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САЩ с нова вълна масирани удари срещу Иран

САЩ с нова вълна масирани удари срещу Иран

12 Юли, 2026 04:23, обновена 12 Юли, 2026 04:27 1 136 8

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Пентагонът обяви началото на наказателна операция след нападение срещу търговски кораб, докато Техеран затвори Ормузкия пролив

САЩ с нова вълна масирани удари срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати започнаха нова серия от военни удари срещу Иран, съобщиха официално американските власти.

Повод за офанзивата стана поредното изостряне на напрежението в региона и атаката срещу контейнеровоз в Близкия изток.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет направи официално изявление веднага след началото на въздушната кампания. Той беше категоричен, че Техеран директно понася последствията от своите действия, заявявайки, че „Иран направи лош избор и сега си плаща цената“. Според информация на телевизия Axios, настоящите цели на американската армия на иранска територия са строго дефинирани. Те включват ключови системи за противовъздушна отбрана, както и стратегически обекти за изстрелване на ракети и бойни дронове.

Местните ирански медии веднага съобщиха за мащабни детонации в редица крайбрежни райони. Държавната иранска медия IRIB информира за повече от 10 силни експлозии, избухнали в южния град Джаск. Агенция Mehr потвърди за взрив на стратегическия остров Кешм, разположен в Ормузкия пролив. Часове по-рано местните власти докладваха и за сериозни експлозии в районите на Бушер и Асалуе, където се намират ключови енергийни и ядрени мощности на страната.

На заден план остава казусът със сигурността на американския президент Доналд Тръмп. Влиятелното издание The Wall Street Journal съобщи, че според официалните анализи Вашингтон не разглежда Иран като реална и непосредствена заплаха за живота на държавния глава в настоящия момент. Въпреки това, при напускането на срещата на върха на НАТО, американският лидер неочаквано е сменил самолета си като засилена мярка за безопасност.

Паралелно с въздушните удари, ситуацията в околните води е критична. Координационният център за морска търговия на Кралския флот на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи за нов инцидент край бреговете на Оман. Голям контейнеровоз е бил атакуван от враждебни сили, което е предизвикало силен пожар на борда на плавателния съд. Инцидентът блокира търговския трафик, след като по-рано Корпусът на ислямската революционна гвардия обяви временно затваряне на Ормузкия пролив заради намесата на САЩ


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    1 1 Отговор
    "Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет..."

    Абе, научете се, Пийт Хегсет е журналист по професия, играе го нещо като прес аташе на Пентагона. Никъв министър не е, никакви заповеди не дава.

    05:15 12.07.2026

  • 3 име

    1 4 Отговор
    Иранците са обещали, че кораби за ционистите няма да минават. Не знам останаха ли краварски бази и радари, ама съм сигурен че има място за още дупки в железния гевгир. Там когато и да дупчат, не могат да сгрешат.

    05:17 12.07.2026

  • 4 Не, не може да бъде,

    2 3 Отговор
    ...нали всичко беше унищожено, нали Миротвореца заплашва с атом, нали забогатя с няколко милиарда...сигурно е малко и има нови далавери на борсата или иска да стане от Миротворец .....Световен РЕКЕТЬОР ?!! Проучил e щателно биографията на Тиквата !

    05:17 12.07.2026

  • 5 Иранците

    4 4 Отговор
    продължават да настъпват греблото. След всеки търговски кораб който атакуват получават болезнен шамар, но явно не си научават урока и разчитат че по политически причини Тръмп не може да ескалира повече. Нищо, нека се учат бавно и полека, тамън ще се научат по-добре накрая

    Коментиран от #8

    05:28 12.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 3 Отговор
    "САШтинските Т-ЕРОР-ИСТИ
    отново т-ерор-изират Иран!"
    ❗❗❗

    05:30 12.07.2026

  • 7 Ъъъ

    2 2 Отговор
    "Пентагонът обяви началото на наказателна операция след нападение срещу търговски кораб...."

    Колко нападнати кораба имаше преди 28-ми февруари? М? Колко?

    05:35 12.07.2026

  • 8 име

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Иранците":

    Иранците многократно са заявявали, ама нашите пернати се правят на разсеяни и не го казват: КОРАБИ, СВЪРЗАНИ С ЦИОНИЗМА, НЯМАТ ПРАВО ДА МИНАВАТ НАД ВОДАТА. Затова им помагат да минат под вода.

    05:43 12.07.2026

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