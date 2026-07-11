Тръмп обсъди с Рияд преговорите с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе извънреден телефонен разговор със саудитския престолонаследник и премиер Мохамед бин Салман.

Централна тема на обсъждането станаха подновяването на преговорите между Вашингтон и Техеран, както и рязкото ескалиране на напрежението в Близкия изток. Официално изявление на Саудитската агенция по печата (SPA) потвърди, че двамата лидери са направили преглед на текущите регионални събития.

По време на разговора Тръмп и принц Мохамед са акцентирали върху критичното значение на сигурността на корабоплаването в Ормузкия пролив. Позицията на Рияд, предадена от държавните медии в кралството, подчертава необходимостта от дипломатически решения и сдържаност, за да се гарантира стабилността на световните енергийни коридори.

Преди разговора американският държавен глава обяви, че макар временното примирие с Иран да е приключило поради неотдавнашни атаки срещу танкери, Вашингтон се е съгласил да продължи диалога.

Регионални дипломатически източници съобщават, че посредници от Катар вече са в Техеран в опит да върнат дипломацията в релси.

В същото време саудитският външен министър е провел разговори за координация и със съветника по националната сигурност на САЩ Марко Рубио, което показва дълбоката ангажираност на двете страни към овладяването на потенциален мащабен конфликт в Персийския залив.