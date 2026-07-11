НАТО отрича Русия да планира удар срещу Балтика

Официални представители на НАТО отхвърлят твърденията, че Москва подготвя непосредствена военна агресия срещу балтийските държави, съобщава британският вестник The Times.
Висши военни източници от Алианса посочват, че в момента руските въоръжени сили са пренапрегнати заради конфликта в Украйна и Кремъл е напълно наясно, че всяко нападение срещу страна членка би задействало незабавен и съкрушителен колективен отговор.
Според източниците Русия остава успешно възпряна от предприетите действия по укрепване на източния фланг, въпреки че зачестяват опитите за хибридни атаки, дезинформация и саботажи, целящи да разколебаят западната подкрепа за Киев.
Анализът на вестника обаче разкрива сериозно разминаване между поверителните военни оценки и реториката на политическите лидери в Европа. Изданието отбелязва, че редица западни правителства съзнателно използват хипотетичната руска заплаха, за да оправдаят пред обществата си драстичното увеличение на военните разходи.
Темата стана особено актуална след срещата на върха в Анкара, където под натиска на Вашингтон страните членки се съгласиха да се стремят към нов по-висок праг на разходите за отбрана от 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година.
Към момента Полша и трите балтийски републики отделят най-голям процент от икономиките си за превъоръжаване, докато редица големи западноевропейски държави все още изпитват трудности да покрият дори стария минимум от 2% от БВП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Велчов
19:13 11.07.2026
2 Ха-ха
19:14 11.07.2026
3 Мишел
19:22 11.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Плашат Ви с Русия,
както баба Ви с Торбалан❗
Коментиран от #37
19:22 11.07.2026
5 Гай Турий
Коментиран от #8
19:22 11.07.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #22
19:23 11.07.2026
7 Без име
19:26 11.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Гай Турий":Защо на практика забраниха на народа на ЕсеС да пазарува от популярни интернет сайтове🤔❓
За търговците такса от 3€ +ДДС не е проблем.
Един такъв ще купи 50 тениски по 3€ и ще заплати такса от 0.07€ на тениска и може да Ви я продаде за 6€ . Защото всеки който иска да си купи ЕДНА тениска за 3€ ще трябва да плати на УрсисLIZA още 3.60€❗
Така евроGEйската плутокрция насърчава търгашите❗
19:31 11.07.2026
9 НАТО хубаво отрича, ама...
Коментиран от #15
19:31 11.07.2026
10 НАТОвец
А при такова положение дори да бъде активиран член 5, народите от другите държави от НАТО едва ли ще се намесят. Не, че лидерите им няма да опитат, но няма да могат да се съберат мераклии.
19:34 11.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ф А т К И БЪ Гъ
19:39 11.07.2026
15 Гледах го
До коментар #9 от "НАТО хубаво отрича, ама...":Там каза, че ще е само, ако мераклиите силно си го пожелаят и изработят сами.
Ти гледа ли го или някой обективен журналист просто ти го е разказал и обяснил???
19:39 11.07.2026
16 БАНКИАНСКАИ У.М.РЕ.Л
19:40 11.07.2026
17 ФАКТ
19:41 11.07.2026
18 мотиката
Коментиран от #26
19:42 11.07.2026
19 ДОКАТО В КРЕМЪЛ
КОЙТО Е ГОТОВ ДА УБИВА
САМО ЗА УДОВОЛСТВИЕ
НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СИГУРЕН
КОГА КЪДЕ И КОГО
ЩЕ НАПАДНЕ.
Коментиран от #23, #34
19:48 11.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И Киев е Руски
19:49 11.07.2026
22 ЗАБРАВИ ЛИ
До коментар #6 от "Сатана Z":БРЕ РУБЛО ИДИОТ
ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
ЗЕЛЕНСКИ МЕ НАПАДНА
С ДРОНОВЕ .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:50 11.07.2026
23 И Киев е Руски
До коментар #19 от "ДОКАТО В КРЕМЪЛ":Май ..ти така си мисли за брачното ложе
19:51 11.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Иван 1
19:54 11.07.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "мотиката":Кога е създадено НАТО 🤔❓
Още от създаването си
УЖ отбранителният съюз
ще защитава членовете си от СССР/Русия❗
Колко пъти от тогава СССР/ Русия е нападнала държава член на съюза🤔❓
А колко пъти НАТО е влизало в трети държави или им е изпращало
ДЕМОКРАТИЧНИ БОнБИ🤔❓
Ако се затрудниш с броенето, не ми отговаряй, въпросът е РИТОРИЧЕН 😉❗
Коментиран от #35
19:55 11.07.2026
27 Механик
Коментиран от #28
19:58 11.07.2026
28 Шшматко
До коментар #27 от "Механик":Искаш ли мир готви се за война.
Коментиран от #32, #33
20:00 11.07.2026
29 Путин
20:01 11.07.2026
30 Бай той Толстой
20:02 11.07.2026
31 Ицо
20:04 11.07.2026
32 Механик
До коментар #28 от "Шшматко":Ама война срещу кого бе?
Срещу тия дето нямат ракети и не могат да произведат пирон? Срещу кого ще се въоръжавате? Срещу тия дето нямат бензин и кокоши яйца, а лидерът им освен че умря 10 пъти за 3 години, ами и пак е болен и ще го фъргат от джама?
Ама сте елементарни! Дори не ми е кеф да ви опонирам.
п.п.
А, и нали знаеш кой се нахвърля с обиди? И нали знаеш какво говори този факт за такъв човек?
Коментиран от #36
20:06 11.07.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Шшматко":Шматкоооо, едно е да се готвиш за война....
ДРУГО Е ДА ПЛАШИШ ВСЕКИ ДЕН НАРОДА СИ, ЧЕ НЯКОЙ ВСЕКИ МОМЕНТ ЩЕ ВИ НАПАДНЕ❗
20:12 11.07.2026
34 Психопата, само че
До коментар #19 от "ДОКАТО В КРЕМЪЛ":Е в Киев. И заради него ще страдаме всички.
20:21 11.07.2026
35 като питаш, да ти кажа!
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Няма да изброявам защото не съм статистичвеска агенция, а не съм защитник на НАТО и мога да ти изброя много повече техни "гафове" от посочените от теб, но щом си формулирал въпросите си опитай със същите изброени от теб въпроси да намериш правилните, а не удобните отговори и за Русия. Ако не ти е удобно съжалявам, просто си помислих, че можеш да бъдеш искрен. Не обичам да избирам страна без да анализирам по еднакъв начин и двете, а в случая и двете са грешни за мен.
20:21 11.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Луд с картечница
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ама торбалан беше по-по истински
20:43 11.07.2026