Бурни протести в Индия заради изнасилването на 11-годишно момиче: невинен човек е бил линчуван от разярената тълпа

Индийската полиция днес съобщи, че е арестувала десетки хора за насилие и вандализъм по време на бурните протести тази седмица, предизвикани от изнасилването и убийството на 11-годишно момиче в източен щат, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Полицията съобщи, че един невинен човек е бил линчуван от разярената тълпа.
Протестиращите блокираха пътища и подпалиха превозни средства, след като тялото на момичето беше намерено в езеро в неделя - ден след като то изчезна, в град Баруипур в щата Западен Бенгал, на около 30 километра от Колката.
"Досега сме арестували 35 души за насилие и вандализъм (...), още замесени се идентифицират чрез множество видеоклипове, които се разпространиха широко в интернет", заяви пред Ройтерс висшият полицейски служител Арвинд Кумар Ананд.
Отделно от това полицията съобщи, че е застреляла един от четиримата арестувани за изнасилването и убийството на момичето. Заподозреният, Прабхас Мондал беше застрелян в ранните часове на сряда, докато се опитваше да избяга, след като беше откаран на местопрестъплението в рамките на разследването, съобщи полицията.
Майката на Мондал отказа да приеме тялото му, като заяви, че не иска да го прибере у дома, защото той "не е направил нищо добро".
"Синът ми вече получи наказание за греха, който извърши", каза тя в телевизионно интервю.
Индийските медии цитираха семейството на един от останалите заподозрени, което заяви, че той е невинен и е бил арестуван поради погрешна идентификация. Нямаше съобщения за коментари от семействата на другите двама заподозрени.
Сувенду Адикари, който стана министър-председател на Западен Бенгал, след като партията "Бхаратия Джаната" на премиера Нарендра Моди спечели изборите в щата през май, заяви, че няма да има "никаква снизходителност" към онези, които извършват престъпления като изнасилване и проявяват насилие, или към онези, които пребиват до смърт "невинни" хора, които "не са извършили грях".
Случаят отново извади на преден план опасенията относно безопасността на жените и момичетата в Индия въпреки по-строгите закони, въведени след груповото изнасилване и убийството на 22-годишна жена в Делхи през 2012 г., причина за демонстрации в цяла Индия. Четирима мъже, осъдени за това убийство, бяха обесени.
Западен Бенгал беше подложен на интензивен контрол през 2024 г., след като изнасилването и убийството на стажант-лекарка в Медицинския колеж и болница "Р. Г. Кар" в Колката предизвикаха протести в цялата страна относно безопасността на жените.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НА СНИМКАТА МЛАДА БАБА
Коментиран от #9
19:43 10.07.2026
2 БКП
19:44 10.07.2026
3 Никой
19:46 10.07.2026
4 Пич
Радев, спиш ли.....???!!!
Коментиран от #5
19:46 10.07.2026
5 Румен-БКП който е ибри кчия на Домусчиев
До коментар #4 от "Пич":Румен-БКП който е ибри кчия на Домусчиев и живковата номенклатура - сега капиталистическият елит - сменили Москва с Вашингтон и Ленин-Маркс с фашизма и антикомунизма. И Румен-ПОПУЛИСТЪТ който отрича взетите решения от БКП-Вашингтон, когато реакцията е много силна против, да замаже положението докато вече е късно за реакция. Така Радев бе за еврото, но за пред народните маси "искаше" референдум. ЗА ДА НЕ МУ ПАДНЕ РЕЙТИНГЪТ, НО ДА ВЪРВЯТ СХЕМИТЕ НА БКП-Вашингтон - живковата номенклатура неолиберали милиардери тачаристи и рейгънисти.. Които много ги боли как да докажат, че капитализма - неолиберализмът вече 40 години е направил българите най-богати и добре от всякога, да убедят масите - че богатяха и крадяха в полза на всички. МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ, СОЦИАЛИЗМЪТ Е ЕДНО НЕДОНОСЧЕ... Тодор Живков: – Предстои цялото здравеопазване да мине на акционерен принцип. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде
19:48 10.07.2026
6 Начо
19:49 10.07.2026
7 Домусчиев
19:50 10.07.2026
8 гост
19:52 10.07.2026
9 Герги
До коментар #1 от "НА СНИМКАТА МЛАДА БАБА":Блазе на зетя....млада баба на 21...22 год...
19:54 10.07.2026
10 Хорейшо
19:57 10.07.2026
11 Мдаааа
20:02 10.07.2026
12 Сатана Z
20:10 10.07.2026