Контрера: Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за Бюджет 2026

Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за държавния бюджет за 2026г. Не знам кой им дава тия акъли, но на фона на всички проблеми в държавата изглеждат като саботьори. Ако си мислят, че с подобни ходове трупат точки - не, не трупат.

Това публикува на страницата си във фейсбук общинският съветник и зам.-председател на ВМРО Карлос Контрера. Той продължи със своя анализ на политическите събития така:

А не трупат, защото предните пет години в държавата и ГЕРБ, и ПП се изредиха, включително в срамното политическо съвкупление по време на сглобката "Денков-Габриел" да правят бюджети... И знаем докъде я докарахме.

Аз също имам доста критики, но по-добре така, всичко на масата и да се изпълнява, отколкото 2026г. да я пишем съвсем нулева и да слушаме до декември 2026г. взаимни обвинения кой какво платил, кой какво скрил, за фактури в чекмеджета и прочие реторика, която с нищо не помага.

От ПП да правят циркове се очаква. Те така функционират, така съществуват - като анимационен филм от Cartoon Network. Все пак това е формация, създадена от Кирил Петков, останал в политическата история с една камара глупости и нелепи изказвания и действия тип "мумурадум", "литмус" и прочие.

ГЕРБ не харесвали бюджета за 2026г. Че той не е много по-различен от този, който те внесоха с кабинета "Желязков". Дефицитът бил висок? Висок е, а и по-зле ще става. Да бяха мислили преди силом да ни набутат в Еврозоната, да бяха затегнали коланите, вместо първо да правят Асен Василев финансов министър в кабинета "Денков-Габриел", а после да масажират числата и да крият разходи, за да добутаме 2025г. до фалшивите 3% дефицит и уж ниска инфлация.

ГЕРБ и ПП явно не разбират едно - в момента споделяме ефекта и от тяхното наследство, на техните управления. Хората не са забравили какви гимнастики се правеха последните години, кой какво внасяше и лансираше. Така че каквото и да кажат двете формации, звучи като "лисицата си замита следите с опашката", а не като обективна критика.

Бюджет 2026г. влиза в сила на средата на годината. И едва ли ще бъде изпълнен и в приходна, и в разходна част. По-важното е какво ще се подготви за бюджет 2027г., защото икономиката на алъш-вериша видимо спихва и 2027г. ни чака охлаждане на потреблението и спад на данъчните приходи. Над тези въпроси си струва да се разсъждава, а не да ходят слънчасали по жегата да пущат жалби до Конституционния съд за пет минути медийно внимание.