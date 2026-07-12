Испания победи Германия и триумфира с 13-ата си титла на Европейското за юноши

Испания е новият европейски шампион по футбол за юноши до 19 години. „Ла Фурия“ триумфира с 13-ата си титла в турнира, след като победи Германия с 2:0 във финала на първенството на Стария континент, провеждащо се в Уелс.
На „Рейскоурс Граунд“ в Рексъм испанците поведоха малко преди почивката. В 44-ата минута 19-годишният нападател на Виляреал Уго Лопес откри резултата и даде аванс на своя тим.
След подновяването на играта иберийците нанесоха втори удар. В 54-ата минута Марио Ривас от академията на Реал Мадрид се разписа за 2:0 и на практика направи задачата на германския тим изключително трудна.
¡¡¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦!!!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 11, 2026
Una España de 𝗗𝗜𝗘𝗭 conquista el #U19EURO.
🇪🇸 2-0 🇩🇪
🏆 Crónica: https://t.co/wVkbsg9S4O #NuestraBase pic.twitter.com/IskrzAvZeu
Испания и Германия се срещнаха и в груповата фаза на турнира, когато бъдещите шампиони постигнаха още по-категоричен успех - 4:0.
Младата „Ла Фурия“ стигна до европейския връх по впечатляващ начин, без да допусне нито едно попадение по време на целия шампионат. Освен двете победи над Германия, испанците записаха убедителни успехи срещу Уелс със 7:0, Дания с 3:0 и Хърватия с 3:0, завършвайки турнира с безупречен баланс в защита.
Spain won the U19 Euros with a 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓 campaign:— B/R Football (@brfootball) July 11, 2026
Group Stage:
➖ 7-0 vs. Wales
➖ 3-0 vs. Denmark
➖ 4–0 vs. Germany
Semifinal
➖ 3–0 vs. Croatia
Final
➖ 2–0 vs. Germany
5/5 wins, 19 goals scored and ZERO conceded. Incredible 👏🇪🇸 pic.twitter.com/tbEDUmq5Sl
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