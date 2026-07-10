Тревога и атаки: Поредна неспокойна нощ в Украйна

Руските въоръжени сили не спират системните си атаки срещу цивилна инфраструктура в Украйна, като в нощта и ранните часове на 10 юли в множество украински области отново бяха обявени въздушни тревоги.

Местните власти и военни администрации в Харковска, Херсонска, Сумска и Донецка области докладват за продължаващи удари, които засягат жилищни райони и предизвикват разрушения.

Напрежение в тила и по фронтовите линии

През нощта противовъздушната отбрана на Украйна беше приведена в пълна готовност поради активност на руски тактически дронове и заплаха от балистични ракети. Според сутрешните сводки на украинските служби, най-критична остава ситуацията в пограничните и прифронтовите зони:

Харковска област: Регистрирани са нови поражения по граждански обекти и частни домове след удари с управляеми авиобомби.

Регистрирани са нови поражения по граждански обекти и частни домове след удари с управляеми авиобомби. Херсон и Суми: Продължава руският артилерийски и безпилотен обстрел над жилищни квартали, където през последните дни броят на цивилните жертви непрекъснато расте.

Продължава руският артилерийски и безпилотен обстрел над жилищни квартали, където през последните дни броят на цивилните жертви непрекъснато расте. Столицата Киев: Градът остава под постоянна заплаха, след като по-рано през седмицата претърпя третата си мащабна балистична атака за броени дни, довела до десетки жертви и сериозни пожари в складови и административни сгради.

Критичен недостиг на ПВО ракети

Засилването на руските удари съвпада с усложнената логистична ситуация за украинската отбрана. Властите в Киев официално признаха, че изпитват остър недостиг на ракети-прехващачи за американските системи "Пейтриът" (Patriot). Поради тази причина противовъздушната отбрана успява да неутрализира голям процент от крилатите ракети и дроновете, но е силно затруднена срещу руската балистика, което води до тежки последствия за цивилното население.

В отговор през последните часове украинските сили извършиха успешни контраудари с дронове по стратегически руски логистични цели в тила, поразявайки две петролни бази на територията на Руската федерация.