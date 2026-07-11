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САЩ заменят скъпите дронове Reaper с евтини аналози

САЩ заменят скъпите дронове Reaper с евтини аналози

11 Юли, 2026 20:30, обновена 11 Юли, 2026 20:35 823 4

  • сащ-
  • дронове-
  • армия

Пентагонът стартира спешна програма за масово производство на модулни безпилотни апарати

САЩ заменят скъпите дронове Reaper с евтини аналози - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Департаментът по отбрана на САЩ предприема мащабна стратегическа промяна, като планира да замени част от тежките и изключително скъпи безпилотни летателни апарати MQ-9A Reaper с ново поколение евтини и леснозаменяеми бойни дронове.

Решението идва след сериозните загуби, които американските военновъздушни сили претърпяха по време на конфликта с Иран в рамките на операция „Епична ярост“, където бяха свалени близо 30 машини Reaper на обща стойност около един милиард долара.

Военното звено за иновации към Пентагона (DIU) е стартирало инициативата Massed Modular Aircraft (MMA). Според публикации в специализираното издание Defense News, целта е да се създадат дронове с голям обсег на действие, които обаче да имат ниска производствена цена и да могат бързо да се преоборудват с различно разузнавателно или бойно оборудване.

Стойността на един MQ-9A достига до 30–50 милиона долара, което прави губенето им в зони с модерни системи за противовъздушна отбрана икономически неизгодно.

Както отбелязва Breaking Defense, новите евтини апарати трябва да достигнат начална оперативна готовност до 2031 г., позволявайки на американската армия да прилага тактиката на "рояци от дронове".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 корупциотер от пентагона

    1 2 Отговор
    и те ще поскъпнат!жътварите бяха по 1 млн $

    20:41 11.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор
    Ми то рашките ги пре.пи.ка.ва.ха, като храсти,
    а Иран ги сваляше като врабчета❗

    20:46 11.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    🤔🤔🤔
    Иран е унищожил американски дронове Reaper за близо 1 милиард долара

    "САЩ са загубили най-малко 24 Reaper, а вероятно дори 30, като общият брой включва дронове, които са били повредени и брaкувани по-късно."
    🤔🤔🤔

    20:48 11.07.2026

  • 4 еврея

    1 0 Отговор
    е злото на планетата

    21:54 11.07.2026