Контрера: Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за Бюджет 2026

Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за държавния бюджет за 2026г. Не знам кой им дава тия акъли, но на фона на всички проблеми в държавата изглеждат като саботьори. Ако си мислят, че с подобни ходове трупат точки - не, не трупат.
Това публикува на страницата си във фейсбук общинският съветник и зам.-председател на ВМРО Карлос Контрера. Той продължи със своя анализ на политическите събития така:
А не трупат, защото предните пет години в държавата и ГЕРБ, и ПП се изредиха, включително в срамното политическо съвкупление по време на сглобката "Денков-Габриел" да правят бюджети... И знаем докъде я докарахме.
Аз също имам доста критики, но по-добре така, всичко на масата и да се изпълнява, отколкото 2026г. да я пишем съвсем нулева и да слушаме до декември 2026г. взаимни обвинения кой какво платил, кой какво скрил, за фактури в чекмеджета и прочие реторика, която с нищо не помага.
От ПП да правят циркове се очаква. Те така функционират, така съществуват - като анимационен филм от Cartoon Network. Все пак това е формация, създадена от Кирил Петков, останал в политическата история с една камара глупости и нелепи изказвания и действия тип "мумурадум", "литмус" и прочие.
ГЕРБ не харесвали бюджета за 2026г. Че той не е много по-различен от този, който те внесоха с кабинета "Желязков". Дефицитът бил висок? Висок е, а и по-зле ще става. Да бяха мислили преди силом да ни набутат в Еврозоната, да бяха затегнали коланите, вместо първо да правят Асен Василев финансов министър в кабинета "Денков-Габриел", а после да масажират числата и да крият разходи, за да добутаме 2025г. до фалшивите 3% дефицит и уж ниска инфлация.
ГЕРБ и ПП явно не разбират едно - в момента споделяме ефекта и от тяхното наследство, на техните управления. Хората не са забравили какви гимнастики се правеха последните години, кой какво внасяше и лансираше. Така че каквото и да кажат двете формации, звучи като "лисицата си замита следите с опашката", а не като обективна критика.
Бюджет 2026г. влиза в сила на средата на годината. И едва ли ще бъде изпълнен и в приходна, и в разходна част. По-важното е какво ще се подготви за бюджет 2027г., защото икономиката на алъш-вериша видимо спихва и 2027г. ни чака охлаждане на потреблението и спад на данъчните приходи. Над тези въпроси си струва да се разсъждава, а не да ходят слънчасали по жегата да пущат жалби до Конституционния съд за пет минути медийно внимание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Управляват ни некадърници!
18:45 31.07.2026
2 Ужас
18:46 31.07.2026
3 Реконтра
18:46 31.07.2026
4 Ахааа
18:50 31.07.2026
5 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
18:50 31.07.2026
6 Нексус
18:50 31.07.2026
7 Вярно е глупост
Коментиран от #8, #11, #12
18:56 31.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Може и да може Всичко !
Да замразяваш МРЗ !
Пенсиите на онези !
Които Изградиха Икономиката на Тази Страна !
Която Политиците !
Разграбиха !
През Последните 37 Години !
Не може да Караш Тези Хора !
Да Плащат !
За Кражбите на Управляващите !
И Президента !
Който !
През Цялото Време !
Си Мълча !
Вместо да се намеси !
По Съответния Законов Ред !
19:03 31.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сега И !
До коментар #7 от "Вярно е глупост":ПБ !
Коментиран от #17
19:05 31.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тити на Кака
Е, РР се опитва да избегне тази ситуация.
А жалещите се от неговия бюджет са именно онези безотговорници, които след 2021 последователно издънваха финансовата система и криеха истинския дефицит, за да успеят да покрият изискуемите 3% за влизане в еврозоната.
Класическа ситуация от типа "Крадецът вика "Дръжте крадеца!"...
А ППДС и ГЕРБ отново са вкопчени в братска прегръдка, само ДПС си трае, защото Шиши е на мушката😂😂😂
19:08 31.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами не ПБ
До коментар #12 от "Сега И !":те извади да тртолиш, но ПБ секна кражбите на мафията ПП и ДБ. Гадно, но да не ти дреме. Все ще
те намери друг боклук да те ползва за евтин глупак. 😄
19:09 31.07.2026
18 Не изглеждат
19:10 31.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 МЪКА
19:16 31.07.2026
21 Пенсионер
За тези 4 години бяха изтеглени 8 млрд. дълг, общо за 4-те години. Желязков изтегли 9 млрд. €, шапкарите на Радев теглят 11 млрд. €.
За периода 2021-24 пенсиите се удвоиха, бизнеса бе подпомогнат, децата и младите семейства подкрепени.
19:17 31.07.2026
22 Б.си бokлyka !
Русенския македонец е активирал чуждестранния актив на ДС комунягите да защитава мунчовците .
19:22 31.07.2026
23 Азис
20:03 31.07.2026