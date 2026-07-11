Зеленски реформира щурмовите войски

Украинският президент Володимир Зеленски обяви мащабна реформа в структурата на щурмовите подразделения на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
В своето вечерно видеообръщение държавният глава подчерта, че промените са наложителни и ще обхванат както управлението, така и фундаменталното отношение към личния състав.
Стъпката идва непосредствено след силен обществен и медиен отзвук около разследвания за насилие, злоупотреба с власт и смъртни случаи на новобранци по време на базово обучение в 425-и отделен щурмови полк „Скеля“.
Командващият на въпросния полк вече е отстранен, а Държавното бюро за разследване на Украйна води активни процесуални действия по случаите.
Като част от радикалната реорганизация, Зеленски подписа указ за създаването на изцяло нов компонент в рамките на Сухопътните войски – Обединени сили за бързо реагиране. Новата структура ще интегрира щурмовите единици с безпилотни системи, артилерия и модерна поддръжка за по-висока гъвкавост на фронта.
За неин ръководител е назначен бригаден генерал Дмитро Волошин, досегашен командир на 8-и корпус от Десантно-щурмовите войски и носител на званието „Герой на Украйна“.
Кабинетът на министрите и Генералният щаб са натоварени със задачата да подготвят планове за евентуалното трансформиране на новите сили в напълно отделен род войски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хехе
Коментиран от #5
06:55 11.07.2026
3 реформа
До коментар #1 от "дядото":Обучението да се провежда направо на първа линия.
06:58 11.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Картаген
До коментар #2 от "хехе":Трябва да покаже на евроспонсорите,че прави промяна,понеже се разкри в западната преса,че наловените ,, доброволци" ги вкарват в нещо като конСлагер ,обхраден отвсякъде с минно поле и им изкарват всичко чо вешко , преди да ги засилят на предна линия.
А това не е съвсем дем,кратично , особено като се разчуе...
07:28 11.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 СС в
07:38 11.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Реформата
08:08 11.07.2026
10 Тиква
08:20 11.07.2026
11 Механик
То, мераклии няма от години, но вече няма и кого да ловят по улиците.
Обаче аз знам, че винаги има изход и тоя изход ще им го даде Урсула. Сега като издаде закон, укрите по черноморието да бъдат лишени от статут на бежанци и им обясни, че е крайно време да заминат за фронта, и всичко ще се оправи.
08:22 11.07.2026