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Испания победи Германия и триумфира с 13-ата си титла на Европейското за юноши

Испания победи Германия и триумфира с 13-ата си титла на Европейското за юноши

12 Юли, 2026 08:30 660 0

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„Ла Фурия“ триумфира с 13-ата си титла в турнира, след като победи Германия с 2:0 във финала на първенството на Стария континент, провеждащо се в Уелс

Испания победи Германия и триумфира с 13-ата си титла на Европейското за юноши - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испания е новият европейски шампион по футбол за юноши до 19 години. „Ла Фурия“ триумфира с 13-ата си титла в турнира, след като победи Германия с 2:0 във финала на първенството на Стария континент, провеждащо се в Уелс.

На „Рейскоурс Граунд“ в Рексъм испанците поведоха малко преди почивката. В 44-ата минута 19-годишният нападател на Виляреал Уго Лопес откри резултата и даде аванс на своя тим.

След подновяването на играта иберийците нанесоха втори удар. В 54-ата минута Марио Ривас от академията на Реал Мадрид се разписа за 2:0 и на практика направи задачата на германския тим изключително трудна.

Испания и Германия се срещнаха и в груповата фаза на турнира, когато бъдещите шампиони постигнаха още по-категоричен успех - 4:0.

Младата „Ла Фурия“ стигна до европейския връх по впечатляващ начин, без да допусне нито едно попадение по време на целия шампионат. Освен двете победи над Германия, испанците записаха убедителни успехи срещу Уелс със 7:0, Дания с 3:0 и Хърватия с 3:0, завършвайки турнира с безупречен баланс в защита.


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