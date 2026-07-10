Масирана атака с дронове подпали две петролни съоръжения в Азов, Русия обяви стотици свалени апарати

Вълна от масирани атаки с украински безпилотни летателни апарати удари редица руски региони и окупирания полуостров Крим през нощта и в ранните сутрешни часове в петък.

По информация към 7:40 часа българско време, основните удари са били насочени срещу петролната логистика и предприятия от военнопромишления комплекс на Руската федерация.

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Пламъци в Ростовска област

Най-сериозни материални щети са регистрирани в Ростовска област. Местният губернатор официално потвърди, че в град Азов в резултат на атаката са избухнали мащабни пожари в две отделни съоръжения за съхранение на нефтени продукти.

Паралелно с петролния терминал, местни източници съобщават за регистриран пряк удар и по територията на АО „Азовски оптико-механичен завод“. Предприятието е ключова част от руския отбранителен сектор и произвежда високоточни оптико-електронни и радиолокационни системи за армията.

По предварителни данни на спасителните служби в Азов няма загинали или пострадали цивилни граждани. В съседния Азовски район, в село Кагальник, е възникнал пожар в административна сграда.

Стотици дронове над Русия

Според обобщените данни на Министерството на отбраната на Руската федерация и регионалните власти, ПВО системите са прихванали и неутрализирали общо 376 украински дрона. Експлозии и боеве във въздуха са докладвани в широк географски ареал:

Краснодарски край: Избухнал е голям пожар на територията на Илския нефтопреработващ завод (НПЗ) – един от основните доставчици на гориво в Южния федерален окръг.

Избухнал е голям пожар на територията на Илския нефтопреработващ завод (НПЗ) – един от основните доставчици на гориво в Южния федерален окръг. Таганрог: Местни жители съобщават за запален портов терминал за пренос на петрол на компанията "Курганнефтепродукт".

Местни жители съобщават за запален портов терминал за пренос на петрол на компанията "Курганнефтепродукт". Ленинградска област: Властите на северния регион обявиха за свалянето на поне 14 апарата.

Властите на северния регион обявиха за свалянето на поне 14 апарата. Крим: Окупираният полуостров също бе обект на нападение, като в района на Евпатория има частични прекъсвания на електрозахранването поради поразена инфраструктура.

Натиск върху горивния пазар

Експерти отбелязват, че настоящата акция е продължение на стратегията на Киев за нанасяне на "икономически санкции по въздуха". Системното унищожаване на петролната инфраструктура вече даде сериозно отражение върху вътрешния пазар на Русия. Поради недостиг и логистичен натиск, по-рано тази седмица Москва въведе пълна забрана за износ на дизелово гориво до края на месеца и наложи лимити за продажба на бензин в десетки области.

Ситуацията остава динамична, като в част от атакуваните региони операциите по гасене на пожарите и разчистване на отломките продължават.