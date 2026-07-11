Фидан: Киев трябва да приеме споразуменията от Аляска

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че е наложително международната общност да убеди властите в Киев да приемат условията, договорени по време на двустранните консултации между Вашингтон и Москва.
В свое изявление турският първи дипломат подчерта, че постигането на траен мир преминава през признаването на рамката, очертана при преговорите в град Анкъридж. Фидан изтъкна необходимостта от прагматичен подход и подновяване на дипломатическия диалог, за да се спре по-нататъшната ескалация на военния конфликт, който продължава да застрашава регионалната стабилност в Черноморския басейн.
В подкрепа на своята теза турският външен министър припомни, че руският президент Владимир Путин многократно е заявявал публично ангажираността си към компромисните договорености, постигнати в Аляска по време на срещата му с американския лидер. Руското външно министерство чрез изявления на министър Сергей Лавров също потвърди, че Москва смята параметрите от Анкъридж за първата сериозна стъпка към прекратяване на войната.
От друга страна, Държавният департамент на САЩ чрез изявления на секретар Марко Рубио наскоро уточни, че по време на разговорите в Аляска са били предложени само варианти за компромис, без да е подписвано официално споразумение, докато Киев продължава да настоява, че преговори без негово пряко участие са неприемливи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #10
18:49 11.07.2026
2 Сакън господин Фидан..... Не така
18:50 11.07.2026
3 Помак
18:51 11.07.2026
4 Ердоган
18:51 11.07.2026
5 руззззНациии
18:52 11.07.2026
6 Швейк
18:52 11.07.2026
7 Мухахаха ххг
18:53 11.07.2026
8 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #14
18:53 11.07.2026
9 Соломон
Коментиран от #12
18:53 11.07.2026
10 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "Хмм":"...Руският патриарх Кирил..."
Руския поп е розаф Петушок !!!
Казвам го от личен опит 👈😄
18:55 11.07.2026
11 Турския данс
18:56 11.07.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Соломон":Ами, още не е капитулирала. Кво сложно има, дето не разбра.
Коментиран от #16
18:56 11.07.2026
13 неудобен въпрос
Коментиран от #17
18:57 11.07.2026
14 Щом ги разкатава
До коментар #8 от "Володимир Зеленски, президент":да не се оплаква че не може да прихване и една ракета а всички му влизат в......... .
Сега се сетих че на вас ви харесва това дълбоко проникване и сте готови да търпите и да скимтите от удоволствие
18:57 11.07.2026
15 Шрек
18:57 11.07.2026
16 Соломон
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":А кога Украйна се е съгласила да капитулира.Или 13г война са ви малко за да го разберете
18:59 11.07.2026
17 Соломон
До коментар #13 от "неудобен въпрос":Сакън недей
18:59 11.07.2026
18 Ами
Те още живеят в свят изграден от правила. И навярно така и ще си отидат.
Така, че ... Бог да пази Америка или каквото там остане от нея.
19:03 11.07.2026
19 Архимандрисандрит Бибиян
19:08 11.07.2026