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Контрера: Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за Бюджет 2026

Контрера: Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за Бюджет 2026

31 Юли, 2026 18:34 896 23

  • карлос контрера-
  • глупост-
  • герб-
  • пп-
  • конституционен съд-
  • жалба-
  • бюджет 2026

Не знам кой им дава тия акъли, но на фона на всички проблеми в държавата изглеждат като саботьори. Ако си мислят, че с подобни ходове трупат точки - не, не трупат, коментира общинският съветник от ВМРО

Контрера: Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за държавния бюджет за 2026г. Не знам кой им дава тия акъли, но на фона на всички проблеми в държавата изглеждат като саботьори. Ако си мислят, че с подобни ходове трупат точки - не, не трупат.

Това публикува на страницата си във фейсбук общинският съветник и зам.-председател на ВМРО Карлос Контрера. Той продължи със своя анализ на политическите събития така:

А не трупат, защото предните пет години в държавата и ГЕРБ, и ПП се изредиха, включително в срамното политическо съвкупление по време на сглобката "Денков-Габриел" да правят бюджети... И знаем докъде я докарахме.
Аз също имам доста критики, но по-добре така, всичко на масата и да се изпълнява, отколкото 2026г. да я пишем съвсем нулева и да слушаме до декември 2026г. взаимни обвинения кой какво платил, кой какво скрил, за фактури в чекмеджета и прочие реторика, която с нищо не помага.
От ПП да правят циркове се очаква. Те така функционират, така съществуват - като анимационен филм от Cartoon Network. Все пак това е формация, създадена от Кирил Петков, останал в политическата история с една камара глупости и нелепи изказвания и действия тип "мумурадум", "литмус" и прочие.
ГЕРБ не харесвали бюджета за 2026г. Че той не е много по-различен от този, който те внесоха с кабинета "Желязков". Дефицитът бил висок? Висок е, а и по-зле ще става. Да бяха мислили преди силом да ни набутат в Еврозоната, да бяха затегнали коланите, вместо първо да правят Асен Василев финансов министър в кабинета "Денков-Габриел", а после да масажират числата и да крият разходи, за да добутаме 2025г. до фалшивите 3% дефицит и уж ниска инфлация.
ГЕРБ и ПП явно не разбират едно - в момента споделяме ефекта и от тяхното наследство, на техните управления. Хората не са забравили какви гимнастики се правеха последните години, кой какво внасяше и лансираше. Така че каквото и да кажат двете формации, звучи като "лисицата си замита следите с опашката", а не като обективна критика.
Бюджет 2026г. влиза в сила на средата на годината. И едва ли ще бъде изпълнен и в приходна, и в разходна част. По-важното е какво ще се подготви за бюджет 2027г., защото икономиката на алъш-вериша видимо спихва и 2027г. ни чака охлаждане на потреблението и спад на данъчните приходи. Над тези въпроси си струва да се разсъждава, а не да ходят слънчасали по жегата да пущат жалби до Конституционния съд за пет минути медийно внимание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Управляват ни некадърници!

    14 4 Отговор
    Управляват ни некадърници!

    18:45 31.07.2026

  • 2 Ужас

    10 5 Отговор
    Пак се сглобиха къде е сапунджията

    18:46 31.07.2026

  • 3 Реконтра

    8 2 Отговор
    Направо сме валат

    18:46 31.07.2026

  • 4 Ахааа

    16 13 Отговор
    Абсолютно точен коментар ! Сглобкаджиите докараха България до това дередже и сега се правят на света вода ненапита! На есен ще видим реално, коя партия колко тежи! Иначе нека си правят дори протестчета, но си остават крещящо малцинство!

    18:50 31.07.2026

  • 5 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    12 4 Отговор
    На Контрера пък агент Иван му дава акъл и го бута по медиите за да го споделя..

    18:50 31.07.2026

  • 6 Нексус

    12 9 Отговор
    Този човечец от вмро да каже защо харесва бюджета на Мунчомс 5.7% дефицит, а не харесва този на Желязков с 4?

    18:50 31.07.2026

  • 7 Вярно е глупост

    8 6 Отговор
    И то огромна! Но все пак това са крадците на България ПП, ДБ и ГЕРБ.

    Коментиран от #8, #11, #12

    18:56 31.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Може и да може Всичко !

    9 1 Отговор
    Но ! Чутовна политическа глупост Е !

    Да замразяваш МРЗ !

    Пенсиите на онези !

    Които Изградиха Икономиката на Тази Страна !

    Която Политиците !

    Разграбиха !

    През Последните 37 Години !

    Не може да Караш Тези Хора !

    Да Плащат !

    За Кражбите на Управляващите !

    И Президента !

    Който !

    През Цялото Време !

    Си Мълча !

    Вместо да се намеси !

    По Съответния Законов Ред !

    19:03 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сега И !

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вярно е глупост":

    ПБ !

    Коментиран от #17

    19:05 31.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тити на Кака

    7 5 Отговор
    Бюджетът, който предлага ПБ е направен върху заварените наличности след управлението на ППДС и ГЕРБ. Има начини как дефицитът може счетоводно да се съкрати до около 3 %. Но това означава, че през 2027 дефицитът може да скочи / с натрупване/ над 7%.
    Е, РР се опитва да избегне тази ситуация.
    А жалещите се от неговия бюджет са именно онези безотговорници, които след 2021 последователно издънваха финансовата система и криеха истинския дефицит, за да успеят да покрият изискуемите 3% за влизане в еврозоната.
    Класическа ситуация от типа "Крадецът вика "Дръжте крадеца!"...
    А ППДС и ГЕРБ отново са вкопчени в братска прегръдка, само ДПС си трае, защото Шиши е на мушката😂😂😂

    19:08 31.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами не ПБ

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сега И !":

    те извади да тртолиш, но ПБ секна кражбите на мафията ПП и ДБ. Гадно, но да не ти дреме. Все ще
    те намери друг боклук да те ползва за евтин глупак. 😄

    19:09 31.07.2026

  • 18 Не изглеждат

    1 1 Отговор
    А са саботьори народни врагове

    19:10 31.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 МЪКА

    3 1 Отговор
    Пак активираха опростачения проруски чалгаджийски отпадък и той се развихри на воля.

    19:16 31.07.2026

  • 21 Пенсионер

    3 2 Отговор
    Бюджетите за 2021, 2022, 2023, 2024 завършиха с под 3% дефицит, в ковид и енергийна криза, политическа криза и война.
    За тези 4 години бяха изтеглени 8 млрд. дълг, общо за 4-те години. Желязков изтегли 9 млрд. €, шапкарите на Радев теглят 11 млрд. €.
    За периода 2021-24 пенсиите се удвоиха, бизнеса бе подпомогнат, децата и младите семейства подкрепени.

    19:17 31.07.2026

  • 22 Б.си бokлyka !

    4 0 Отговор
    А, ето го кубински воевода . 🤣🤣🤣
    Русенския македонец е активирал чуждестранния актив на ДС комунягите да защитава мунчовците .

    19:22 31.07.2026

  • 23 Азис

    0 0 Отговор
    Асен обича да бъде харесван и в център на внимание ! Какви жалби ,те конституционните съдии ще ги разгледат след три месеца когато бюджета ще на привършване! Не виждате ли ,че това са Американизирани трикове !!!!

    20:03 31.07.2026

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