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Финансовото министерство публикува данните за изпълнението на бюджета към юни 2026 г.

Финансовото министерство публикува данните за изпълнението на бюджета към юни 2026 г.

31 Юли, 2026 17:49 608 10

  • министерство на финансите-
  • данни-
  • бюджет-
  • изпълнение-
  • юни

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към юни 2026 г. е отрицателно в размер на 2 416,2 млн. евро (1,9 % от прогнозния БВП)

Финансовото министерство публикува данните за изпълнението на бюджета към юни 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерство на финансите публикува основните параметри по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2026 г, съобщават от Нова телевизия.
Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2026 г. са в размер на 21 573,8 млн. евро. Постъпленията нарастват с 8,1 % (1 621,9 млн. евро) спрямо същия период на 2025 г. Данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 9,2 % (1 504,8 млн. евро), неданъчните приходи са по-ниски с 292,0 млн. евро (основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 409,2 млн. евро.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 17 799,1 млн. евро и формират 82,5 % от общите постъпления по КФП за периода.
Неданъчните приходи са в размер на 2 661,7 млн. евро, което представлява спад с 292,0 млн. евро, 9,9 % спрямо същия период на 2025 г. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са в размер на 1 113,0 млн. евро.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2026 г. възлизат на 23 990,0 млн. евро. За сравнение, разходите по КФП към юни 2025 г. бяха в размер на 21 667,4 млн. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.
Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 1 юли 2025 г. с 8,6 на сто, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Нелихвените разходи са в размер на 22 913,0 млн. евро, което представлява ръст от 2 130,2 млн. евро (10,2 %) спрямо отчетените към юни 2025 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 20 508,8 млн. евро. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 388,7 млн. евро. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 15,6 млн. евро. Лихвените плащания са в размер на 516,7 млн. евро (ръст от 153,1 млн. евро спрямо същия период на 2025 г.).
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към юни 2026 г. е отрицателно в размер на 2 416,2 млн. евро (1,9 % от прогнозния БВП).

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2026 г. е 6 881,6 млн. евро, в т. ч. 5 365,0 млн. евро депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 516,6 млн. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни 2026 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А вчера

    6 2 Отговор
    го приеха???

    Коментиран от #5

    17:51 31.07.2026

  • 2 ИИ РР

    7 1 Отговор
    моля за извинение
    новината е за утре -първи август
    не знам защо колегите още днес са пуснали

    17:59 31.07.2026

  • 3 Нахраниха ли търтейте

    8 1 Отговор
    от държавният апарат?

    18:02 31.07.2026

  • 4 Прогресивни съветски шарлатани !

    5 2 Отговор
    Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни 2026 г - Т.е. включени са всички приходи и разходи + задължения по неплатени задължения !!!

    Размерът на фискалния резерв към 30.06.2026 г. е 6 881,6 млн. евро - Това е празна хазна
    Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към юни 2026 г. е отрицателно в размер на 2 416,2 млн. евро (1,9 % от прогнозния БВП).

    Защо кРадев тегли допълнителни над 5 млрд. €, след като се вижда, че годината спокойно може да завърши с 4,8 млрд. дефицит , без никой да прави нищо. Както се казва на автопилот.
    Тези над 5 млрд. ще бъдат откраднати от съветските другарЕ създали проекта кРадев !

    Коментиран от #6, #7

    18:10 31.07.2026

  • 5 Добър олигарх на Шиши и Муни

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "А вчера":

    Ние авансово го опоскахме

    18:17 31.07.2026

  • 6 МНОГО

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    си т@п, Саше!

    18:23 31.07.2026

  • 7 Точен сте

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?

    Коментиран от #8

    18:24 31.07.2026

  • 8 Номер 4 и 7

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Точен сте":

    са от един и същи адрес. Сам си се коментира, сам си се хвали. Всички ли в Козлодуй сте такива😂

    Коментиран от #9

    18:27 31.07.2026

  • 9 4 и 7 казваш един и същ

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Номер 4 и 7":

    Сигурен ли си? Определено не са ...питай дежурния да те информира!

    Коментиран от #10

    18:29 31.07.2026

  • 10 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "4 и 7 казваш един и същ":

    какво да питам, има и други начини, а и го познавам

    18:31 31.07.2026

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