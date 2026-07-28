Зеленски пристигна в САЩ за ключова среща с Тръмп, фокусът е върху противоракетната отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където му предстои среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Укринформ и Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Зеленски основен акцент в разговорите с Тръмп и неговия екип ще бъде укрепването на противоракетната отбрана на Украйна и развитието на стратегическото партньорство между Киев и Вашингтон.

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„Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък“, заяви Зеленски.

Освен официалните срещи украинският държавен глава ще присъства и на възпоменателна церемония в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм, като ще отдаде почит на усилията му за укрепване на сигурността в евроатлантическия регион.