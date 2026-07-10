Тревога и атаки: Поредна неспокойна нощ в Украйна

Руските въоръжени сили не спират системните си атаки срещу цивилна инфраструктура в Украйна, като в нощта и ранните часове на 10 юли в множество украински области отново бяха обявени въздушни тревоги.
Местните власти и военни администрации в Харковска, Херсонска, Сумска и Донецка области докладват за продължаващи удари, които засягат жилищни райони и предизвикват разрушения.
Напрежение в тила и по фронтовите линии
През нощта противовъздушната отбрана на Украйна беше приведена в пълна готовност поради активност на руски тактически дронове и заплаха от балистични ракети. Според сутрешните сводки на украинските служби, най-критична остава ситуацията в пограничните и прифронтовите зони:
- Харковска област: Регистрирани са нови поражения по граждански обекти и частни домове след удари с управляеми авиобомби.
- Херсон и Суми: Продължава руският артилерийски и безпилотен обстрел над жилищни квартали, където през последните дни броят на цивилните жертви непрекъснато расте.
- Столицата Киев: Градът остава под постоянна заплаха, след като по-рано през седмицата претърпя третата си мащабна балистична атака за броени дни, довела до десетки жертви и сериозни пожари в складови и административни сгради.
Критичен недостиг на ПВО ракети
Засилването на руските удари съвпада с усложнената логистична ситуация за украинската отбрана. Властите в Киев официално признаха, че изпитват остър недостиг на ракети-прехващачи за американските системи "Пейтриът" (Patriot). Поради тази причина противовъздушната отбрана успява да неутрализира голям процент от крилатите ракети и дроновете, но е силно затруднена срещу руската балистика, което води до тежки последствия за цивилното население.
В отговор през последните часове украинските сили извършиха успешни контраудари с дронове по стратегически руски логистични цели в тила, поразявайки две петролни бази на територията на Руската федерация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Събаряй
06:30 10.07.2026
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5 Боруна Лом
06:31 10.07.2026
6 Госあ
06:31 10.07.2026
7 Накратко
Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .
Коментиран от #24
06:33 10.07.2026
8 Миролюб Войнов, аналитик
Русия приключи, Глобалистите я поставиха със завидна лекота на колене да прави това, което винаги е правила 👆
06:39 10.07.2026
9 Ъъъ
Русия не губи, а Западът не е готов за конфликтите на 21-ви век“ е основното послание на бившия началник на украинските въоръжени сили.
Публичните изказвания на бившия командир на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Обединеното кралство Валери Залужни предизвикват сериозни сътресения в Киев и съюзниците на Украйна.
На фона на срещата на върха на НАТО, Залужни направи серия от изявления, които се тълкуват като пряко предизвикателство към стратегията на Володимир Зеленски, но и към ефективността на Западния алианс. В статията в The Telegraph Залужни твърди, че реалната картина на фронта не съответства на оптимизма, който Киев представя на своите международни партньори. Както той каза, "Украйна често избягва да разкрива напълно ситуацията на бойното поле, за да прикрие мащабите на катастрофата."
Коментиран от #14
06:43 10.07.2026
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13 Мурка
До коментар #11 от "Московията трябва да бъде разрушена...":СПРАВКА------ МЪРШИТЕ В БОЛНИЦА ЛВОВ ТЕЖКИ ТРАВМИ ОТИВАЙ НА СВИЖДАНЕ С КУРАБИЙКИ ВИКИНЮЛАНД
06:52 10.07.2026
14 Руснак без крак...
До коментар #9 от "Ъъъ":"...Русия не губи..."
Не може умре това, което вече е мъртво !!!
Казвам го от личен опит 😄
06:52 10.07.2026
15 Ъъъ
До коментар #10 от "Оня":"И бункерче някакво изчезнало!"
Там са съхранявали Патриотите....Между другото, германските депутати гласуваха против доставката на "Пейтриът“ и "Таурус“ в Украйна. Едва 79 депутати подкрепиха инициативата, докато 510 гласуваха против, 1 се въздържа.
06:54 10.07.2026
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18 Знаещ
07:11 10.07.2026
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20 УДРИ
07:18 10.07.2026
21 Оня
До коментар #17 от "Тим Кук, изпълнителен директор":Ами давай де изчегъртай ги , успех! Да видим как ще ти се получи!
07:20 10.07.2026
22 До сега
07:47 10.07.2026
23 Кога да очакваме победата
07:48 10.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
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