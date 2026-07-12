САЩ с нова вълна масирани удари срещу Иран

Съединените щати започнаха нова серия от военни удари срещу Иран, съобщиха официално американските власти.

Повод за офанзивата стана поредното изостряне на напрежението в региона и атаката срещу контейнеровоз в Близкия изток.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет направи официално изявление веднага след началото на въздушната кампания. Той беше категоричен, че Техеран директно понася последствията от своите действия, заявявайки, че „Иран направи лош избор и сега си плаща цената“. Според информация на телевизия Axios, настоящите цели на американската армия на иранска територия са строго дефинирани. Те включват ключови системи за противовъздушна отбрана, както и стратегически обекти за изстрелване на ракети и бойни дронове.

Местните ирански медии веднага съобщиха за мащабни детонации в редица крайбрежни райони. Държавната иранска медия IRIB информира за повече от 10 силни експлозии, избухнали в южния град Джаск. Агенция Mehr потвърди за взрив на стратегическия остров Кешм, разположен в Ормузкия пролив. Часове по-рано местните власти докладваха и за сериозни експлозии в районите на Бушер и Асалуе, където се намират ключови енергийни и ядрени мощности на страната.

На заден план остава казусът със сигурността на американския президент Доналд Тръмп. Влиятелното издание The Wall Street Journal съобщи, че според официалните анализи Вашингтон не разглежда Иран като реална и непосредствена заплаха за живота на държавния глава в настоящия момент. Въпреки това, при напускането на срещата на върха на НАТО, американският лидер неочаквано е сменил самолета си като засилена мярка за безопасност.

Паралелно с въздушните удари, ситуацията в околните води е критична. Координационният център за морска търговия на Кралския флот на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи за нов инцидент край бреговете на Оман. Голям контейнеровоз е бил атакуван от враждебни сили, което е предизвикало силен пожар на борда на плавателния съд. Инцидентът блокира търговския трафик, след като по-рано Корпусът на ислямската революционна гвардия обяви временно затваряне на Ормузкия пролив заради намесата на САЩ