САЩ заменят скъпите дронове Reaper с евтини аналози

Департаментът по отбрана на САЩ предприема мащабна стратегическа промяна, като планира да замени част от тежките и изключително скъпи безпилотни летателни апарати MQ-9A Reaper с ново поколение евтини и леснозаменяеми бойни дронове.

Решението идва след сериозните загуби, които американските военновъздушни сили претърпяха по време на конфликта с Иран в рамките на операция „Епична ярост“, където бяха свалени близо 30 машини Reaper на обща стойност около един милиард долара.

Военното звено за иновации към Пентагона (DIU) е стартирало инициативата Massed Modular Aircraft (MMA). Според публикации в специализираното издание Defense News, целта е да се създадат дронове с голям обсег на действие, които обаче да имат ниска производствена цена и да могат бързо да се преоборудват с различно разузнавателно или бойно оборудване.

Стойността на един MQ-9A достига до 30–50 милиона долара, което прави губенето им в зони с модерни системи за противовъздушна отбрана икономически неизгодно.

Както отбелязва Breaking Defense, новите евтини апарати трябва да достигнат начална оперативна готовност до 2031 г., позволявайки на американската армия да прилага тактиката на "рояци от дронове".