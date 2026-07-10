Бурни протести в Индия заради изнасилването на 11-годишно момиче: невинен човек е бил линчуван от разярената тълпа

Индийската полиция днес съобщи, че е арестувала десетки хора за насилие и вандализъм по време на бурните протести тази седмица, предизвикани от изнасилването и убийството на 11-годишно момиче в източен щат, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Полицията съобщи, че един невинен човек е бил линчуван от разярената тълпа.

Протестиращите блокираха пътища и подпалиха превозни средства, след като тялото на момичето беше намерено в езеро в неделя - ден след като то изчезна, в град Баруипур в щата Западен Бенгал, на около 30 километра от Колката.

"Досега сме арестували 35 души за насилие и вандализъм (...), още замесени се идентифицират чрез множество видеоклипове, които се разпространиха широко в интернет", заяви пред Ройтерс висшият полицейски служител Арвинд Кумар Ананд.

Отделно от това полицията съобщи, че е застреляла един от четиримата арестувани за изнасилването и убийството на момичето. Заподозреният, Прабхас Мондал беше застрелян в ранните часове на сряда, докато се опитваше да избяга, след като беше откаран на местопрестъплението в рамките на разследването, съобщи полицията.

Майката на Мондал отказа да приеме тялото му, като заяви, че не иска да го прибере у дома, защото той "не е направил нищо добро".

"Синът ми вече получи наказание за греха, който извърши", каза тя в телевизионно интервю.

Индийските медии цитираха семейството на един от останалите заподозрени, което заяви, че той е невинен и е бил арестуван поради погрешна идентификация. Нямаше съобщения за коментари от семействата на другите двама заподозрени.

Сувенду Адикари, който стана министър-председател на Западен Бенгал, след като партията "Бхаратия Джаната" на премиера Нарендра Моди спечели изборите в щата през май, заяви, че няма да има "никаква снизходителност" към онези, които извършват престъпления като изнасилване и проявяват насилие, или към онези, които пребиват до смърт "невинни" хора, които "не са извършили грях".

Случаят отново извади на преден план опасенията относно безопасността на жените и момичетата в Индия въпреки по-строгите закони, въведени след груповото изнасилване и убийството на 22-годишна жена в Делхи през 2012 г., причина за демонстрации в цяла Индия. Четирима мъже, осъдени за това убийство, бяха обесени.

Западен Бенгал беше подложен на интензивен контрол през 2024 г., след като изнасилването и убийството на стажант-лекарка в Медицинския колеж и болница "Р. Г. Кар" в Колката предизвикаха протести в цялата страна относно безопасността на жените.