Зеленски пристигна в САЩ за ключова среща с Тръмп, фокусът е върху противоракетната отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където му предстои среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Укринформ и Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите на Зеленски основен акцент в разговорите с Тръмп и неговия екип ще бъде укрепването на противоракетната отбрана на Украйна и развитието на стратегическото партньорство между Киев и Вашингтон.
„Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък“, заяви Зеленски.
Освен официалните срещи украинският държавен глава ще присъства и на възпоменателна церемония в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм, като ще отдаде почит на усилията му за укрепване на сигурността в евроатлантическия регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
Коментиран от #7
09:40 28.07.2026
2 Ами
Коментиран от #23
09:41 28.07.2026
3 Миролюб Войнов,аналитик
Коментиран от #15
09:41 28.07.2026
4 зелене еуглена
09:41 28.07.2026
5 Трол
Коментиран от #12
09:42 28.07.2026
6 Кака Нашева
09:43 28.07.2026
7 Мисля, че
До коментар #1 от "сащисан кравар":ще му духнат под опашката.
В САЩ скоро ще има избори..Американците не одобряват помоща за Украйня..
09:46 28.07.2026
8 руската мечка
Коментиран от #21
09:47 28.07.2026
9 По време на "война"
09:47 28.07.2026
10 Хайде
09:48 28.07.2026
11 Овчар
09:48 28.07.2026
12 Ха,ха,ха
До коментар #5 от "Трол":По потник ако иде, бай Дончо ще го шляпа по врaта.
09:49 28.07.2026
13 Без име
09:49 28.07.2026
14 Пич
09:50 28.07.2026
15 ......
До коментар #3 от "Миролюб Войнов,аналитик":Разнасят зелен джуджак като разлепен афиш.
09:51 28.07.2026
16 Мдаа
09:52 28.07.2026
17 Бай Дони миротворец
09:52 28.07.2026
18 Хихи
09:55 28.07.2026
19 Бай Дони миротворец
09:56 28.07.2026
20 Тоа па
Вече представлението свърши. Айде, слизай от сцената.
09:56 28.07.2026
21 Ама
До коментар #8 от "руската мечка":пак ли ровиш в тавата с фалшивото брашно ?!
09:56 28.07.2026
22 Бай Дони миротворец
09:57 28.07.2026
23 А Олена пак ще
До коментар #2 от "Ами":Влезе в Тифани да си купи обици за 5 милиона долара... Това са те. Едни умират на фронта, отвлечени като дивеч, бити и вързани в некакви бусове. А тези имат златни тоалетни, вили за по 60 милиона и обици за по 5 милиона... Е, на това му се вика "демокрация "! Да умреш за "родина", която нищо не ти е дала, а тези, на които дава всичко, не ги интересува такава "родина"! Те си купуват имоти по света и яхти в моретата.
Коментиран от #26
10:00 28.07.2026
24 Голяма беда!
10:03 28.07.2026
25 Евро тъпите
10:05 28.07.2026
26 Кражбите на Зеленски са колосални!
До коментар #23 от "А Олена пак ще":В САЩ за грабеж бандитите ги застрелват на място за няколко стотин доларес, а Зеленски с измами открадна от САЩ $300 милиарда!
10:08 28.07.2026
27 Зеления пак отива
10:10 28.07.2026
28 АКО ТРЪМП ДЕМИ
10:17 28.07.2026
29 Ммммм
10:21 28.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Факт
10:32 28.07.2026