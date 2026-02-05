Подобно решение се приема за първи път: българин е осъден в Белгия за изнасилване, след като измамил проститутка

Български гражданин е осъден от Апелативния съд в Антверпен за изнасилване, след като измамил проститутка с мними плащания по банков път за услугата, съобщиха белгийски медии. Съдът отбелязва, че подобно решение се приема за първи път, предаде БТА.
Българският гражданин обяснил пред съда, че е бил под въздействието на кокаин. Следствието е установило, че той е измамил жалбоподателката шест пъти, като я заблудил, че ѝ предплаща суми през банково приложение, а всъщност на телефона му се показвали снимки от стари разплащания или попълнени, но неподписани формуляри за нови преводи.
Съдът пояснява, че според белгийското законодателство става дума за умишлено заблуждаване на потърпевшата и от това следва, че е имало полов акт без съгласието и на двете страни. Това води до извода, че става дума за изнасилване. Говорител на съда е посочил, че нерядко проститутки се оплакват, че не са им платили услугата, но за пръв път се разследва извършена по подобен начин измама. Белгия е една от европейските държави, узаконили проституцията.
Българският гражданин, за когото се уточнява единствено, че е около 30-годишен, получава условно наказание от три години затвор. Той ще бъде длъжен да посещава психотерапия и постоянни проверки дали употребява наркотици.
1 честен ционист
14:25 05.02.2026
2 Факт
Коментиран от #21
14:26 05.02.2026
3 Атина Палада
Питам:) как се осъществява полов акт без съгласието и на двете страни? Трета страна ли е извършила изнасилването тогава?
Коментиран от #11, #13
14:27 05.02.2026
4 Наранена
14:27 05.02.2026
5 Град Козлодуй
14:29 05.02.2026
6 Хахаха
14:29 05.02.2026
7 това не е истина
Коментиран от #16
14:29 05.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ми то си е като
Мадама подава банкнота от 100$ в ченджбюро. Служителея я поглежда и я връщана дамата
- Тази банкнота е фалшива!
- И сега каво излиза, че съм изнасилена....
Коментиран от #18
14:31 05.02.2026
10 Соваж бейби
Коментиран от #72
14:31 05.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 гаргата:
- Аз не вземам пари за се.с
14:32 05.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ахахаха
Коментиран от #55
14:34 05.02.2026
16 Атина Палада
До коментар #7 от "това не е истина":Искат да кажат,че тя е взела решението на база на това,какво е казал той,а именно,че е платил! Т.е.тя взима решение на база "лъжа"! Ако не е излъгал ,решението й е щяло да бъде отказ!
Коментиран от #38
14:34 05.02.2026
17 Ми тая е голяма патка
Коментиран от #19, #24
14:36 05.02.2026
18 Бизнес инсайдър
До коментар #9 от "Ми то си е като":стоян георгиев дава банкнота от 100 евро на чейндж бюрю и служителиата му отговаря :господине тази банкнота е фалшива и трябва да я задържим ,а той :аах тази Десислава как поне не се научи да познава фалшиви евробанкноти ,мен с украински гривни никой досега не ме е измамил !
14:38 05.02.2026
19 Ами
До коментар #17 от "Ми тая е голяма патка":Патка е ,ама е поемала патката безплатно .
14:40 05.02.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Проститутката НЕ се е дърпала❗
Така , че си е жива измама❗
Коментиран от #73
14:40 05.02.2026
21 Чехлю БанОфф
До коментар #2 от "Факт":Вие ся кво с бивш президент на България ли се ...авате ?
14:42 05.02.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #25, #27
14:44 05.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мария Захаровна
До коментар #17 от "Ми тая е голяма патка":А, де тоз късмет и мене да ма излъжат 6 пъти.
Коментиран от #26, #35
14:44 05.02.2026
25 Не е
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това е прекарване....
14:45 05.02.2026
26 Калас
До коментар #24 от "Мария Захаровна":И аз искам. Ама тя и Санду ще иска.
14:47 05.02.2026
27 Бак!шиша!
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Сигурен съм на 100% ,че шофьора ще ви накара да си отработите пропътуваното на аванта по един или друг начин .Д ...π€ да ви е якоо !!!
14:47 05.02.2026
28 Цвете
Коментиран от #30, #33
14:48 05.02.2026
29 Учуден
Ами ако не платиш на фризьорка и тогава ли е изнасилване.
14:48 05.02.2026
30 АсанБГ
До коментар #28 от "Цвете":Трябва ли да се чувствам виновен в случая ?
14:49 05.02.2026
31 Линда
14:52 05.02.2026
32 Теслатъ
Коментиран от #34, #51
14:52 05.02.2026
33 Възмутен
До коментар #28 от "Цвете":"КОГАТО ИМА ЗАКОНИ"
Какви закони бе цветенце - как става изнасилване когато доброволно си е легнала с него - толкова ли е захлюпена че не може да си провери сметката - и то цели 6 пъти. Хайде първия път да речем не можла ама след това не гледа ли има ли превод.
Колкото този е левент толкова и тази е мома - един дол дренки са и двамата.
