Константиновка, стратегически важен град от отбранителния пояс на Украйна в Донецка област, остава зона на ожесточени градски боеве, като нито една от страните няма пълен контрол.

Руското Министерство на отбраната официално докладва на президента Владимир Путин, че руските сили са установили пълен контрол над града след близо деветмесечна обсада. Москва използва ситуацията и за политически натиск, предлагаяйки кратки локални примирия, които Киев отхвърля.

От своя страна Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна категорично опроверга тези твърдения, заявявайки, че украинските части продължават да удържат своите позиции. Президентът Володимир Зеленски обвини Русия в разпространение на фалшиви новини с цел дезинформация на международните партньори.

Независими военни анализатори потвърждават, че руските части са прекъснали основните пътища на север към Краматорск и са превзели ключов завод край железопътната линия, но украински отряди все още оказват силна съпротива в централните и южните квартали, превръщайки Константиновка в сива зона на боеве.

Ситуацията по цялата линия на съприкосновение в Източна Украйна остава изключително критична, като най-ожесточените сблъсъци са концентрирани в няколко горещи направления в Донецка област, предава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Междувременно руската армия засилва натиска на север към Лиман – град с ключово логистично значение. Оперативната обстановка е усложнена и на Купянското направление, където руските части се опитват да разширят буферните зони около Харковска и Сумска област, провеждайки постоянни ротации и инфилтрационни мисии по границата.

В отговор на руската офанзива в Донбас, украинската армия залага на масирана кампания с дронове и далекобойни ракети по руската логистика в тила. През последните часове са регистрирани сериозни удари по енергийни обекти и петролни рафинерии в Херсонска област и на територията на Руската федерация, което според независими наблюдатели сериозно затруднява комуникациите и снабдяването с гориво на руските предни отряди.