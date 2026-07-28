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Нетаняху пристигна във Вашингтон за ключова среща с Тръмп

Нетаняху пристигна във Вашингтон за ключова среща с Тръмп

28 Юли, 2026 12:41 478 7

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  • среща

Основни теми в разговорите ще бъдат Иран, Ливан и войната в Газа на фона на напрежение между двамата лидери

Нетаняху пристигна във Вашингтон за ключова среща с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предава БТА.

Това ще бъде първата им среща от началото на войната в Близкия изток. Въпреки публичните уверения за единство, отношенията между двамата лидери се обтегнаха през последните месеци заради различия относно подхода към конфликта и дипломатическите усилия.

Очаква се основен акцент в разговорите да бъде Иран. Вашингтон заявява, че иска да даде нов шанс на дипломацията след последната ескалация на напрежението, докато Израел настоява за гаранции за сигурността си.

„Ще обсъдим всички въпроси - първо и преди всичко Иран. Нашата цел е да гарантираме сигурността си, но и да разширим кръга на мира около нас“, заяви Нетаняху преди отпътуването си от Израел.

При пристигането си във Вашингтон израелският премиер участва във възпоменателна вечеря в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм. По-късно днес той ще присъства и на погребението му.

Сред темите на срещата между Тръмп и Нетаняху ще бъдат още изпълнението на рамковото споразумение между Израел и Ливан, постигнато с посредничеството на САЩ, както и ситуацията в ивицата Газа, където дипломатическите усилия за възстановяване на палестинската територия остават в застой.

Отношенията между двамата лидери се влошиха през април, когато Тръмп публично обвини Нетаняху, че възпрепятства усилията за дипломатическо решение на конфликта с Иран и го определи като „много труден приятел“. Израелският премиер призна за „тактически разногласия“, но подчерта, че двамата споделят общи цели по отношение на войната и сигурността в региона.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хага

    8 1 Отговор
    Да се арестува.

    12:46 28.07.2026

  • 2 Борисов и Пеевски са го нападнали този

    4 2 Отговор
    български народ от 20 год, хората си траят и мълчат, обаче сега предателите от Възраждане се заиграват със страха на хората, за да трупат дивиденти и те веднага на улицата. А някой ден като си заминат самолетите, ще бъдат хората отново спокойни, че ще ги обират политици и местна власт, ама поне няма да има смъртна заплаха....евентуално 😀

    Коментиран от #3

    12:46 28.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    2 1 Отговор
    Не го казвам за фукня, но - спомняте ли си колко преди войната в Иран предвидих конфликт в близкия изток?! И ви казах да не се тревожите за Украйна, а да се тревожите за опасността от новата война. Казвам ви го, защото наистина съм разтревожен. Вече нови държави създадоха съюзи, и се готвят да воюват! Гответе се, и мислете какво ще правите, и как ще реагирате!!!

    12:49 28.07.2026

  • 5 Отива

    0 0 Отговор
    да дърпа ушите на оранжевия на място.

    12:55 28.07.2026

  • 6 Ама

    4 0 Отговор
    Международна заповед за арест няма ли за този или в кравария за пореден път ще се изплюят върху международното право?

    12:58 28.07.2026

  • 7 Ченгел

    1 0 Отговор
    Прангите и в кауша

    13:18 28.07.2026