14:54 05.02.2026
34 Зевзек
До коментар #32 от "Теслатъ":"За всяка "услуга" се пллаща!"
Ами може да не е получил услугата или пък да не била качествена - кой ще докаже какво е станало.
Много ми е интересно проститутки като почнат да ревът че са изнасилени - "Мии ту"
14:57 05.02.2026
35 Запознат
До коментар #24 от "Мария Захаровна":Те нашите козячета ги лъжат по много повече от 6 пъти - ама на виж нито едно не се е оплакало до сега.
15:01 05.02.2026
36 Е21
Коментиран от #39
15:05 05.02.2026
37 Шест пъти
15:11 05.02.2026
38 Учуден
До коментар #16 от "Атина Палада":"тя е взела решението на база на това,какво е казал той,а именно,че е платил"
Ами аз ако кажа че съм превел 10 000 долара ти ще си легнеш веднага ли без да провериш и то цели 6 пъти (не е на един ден). Ех горките проститутки - всичките все изнасилени ходят - да ги съжалиш направо.
Коментиран от #54
15:11 05.02.2026
39 Зевзек
До коментар #36 от "Е21":Да не те изнасилил и тебе Радев и да не ти е платил - ако е така няма да гласувам за него.
15:13 05.02.2026
40 Лука
15:15 05.02.2026
41 Умнокрасив
Коментиран от #44
15:20 05.02.2026
42 А това какво е???
Отваря жена му.
- Гарабет в къщи ли е?
- Не.
-Идиално, ше ми дадеш ли за 300 лева?
- Простак !
- А за 600 лева ...
- ъъъ НЕ!
- А за 1000 лева....
Станала работат. Врща се Гарабет в къщи и пита жена си:
- Киркор да е минавал?
- Защо - уплашено пита жената
- Абе има да ми връща едни 1000 лева...
15:25 05.02.2026
43 Ту Туууу
Коментиран от #47
15:25 05.02.2026
44 Зевзек
До коментар #41 от "Умнокрасив":Така е за всяка услуга трябва да има издадена фактура и касова бележка, преди това трябва да има договор с ползвателя на услугата че е съгласен тъкмо тя да я извърши, след извършване на услугата пък приемо-предавателен протокол че всичко е извършено качествено и в срок - сложна работа е. Гаранция се издава за свършените дейности.
15:27 05.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Али турчинът
Коментиран от #48
15:37 05.02.2026
47 Запознат
До коментар #43 от "Ту Туууу":Ами то винаги е било и е така - няма недостъпни жени а парите в повечето случаи са малко.
15:38 05.02.2026
48 Българин
До коментар #46 от "Али турчинът":Е хайде не скромничи бе комшу само защото в при вас проститутките са мъжки.
15:40 05.02.2026
49 Учуден
До коментар #45 от "Порно":"Тая е пропуснала основно правило в професията си"
Не е един а цели 6 пъти го е пропуснала - да се чудиш как стават тези работи.
15:47 05.02.2026
50 Стабилност, баце
Коментиран от #53
15:48 05.02.2026
51 Селянин
До коментар #32 от "Теслатъ":"Ами Плати си, бе, човек!"
Може да му е пуснала на "разсрочено плащане" или както в село му казваме на вересия - ако е казала че има "прамоция".
15:54 05.02.2026
52 Серсемин
15:56 05.02.2026
53 Купувач
До коментар #50 от "Стабилност, баце":"утре и в магазина няма да плати"
Само това остана да те съдят че си изнасилил касиерката ако не си платиш в магазина ама както е тръгнало нищо чудно да се случи.
16:03 05.02.2026
54 Атина Палада
До коментар #38 от "Учуден":Защо се изненадваш? Колко мислиш е интелекта на тези момичета? Някои от тях може и да не могат да пишат.
Коментиран от #56
16:09 05.02.2026
55 Някои си имат
До коментар #15 от "Ахахаха":Ти наистина ли не знаеш, че в някои държави те си имат синдикати. Има и законодателство, което ги защитава в онези страни,в които професията им е узаконена.
Много хора се скандализират, когато става дума за такава категория жени (има и мъже, практикуващи този занаят), но те не си дават сметка, че тази професия предлага услуги, каквито се търсят. Ако нямат възможност да получат срещу заплащане онова, което им е необходимо, не един и двама потенциални клиенти биха извършили престъпление, за да получат насила каквото искат.
Повечето хора са на мнение, че тази професия е неприемлива, но животът я е наложил като социална необходимост. Значи изводът е, че която/който практикува този занаят трябва да има някаква законова закрила и да получава възнаграждение за труда си. Разбира се, трябва да си плаща здравни и пенионни осигуровки, а също и данъци върху печалбата.
Коментиран от #58, #68
16:14 05.02.2026
56 Учуден
До коментар #54 от "Атина Палада":"Някои от тях може и да не могат да пишат"
99.9% от тях имат сводници които могат да пишат и да смятат много добре. Пък и такава която не може да пише и да смята няма да отиде да съди някого че я е изнасилил защото не си е платил. Мен ми се види че цялата работа е нагласена и просто са си избрали този наркоман да го осъдят за да имитират че вършат нещо. Пък това че е българин е още по-добре защото нашите даже няма да се заинтересоват от него дали наистина е така както казват.
