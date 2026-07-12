Welt: Прозорецът пред Украйна се затваря

Украинските въоръжени сили са успели да извоюват важно тактическо предимство на бойното поле благодарение на последните доставки на западно оръжие, но този т.нар. „прозорец от възможности“ е силно ограничен във времето.
Германският всекидневник Welt публикува мащабен анализ на водещи военни експерти и стратези, според които настоящият момент е критичен за по-нататъшния изход от войната. Авторите посочват, че за да се превърне това тактическо предимство в траен стратегически успех, са необходими незабавни, масирани и решителни настъпателни действия от страна на Киев, подкрепени без забавяне от съюзниците.
Анализаторите на Welt отправят сериозно предупреждение, че Руската федерация в момента бързо прегрупира останалите си сили, мобилизира допълнителни ресурси и адаптира военната си тактика към новите условия.
Ако Украйна не успее да оползотвори натрупаната инерция в рамките на следващите седмици, балансът на силите на фронта рискува отново да се промени в полза на Москва, което ще направи бъдещите освободителни операции много по-трудни и кръвопролитни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #5
02:38 12.07.2026
2 Много
Коментиран от #3
02:50 12.07.2026
3 По-голямата част
До коментар #2 от "Много":от розовите понита блуждаят в мъгла като муха без глава.
02:52 12.07.2026
4 Мдаа
Коментиран от #6
02:53 12.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ФАКТИТЕ
До коментар #4 от "Мдаа":В Куба няма захар. В Русия няма бензин. Путин води Русия към разпад, както СССР.
Коментиран от #11
03:00 12.07.2026
7 Наблюдател
03:13 12.07.2026
8 Ей че злобни тея швуаби
03:30 12.07.2026
9 Добре , но тия дето спят в метрото
03:33 12.07.2026
10 ВВП
03:44 12.07.2026
11 Интересно ми е
До коментар #6 от "ФАКТИТЕ":какво ще правиш след разпада на Украйна? Не си образован и си мързелив за нещо полезно. Само с копиране и преписване на глупости вечно няма да ти плащат. И господарите ти не са чак толкоз глупави.
03:46 12.07.2026
12 оня с коня
03:47 12.07.2026