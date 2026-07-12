Welt: Прозорецът пред Украйна се затваря

Украинските въоръжени сили са успели да извоюват важно тактическо предимство на бойното поле благодарение на последните доставки на западно оръжие, но този т.нар. „прозорец от възможности“ е силно ограничен във времето.

Германският всекидневник Welt публикува мащабен анализ на водещи военни експерти и стратези, според които настоящият момент е критичен за по-нататъшния изход от войната. Авторите посочват, че за да се превърне това тактическо предимство в траен стратегически успех, са необходими незабавни, масирани и решителни настъпателни действия от страна на Киев, подкрепени без забавяне от съюзниците.

Анализаторите на Welt отправят сериозно предупреждение, че Руската федерация в момента бързо прегрупира останалите си сили, мобилизира допълнителни ресурси и адаптира военната си тактика към новите условия.

Ако Украйна не успее да оползотвори натрупаната инерция в рамките на следващите седмици, балансът на силите на фронта рискува отново да се промени в полза на Москва, което ще направи бъдещите освободителни операции много по-трудни и кръвопролитни.