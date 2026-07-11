Фидан: Киев трябва да приеме споразуменията от Аляска

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че е наложително международната общност да убеди властите в Киев да приемат условията, договорени по време на двустранните консултации между Вашингтон и Москва.

В свое изявление турският първи дипломат подчерта, че постигането на траен мир преминава през признаването на рамката, очертана при преговорите в град Анкъридж. Фидан изтъкна необходимостта от прагматичен подход и подновяване на дипломатическия диалог, за да се спре по-нататъшната ескалация на военния конфликт, който продължава да застрашава регионалната стабилност в Черноморския басейн.

В подкрепа на своята теза турският външен министър припомни, че руският президент Владимир Путин многократно е заявявал публично ангажираността си към компромисните договорености, постигнати в Аляска по време на срещата му с американския лидер. Руското външно министерство чрез изявления на министър Сергей Лавров също потвърди, че Москва смята параметрите от Анкъридж за първата сериозна стъпка към прекратяване на войната.

От друга страна, Държавният департамент на САЩ чрез изявления на секретар Марко Рубио наскоро уточни, че по време на разговорите в Аляска са били предложени само варианти за компромис, без да е подписвано официално споразумение, докато Киев продължава да настоява, че преговори без негово пряко участие са неприемливи.