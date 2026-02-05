Новини
Подобно решение се приема за първи път: българин е осъден в Белгия за изнасилване, след като измамил проститутка

5 Февруари, 2026 14:22

Българският гражданин обяснил пред съда, че е бил под въздействието на кокаин

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Български гражданин е осъден от Апелативния съд в Антверпен за изнасилване, след като измамил проститутка с мними плащания по банков път за услугата, съобщиха белгийски медии. Съдът отбелязва, че подобно решение се приема за първи път, предаде БТА.

Българският гражданин обяснил пред съда, че е бил под въздействието на кокаин. Следствието е установило, че той е измамил жалбоподателката шест пъти, като я заблудил, че ѝ предплаща суми през банково приложение, а всъщност на телефона му се показвали снимки от стари разплащания или попълнени, но неподписани формуляри за нови преводи.

Съдът пояснява, че според белгийското законодателство става дума за умишлено заблуждаване на потърпевшата и от това следва, че е имало полов акт без съгласието и на двете страни. Това води до извода, че става дума за изнасилване. Говорител на съда е посочил, че нерядко проститутки се оплакват, че не са им платили услугата, но за пръв път се разследва извършена по подобен начин измама. Белгия е една от европейските държави, узаконили проституцията.

Българският гражданин, за когото се уточнява единствено, че е около 30-годишен, получава условно наказание от три години затвор. Той ще бъде длъжен да посещава психотерапия и постоянни проверки дали употребява наркотици.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 18 Отговор
    Най-вероятно го съди самата банка.

    14:25 05.02.2026

  • 2 Факт

    44 6 Отговор
    Росен Плевналиев потвърди, че действително не е получил заплащане по банков път и се чувства умърсен и изнасилен.

    Коментиран от #21

    14:26 05.02.2026

  • 3 Атина Палада

    37 4 Отговор
    (....)"Имало полов акт без съгласието и на двете страни.Това води до извода,че става дума за изнасилване"(....)
    Питам:) как се осъществява полов акт без съгласието и на двете страни? Трета страна ли е извършила изнасилването тогава?

    Коментиран от #11, #13

    14:27 05.02.2026

  • 4 Наранена

    25 1 Отговор
    Горкото момиче,как е издържала?

    14:27 05.02.2026

  • 5 Град Козлодуй

    13 1 Отговор
    Дано се оправят хората.

    14:29 05.02.2026

  • 6 Хахаха

    20 0 Отговор
    Вица станА истина!

    14:29 05.02.2026

  • 7 това не е истина

    27 2 Отговор
    по-голяма глупост от това не бях чувал!!! как ще се извърши без съгласието на проститутката не ми е ясно?

    Коментиран от #16

    14:29 05.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ми то си е като

    44 1 Отговор
    във вица:
    Мадама подава банкнота от 100$ в ченджбюро. Служителея я поглежда и я връщана дамата
    - Тази банкнота е фалшива!
    - И сега каво излиза, че съм изнасилена....

    Коментиран от #18

    14:31 05.02.2026

  • 10 Соваж бейби

    22 7 Отговор
    До къде стигнахме в този побъркан свят ,жива да не бях тя работи проститутка а била изнасилена 🙈🙉.Дори не знаех че имат някъкви права такива жени ,по принцип и другото им име е п@рц@l.

    Коментиран от #72

    14:31 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 гаргата:

    20 0 Отговор
    - Мосю, ами парите?
    - Аз не вземам пари за се.с

    14:32 05.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ахахаха

    13 0 Отговор
    Сега остава и синдикат да си направят проститутките

    Коментиран от #55

    14:34 05.02.2026

  • 16 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "това не е истина":

    Искат да кажат,че тя е взела решението на база на това,какво е казал той,а именно,че е платил! Т.е.тя взима решение на база "лъжа"! Ако не е излъгал ,решението й е щяло да бъде отказ!

    Коментиран от #38

    14:34 05.02.2026

  • 17 Ми тая е голяма патка

    20 1 Отговор
    Шест пъти да та излъжат....????

    Коментиран от #19, #24

    14:36 05.02.2026

  • 18 Бизнес инсайдър

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ми то си е като":

    стоян георгиев дава банкнота от 100 евро на чейндж бюрю и служителиата му отговаря :господине тази банкнота е фалшива и трябва да я задържим ,а той :аах тази Десислава как поне не се научи да познава фалшиви евробанкноти ,мен с украински гривни никой досега не ме е измамил !

