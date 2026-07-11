САЩ разкриха тайна фабрика за ИИ дронове в Германия

Вашингтон е получил детайлни разузнавателни данни за съществуването на строго секретно производствено предприятие на територията на Германия, което сглобява високотехнологични боеприпаси и дронове, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ) за Въоръжените сили на Украйна.

Проектът се реализира в рамките на мащабно съвместно предприятие между германски и украински отбранителни компании.

Информация за мащабите на производството излезе в разследване на американския вестник „Ню Йорк Таймс“, който разкрива детайли за дейността на мюнхенския технологичен стартъп Helsing и партньорите им.

Според публикацията, новите ИИ системи са проектирани така, че да летят в автономни ята и да нанасят прецизни удари дълбоко зад фронтовата линия, като са напълно имунни срещу системите за електронно заглушаване на Русия.

Представители на Пентагона, цитирани в американските медии, коментират, че тези автономни системи представляват „най-значимата иновация на бойното поле за това поколение“.

Производствените линии в Германия се разширяват с финансовата подкрепа на германското правителство, за да осигурят хиляди бройки за украинската армия.