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Китай и Русия завършиха морските маневри край Циндао

Китай и Русия завършиха морските маневри край Циндао

12 Юли, 2026 05:48, обновена 12 Юли, 2026 05:51 338 0

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Военноморските сили на двете страни финализираха активната фаза на учението „Морско сътрудничество – 2026“ в Жълто море и преминават към патрулиране в Тихия океан

Китай и Русия завършиха морските маневри край Циндао - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военноморската фаза на мащабното съвместно учение „Морско сътрудничество – 2026“ между Китай и Русия приключи успешно в събота, 11 юли.

Военните кораби на двете държави изпълниха всички заложени практически задачи в акваторията и въздушното пространство на Жълто море, в близост до стратегическото китайско пристанище Циндао.

Информационните агенции Синхуа и Чайна Дейли разкриха детайли за финалните етапи, публикувайки за първи път редки кадри на китайски и руски бойни подводници, плаващи рамо до рамо в открити води.

Хронология и обхват на ученията

Съвместните маневри стартираха официално на 6 юли и бяха структурирани в три последователни етапа:

  • Съсредоточаване на силите в пристанището на Циндао.
  • Наземно планиране и тактическа координация между командните щабове.
  • Активна морска фаза с реални бойни действия.

След приключване на щабните симулации, корабите излязоха на море на 9 юли 2026 г. В рамките на интензивната тридневна морска фаза смесените тактически групи отработиха мисии по съвместно разузнаване, противовъздушна и противоракетна отбрана, удари по морски цели и спасяване на аварирала подводница.

Участващи сили и средства

В учението се включиха модерни плавателни съдове от състава на двете армии, съобщи Телевизионната мрежа CGTN.

  • От руска страна: Флагманът на руския Тихоокеански флот – ракетният крайцер „Варяг“, фрегатата „Резкий“, дизел-електрическата подводница „Уфа“ и спасителният кораб „Игор Белоусов“.
  • От китайска страна: Основното ядро бе съставено от кораби на Военноморските сили на Северния театър на операциите, включително разрушителите „Кайфън“ и „Аншан“, фрегатата „Вуху“, снабдителният кораб „Кекесилиху“, спасителен съд и подводница. В маневрите взеха участие и палубни хеликоптери и части на морската пехота.

Геополитически контекст и следващи стъпки

Министерството на националната отбрана на Китай подчерта в официално изявление, че учението е част от ежегодния план за сътрудничество между двете армии. Неговата цел е гарантиране на регионалната стабилност и съвместно противодействие на заплахите за морската сигурност. Агенция Ройтерс и международните наблюдатели допълват, че тези учения засилват стратегическото партньорство между Москва и Пекин като алтернатива на западното влияние в Азиатско-тихоокеанския регион.

След успешното приключване на стрелбите и маневрите в Жълто море, част от плавателните съдове на двете държави се насочват към вътрешността на Тихия океан. Там те ще започнат изпълнението на съвместни военноморски патрули.


Китай
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