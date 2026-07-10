Масирана атака с дронове подпали две петролни съоръжения в Азов, Русия обяви стотици свалени апарати

Вълна от масирани атаки с украински безпилотни летателни апарати удари редица руски региони и окупирания полуостров Крим през нощта и в ранните сутрешни часове в петък.
По информация към 7:40 часа българско време, основните удари са били насочени срещу петролната логистика и предприятия от военнопромишления комплекс на Руската федерация.
Пламъци в Ростовска област
Най-сериозни материални щети са регистрирани в Ростовска област. Местният губернатор официално потвърди, че в град Азов в резултат на атаката са избухнали мащабни пожари в две отделни съоръжения за съхранение на нефтени продукти.
Паралелно с петролния терминал, местни източници съобщават за регистриран пряк удар и по територията на АО „Азовски оптико-механичен завод“. Предприятието е ключова част от руския отбранителен сектор и произвежда високоточни оптико-електронни и радиолокационни системи за армията.
По предварителни данни на спасителните служби в Азов няма загинали или пострадали цивилни граждани. В съседния Азовски район, в село Кагальник, е възникнал пожар в административна сграда.
Стотици дронове над Русия
Според обобщените данни на Министерството на отбраната на Руската федерация и регионалните власти, ПВО системите са прихванали и неутрализирали общо 376 украински дрона. Експлозии и боеве във въздуха са докладвани в широк географски ареал:
- Краснодарски край: Избухнал е голям пожар на територията на Илския нефтопреработващ завод (НПЗ) – един от основните доставчици на гориво в Южния федерален окръг.
- Таганрог: Местни жители съобщават за запален портов терминал за пренос на петрол на компанията "Курганнефтепродукт".
- Ленинградска област: Властите на северния регион обявиха за свалянето на поне 14 апарата.
- Крим: Окупираният полуостров също бе обект на нападение, като в района на Евпатория има частични прекъсвания на електрозахранването поради поразена инфраструктура.
Натиск върху горивния пазар
Експерти отбелязват, че настоящата акция е продължение на стратегията на Киев за нанасяне на "икономически санкции по въздуха". Системното унищожаване на петролната инфраструктура вече даде сериозно отражение върху вътрешния пазар на Русия. Поради недостиг и логистичен натиск, по-рано тази седмица Москва въведе пълна забрана за износ на дизелово гориво до края на месеца и наложи лимити за продажба на бензин в десетки области.
Ситуацията остава динамична, като в част от атакуваните региони операциите по гасене на пожарите и разчистване на отломките продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бензиностанцията остана без бензин
07:55 10.07.2026
2 Някой
Как сладко ни обясняват, какви велики неща са направили укрите. Но довечера, когато завалят руските дронове и ракети ще почне едно вайкане за горките цивилни...
Не ги мислете руснаците, а стягайте каквото имате за стягане, защото Зельо ви докара голямата война у вас - в ЕС.
07:56 10.07.2026
3 Пич
Някои упорити копейки твърдяха, че било силна гръмотевична буря, но аз съм уверен - Украйна вече настъпва към Данциг......Аааапчих......
08:03 10.07.2026
4 Русия е не обятна
08:07 10.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:07 10.07.2026
6 Това не е проблем
Хляб все още има
08:08 10.07.2026
7 Швейк
08:10 10.07.2026