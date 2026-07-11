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Чия е Константиновка: Битката навлиза в пик
  Тема: Украйна

Чия е Константиновка: Битката навлиза в пик

11 Юли, 2026 06:00, обновена 11 Юли, 2026 06:07 2 129 32

  • украйна-
  • русия-
  • константиновка-
  • война-
  • донбас

Ситуацията по цялата линия на съприкосновение в Източна Украйна остава изключително критична

Чия е Константиновка: Битката навлиза в пик - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Константиновка, стратегически важен град от отбранителния пояс на Украйна в Донецка област, остава зона на ожесточени градски боеве, като нито една от страните няма пълен контрол.

Руското Министерство на отбраната официално докладва на президента Владимир Путин, че руските сили са установили пълен контрол над града след близо деветмесечна обсада. Москва използва ситуацията и за политически натиск, предлагаяйки кратки локални примирия, които Киев отхвърля.

От своя страна Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна категорично опроверга тези твърдения, заявявайки, че украинските части продължават да удържат своите позиции. Президентът Володимир Зеленски обвини Русия в разпространение на фалшиви новини с цел дезинформация на международните партньори.

Независими военни анализатори потвърждават, че руските части са прекъснали основните пътища на север към Краматорск и са превзели ключов завод край железопътната линия, но украински отряди все още оказват силна съпротива в централните и южните квартали, превръщайки Константиновка в сива зона на боеве.

Ситуацията по цялата линия на съприкосновение в Източна Украйна остава изключително критична, като най-ожесточените сблъсъци са концентрирани в няколко горещи направления в Донецка област, предава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Междувременно руската армия засилва натиска на север към Лиман – град с ключово логистично значение. Оперативната обстановка е усложнена и на Купянското направление, където руските части се опитват да разширят буферните зони около Харковска и Сумска област, провеждайки постоянни ротации и инфилтрационни мисии по границата.

В отговор на руската офанзива в Донбас, украинската армия залага на масирана кампания с дронове и далекобойни ракети по руската логистика в тила. През последните часове са регистрирани сериозни удари по енергийни обекти и петролни рафинерии в Херсонска област и на територията на Руската федерация, което според независими наблюдатели сериозно затруднява комуникациите и снабдяването с гориво на руските предни отряди.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    61 40 Отговор
    Уж го превзеха а битката продължава

    Коментиран от #6

    06:10 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Руснаците

    49 60 Отговор
    Оставяме ги да сънуват наркоманите , че Константиновка е тяхна !

    06:15 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жан Бойко

    31 6 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Как чия е , бе !? Българска е , изпратете българската армия незабавно на фронта и постройте още един завод на Рейнметал за барут

    06:22 11.07.2026

  • 7 Ъъъ

    62 40 Отговор
    "...но украински отряди все още оказват силна съпротива в централните и южните квартали"

    Всяка загуба на град/село/махала започва по този начин - отричане, лъжи за контрол, оказване на съптотива, обвинения към Москва, че лъже и накрая следва "изтегляне на по-добри позиции " и обявяване на загубеното населено място за такова без каквото и да било стратегическо значение" .... 🤔

    06:27 11.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Истината за Константиновка

    50 10 Отговор
    Константиновка е под руски контрол и няма съмнение в това.

    Има известен брой украинци в някои мазета и канализации откъдето не могат да се измъкнат. Руснаците обаче не искат да разрушават сградите заради тях, затова направиха предложението за 6 часова пауза за прибиране на украинсите трупове и посещение на журналисти, обещавайки на заклещените, че ще им бъде разрешено да се изтеглят, ако съберат и изнесат украинските трупове.

    Но Зеленски отказа това защото така няма да може да лъже че Констаниновка не е под руски контрол защото имало там "украински защитници", а и медиите няма да могат да видят какво е положението.

    Коментиран от #14, #25, #26

    06:34 11.07.2026

  • 11 Някой може ли, да ми обясни

    26 5 Отговор
    защо съм дезинформиран?

    Дори след като избягвам руска пропаганда, а се придържам само към сериозните и уважавани медии.

    06:39 11.07.2026

  • 12 Съдията

    39 6 Отговор
    Трябва да се говори за имагинерните успехи на наркомана, защото иначе не могат да се оправдаят вече над 600 милиарда потънали безвъзвратно в Украйна заедно с овчата надежда за някакво "стратегическо поражение" на Русия. Мъка, мъка либерастка.😂

    06:42 11.07.2026

  • 13 Обективен

    35 7 Отговор
    От кога,прочистването на отделни групички на изцяло обкръжен противник,се нарича ожесточени градски боеве. Може би звучи по героично за някой,но това не го прави вярно. Прочистването върви с цялата неумолимост на това действие.

