Новини
Свят »
Украйна »
Welt: Прозорецът пред Украйна се затваря
  Тема: Украйна

Welt: Прозорецът пред Украйна се затваря

12 Юли, 2026 02:33, обновена 12 Юли, 2026 02:35 931 12

  • украйна-
  • война-
  • предимство

Киев получи временно предимство, което няма да трае вечно

Welt: Прозорецът пред Украйна се затваря - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили са успели да извоюват важно тактическо предимство на бойното поле благодарение на последните доставки на западно оръжие, но този т.нар. „прозорец от възможности“ е силно ограничен във времето.

Германският всекидневник Welt публикува мащабен анализ на водещи военни експерти и стратези, според които настоящият момент е критичен за по-нататъшния изход от войната. Авторите посочват, че за да се превърне това тактическо предимство в траен стратегически успех, са необходими незабавни, масирани и решителни настъпателни действия от страна на Киев, подкрепени без забавяне от съюзниците.

Анализаторите на Welt отправят сериозно предупреждение, че Руската федерация в момента бързо прегрупира останалите си сили, мобилизира допълнителни ресурси и адаптира военната си тактика към новите условия.

Ако Украйна не успее да оползотвори натрупаната инерция в рамките на следващите седмици, балансът на силите на фронта рискува отново да се промени в полза на Москва, което ще направи бъдещите освободителни операции много по-трудни и кръвопролитни.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    12 2 Отговор
    Гладни кокошки просо сънуват

    Коментиран от #5

    02:38 12.07.2026

  • 2 Много

    12 1 Отговор
    заблудена мисирка е писала тези глупости

    Коментиран от #3

    02:50 12.07.2026

  • 3 По-голямата част

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    от розовите понита блуждаят в мъгла като муха без глава.

    02:52 12.07.2026

  • 4 Мдаа

    11 1 Отговор
    Прозорци вече няма на територията на бивша Украйна, през останалите пробити черчевета се виждат само експлозии на руски ракети , горящи сгради, заводи и складове и гъст черен дим.

    Коментиран от #6

    02:53 12.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ФАКТИТЕ

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    В Куба няма захар. В Русия няма бензин. Путин води Русия към разпад, както СССР.

    Коментиран от #11

    03:00 12.07.2026

  • 7 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Според Le Monde, Русия е променила тактиката си за удари срещу Украйна, намалявайки значително ефективността на украинската противовъздушна отбрана. От края на май Киев редовно е обстрелван с балистични ракети и нови реактивни дронове тип „Геран“. В нощта на 6 юли и отново сутринта на 11 юли обаче украинските системи за противовъздушна отбрана не са успели да прехванат нито една балистична ракета, изстреляна към Киев. Украинската страна отдава ситуацията на недостиг на ракети-прехващачи за зенитните системи „Пейтриът“. Новите реактивни дронове „Геран“ получават специално внимание. Според говорителя на украинските въоръжени сили Юрий Игнат, те вече представляват 25-30% от руските ударни безпилотни летателни апарати. По-високата им скорост, височина и обхват ги правят значително по-трудни за прехващане в сравнение с предишните модели. Руските войски са променили принципа на своите въздушни атаки. Докато преди ударите са били разпределени във времето, основната цел сега е едновременното използване на голям брой ракети и дронове за претоварване на украинската система за противовъздушна отбрана и бързо изчерпване на нейните противоракетни запаси. Поради зачестилите въздушни удари, жителите на Киев все по-често прекарват нощите си в метрото, подземните убежища, колите и мазетата.

    03:13 12.07.2026

  • 8 Ей че злобни тея швуаби

    3 0 Отговор
    Дано пукнат дано. Всички злини са от тях и от бандерите.

    03:30 12.07.2026

  • 9 Добре , но тия дето спят в метрото

    2 0 Отговор
    Защо не отидат на фронта да ге ?!?

    03:33 12.07.2026

  • 10 ВВП

    0 0 Отговор
    Само лобут за окраинската паплач.

    03:44 12.07.2026

  • 11 Интересно ми е

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТИТЕ":

    какво ще правиш след разпада на Украйна? Не си образован и си мързелив за нещо полезно. Само с копиране и преписване на глупости вечно няма да ти плащат. И господарите ти не са чак толкоз глупави.

    03:46 12.07.2026

  • 12 оня с коня

    0 1 Отговор
    Западът НИКОГА няма да изостави Украйна защото от нея зависи СИГУРНОСТТА му,а Русия е Квалифицирана кото ОСНОВЕН ВРАГ на Европа,Америка и всички останали Про-Западни съюзници- Ю.Корея,Япония,австралия,Нова Зеландия и т.н.Просто с Русия нещата стоят на принципа "Или аз да съм жив,или ти - умрял" и така ще е до смяната на тоталитарното Руско У+правление.

    03:47 12.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания