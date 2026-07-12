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Над 4 300 са жертвите на трусовете във Венецуела

Над 4 300 са жертвите на трусовете във Венецуела

12 Юли, 2026 03:14, обновена 12 Юли, 2026 03:16 622 0

  • венецуела-
  • загинали-
  • земетресение

Хуманитарната криза се задълбочава, а ООН отправи спешен призив за международна помощ от 300 милиона долара

Над 4 300 са жертвите на трусовете във Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите при катастрофалните двойни земетресения от края на юни във Венецуела вече надхвърли 4300 души, съобщи в официално изявление председателят на Националната асамблея Хорхе Родригес.

Потвърдените данни сочат за най-малко 4333 смъртни случая и над 16 740 ранени, като десетки хиляди хора все още се водят изчезнали под развалините.

Най-тежко е положението в крайбрежния щат Ла Гуайра и столицата Каракас, където мощните трусове с магнитуд 7.2 и 7.5 сринаха стотици жилищни блокове.

Организацията на обединените нации (ООН) стартира спешна кампания за набиране на 296 милиона долара в подкрепа на близо 1.3 милиона бедстващи в страната.


Венецуела
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