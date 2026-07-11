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Фидан: Киев трябва да приеме споразуменията от Аляска

Фидан: Киев трябва да приеме споразуменията от Аляска

11 Юли, 2026 18:42, обновена 11 Юли, 2026 18:45 826 19

  • фидан-
  • турция-
  • русия-
  • сащ-
  • анкъридж

Турският външен министър настоява за подновяване на ангажиментите между САЩ и Русия за мир в Украйна

Фидан: Киев трябва да приеме споразуменията от Аляска - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че е наложително международната общност да убеди властите в Киев да приемат условията, договорени по време на двустранните консултации между Вашингтон и Москва.

В свое изявление турският първи дипломат подчерта, че постигането на траен мир преминава през признаването на рамката, очертана при преговорите в град Анкъридж. Фидан изтъкна необходимостта от прагматичен подход и подновяване на дипломатическия диалог, за да се спре по-нататъшната ескалация на военния конфликт, който продължава да застрашава регионалната стабилност в Черноморския басейн.

В подкрепа на своята теза турският външен министър припомни, че руският президент Владимир Путин многократно е заявявал публично ангажираността си към компромисните договорености, постигнати в Аляска по време на срещата му с американския лидер. Руското външно министерство чрез изявления на министър Сергей Лавров също потвърди, че Москва смята параметрите от Анкъридж за първата сериозна стъпка към прекратяване на войната.

От друга страна, Държавният департамент на САЩ чрез изявления на секретар Марко Рубио наскоро уточни, че по време на разговорите в Аляска са били предложени само варианти за компромис, без да е подписвано официално споразумение, докато Киев продължава да настоява, че преговори без негово пряко участие са неприемливи.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    8 3 Отговор
    Руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов са отпаднали от санкционния списък на ЕС, за това съобщава в. "Украинска правда", ето че нашият глас се чува.

    Коментиран от #10

    18:49 11.07.2026

  • 2 Сакън господин Фидан..... Не така

    10 3 Отговор
    Ако тия ги приеме войната би трябвало да се насочи към своя естествен завършек но нито на Путин нито за всеки разумен човек това трябва да приключи така защото има все още много бандери които трябва да бъдат приключен. Бандерите умират войната приключва. Друг завършек не е реалистичен

    18:50 11.07.2026

  • 3 Помак

    5 4 Отговор
    Ако приеме ,парите ще секнат и руските-украйнци ще живеят ...сега има пари и убити укри

    18:51 11.07.2026

  • 4 Ердоган

    5 3 Отговор
    знае ли,че има руски агент?

    18:51 11.07.2026

  • 5 руззззНациии

    3 3 Отговор
    Това не е нашият глас, а гласът на масккфа.

    18:52 11.07.2026

  • 6 Швейк

    6 2 Отговор
    Ефенди,не се бъркай у мъжките работи !

    18:52 11.07.2026

  • 7 Мухахаха ххг

    4 0 Отговор
    Само още 3 дни гидане, само още 3....)))))))

    18:53 11.07.2026

  • 8 Володимир Зеленски, президент

    7 5 Отговор
    Ква Аляска, ква Русия, кви споразумения, къв Анкоридж дух, кво нямане на карти !!? Украйна разкатава матушката на Русия във всички дупки 👆😄

    Коментиран от #14

    18:53 11.07.2026

  • 9 Соломон

    4 3 Отговор
    И какво точно се се договорили в Аляска което Украйна не е изпълнила

    Коментиран от #12

    18:53 11.07.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    "...Руският патриарх Кирил..."

    Руския поп е розаф Петушок !!!
    Казвам го от личен опит 👈😄

    18:55 11.07.2026

  • 11 Турския данс

    2 1 Отговор
    да провери сметките и полетите на Фидан!

    18:56 11.07.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Ами, още не е капитулирала. Кво сложно има, дето не разбра.

    Коментиран от #16

    18:56 11.07.2026

  • 13 неудобен въпрос

    3 1 Отговор
    Защо първо Турция не отдели турските кюрди в автономен Кюрдистан?

    Коментиран от #17

    18:57 11.07.2026

  • 14 Щом ги разкатава

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Володимир Зеленски, президент":

    да не се оплаква че не може да прихване и една ракета а всички му влизат в......... .
    Сега се сетих че на вас ви харесва това дълбоко проникване и сте готови да търпите и да скимтите от удоволствие

    18:57 11.07.2026

  • 15 Шрек

    0 0 Отговор
    Щирлиц ага....

    18:57 11.07.2026

  • 16 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    А кога Украйна се е съгласила да капитулира.Или 13г война са ви малко за да го разберете

    18:59 11.07.2026

  • 17 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "неудобен въпрос":

    Сакън недей

    18:59 11.07.2026

  • 18 Ами

    0 0 Отговор
    Американците се отричат от писмените споразумения, какво остава за устните.
    Те още живеят в свят изграден от правила. И навярно така и ще си отидат.
    Така, че ... Бог да пази Америка или каквото там остане от нея.

    19:03 11.07.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Дъхът на Анкорич е смръдня на горел петрол,бензин и нафта.

    19:08 11.07.2026

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