Чия е Константиновка: Битката навлиза в пик

Константиновка, стратегически важен град от отбранителния пояс на Украйна в Донецка област, остава зона на ожесточени градски боеве, като нито една от страните няма пълен контрол.
Руското Министерство на отбраната официално докладва на президента Владимир Путин, че руските сили са установили пълен контрол над града след близо деветмесечна обсада. Москва използва ситуацията и за политически натиск, предлагаяйки кратки локални примирия, които Киев отхвърля.
От своя страна Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна категорично опроверга тези твърдения, заявявайки, че украинските части продължават да удържат своите позиции. Президентът Володимир Зеленски обвини Русия в разпространение на фалшиви новини с цел дезинформация на международните партньори.
Независими военни анализатори потвърждават, че руските части са прекъснали основните пътища на север към Краматорск и са превзели ключов завод край железопътната линия, но украински отряди все още оказват силна съпротива в централните и южните квартали, превръщайки Константиновка в сива зона на боеве.
Ситуацията по цялата линия на съприкосновение в Източна Украйна остава изключително критична, като най-ожесточените сблъсъци са концентрирани в няколко горещи направления в Донецка област, предава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.
Междувременно руската армия засилва натиска на север към Лиман – град с ключово логистично значение. Оперативната обстановка е усложнена и на Купянското направление, където руските части се опитват да разширят буферните зони около Харковска и Сумска област, провеждайки постоянни ротации и инфилтрационни мисии по границата.
В отговор на руската офанзива в Донбас, украинската армия залага на масирана кампания с дронове и далекобойни ракети по руската логистика в тила. През последните часове са регистрирани сериозни удари по енергийни обекти и петролни рафинерии в Херсонска област и на територията на Руската федерация, което според независими наблюдатели сериозно затруднява комуникациите и снабдяването с гориво на руските предни отряди.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #6
06:10 11.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Руснаците
06:15 11.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Жан Бойко
До коментар #1 от "Соломон":Как чия е , бе !? Българска е , изпратете българската армия незабавно на фронта и постройте още един завод на Рейнметал за барут
06:22 11.07.2026
7 Ъъъ
Всяка загуба на град/село/махала започва по този начин - отричане, лъжи за контрол, оказване на съптотива, обвинения към Москва, че лъже и накрая следва "изтегляне на по-добри позиции " и обявяване на загубеното населено място за такова без каквото и да било стратегическо значение" .... 🤔
06:27 11.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Истината за Константиновка
Има известен брой украинци в някои мазета и канализации откъдето не могат да се измъкнат. Руснаците обаче не искат да разрушават сградите заради тях, затова направиха предложението за 6 часова пауза за прибиране на украинсите трупове и посещение на журналисти, обещавайки на заклещените, че ще им бъде разрешено да се изтеглят, ако съберат и изнесат украинските трупове.
Но Зеленски отказа това защото така няма да може да лъже че Констаниновка не е под руски контрол защото имало там "украински защитници", а и медиите няма да могат да видят какво е положението.
Коментиран от #14, #25, #26
06:34 11.07.2026
11 Някой може ли, да ми обясни
Дори след като избягвам руска пропаганда, а се придържам само към сериозните и уважавани медии.
06:39 11.07.2026
12 Съдията
06:42 11.07.2026
13 Обективен
06:48 11.07.2026
14 Подобно се случи
До коментар #10 от "Истината за Константиновка":и с Покровск и Мирноград, когато бяха поканени там медиите.
Затова ние примерните и изпълнителни европейци, още не знаем под чий контрол са. Освен мъгливи намеци, че руснаците още се опитват да напреднат в тяхно "направление":)
06:49 11.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Рашистите влизат
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":най-често на концертите на Кобзон, Над 30000 за юни.😂
06:52 11.07.2026
17 Всеизвестен факт е, че вие във Факта бг
06:53 11.07.2026
18 Ти първо излез
До коментар #15 от "Готов за бой":от психиатричната клиника.
06:54 11.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Артилерист
Коментиран от #29, #30
07:05 11.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ристе кьоравото
Или със Гера симав па фанаа..средния?
Хехехехехехе
07:32 11.07.2026
23 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно
До коментар #15 от "Готов за бой":👃👃👃🌽🌽🌽🚽🚽🚽💀💀💀
07:33 11.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А ти шматка недна ,
До коментар #10 от "Истината за Константиновка":там ли беше ...???
07:36 11.07.2026
26 Перо
До коментар #10 от "Истината за Константиновка":Зеленски не иска да показва поражението, защото ще се види, че парите на ЕС оттичат в канала!
07:36 11.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
08:10 11.07.2026
29 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #20 от "Артилерист":ТА КОГА, ВИКАШ, Е ПАРАДА В КИЙВ..ЧЕ СЪМ НАКУПИЛ ЕДНИ МЕЗЕТА, ЕДНИ ПИТИЕТА И САМО ЧАКАМ ШОУТО..УЖ БЕШЕ ЗА ТРИ ДНЯ, ПА ТО ВЗЕ ТА ОТВЛЕЧЕ ПЕТ ГОДИНИ, ДЕТЕТО ПОРАСНА, ПОЧНА ДА НОСИ НА МАЙКА СИ ГАЩИТЕ, А ТИЯ ТРИ ДНЯ НЕЩО ГИ НЕ ВИЖДАМЕ НА ХОРИЗОНТА...ТА..КОГА КАЗВАШ...
08:14 11.07.2026
30 Да питам 🤣🤣🤣
До коментар #20 от "Артилерист":АБЕ..КАК ПЪК ТИ НЕ ОМРЪЗНА ПЕТ ГОДИНИ ЕДНО И СЪЩО ДА ДРАСКАШ..
08:16 11.07.2026
31 ОБЕКТИВНИЯ
Течни горива "НЕТ" !
08:20 11.07.2026
32 ОБЕКТИВНИЯ
Течни горива "НЕТ" !
08:21 11.07.2026