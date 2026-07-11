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Зеленски реформира щурмовите войски
  Тема: Украйна

Зеленски реформира щурмовите войски

11 Юли, 2026 06:22, обновена 11 Юли, 2026 06:24 1 239 11

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Президентът на Украйна обяви структурни промени и създаване на Обединени сили за бързо реагиране след поредица от скандали

Зеленски реформира щурмовите войски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви мащабна реформа в структурата на щурмовите подразделения на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

В своето вечерно видеообръщение държавният глава подчерта, че промените са наложителни и ще обхванат както управлението, така и фундаменталното отношение към личния състав.

Стъпката идва непосредствено след силен обществен и медиен отзвук около разследвания за насилие, злоупотреба с власт и смъртни случаи на новобранци по време на базово обучение в 425-и отделен щурмови полк „Скеля“.

Командващият на въпросния полк вече е отстранен, а Държавното бюро за разследване на Украйна води активни процесуални действия по случаите.

Като част от радикалната реорганизация, Зеленски подписа указ за създаването на изцяло нов компонент в рамките на Сухопътните войски – Обединени сили за бързо реагиране. Новата структура ще интегрира щурмовите единици с безпилотни системи, артилерия и модерна поддръжка за по-висока гъвкавост на фронта.

За неин ръководител е назначен бригаден генерал Дмитро Волошин, досегашен командир на 8-и корпус от Десантно-щурмовите войски и носител на званието „Герой на Украйна“.

Кабинетът на министрите и Генералният щаб са натоварени със задачата да подготвят планове за евентуалното трансформиране на новите сили в напълно отделен род войски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    12 1 Отговор
    Какво ще рече да реформира щурмовите войски направил ги е отбранителни ли?

    Коментиран от #5

    06:55 11.07.2026

  • 3 реформа

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    Обучението да се провежда направо на първа линия.

    06:58 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Картаген

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Трябва да покаже на евроспонсорите,че прави промяна,понеже се разкри в западната преса,че наловените ,, доброволци" ги вкарват в нещо като конСлагер ,обхраден отвсякъде с минно поле и им изкарват всичко чо вешко , преди да ги засилят на предна линия.
    А това не е съвсем дем,кратично , особено като се разчуе...

    07:28 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СС в

    7 0 Отговор
    действие. Да ви напомня на нещо от преди 80 години?

    07:38 11.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Реформата

    4 0 Отговор
    Нема вече пушечно месо. Сама укра ще се брои за цял баталион.

    08:08 11.07.2026

  • 10 Тиква

    2 0 Отговор
    Наричаме ги окрабандеровци, осраинци,хиени.

    08:20 11.07.2026

  • 11 Механик

    0 0 Отговор
    Скеля-меля, няма мръвка за фронта и там е проблема.
    То, мераклии няма от години, но вече няма и кого да ловят по улиците.
    Обаче аз знам, че винаги има изход и тоя изход ще им го даде Урсула. Сега като издаде закон, укрите по черноморието да бъдат лишени от статут на бежанци и им обясни, че е крайно време да заминат за фронта, и всичко ще се оправи.

    08:22 11.07.2026

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