиийските ястреби ?

    07:48 10.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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