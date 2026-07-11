Зеленски реформира щурмовите войски

Украинският президент Володимир Зеленски обяви мащабна реформа в структурата на щурмовите подразделения на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

В своето вечерно видеообръщение държавният глава подчерта, че промените са наложителни и ще обхванат както управлението, така и фундаменталното отношение към личния състав.

Стъпката идва непосредствено след силен обществен и медиен отзвук около разследвания за насилие, злоупотреба с власт и смъртни случаи на новобранци по време на базово обучение в 425-и отделен щурмови полк „Скеля“.

Командващият на въпросния полк вече е отстранен, а Държавното бюро за разследване на Украйна води активни процесуални действия по случаите.

Като част от радикалната реорганизация, Зеленски подписа указ за създаването на изцяло нов компонент в рамките на Сухопътните войски – Обединени сили за бързо реагиране. Новата структура ще интегрира щурмовите единици с безпилотни системи, артилерия и модерна поддръжка за по-висока гъвкавост на фронта.

За неин ръководител е назначен бригаден генерал Дмитро Волошин, досегашен командир на 8-и корпус от Десантно-щурмовите войски и носител на званието „Герой на Украйна“.

Кабинетът на министрите и Генералният щаб са натоварени със задачата да подготвят планове за евентуалното трансформиране на новите сили в напълно отделен род войски.