    14:38 05.02.2026

  • 19 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ми тая е голяма патка":

    Патка е ,ама е поемала патката безплатно .

    14:40 05.02.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 4 Отговор
    Имало е полов акт СЪС съгласието на двете страни, което НЕ предполага изнасилване❗
    Проститутката НЕ се е дърпала❗
    Така , че си е жива измама❗

    Коментиран от #73

    14:40 05.02.2026

  • 21 Чехлю БанОфф

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Вие ся кво с бивш президент на България ли се ...авате ?

    14:42 05.02.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор
    Ако платя на шофьор на такси с фалшива банкнота и това ли е ИЗНАСИЛВАНЕ🤔❓

    Коментиран от #25, #27

    14:44 05.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мария Захаровна

    5 9 Отговор

    До коментар #17 от "Ми тая е голяма патка":

    А, де тоз късмет и мене да ма излъжат 6 пъти.

    Коментиран от #26, #35

    14:44 05.02.2026

  • 25 Не е

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това е прекарване....

    14:45 05.02.2026

  • 26 Калас

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мария Захаровна":

    И аз искам. Ама тя и Санду ще иска.

    14:47 05.02.2026

  • 27 Бак!шиша!

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сигурен съм на 100% ,че шофьора ще ви накара да си отработите пропътуваното на аванта по един или друг начин .Д ...π€ да ви е якоо !!!

    14:47 05.02.2026

  • 28 Цвете

    3 6 Отговор
    КОГАТО ИМА ЗАКОНИ, ТЕ СЕ СПАЗВАТ. ДОБРЕ Е ДА ГО ВИДИМ НА ФОТО ТОЯ " ЛЕВЕНТ " И ИМЕНАТА МУ.😅☹️🤔

    Коментиран от #30, #33

    14:48 05.02.2026

  • 29 Учуден

    15 0 Отговор
    Ха ха ха значи като не си платиш на проститутка това се води изнасилване а не плащане за услуга - Европа става все по абсурден континент. Изнасилването не е ли нещо което става насила.

    Ами ако не платиш на фризьорка и тогава ли е изнасилване.

    14:48 05.02.2026

  • 30 АсанБГ

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Цвете":

    Трябва ли да се чувствам виновен в случая ?

    14:49 05.02.2026

  • 31 Линда

    8 0 Отговор
    Умммм , повече измама . Изнасилване е насилствено . Дано се отърве човека

    14:52 05.02.2026

  • 32 Теслатъ

    5 0 Отговор
    Ами Плати си, бе, човек!!! За всяка "услуга" се пллаща!!! -)))

    Коментиран от #34, #51

    14:52 05.02.2026

  • 33 Възмутен

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "Цвете":

    "КОГАТО ИМА ЗАКОНИ"

    Какви закони бе цветенце - как става изнасилване когато доброволно си е легнала с него - толкова ли е захлюпена че не може да си провери сметката - и то цели 6 пъти. Хайде първия път да речем не можла ама след това не гледа ли има ли превод.

    Колкото този е левент толкова и тази е мома - един дол дренки са и двамата.

    14:54 05.02.2026

  • 34 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Теслатъ":

    "За всяка "услуга" се пллаща!"

    Ами може да не е получил услугата или пък да не била качествена - кой ще докаже какво е станало.

    Много ми е интересно проститутки като почнат да ревът че са изнасилени - "Мии ту"

    14:57 05.02.2026

  • 35 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мария Захаровна":

    Те нашите козячета ги лъжат по много повече от 6 пъти - ама на виж нито едно не се е оплакало до сега.

    15:01 05.02.2026

  • 36 Е21

    2 6 Отговор
    Докато има такива като Радев. да ни лъжат / Няма спасение. .

    Коментиран от #39

    15:05 05.02.2026

  • 37 Шест пъти

    8 0 Отговор
    Шест пъти му е дала , като си е мислила, че си е платил, след като е излъгал, било изнасилване. Това е финансова измама, а не изнасилване.