    06:48 11.07.2026

  • 14 Подобно се случи

    26 7 Отговор

    До коментар #10 от "Истината за Константиновка":

    и с Покровск и Мирноград, когато бяха поканени там медиите.

    Затова ние примерните и изпълнителни европейци, още не знаем под чий контрол са. Освен мъгливи намеци, че руснаците още се опитват да напреднат в тяхно "направление":)

    06:49 11.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Рашистите влизат

    11 19 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    най-често на концертите на Кобзон, Над 30000 за юни.😂

    06:52 11.07.2026

  • 17 Всеизвестен факт е, че вие във Факта бг

    26 9 Отговор
    се движите две-три седмици след събитията.

    06:53 11.07.2026

  • 18 Ти първо излез

    10 5 Отговор

    До коментар #15 от "Готов за бой":

    от психиатричната клиника.

    06:54 11.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Артилерист

    20 7 Отговор
    Украинският генерален щаб признава за превзети от руските войски населени места, чак когато те останат на десетки километри зад фронтовата линия и станат, разбира се, стратегически, оперативно и тактически хептен НЕВАЖНИ. Вчера писах, че на направлението Константиновка украинците са съсредоточели към 50 бригади за сметка на оголване на другите направления и днес се потвърждава, че там -Лиман, Харковска и Сумска области-натиска на руските войски се е увеличил. На направлението Константиновка-Славянск натиска на руските войски не отслабва и там за първи път прочетох, че се прилага добре познатия ми "огневи вал". Не вярвам това да е станало в класическия му вид, но най-вероятно две или три групи голямокалибрена АРТИЛЕРИЯ са засипали едновременно отбраната на към километър дълбочина, лишавайки я от възможност да стреля прицелно по проникващите пехотински щурмоваци...

    Коментиран от #29, #30

    07:05 11.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ристе кьоравото

    2 7 Отговор
    З ДНЕВНИЯ пен ДЕЛАРИН пристигна ли от Купянск у Константиновка за срекята со Зеленски?
    Или със Гера симав па фанаа..средния?
    Хехехехехехе

    07:32 11.07.2026

  • 23 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Готов за бой":

    👃👃👃🌽🌽🌽🚽🚽🚽💀💀💀

    07:33 11.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А ти шматка недна ,

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Истината за Константиновка":

    там ли беше ...???

    07:36 11.07.2026

  • 26 Перо

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "Истината за Константиновка":

    Зеленски не иска да показва поражението, защото ще се види, че парите на ЕС оттичат в канала!

    07:36 11.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 4 Отговор
    БИТКА..КВА БИТКА БЕ..НЧАЛИ Я ПРЕВЗЕХА ТАА КОНСТАНТИНОВКА..ИЛИ СТАНА КАТО КУПЯНСК...🤣🤣🤣..РАШИТЕ ПАК ОС..ХА ДЪСКИТЕ

    08:10 11.07.2026

  • 29 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    ТА КОГА, ВИКАШ, Е ПАРАДА В КИЙВ..ЧЕ СЪМ НАКУПИЛ ЕДНИ МЕЗЕТА, ЕДНИ ПИТИЕТА И САМО ЧАКАМ ШОУТО..УЖ БЕШЕ ЗА ТРИ ДНЯ, ПА ТО ВЗЕ ТА ОТВЛЕЧЕ ПЕТ ГОДИНИ, ДЕТЕТО ПОРАСНА, ПОЧНА ДА НОСИ НА МАЙКА СИ ГАЩИТЕ, А ТИЯ ТРИ ДНЯ НЕЩО ГИ НЕ ВИЖДАМЕ НА ХОРИЗОНТА...ТА..КОГА КАЗВАШ...

    08:14 11.07.2026

  • 30 Да питам 🤣🤣🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    АБЕ..КАК ПЪК ТИ НЕ ОМРЪЗНА ПЕТ ГОДИНИ ЕДНО И СЪЩО ДА ДРАСКАШ..

    08:16 11.07.2026

  • 31 ОБЕКТИВНИЯ

    0 1 Отговор
    А рушняците ще минат на въглища!
    Течни горива "НЕТ" !

    08:20 11.07.2026

  • 32 ОБЕКТИВНИЯ

    0 1 Отговор
    А рушняците ще минат на въглища!
    Течни горива "НЕТ" !

    08:21 11.07.2026

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