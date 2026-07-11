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НАТО отрича Русия да планира удар срещу Балтика

НАТО отрича Русия да планира удар срещу Балтика

11 Юли, 2026 19:06, обновена 11 Юли, 2026 19:10 1 039 37

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Вестник „The Times“ твърди, че лидерите използват предполагаемата заплаха за оправдаване на рекордни оръжейни бюджети

НАТО отрича Русия да планира удар срещу Балтика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официални представители на НАТО отхвърлят твърденията, че Москва подготвя непосредствена военна агресия срещу балтийските държави, съобщава британският вестник The Times.

Висши военни източници от Алианса посочват, че в момента руските въоръжени сили са пренапрегнати заради конфликта в Украйна и Кремъл е напълно наясно, че всяко нападение срещу страна членка би задействало незабавен и съкрушителен колективен отговор.

Според източниците Русия остава успешно възпряна от предприетите действия по укрепване на източния фланг, въпреки че зачестяват опитите за хибридни атаки, дезинформация и саботажи, целящи да разколебаят западната подкрепа за Киев.

Анализът на вестника обаче разкрива сериозно разминаване между поверителните военни оценки и реториката на политическите лидери в Европа. Изданието отбелязва, че редица западни правителства съзнателно използват хипотетичната руска заплаха, за да оправдаят пред обществата си драстичното увеличение на военните разходи.

Темата стана особено актуална след срещата на върха в Анкара, където под натиска на Вашингтон страните членки се съгласиха да се стремят към нов по-висок праг на разходите за отбрана от 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година.

Към момента Полша и трите балтийски републики отделят най-голям процент от икономиките си за превъоръжаване, докато редица големи западноевропейски държави все още изпитват трудности да покрият дори стария минимум от 2% от БВП.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велчов

    4 8 Отговор
    Е как те минаха през Украйна и вече пътуват към Норвегия

    19:13 11.07.2026

  • 2 Ха-ха

    8 16 Отговор
    Русийката е под вода без шнорхел. Този път здраво хвана средния.!

    19:14 11.07.2026

  • 3 Мишел

    17 8 Отговор
    За какво ли ще й потрябват на Русия балтийските умирати???

    19:22 11.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 7 Отговор
    Я, някой призна ❗
    Плашат Ви с Русия,
    както баба Ви с Торбалан❗

    Коментиран от #37

    19:22 11.07.2026

  • 5 Гай Турий

    21 6 Отговор
    Е, тогава защо в Брюксел, продажните урдзурляци не се вслушват в тоя анализ, ами постоянно инсинуират намерения за нападение от страна на РФ?! - За да останат на власт, да лапат стотици милиарди техните дащници ВПК. А джендъровото Рюте нали е шеф на НАТО, той защо противоречи на анализа на военните??!

    Коментиран от #8

    19:22 11.07.2026

  • 6 Сатана Z

    23 6 Отговор
    450 милиона Евро мишки искат помощ от 350 милиона Кравари да ги спасят от 150 милиона руснаци .Дебилна пропаганда

    Коментиран от #22

    19:23 11.07.2026

  • 7 Без име

    11 8 Отговор
    На съкрушителен удар срещу Русия няма да има кой да се радва.

    19:26 11.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гай Турий":

    Защо на практика забраниха на народа на ЕсеС да пазарува от популярни интернет сайтове🤔❓
    За търговците такса от 3€ +ДДС не е проблем.
    Един такъв ще купи 50 тениски по 3€ и ще заплати такса от 0.07€ на тениска и може да Ви я продаде за 6€ . Защото всеки който иска да си купи ЕДНА тениска за 3€ ще трябва да плати на УрсисLIZA още 3.60€❗
    Така евроGEйската плутокрция насърчава търгашите❗

    19:31 11.07.2026

  • 9 НАТО хубаво отрича, ама...

    2 11 Отговор
    Гледайте интервюто на Сергей Караганов в тубата. До една година ще ги думкат с ядрени ракети.

    Коментиран от #15

    19:31 11.07.2026

  • 10 НАТОвец

    11 4 Отговор
    Русия не планира, но ако балтийските тигри сами си го пожелаят много силно, Русия няма как да им откаже.
    А при такова положение дори да бъде активиран член 5, народите от другите държави от НАТО едва ли ще се намесят. Не, че лидерите им няма да опитат, но няма да могат да се съберат мераклии.

    19:34 11.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ф А т К И БЪ Гъ

    2 3 Отговор
    Мъ р схООО схо тр иесхх МААА???? По мИ А

    19:39 11.07.2026

  • 15 Гледах го

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "НАТО хубаво отрича, ама...":

    Там каза, че ще е само, ако мераклиите силно си го пожелаят и изработят сами.
    Ти гледа ли го или някой обективен журналист просто ти го е разказал и обяснил???

