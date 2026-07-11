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САЩ разкриха тайна фабрика за ИИ дронове в Германия

САЩ разкриха тайна фабрика за ИИ дронове в Германия

11 Юли, 2026 20:06, обновена 11 Юли, 2026 20:08 1 087 12

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  • украйна-
  • сащ

Германско-украинският консорциум масово произвежда автономни безпилотни апарати за нуждите на Киев.

САЩ разкриха тайна фабрика за ИИ дронове в Германия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон е получил детайлни разузнавателни данни за съществуването на строго секретно производствено предприятие на територията на Германия, което сглобява високотехнологични боеприпаси и дронове, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ) за Въоръжените сили на Украйна.

Проектът се реализира в рамките на мащабно съвместно предприятие между германски и украински отбранителни компании.

Информация за мащабите на производството излезе в разследване на американския вестник „Ню Йорк Таймс“, който разкрива детайли за дейността на мюнхенския технологичен стартъп Helsing и партньорите им.

Според публикацията, новите ИИ системи са проектирани така, че да летят в автономни ята и да нанасят прецизни удари дълбоко зад фронтовата линия, като са напълно имунни срещу системите за електронно заглушаване на Русия.

Представители на Пентагона, цитирани в американските медии, коментират, че тези автономни системи представляват „най-значимата иновация на бойното поле за това поколение“.

Производствените линии в Германия се разширяват с финансовата подкрепа на германското правителство, за да осигурят хиляди бройки за украинската армия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 любопитен

    26 3 Отговор
    Браво, и ако тези дронове с ИИ не обърнат войната и Русия не се сдаде, кво прайм? Викаме марсианците?

    20:10 11.07.2026

  • 2 Пич

    12 2 Отговор
    Малиии....... Данайците верно да не са ти приятели!!!
    А...?!

    20:11 11.07.2026

  • 3 Кривчо

    14 3 Отговор
    ООооо, дронове ще ми сглобяват с моя ИИ, а? Шугиеба у немцовете!

    20:12 11.07.2026

  • 4 Жураналист

    29 2 Отговор
    Ако Израел беше на мястото на Русия, тази фабрика нямаше да я има, заедно с всичките работници в нея.

    20:13 11.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 3 Отговор
    Абе верно ли окупирана Германия е правила това без знанието на ШАШт😀😀😀❗

    20:17 11.07.2026

  • 6 Да бе ,да ! 😜

    17 2 Отговор
    Направо ...ПовЕрвах , че окупирана от САЩ и Турция Германия би направила нещо на своя глава .

    20:21 11.07.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    4 0 Отговор
    Константиневка отива на Купянск

    Коментиран от #8

    20:22 11.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ама тя още ли е "стратегически важна"....
    или вече е с "отпаднало значение"❓🤔

    20:25 11.07.2026

  • 9 Кеефф

    3 2 Отговор
    Руснаците като превземат Мала Токмачка и за дни са в Лисабон.

    20:28 11.07.2026

  • 10 Демократ

    4 0 Отговор
    Мислите ли четъпиянемец може да построи това на снимката те строят малки двутактови дрончета.

    20:32 11.07.2026

  • 11 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Кафявата ч.у,м.а. надига глава! Май ще има повторение.

    20:40 11.07.2026

  • 12 секретно ще им пуснат орешник

    1 0 Отговор
    ЕЕЕЕЕ, НЕ Е ЛОШО РУСИЯ ДА ИМ ПРАТИ МАЛКО ОТ СВЕТЕЩТЕ И НА ТЯХ!
    И НАПТРЕДВАТС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО КЪМ РУСИЯ И ПОСЛЕ ТЕ ПАК НЕ БИЛИ , ТЕ ЧИСТИ БЕ И ОЧАКВАТ РУСИЯ ДА ИМ РЪКОПЛЯСКА, РУСИЯ ИМ Е ВИНОВНА ! АХ ТЕЯ ФФАШАГИ , ПРЕДИЗВИКВАТ СИ БЕЛЯТА! КОГА ЩЕ ИМ ВИДИМ КРАЯ! ГАДОВЕ НАД ГАДОВЕТЕ ! ЗАВЛЯКОХА ЕДИН НАПУШЕН ТИП ДА ИМ ВЪРШИ МРЪСНСТА ФФАШИСТКА РАБОТА! СЪВМЕСТНО БИЛО , АЙДЕ БЕ!

    20:47 11.07.2026