    15:11 05.02.2026

  • 38 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    "тя е взела решението на база на това,какво е казал той,а именно,че е платил"

    Ами аз ако кажа че съм превел 10 000 долара ти ще си легнеш веднага ли без да провериш и то цели 6 пъти (не е на един ден). Ех горките проститутки - всичките все изнасилени ходят - да ги съжалиш направо.

    Коментиран от #54

    15:11 05.02.2026

  • 39 Зевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Е21":

    Да не те изнасилил и тебе Радев и да не ти е платил - ако е така няма да гласувам за него.

    15:13 05.02.2026

  • 40 Лука

    1 1 Отговор
    Ами и мен така в Дюселдорф нашенци роми ме куец нахха 5 пъти за без пари .Не питай старило ами патило !

    15:15 05.02.2026

  • 41 Умнокрасив

    1 1 Отговор
    Абе цената не зависишели от качеството?А" изнасилената " има ли е професионална подготовка и документ за упражняване на "професията".Плащала ли е данъци,като търговка на "любов"? Имала ли е регистрация в регистъра на фирмата си за услугата? Много са въпросите на които трябва да отговори съдът за да даде такава присъда.Ми човекът ползвал "услугата " и може даже и да е сериозен и честен клиент,но след като е разбрал че търговката на "любов" е нелегитимна се е въздържал от плащането за да не бъде обвинен по друг член от НК за нелегално ползване на нерегламентирана услуга т.е.злоупотреба с правото на ползване на нераглементирана дейност.Да обжалва решението на съдът.С добър адвокат не само ще отпадне присъдата ами и ще получи обещетение от жалбоподателката за измамата,че е била професионална любовчйка с не аматьорка.Широка е възможноста да обърне хода на делото и да отпадне присъдата вероятно издадена от Съдийка а не от Съдия.И там под съдийските тоги имат дълбоки джобове.

    Коментиран от #44

    15:20 05.02.2026

  • 42 А това какво е???

    13 1 Отговор
    Киркор завни на вратата на Гарабет.
    Отваря жена му.
    - Гарабет в къщи ли е?
    - Не.
    -Идиално, ше ми дадеш ли за 300 лева?
    - Простак !
    - А за 600 лева ...
    - ъъъ НЕ!
    - А за 1000 лева....
    Станала работат. Врща се Гарабет в къщи и пита жена си:
    - Киркор да е минавал?
    - Защо - уплашено пита жената
    - Абе има да ми връща едни 1000 лева...

    15:25 05.02.2026

  • 43 Ту Туууу

    5 0 Отговор
    И какво излиза,че разликата между изнасилване и по взаимно съгласие са парите.Смях в залата

    Коментиран от #47

    15:25 05.02.2026

  • 44 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Умнокрасив":

    Така е за всяка услуга трябва да има издадена фактура и касова бележка, преди това трябва да има договор с ползвателя на услугата че е съгласен тъкмо тя да я извърши, след извършване на услугата пък приемо-предавателен протокол че всичко е извършено качествено и в срок - сложна работа е. Гаранция се издава за свършените дейности.

    15:27 05.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Али турчинът

    6 0 Отговор
    Евала, комшулаар! Само българин може безплатно да изнасили проститутка!

    Коментиран от #48

    15:37 05.02.2026

  • 47 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ту Туууу":

    Ами то винаги е било и е така - няма недостъпни жени а парите в повечето случаи са малко.

    15:38 05.02.2026

  • 48 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Али турчинът":

    Е хайде не скромничи бе комшу само защото в при вас проститутките са мъжки.

    15:40 05.02.2026

  • 49 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Порно":

    "Тая е пропуснала основно правило в професията си"

    Не е един а цели 6 пъти го е пропуснала - да се чудиш как стават тези работи.

    15:47 05.02.2026

  • 50 Стабилност, баце

    4 1 Отговор
    Трябва да се пази бизнес средата. Днес не платил на проститутка, утре и в магазина няма да плати.

    Коментиран от #53

    15:48 05.02.2026

  • 51 Селянин

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Теслатъ":

    "Ами Плати си, бе, човек!"

    Може да му е пуснала на "разсрочено плащане" или както в село му казваме на вересия - ако е казала че има "прамоция".

    15:54 05.02.2026

  • 52 Серсемин

    3 0 Отговор
    Ами да си е поискал касова бележка, за доказателство, че е плати.

