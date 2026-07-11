Крал Чарлз се срещна с Хари, Меган и децата

Британският крал Чарлз Трети и кралица Камила са посрещнали принц Хари, съпругата му Меган Маркъл и двете им деца – Арчи и Лилибет.

Историческата за семейството среща се е състояла в петък следобед в извънградското имение на монарха „Хайгроув“ в Глостършър, Западна Англия.

Източник от Бъкингамския дворец описа събитието като изцяло „частен семеен повод“ и подчерта, че няма да бъдат публикувани официални снимки или видеоклипове. Журналистът от британската телевизия ITV Крис Шип също потвърди срещата, отбелязвайки, че това е първото виждане на краля с неговите внуци от 2022 г. насам, когато бяха тържествата за Платинения юбилей на кралица Елизабет Втора.

Седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет са пристигнали във Великобритания заедно с майка си след ваканция в Европа, присъединявайки се към Хари, който е в родината си за благотворителни ангажименти, свързани с игрите „Инвиктус“.

Въпреки размразяването на отношенията между баща и син, британските медии съобщават, че отношенията между принц Хари и брат му – принц Уилям, остават напълно прекъснати.

Програмата на херцозите на Съсекс не предвижда никакви срещи с престолонаследника по време на настоящия им престой в Обединеното кралство.