    19:39 11.07.2026

  • 16 БАНКИАНСКАИ У.М.РЕ.Л

    1 3 Отговор
    сха ви закриа Ф А т кИ БЪ ГЪ сме схници у МРЕЛи

    19:40 11.07.2026

  • 17 ФАКТ

    4 1 Отговор
    ПУСТиА приклу4и

    19:41 11.07.2026

  • 18 мотиката

    6 2 Отговор
    НАТО може да отрича или да потвърждава много прогнози, но за Русия ням нищо сигурно или логично дори в самия Кремъл. По добре НАТО да си подготви тенекия отзад, за да не бъде неприятно изненадано, а ако на по късен етап се окаже фалшива тревога още по добре.

    Коментиран от #26

    19:42 11.07.2026

  • 19 ДОКАТО В КРЕМЪЛ

    5 8 Отговор
    ИМА ДЪРТ ПСИХОПАТ
    КОЙТО Е ГОТОВ ДА УБИВА
    САМО ЗА УДОВОЛСТВИЕ

    НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СИГУРЕН
    КОГА КЪДЕ И КОГО
    ЩЕ НАПАДНЕ.

    Коментиран от #23, #34

    19:48 11.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Бати тия са много умни.Но им трябваше време

    19:49 11.07.2026

  • 22 ЗАБРАВИ ЛИ

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    БРЕ РУБЛО ИДИОТ

    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
    ЗЕЛЕНСКИ МЕ НАПАДНА

    С ДРОНОВЕ .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:50 11.07.2026

  • 23 И Киев е Руски

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "ДОКАТО В КРЕМЪЛ":

    Май ..ти така си мисли за брачното ложе

    19:51 11.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Иван 1

    6 3 Отговор
    Добре Украйна е руска на тази карта.

    19:54 11.07.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "мотиката":

    Кога е създадено НАТО 🤔❓
    Още от създаването си
    УЖ отбранителният съюз
    ще защитава членовете си от СССР/Русия❗
    Колко пъти от тогава СССР/ Русия е нападнала държава член на съюза🤔❓
    А колко пъти НАТО е влизало в трети държави или им е изпращало
    ДЕМОКРАТИЧНИ БОнБИ🤔❓
    Ако се затрудниш с броенето, не ми отговаряй, въпросът е РИТОРИЧЕН 😉❗

    Коментиран от #35

    19:55 11.07.2026

  • 27 Механик

    3 4 Отговор
    НАТО отрича, но дойчевеле всеки ден го повтаря. Урсула+Кая, също. Макароня и немския опосум, и те.

    Коментиран от #28

    19:58 11.07.2026

  • 28 Шшматко

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Искаш ли мир готви се за война.

    Коментиран от #32, #33

    20:00 11.07.2026

  • 29 Путин

    1 2 Отговор
    Няма да нападаме никого. Русия беше до тук. Авантюрата приключи. До зимата, минаваме на купони.

    20:01 11.07.2026

  • 30 Бай той Толстой

    2 1 Отговор
    Абе ще ви ударят,ама чакат да се овъртолите съвсем.А ние ще ръкопляскаме!!!🤗

    20:02 11.07.2026

  • 31 Ицо

    0 2 Отговор
    Има ли ръчкащи се копейки за туба бензин тук?

    20:04 11.07.2026

  • 32 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Шшматко":

    Ама война срещу кого бе?
    Срещу тия дето нямат ракети и не могат да произведат пирон? Срещу кого ще се въоръжавате? Срещу тия дето нямат бензин и кокоши яйца, а лидерът им освен че умря 10 пъти за 3 години, ами и пак е болен и ще го фъргат от джама?
    Ама сте елементарни! Дори не ми е кеф да ви опонирам.
    п.п.
    А, и нали знаеш кой се нахвърля с обиди? И нали знаеш какво говори този факт за такъв човек?

    Коментиран от #36

    20:06 11.07.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Шшматко":

    Шматкоооо, едно е да се готвиш за война....
    ДРУГО Е ДА ПЛАШИШ ВСЕКИ ДЕН НАРОДА СИ, ЧЕ НЯКОЙ ВСЕКИ МОМЕНТ ЩЕ ВИ НАПАДНЕ❗

    20:12 11.07.2026

  • 34 Психопата, само че

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ДОКАТО В КРЕМЪЛ":

    Е в Киев. И заради него ще страдаме всички.

    20:21 11.07.2026

  • 35 като питаш, да ти кажа!

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Няма да изброявам защото не съм статистичвеска агенция, а не съм защитник на НАТО и мога да ти изброя много повече техни "гафове" от посочените от теб, но щом си формулирал въпросите си опитай със същите изброени от теб въпроси да намериш правилните, а не удобните отговори и за Русия. Ако не ти е удобно съжалявам, просто си помислих, че можеш да бъдеш искрен. Не обичам да избирам страна без да анализирам по еднакъв начин и двете, а в случая и двете са грешни за мен.

    20:21 11.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Луд с картечница

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ама торбалан беше по-по истински

    20:43 11.07.2026

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