    15:56 05.02.2026

  • 53 Купувач

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Стабилност, баце":

    "утре и в магазина няма да плати"

    Само това остана да те съдят че си изнасилил касиерката ако не си платиш в магазина ама както е тръгнало нищо чудно да се случи.

    16:03 05.02.2026

  • 54 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Учуден":

    Защо се изненадваш? Колко мислиш е интелекта на тези момичета? Някои от тях може и да не могат да пишат.

    Коментиран от #56

    16:09 05.02.2026

  • 55 Някои си имат

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ахахаха":

    Ти наистина ли не знаеш, че в някои държави те си имат синдикати. Има и законодателство, което ги защитава в онези страни,в които професията им е узаконена.
    Много хора се скандализират, когато става дума за такава категория жени (има и мъже, практикуващи този занаят), но те не си дават сметка, че тази професия предлага услуги, каквито се търсят. Ако нямат възможност да получат срещу заплащане онова, което им е необходимо, не един и двама потенциални клиенти биха извършили престъпление, за да получат насила каквото искат.
    Повечето хора са на мнение, че тази професия е неприемлива, но животът я е наложил като социална необходимост. Значи изводът е, че която/който практикува този занаят трябва да има някаква законова закрила и да получава възнаграждение за труда си. Разбира се, трябва да си плаща здравни и пенионни осигуровки, а също и данъци върху печалбата.

    Коментиран от #58, #68

    16:14 05.02.2026

  • 56 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    "Някои от тях може и да не могат да пишат"

    99.9% от тях имат сводници които могат да пишат и да смятат много добре. Пък и такава която не може да пише и да смята няма да отиде да съди някого че я е изнасилил защото не си е платил. Мен ми се види че цялата работа е нагласена и просто са си избрали този наркоман да го осъдят за да имитират че вършат нещо. Пък това че е българин е още по-добре защото нашите даже няма да се заинтересоват от него дали наистина е така както казват.

    16:21 05.02.2026

  • 57 Изнасилването винаги

    0 0 Отговор
    е безплатно, а сексът е с пари.

    16:29 05.02.2026

  • 58 Възмутен

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Някои си имат":

    "който практикува този занаят трябва да има някаква законова закрила и да получава възнаграждение за труда си"

    Е така де той всеки който практикува някакъв занаят трябва да получава възнаграждение за труда си ама водопроводчик ако дойде да оправи чешмата във вас и ти не му платиш той за "изнасилване" ли може да те съди. Или просто че не си му платил. Изнасилването не е неплащане а нещо което си извършил с насилие а даже тя казва че просто я е излъгал и не е ползвал сила да я принуди да спи с него.

    Да го съдят за измама, лъжа или неплащане ама за изнасилване е меко казано нагласена работа.

    16:29 05.02.2026

  • 59 Умнокрасив

    6 0 Отговор
    Според новия закон за взаимно съгласие и между съпрузи,приет наскоро във Франция излиза,че всяка закона съпруга след като не даде съгласие на законния си съпруга за "гушкане" под завивката, а се случи, е изнасилване и е наказуемо по Закон.Ами това дефакто противоречи на природните закони,не само на човешката логика.Щом са в едно легло за какво съгласие става дума? А има и едно друго положение, т.н.нареченото мълчаливо съгласие.Или то се отнася за особени случай,когато и двамата не са закони съпрузи,ами е за "случайни"срещи в домът и под завивката на единия?Тогава кой ще бъде съден?Лудите умора нямат,все по луди идеи им идват в кратуните.Тия хора чели ли са Френска литература от отминалите векове.А някога чували ли са за истинска любов(Ромео и Жулиета)или само секс им е в главити.За съжаление са а не за възхищение.

    Коментиран от #61, #65

    16:30 05.02.2026

  • 60 Не се знае

    1 0 Отговор
    колко е българин, може да е само български гражданин…

    16:31 05.02.2026

  • 61 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Умнокрасив":

    "всяка закона съпруга след като не даде съгласие на законния си съпруг"

    И как се установява дали е дала съгласие или не е дала пък той я е натиснал против волята им - какво казва след това няма значение защото може да лъже. С камера ли си записват нощите или си викат свидетели.

    С тази "Истамбулска конвенция" джендитата сътвориха единствено куп мал.оум.ни закони. Също като в САЩ движението "Me Too" в което разни пеперудки се сещаха че видиш ли преди 30 години някой ги бил пощипвал.

