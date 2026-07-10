Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Индия »
Бурни протести в Индия заради изнасилването на 11-годишно момиче: невинен човек е бил линчуван от разярената тълпа

Бурни протести в Индия заради изнасилването на 11-годишно момиче: невинен човек е бил линчуван от разярената тълпа

10 Юли, 2026 19:41 648 12

  • изнасилване-
  • индия-
  • момиче-
  • баруипур-
  • насилие над жени

Протестиращите блокираха пътища и подпалиха превозни средства, след като тялото на момичето беше намерено в езеро

Бурни протести в Индия заради изнасилването на 11-годишно момиче: невинен човек е бил линчуван от разярената тълпа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индийската полиция днес съобщи, че е арестувала десетки хора за насилие и вандализъм по време на бурните протести тази седмица, предизвикани от изнасилването и убийството на 11-годишно момиче в източен щат, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Полицията съобщи, че един невинен човек е бил линчуван от разярената тълпа.

Протестиращите блокираха пътища и подпалиха превозни средства, след като тялото на момичето беше намерено в езеро в неделя - ден след като то изчезна, в град Баруипур в щата Западен Бенгал, на около 30 километра от Колката.

"Досега сме арестували 35 души за насилие и вандализъм (...), още замесени се идентифицират чрез множество видеоклипове, които се разпространиха широко в интернет", заяви пред Ройтерс висшият полицейски служител Арвинд Кумар Ананд.

Отделно от това полицията съобщи, че е застреляла един от четиримата арестувани за изнасилването и убийството на момичето. Заподозреният, Прабхас Мондал беше застрелян в ранните часове на сряда, докато се опитваше да избяга, след като беше откаран на местопрестъплението в рамките на разследването, съобщи полицията.

Майката на Мондал отказа да приеме тялото му, като заяви, че не иска да го прибере у дома, защото той "не е направил нищо добро".

"Синът ми вече получи наказание за греха, който извърши", каза тя в телевизионно интервю.

Индийските медии цитираха семейството на един от останалите заподозрени, което заяви, че той е невинен и е бил арестуван поради погрешна идентификация. Нямаше съобщения за коментари от семействата на другите двама заподозрени.

Сувенду Адикари, който стана министър-председател на Западен Бенгал, след като партията "Бхаратия Джаната" на премиера Нарендра Моди спечели изборите в щата през май, заяви, че няма да има "никаква снизходителност" към онези, които извършват престъпления като изнасилване и проявяват насилие, или към онези, които пребиват до смърт "невинни" хора, които "не са извършили грях".

Случаят отново извади на преден план опасенията относно безопасността на жените и момичетата в Индия въпреки по-строгите закони, въведени след груповото изнасилване и убийството на 22-годишна жена в Делхи през 2012 г., причина за демонстрации в цяла Индия. Четирима мъже, осъдени за това убийство, бяха обесени.

Западен Бенгал беше подложен на интензивен контрол през 2024 г., след като изнасилването и убийството на стажант-лекарка в Медицинския колеж и болница "Р. Г. Кар" в Колката предизвикаха протести в цялата страна относно безопасността на жените.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА СНИМКАТА МЛАДА БАБА

    4 2 Отговор
    С ДЕСЕТ ВНУЧЕТА........КАТУ ТУКА БЕ.....

    Коментиран от #9

    19:43 10.07.2026

  • 2 БКП

    3 0 Отговор
    Така е било преди НРБ, преди 1944г., преди да се цивилизоват българите.

    19:44 10.07.2026

  • 3 Никой

    4 1 Отговор
    В България без изнасилване 11 годишни раждат и никой не ги линчува .

    19:46 10.07.2026

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Ей такива фини хора вкарват в държавата ни алчните български капиталисти!!!
    Радев, спиш ли.....???!!!

    Коментиран от #5

    19:46 10.07.2026

  • 5 Румен-БКП който е ибри кчия на Домусчиев

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Румен-БКП който е ибри кчия на Домусчиев и живковата номенклатура - сега капиталистическият елит - сменили Москва с Вашингтон и Ленин-Маркс с фашизма и антикомунизма. И Румен-ПОПУЛИСТЪТ който отрича взетите решения от БКП-Вашингтон, когато реакцията е много силна против, да замаже положението докато вече е късно за реакция. Така Радев бе за еврото, но за пред народните маси "искаше" референдум. ЗА ДА НЕ МУ ПАДНЕ РЕЙТИНГЪТ, НО ДА ВЪРВЯТ СХЕМИТЕ НА БКП-Вашингтон - живковата номенклатура неолиберали милиардери тачаристи и рейгънисти.. Които много ги боли как да докажат, че капитализма - неолиберализмът вече 40 години е направил българите най-богати и добре от всякога, да убедят масите - че богатяха и крадяха в полза на всички. МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ, СОЦИАЛИЗМЪТ Е ЕДНО НЕДОНОСЧЕ... Тодор Живков: – Предстои цялото здравеопазване да мине на акционерен принцип. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде

    19:48 10.07.2026

  • 6 Начо

    1 0 Отговор
    Индия е пълна сигания

    19:49 10.07.2026

  • 7 Домусчиев

    0 1 Отговор
    Бъллгарин ли я изнасили и уби?

    19:50 10.07.2026

  • 8 гост

    3 1 Отговор
    Все едно гледаш Столипиново....едно към едно..

    19:52 10.07.2026

  • 9 Герги

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "НА СНИМКАТА МЛАДА БАБА":

    Блазе на зетя....млада баба на 21...22 год...

    19:54 10.07.2026

  • 10 Хорейшо

    2 1 Отговор
    Тук, ако стане така, се започват едни тридневни тържества, по-известни като.... cugaнcka сватба. Понякога.... има и жертви.

    19:57 10.07.2026

  • 11 Мдаааа

    2 0 Отговор
    В Англия това е практика

    20:02 10.07.2026

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
    При любов от пръв поглед в България такива ги женят.

    20:10 10.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания