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ISW: Украинските удари повишават цените на горивата в Русия и задълбочават недостига

ISW: Украинските удари повишават цените на горивата в Русия и задълбочават недостига

12 Юли, 2026 08:50 1 100 75

  • украйна-
  • русия-
  • недостиг-
  • гориво-
  • цени на гориво

Според анализа атаките срещу рафинерии и логистична инфраструктура оказват натиск върху руския пазар, а Москва е обвинена и в кибершпионаж срещу НАТО

ISW: Украинските удари повишават цените на горивата в Русия и задълбочават недостига - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата за крайните потребители в Русия продължават да се повишават на фона на засилените украински удари срещу руска нефтена инфраструктура, посочва в последния си анализ Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според данни, цитирани от агенция "Интерфакс", през юни 2026 г. цената на бензина АИ-92 е нараснала със 7,3%, на АИ-95 - с 6,7%, на АИ-98 - с 3,1%, а дизеловото гориво е поскъпнало със 7,1%.

От ISW смятат, че украинските удари с голям обсег срещу руски рафинерии и атаките срещу логистични маршрути за доставка на гориво към окупираните територии са сред основните причини за ръста на цените. Анализаторите отбелязват, че това съвпада с традиционно по-високото търсене на горива през летния туристически сезон.

Според института недостиг на бензин вече се отчита в най-малко 78 от общо 83 федерални субекта на Русия, както и в окупираните украински територии. По оценка на ISW украинските атаки вероятно ще продължат да се засилват, докато Москва не успее да преодолее слабостите в противовъздушната си отбрана. Това би могло допълнително да затрудни както цивилното снабдяване с горива, така и военната логистика в близкия тил и по фронтовата линия.

В анализа се посочва още, че неотдавнашните украински удари срещу руски танкери за превоз на гориво в Азовско море са принудили Русия да ограничи част от морските маршрути.

Данни на Starboard Maritime Intelligence показват възможен спад от 55% в броя на корабите с активирани транспондери на системата за автоматична идентификация (AIS) в Азовско море между 30 юни и 11 юли. Според ISW това може да означава промяна в поведението на руските кораби с цел да се намали рискът от нови украински атаки.

В отделна част от анализа Институтът за изследване на войната обръща внимание и на информация за предполагаема руска кибероперация срещу държави от НАТО и Украйна.

Британският вестник The Telegraph съобщи на 10 юли, позовавайки се на холандските Генерална служба за разузнаване и сигурност и Военна служба за разузнаване и сигурност, че хакери, свързвани с Кремъл, са проникнали в граждански камери за видеонаблюдение, за да следят маршрутите за транспортиране на военна техника към Украйна.

По данни на холандските служби операцията е била насочена срещу европейски държави - членки на НАТО, включително Нидерландия, както и срещу Украйна. Според публикацията хакерите вероятно са получили достъп до системи за видеонаблюдение и домофони, за да наблюдават придвижването на военни доставки и да събират информация за изпращаното въоръжение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    10 6 Отговор
    "СЛУЧВА ЛИ СЕ НЕЩО: Самолетът на Нетаняху кацна за 47 минути в София с мистериозен полет - Информационна агенция ПИК". Радев му е дружка отдавна.

    Коментиран от #35, #39

    08:52 12.07.2026

  • 2 А50

    20 20 Отговор
    Русия беше бензиностанция с ракети, ракетите свършиха и бензин няма, а целокупното натю яде як пердах на бойното поле. Излагате се господа евроатлантици, или много лъжете или за нищо не ставате или и двете

    Коментиран от #5, #7, #24

    08:55 12.07.2026

  • 3 кибер

    16 6 Отговор
    памперси за НАТО..

    08:55 12.07.2026

  • 4 ТБА

    14 2 Отговор
    в института.

    08:57 12.07.2026

  • 5 Без име

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "А50":

    С тежка патология в главите и с ръце, наврени в едно тъмно място, как да си изкарват прехраната?

    08:57 12.07.2026

  • 6 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    18 4 Отговор
    Това е от "института".
    Чакаме включване за "анализ" от "професор" Евгений Дайнов в Дoйчe Beле.

    Коментиран от #12

    08:58 12.07.2026

  • 7 Бамбо

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "А50":

    Ти къде по-точно видя НАТО да яде пердах на бойното поле?

    Коментиран от #21

    09:00 12.07.2026

  • 8 хаспелге

    8 3 Отговор
    Затова пък в Киев и на изток, горива, ток, колкото щеш !

    09:01 12.07.2026

  • 9 Хронология

    11 14 Отговор
    При Горбачов липсваше алкохол и си отиде, при Елцин липсваше хляб и си отиде, при Путин липсва всичко, даже горивата от които се издържат. Края е ясен!

    Коментиран от #11, #19

    09:02 12.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    10 12 Отговор
    А копейките пак са си на бунището и вият на умрело!

    Коментиран от #31

    09:03 12.07.2026

  • 11 Сатана Z

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "Хронология":

    Заминава на кладбището при мочата и копейките!

    09:04 12.07.2026

  • 12 Соломон

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Няма нужда от институти които да те убедят че гориво няма и липсата му ще се усеща все повече. В големите градове все още има но това е за сметка на останалата част от Русия където чакат по 5 дни на опашка за да се предвиждат до следващата опашка за гориво. Горивото освен че липсва то и поскъпва да не говорим че след като чакат да заредят след това трябва да посетят сервиз. Защото това което продават е всичко друго но не и гориво. И накрая комбайните стоя защото няма гориво а там където са ожънали камионите стоят защото в Таганрок пристанището е разхуярено

    Коментиран от #22

    09:06 12.07.2026

  • 13 А50

    8 12 Отговор
    Топливо нет, крематорките в блатата пушат 24/7, а бункерното се крие по калните мазета от 2022г, все па план!

    Коментиран от #23

    09:06 12.07.2026

  • 14 Атина Палада

    6 10 Отговор
    От Киев за два дня, нет солярка, хахаа!

    09:08 12.07.2026

  • 15 Специална Военна Опсерация

    5 3 Отговор
    Евреите от Москва и Киев, ще воюват до последния християнин!

    Уточнявам, че далеч , не всички евреи са запознати, замесени или удобряват това.

    09:09 12.07.2026

  • 16 Мурка

    7 4 Отговор
    Украинските удари ни носят и НАЙ ДЕМОКРАТИЧНИЯТ МАЗУТ по плажа---малко е ДАВАЙ ОЩЕ

    09:09 12.07.2026

  • 17 една

    1 4 Отговор
    мръсна бомба в центъра на европейска джамахерия и всичко приключва..така ще завърши за жалост..за някои трърди глави трябва да се използва пневматичен чук..

    09:10 12.07.2026

  • 18 Путин

    4 1 Отговор
    Сорос ми забрани да ескалираме.

    09:10 12.07.2026

  • 19 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хронология":

    Съгласен!

    09:11 12.07.2026

  • 20 Пич

    10 6 Отговор
    И нас какво трябва да ни интересува това?!
    Нас ни интересува, че тъпанарските удари на Урсулианците повишиха цените на всичко в Европа!!!

    Коментиран от #28, #34, #66

    09:11 12.07.2026

  • 21 А50

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бамбо":

    Бамби, ами оръжие, логистика, командване, разузнаване с всички средства, финансиране всичко е натю, дори на фронта в близък тил стоят натовски щабове. Само обикновенния чепик е отвличан от ТЦК и пращан за пушечно месо на фронта. Оня склад дето го взривиха руснаците в Киев пълен с боеприпаси с обеднен уран не са украйнски, украйнски беше отнесения квартал и радияцията остава за тях. Имаш ли други въпроси

    Коментиран от #40

    09:12 12.07.2026

  • 22 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Пред буквичката "а" се поставя запетая.
    Игнорирай в бъдеще моите коментари защото ще те направя смешен, както вчера защото си дърт неграмотен oлигoфpен.

