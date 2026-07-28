Нетаняху пристигна във Вашингтон за ключова среща с Тръмп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предава БТА.

Това ще бъде първата им среща от началото на войната в Близкия изток. Въпреки публичните уверения за единство, отношенията между двамата лидери се обтегнаха през последните месеци заради различия относно подхода към конфликта и дипломатическите усилия.

Очаква се основен акцент в разговорите да бъде Иран. Вашингтон заявява, че иска да даде нов шанс на дипломацията след последната ескалация на напрежението, докато Израел настоява за гаранции за сигурността си.

„Ще обсъдим всички въпроси - първо и преди всичко Иран. Нашата цел е да гарантираме сигурността си, но и да разширим кръга на мира около нас“, заяви Нетаняху преди отпътуването си от Израел.

При пристигането си във Вашингтон израелският премиер участва във възпоменателна вечеря в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм. По-късно днес той ще присъства и на погребението му.

Сред темите на срещата между Тръмп и Нетаняху ще бъдат още изпълнението на рамковото споразумение между Израел и Ливан, постигнато с посредничеството на САЩ, както и ситуацията в ивицата Газа, където дипломатическите усилия за възстановяване на палестинската територия остават в застой.

Отношенията между двамата лидери се влошиха през април, когато Тръмп публично обвини Нетаняху, че възпрепятства усилията за дипломатическо решение на конфликта с Иран и го определи като „много труден приятел“. Израелският премиер призна за „тактически разногласия“, но подчерта, че двамата споделят общи цели по отношение на войната и сигурността в региона.