    Коментиран от #63, #66, #67

    16:43 05.02.2026

  • 62 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Язе, ви казвам то това е оно време.
    Не един път, а повеке от 6 пъти.

    Едно време, сегиз-тогиз връз България често са доаждали заради големите татарски наденици, я византийци, турци, сърбе, ингилийци и френци.и Секой знае защо доадя. Най-големи и арни от целио Балкан

    16:54 05.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Европретендент

    3 0 Отговор
    Когато в Конституцията на една Държава е записано,че Държавата е социална не трябва да съществуват такива явления като престъпност и насилие(в това число и проституция). Изключение само за законно основание.
    И всяка (и най-малка )проява на някакво насилие,трябва да се наказва много строго от Закона и Съдебната власт и Съдебната
    С-ма естествено.Но когато законите са написани от злодеи и насилници,никой не може да оправи нещата и престъпността бавно и полека се приема за нормалност.Та затова и съществува поговорката,че рибата се омирисва от главата.

    16:56 05.02.2026

  • 65 Пенсионер

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Умнокрасив":

    "а се случи, е изнасилване и е наказуемо по Закон"

    А ако съпругата напъне мъжът си защото на по стари години и това се случва тогава изнасилване ли е или не е.

    Коментиран от #69

    16:56 05.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ядосан

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Някои си имат":

    "Повечето хора са на мнение, че тази професия е неприемлива, но животът я е наложил като социална необходимост"

    Ами то дилър на дрога също трябва да е законна професия според теб след като "животът я е наложил като социална необходимост". Проституцията трябва да се забрани защото тези момичета в 90% от случаите насила са ги принудили да практикуват тази "професия". 99% от трафика на хора и престъпността са свързани именно с проституцията. Да не говорим че и наркотиците и проституцията вървят ръка за ръка.

    17:05 05.02.2026

  • 69 Умнокрасив

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Пенсионер":

    Във Вашия въпрос съществува не разбиране за истинска любов.Дори и на стари години съществува любов.И тя не се изразява,чрез сексуални действия,а чрез взаимно уважение,достойно за възрастта.Хората на почтена възраст нямат усещането за "горещи вълни"а само усещането за близост.Пък и не се нуждаят от сексуални ласки пък и не са им нужни,защото внуците им,им създават радост и чувството на удовлетвореност.Но всичко все пак зависи от възрастта и изминалия им живот.Великолепието и всичко което са създали е върхът на тяхната удовлетвореност а не страстта към сексуалните удоволствия.А колкото до глупостта ,тя ходи и по умните .

    17:37 05.02.2026

  • 70 АМИ КАКАТА

    1 0 Отговор
    ИМА ЛИ ВАЛИДЕН КАСОВ БОН С ФАБРИЧНИЯ НОМЕР НА П......А СИ
    ЩОТ ИНАЧЕ КАК ША ДОКАЖЕ ЧЕ Е ИЗВЪРШИЛА УСЛУГАТА ТОЧНО ОТ НЕЙНОТО ОСНОВНО ГИШЕ ЩОТО МОЖЕ ДА Е ПОЛЗВАЛА РЕЗЕРВНОТО
    В НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА
    ИЛИ СИЧКОТО ДА ГО Е ДОКАРАЛА ВОКАЛНО

    19:25 05.02.2026

  • 71 Мен един арабин

    0 0 Отговор
    така ме прекара. Вика, че той плащал сметката за циците ми, ама един лев не ми е дал за глезотии. Пък те и мойте цици като цици ли са :) Разкарайте го, да не му изографисам амг-то в най-нов графичен дизайн, че е паркирал където не му е мястото.

    20:06 05.02.2026

  • 72 111

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    "Дори не знаех че имат някъкви права такива жени" - сега научи че и ти имаш права, ха-ха-ха.

    20:26 05.02.2026

  • 73 хойбай

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Там в онези страни страни ако някоя патка изреве, че си и посегнал ще те карат без ва.ин дори и най долната ули.ница да е. Имаш + от мен👍

    23:23 05.02.2026

  • 74 хойбай

    0 0 Отговор
    Довчерашната отлична ученичка в България, Украйна, Русия, Чехия, Полша и др. сега е елитна п.т.ка в западния свят.

    23:27 05.02.2026

