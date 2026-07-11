Официални представители на НАТО отхвърлят твърденията, че Москва подготвя непосредствена военна агресия срещу балтийските държави, съобщава британският вестник The Times.

Висши военни източници от Алианса посочват, че в момента руските въоръжени сили са пренапрегнати заради конфликта в Украйна и Кремъл е напълно наясно, че всяко нападение срещу страна членка би задействало незабавен и съкрушителен колективен отговор.

Според източниците Русия остава успешно възпряна от предприетите действия по укрепване на източния фланг, въпреки че зачестяват опитите за хибридни атаки, дезинформация и саботажи, целящи да разколебаят западната подкрепа за Киев.

Анализът на вестника обаче разкрива сериозно разминаване между поверителните военни оценки и реториката на политическите лидери в Европа. Изданието отбелязва, че редица западни правителства съзнателно използват хипотетичната руска заплаха, за да оправдаят пред обществата си драстичното увеличение на военните разходи.

Темата стана особено актуална след срещата на върха в Анкара, където под натиска на Вашингтон страните членки се съгласиха да се стремят към нов по-висок праг на разходите за отбрана от 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година.

Към момента Полша и трите балтийски републики отделят най-голям процент от икономиките си за превъоръжаване, докато редица големи западноевропейски държави все още изпитват трудности да покрият дори стария минимум от 2% от БВП.