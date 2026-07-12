Иран стреля предупредително по кораб в Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) е произвел предупредителни изстрели срещу търговски кораб в района на стратегическия Ормузки проток.

Действията на иранските сили за сигурност идват на фона на силно обтегнатите отношения в Близкия изток и подновените конфликти по ключовите морски енергийни маршрути в Персийския залив.

Асошиейтед Прес информира, че съвместното военно командване на Иран по-рано е издало строго предупреждение към всички петролни танкери и товарни плавателни съдове. Според изискванията на Техеран, корабите трябва стриктно да спазват одобрените от иранската държава коридори за преминаване, в противен случай ги очаква „силен отговор“.

При конкретния инцидент преминаващият съд е променил курса си, навлизайки в спорни води, което е провокирало реакцията на патрулните катери на ислямската революция. След произвеждането на предупредителните изстрели, корабът е коригирал траекторията си и е продължил плаването без допълнителни материални щети или пострадали членове на екипажа.

Британската агенция за морски търговски операции потвърди, че следи ситуацията и призова корабособствениците в региона за повишено внимание. Американската армия, която патрулира в международните води на протока, заяви чрез свой говорител, че наблюдава действията на Иран и няма да допусне пълна блокада на трасето, през което преминава близо една пета от световния петролен трафик.