Финансовото министерство публикува данните за изпълнението на бюджета към юни 2026 г.

Министерство на финансите публикува основните параметри по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2026 г, съобщават от Нова телевизия.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2026 г. са в размер на 21 573,8 млн. евро. Постъпленията нарастват с 8,1 % (1 621,9 млн. евро) спрямо същия период на 2025 г. Данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 9,2 % (1 504,8 млн. евро), неданъчните приходи са по-ниски с 292,0 млн. евро (основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 409,2 млн. евро.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 17 799,1 млн. евро и формират 82,5 % от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 2 661,7 млн. евро, което представлява спад с 292,0 млн. евро, 9,9 % спрямо същия период на 2025 г. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са в размер на 1 113,0 млн. евро.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2026 г. възлизат на 23 990,0 млн. евро. За сравнение, разходите по КФП към юни 2025 г. бяха в размер на 21 667,4 млн. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 1 юли 2025 г. с 8,6 на сто, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Нелихвените разходи са в размер на 22 913,0 млн. евро, което представлява ръст от 2 130,2 млн. евро (10,2 %) спрямо отчетените към юни 2025 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 20 508,8 млн. евро. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 388,7 млн. евро. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 15,6 млн. евро. Лихвените плащания са в размер на 516,7 млн. евро (ръст от 153,1 млн. евро спрямо същия период на 2025 г.).

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към юни 2026 г. е отрицателно в размер на 2 416,2 млн. евро (1,9 % от прогнозния БВП).

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2026 г. е 6 881,6 млн. евро, в т. ч. 5 365,0 млн. евро депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 516,6 млн. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни 2026 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.