16:21 05.02.2026
57 Изнасилването винаги
16:29 05.02.2026
58 Възмутен
До коментар #55 от "Някои си имат":"който практикува този занаят трябва да има някаква законова закрила и да получава възнаграждение за труда си"
Е така де той всеки който практикува някакъв занаят трябва да получава възнаграждение за труда си ама водопроводчик ако дойде да оправи чешмата във вас и ти не му платиш той за "изнасилване" ли може да те съди. Или просто че не си му платил. Изнасилването не е неплащане а нещо което си извършил с насилие а даже тя казва че просто я е излъгал и не е ползвал сила да я принуди да спи с него.
Да го съдят за измама, лъжа или неплащане ама за изнасилване е меко казано нагласена работа.
16:29 05.02.2026
59 Умнокрасив
Коментиран от #61, #65
16:30 05.02.2026
60 Не се знае
16:31 05.02.2026
61 Учуден
До коментар #59 от "Умнокрасив":"всяка закона съпруга след като не даде съгласие на законния си съпруг"
И как се установява дали е дала съгласие или не е дала пък той я е натиснал против волята им - какво казва след това няма значение защото може да лъже. С камера ли си записват нощите или си викат свидетели.
С тази "Истамбулска конвенция" джендитата сътвориха единствено куп мал.оум.ни закони. Също като в САЩ движението "Me Too" в което разни пеперудки се сещаха че видиш ли преди 30 години някой ги бил пощипвал.
Коментиран от #63, #66, #67
16:43 05.02.2026
62 Бай Ганьо
Не един път, а повеке от 6 пъти.
Едно време, сегиз-тогиз връз България често са доаждали заради големите татарски наденици, я византийци, турци, сърбе, ингилийци и френци.и Секой знае защо доадя. Най-големи и арни от целио Балкан
16:54 05.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Европретендент
И всяка (и най-малка )проява на някакво насилие,трябва да се наказва много строго от Закона и Съдебната власт и Съдебната
С-ма естествено.Но когато законите са написани от злодеи и насилници,никой не може да оправи нещата и престъпността бавно и полека се приема за нормалност.Та затова и съществува поговорката,че рибата се омирисва от главата.
16:56 05.02.2026
65 Пенсионер
До коментар #59 от "Умнокрасив":"а се случи, е изнасилване и е наказуемо по Закон"
А ако съпругата напъне мъжът си защото на по стари години и това се случва тогава изнасилване ли е или не е.
Коментиран от #69
16:56 05.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ядосан
До коментар #55 от "Някои си имат":"Повечето хора са на мнение, че тази професия е неприемлива, но животът я е наложил като социална необходимост"
Ами то дилър на дрога също трябва да е законна професия според теб след като "животът я е наложил като социална необходимост". Проституцията трябва да се забрани защото тези момичета в 90% от случаите насила са ги принудили да практикуват тази "професия". 99% от трафика на хора и престъпността са свързани именно с проституцията. Да не говорим че и наркотиците и проституцията вървят ръка за ръка.
17:05 05.02.2026
69 Умнокрасив
До коментар #65 от "Пенсионер":Във Вашия въпрос съществува не разбиране за истинска любов.Дори и на стари години съществува любов.И тя не се изразява,чрез сексуални действия,а чрез взаимно уважение,достойно за възрастта.Хората на почтена възраст нямат усещането за "горещи вълни"а само усещането за близост.Пък и не се нуждаят от сексуални ласки пък и не са им нужни,защото внуците им,им създават радост и чувството на удовлетвореност.Но всичко все пак зависи от възрастта и изминалия им живот.Великолепието и всичко което са създали е върхът на тяхната удовлетвореност а не страстта към сексуалните удоволствия.А колкото до глупостта ,тя ходи и по умните .
17:37 05.02.2026
70 АМИ КАКАТА
ЩОТ ИНАЧЕ КАК ША ДОКАЖЕ ЧЕ Е ИЗВЪРШИЛА УСЛУГАТА ТОЧНО ОТ НЕЙНОТО ОСНОВНО ГИШЕ ЩОТО МОЖЕ ДА Е ПОЛЗВАЛА РЕЗЕРВНОТО
В НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА
ИЛИ СИЧКОТО ДА ГО Е ДОКАРАЛА ВОКАЛНО
19:25 05.02.2026
71 Мен един арабин
20:06 05.02.2026
72 111
До коментар #10 от "Соваж бейби":"Дори не знаех че имат някъкви права такива жени" - сега научи че и ти имаш права, ха-ха-ха.
20:26 05.02.2026
73 хойбай
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Там в онези страни страни ако някоя патка изреве, че си и посегнал ще те карат без ва.ин дори и най долната ули.ница да е. Имаш + от мен👍
23:23 05.02.2026
74 хойбай
23:27 05.02.2026