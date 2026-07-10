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Масирана атака с дронове подпали две петролни съоръжения в Азов, Русия обяви стотици свалени апарати
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове подпали две петролни съоръжения в Азов, Русия обяви стотици свалени апарати

10 Юли, 2026 07:48, обновена 10 Юли, 2026 07:51 512 7

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Новата вълна от украински удари удари военно-промишлени обекти и рафинерии, задълбочавайки горивната криза в страната

Масирана атака с дронове подпали две петролни съоръжения в Азов, Русия обяви стотици свалени апарати - 1
Снимка: Архив на ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вълна от масирани атаки с украински безпилотни летателни апарати удари редица руски региони и окупирания полуостров Крим през нощта и в ранните сутрешни часове в петък.

По информация към 7:40 часа българско време, основните удари са били насочени срещу петролната логистика и предприятия от военнопромишления комплекс на Руската федерация.

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Пламъци в Ростовска област

Най-сериозни материални щети са регистрирани в Ростовска област. Местният губернатор официално потвърди, че в град Азов в резултат на атаката са избухнали мащабни пожари в две отделни съоръжения за съхранение на нефтени продукти.

Паралелно с петролния терминал, местни източници съобщават за регистриран пряк удар и по територията на АО „Азовски оптико-механичен завод“. Предприятието е ключова част от руския отбранителен сектор и произвежда високоточни оптико-електронни и радиолокационни системи за армията.

По предварителни данни на спасителните служби в Азов няма загинали или пострадали цивилни граждани. В съседния Азовски район, в село Кагальник, е възникнал пожар в административна сграда.

Стотици дронове над Русия

Според обобщените данни на Министерството на отбраната на Руската федерация и регионалните власти, ПВО системите са прихванали и неутрализирали общо 376 украински дрона. Експлозии и боеве във въздуха са докладвани в широк географски ареал:

  • Краснодарски край: Избухнал е голям пожар на територията на Илския нефтопреработващ завод (НПЗ) – един от основните доставчици на гориво в Южния федерален окръг.
  • Таганрог: Местни жители съобщават за запален портов терминал за пренос на петрол на компанията "Курганнефтепродукт".
  • Ленинградска област: Властите на северния регион обявиха за свалянето на поне 14 апарата.
  • Крим: Окупираният полуостров също бе обект на нападение, като в района на Евпатория има частични прекъсвания на електрозахранването поради поразена инфраструктура.

Натиск върху горивния пазар

Експерти отбелязват, че настоящата акция е продължение на стратегията на Киев за нанасяне на "икономически санкции по въздуха". Системното унищожаване на петролната инфраструктура вече даде сериозно отражение върху вътрешния пазар на Русия. Поради недостиг и логистичен натиск, по-рано тази седмица Москва въведе пълна забрана за износ на дизелово гориво до края на месеца и наложи лимити за продажба на бензин в десетки области.

Ситуацията остава динамична, като в част от атакуваните региони операциите по гасене на пожарите и разчистване на отломките продължават.


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бензиностанцията остана без бензин

    5 1 Отговор
    да минат на кюмюр

    07:55 10.07.2026

  • 2 Някой

    1 5 Отговор
    Хехе!
    Как сладко ни обясняват, какви велики неща са направили укрите. Но довечера, когато завалят руските дронове и ракети ще почне едно вайкане за горките цивилни...
    Не ги мислете руснаците, а стягайте каквото имате за стягане, защото Зельо ви докара голямата война у вас - в ЕС.

    07:56 10.07.2026

  • 3 Пич

    2 1 Отговор
    Снощи цялата нощ се виждаха над морето силните украински бомбардировки над Москва!!! Гърме,светка, гърме, светка....
    Някои упорити копейки твърдяха, че било силна гръмотевична буря, но аз съм уверен - Украйна вече настъпва към Данциг......Аааапчих......

    08:03 10.07.2026

  • 4 Русия е не обятна

    2 1 Отговор
    Ще са необходими още 6-8 месеца на ВСУ за да бъде изгорена цялата индустрия на Русия

    08:07 10.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    както са тръгнали , няма да продават бензин през ден , а през месец-по-многоходово е някак си

    08:07 10.07.2026

  • 6 Това не е проблем

    3 0 Отговор
    Путин каза че всичко е временно
    Хляб все още има

    08:08 10.07.2026

  • 7 Швейк

    1 0 Отговор
    Всичко е по план Б.

    08:10 10.07.2026

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