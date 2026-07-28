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Зеленски пристигна в САЩ за ключова среща с Тръмп, фокусът е върху противоракетната отбрана
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна в САЩ за ключова среща с Тръмп, фокусът е върху противоракетната отбрана

28 Юли, 2026 09:38, обновена 28 Юли, 2026 09:38 688 31

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  • противоракетна отбрана-
  • среща

Украинският президент ще обсъди стратегическото сътрудничество с Вашингтон и ще участва във възпоменание за покойния сенатор Линдзи Греъм

Зеленски пристигна в САЩ за ключова среща с Тръмп, фокусът е върху противоракетната отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където му предстои среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Укринформ и Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Зеленски основен акцент в разговорите с Тръмп и неговия екип ще бъде укрепването на противоракетната отбрана на Украйна и развитието на стратегическото партньорство между Киев и Вашингтон.

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„Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък“, заяви Зеленски.

Освен официалните срещи украинският държавен глава ще присъства и на възпоменателна церемония в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм, като ще отдаде почит на усилията му за укрепване на сигурността в евроатлантическия регион.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    23 3 Отговор
    Освен да подържи на Бай Дончо ракетата друго няма да получи, защото не остана арсенал заради Иранската авантюра😉

    Коментиран от #7

    09:40 28.07.2026

  • 2 Ами

    22 3 Отговор
    зеленият шмъркач ще си нагледа американското имение и междувременно ще проси оръжие...

    Коментиран от #23

    09:41 28.07.2026

  • 3 Миролюб Войнов,аналитик

    21 3 Отговор
    Скитникът просяк евреин пак тръгна на обиколка .

    Коментиран от #15

    09:41 28.07.2026

  • 4 зелене еуглена

    16 3 Отговор
    И там да си остане зеленияянаркомман.

    09:41 28.07.2026

  • 5 Трол

    15 3 Отговор
    Няма ли да му е топло с това сако?

    Коментиран от #12

    09:42 28.07.2026

  • 6 Кака Нашева

    19 3 Отговор
    Янките привършват джепането и на брадатото джудже Стори Пакост с белия нос много неща могат да му обещаят ,но обешаването не е като даването .

    09:43 28.07.2026

  • 7 Мисля, че

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "сащисан кравар":

    ще му духнат под опашката.
    В САЩ скоро ще има избори..Американците не одобряват помоща за Украйня..

    09:46 28.07.2026

  • 8 руската мечка

    6 10 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #21

    09:47 28.07.2026

  • 9 По време на "война"

    17 3 Отговор
    много богата таз страна за да е разхожда шефа и 3 пъти годишно до САЩ, а в другото време из Европа 😀

    09:47 28.07.2026

  • 10 Хайде

    6 3 Отговор
    Я да видим кои трима ще си гугукат,колко още ще трябват доброволци.

    09:48 28.07.2026

  • 11 Овчар

    16 3 Отговор
    Този обикновенно публично казва какви бомби няма от къде ще дойде оръжието , после руснаците го бомбят и покрай този плужек страда цяла Украйна..!

    09:48 28.07.2026

  • 12 Ха,ха,ха

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    По потник ако иде, бай Дончо ще го шляпа по врaта.

    09:49 28.07.2026

  • 13 Без име

    14 2 Отговор
    Ще я мислят какво ще правят, след като руснаци и иранци се научиха да заслепяват радарите на Пейтриът

    09:49 28.07.2026

  • 14 Пич

    14 3 Отговор
    Зелю си е взел ваксата, и парцалите за лъскане на обувки!!!

    09:50 28.07.2026

  • 15 ......

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Разнасят зелен джуджак като разлепен афиш.

    09:51 28.07.2026

  • 16 Мдаа

    15 3 Отговор
    В куфар с Еконт го пренасят този клоун по цяла Вселена.

    09:52 28.07.2026

  • 17 Бай Дони миротворец

    13 3 Отговор
    Арестувай Зеленски и войната свършва.

    09:52 28.07.2026

  • 18 Хихи

    13 2 Отговор
    зеленият просяк за пореден път никой не го посрещна на летището ! Беше строил неговият си екипаж , че иначе щеше сам да си слиза по стълбите...

    09:55 28.07.2026

  • 19 Бай Дони миротворец

    11 2 Отговор
    Арестувай Зеленски, спаси детски живот!

    09:56 28.07.2026

  • 20 Тоа па

    14 2 Отговор
    Още ли играе ролята на некъв "президент", на неква покрайнина на Руската империя?
    Вече представлението свърши. Айде, слизай от сцената.

    09:56 28.07.2026

  • 21 Ама

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "руската мечка":

    пак ли ровиш в тавата с фалшивото брашно ?!

    09:56 28.07.2026

  • 22 Бай Дони миротворец

    7 2 Отговор
    Зеленски в Гуантанамо, бандеровците в Сибир и ще има мир.

    09:57 28.07.2026

  • 23 А Олена пак ще

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Влезе в Тифани да си купи обици за 5 милиона долара... Това са те. Едни умират на фронта, отвлечени като дивеч, бити и вързани в некакви бусове. А тези имат златни тоалетни, вили за по 60 милиона и обици за по 5 милиона... Е, на това му се вика "демокрация "! Да умреш за "родина", която нищо не ти е дала, а тези, на които дава всичко, не ги интересува такава "родина"! Те си купуват имоти по света и яхти в моретата.

    Коментиран от #26

    10:00 28.07.2026

  • 24 Голяма беда!

    4 2 Отговор
    Китайската народна република спря износа на редкоземелни метали, а без тях не може да се произведат ракети и насочващи системи. В света само Китай и РФ имат такъв добив и технология за обогатяване. Затуй Зельо реве. Ракети няма!

    10:03 28.07.2026

  • 25 Евро тъпите

    6 2 Отговор
    Му плащат всичко. И златните тоалетни, и скъпите вили ..,. и билетите до САЩ и по света. Ти плащаш ли данъци в ЕС? Еми ето, кой му плаща цялото представление на тоя и на бандерланд.

    10:05 28.07.2026

  • 26 Кражбите на Зеленски са колосални!

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "А Олена пак ще":

    В САЩ за грабеж бандитите ги застрелват на място за няколко стотин доларес, а Зеленски с измами открадна от САЩ $300 милиарда!

    10:08 28.07.2026

  • 27 Зеления пак отива

    2 1 Отговор
    да проси.

    10:10 28.07.2026

  • 28 АКО ТРЪМП ДЕМИ

    2 1 Отговор
    СТАРЕЦА МУ ДАДЕ И РАКЕТКИ И ПРОТИВОВЪЗДУШНАТА ОТБРАНА НИЕ ЕУТУ ЯКО ЩЕ ПЛАЩАМЕ НА САЩ И НАРКОТО. ОЩЕ МИЛИАРДИ. И НАЙ ВАЖНО ТОВА ОЗНАЧАВА ЧЕ НАРКОТО ВОЙНАТА НЯМА ДА Я СПРЕ ЗАЩОТО ПРИ ВОЙНА НАЙ ДОБРЕ СЕ КРАДЕ.

    10:17 28.07.2026

  • 29 Ммммм

    1 1 Отговор
    А тоя гном кога ходи до тоалетна.само питам

    10:21 28.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факт

    2 0 Отговор
    Линдзи го очаква

    10:32 28.07.2026