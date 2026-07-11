САЩ разкриха тайна фабрика за ИИ дронове в Германия

Вашингтон е получил детайлни разузнавателни данни за съществуването на строго секретно производствено предприятие на територията на Германия, което сглобява високотехнологични боеприпаси и дронове, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ) за Въоръжените сили на Украйна.
Проектът се реализира в рамките на мащабно съвместно предприятие между германски и украински отбранителни компании.
Информация за мащабите на производството излезе в разследване на американския вестник „Ню Йорк Таймс“, който разкрива детайли за дейността на мюнхенския технологичен стартъп Helsing и партньорите им.
Според публикацията, новите ИИ системи са проектирани така, че да летят в автономни ята и да нанасят прецизни удари дълбоко зад фронтовата линия, като са напълно имунни срещу системите за електронно заглушаване на Русия.
Представители на Пентагона, цитирани в американските медии, коментират, че тези автономни системи представляват „най-значимата иновация на бойното поле за това поколение“.
Производствените линии в Германия се разширяват с финансовата подкрепа на германското правителство, за да осигурят хиляди бройки за украинската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 любопитен
20:10 11.07.2026
2 Пич
А...?!
20:11 11.07.2026
3 Кривчо
20:12 11.07.2026
4 Жураналист
20:13 11.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:17 11.07.2026
6 Да бе ,да ! 😜
20:21 11.07.2026
7 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #8
20:22 11.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":Ама тя още ли е "стратегически важна"....
или вече е с "отпаднало значение"❓🤔
20:25 11.07.2026
9 Кеефф
20:28 11.07.2026
10 Демократ
20:32 11.07.2026
11 Бай онзи
20:40 11.07.2026
12 секретно ще им пуснат орешник
И НАПТРЕДВАТС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО КЪМ РУСИЯ И ПОСЛЕ ТЕ ПАК НЕ БИЛИ , ТЕ ЧИСТИ БЕ И ОЧАКВАТ РУСИЯ ДА ИМ РЪКОПЛЯСКА, РУСИЯ ИМ Е ВИНОВНА ! АХ ТЕЯ ФФАШАГИ , ПРЕДИЗВИКВАТ СИ БЕЛЯТА! КОГА ЩЕ ИМ ВИДИМ КРАЯ! ГАДОВЕ НАД ГАДОВЕТЕ ! ЗАВЛЯКОХА ЕДИН НАПУШЕН ТИП ДА ИМ ВЪРШИ МРЪСНСТА ФФАШИСТКА РАБОТА! СЪВМЕСТНО БИЛО , АЙДЕ БЕ!
20:47 11.07.2026