    Коментиран от #25, #30, #38

    09:12 12.07.2026

  • 23 Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "А50":

    Сорос ми нареди да се евг

    Коментиран от #29

    09:12 12.07.2026

  • 24 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "А50":

    Закоравял минедчия.

    09:12 12.07.2026

  • 25 Тихо пико4!

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Не си компетентен по въпроса.

    09:13 12.07.2026

  • 26 Пич

    5 4 Отговор
    НО най важното за Европа и света е, блатния нужник да бъде унищожен, а бункерния терорист с ботокса да изгние в Хага, само тогава ще има мир по света!

    Коментиран от #53

    09:14 12.07.2026

  • 27 Швейк

    7 3 Отговор
    В.В.Путин-изключително некомпетентен руски държавник докарал по план Русия до пълна катастрофа.
    Сега отчаяно се нуждае от план Б.

    Коментиран от #32, #33

    09:14 12.07.2026

  • 28 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Запомни да работиш нещо.

    09:14 12.07.2026

  • 29 ФАКТ

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Путин":

    Това е истината за Русия и специалната операция.

    09:14 12.07.2026

  • 30 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    И като сложиш запетая това ще промени ли нещо

    Коментиран от #55

    09:14 12.07.2026

  • 31 Ердоган

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Копейките са по-ниски от тревата и се правят, че не са виждали стотиците видеа с опашките в Русия, но само си представям да излезне едно такова видео от някое село в Германия, ще тръбят, че ЕС се разпада

    09:15 12.07.2026

  • 32 Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Швейк":

    Сорос ми нареди да се евг.

    09:15 12.07.2026

  • 33 Руската пропаганда

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Швейк":

    Има за цел само глупаците 😀.

    09:16 12.07.2026

  • 34 А50

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Лежи си ти в тинята и чакай асвабадителите с китка и вазелин в ръка!

    Коментиран от #42

    09:16 12.07.2026

  • 35 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Веднага Демерджиев да провери,кой плаща полета....!

    09:16 12.07.2026

  • 36 Дръта чанта

    2 2 Отговор
    Шматки лъжете пак

    09:17 12.07.2026

  • 37 млад еврас

    2 1 Отговор
    А евраските удари повишават цените на всички стоки в европа, вече евраста краде по 3 евро на стока, както е тръгнало скоро може да сложат входна такса 5 евра на магазините.

    09:17 12.07.2026

  • 38 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Искаш ли да ти го бутна малко?10 еврака ще ти дам.

    09:17 12.07.2026

  • 39 Сещам се

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    За един "конспиративен" сценарий, който касае заселването на България с евреи, но вземам предвид, че много конспирации ги видяхме с очите си!!!

    Коментиран от #54

    09:18 12.07.2026

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "А50":

    философията е толкова налудничава..нещо от рода Кличко да си даде ръкавиците на някой , и оня ако падне , все едно той е паднал.....ама даже не е паднал , ами пали ежедневно краставата мечка , която за отмъщение гърми Киевските гаражи с балистика

    Коментиран от #48

    09:19 12.07.2026

  • 41 Атина Палада

    5 0 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    09:20 12.07.2026

  • 42 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "А50":

    Лежа си на най прекрасните плажове, и най красивите жени ме разтриват с красивите си ръце!!!
    А ти се търкаляй сред модерните леви на паветата!!!

    Коментиран от #47

    09:22 12.07.2026

  • 43 Да със БРАТСКАТА

    5 4 Отговор
    Помощ на Европа всичко се постига. Наркото няма дори една гривна. Всичко евро изпросено и то за да убиваш и то със наша помощ. Русия няма да забрави това.. И не на последно място задълбочават недостига временно а дава 1/4 територия за вечно.

    09:23 12.07.2026

  • 44 Резюме

    4 6 Отговор
    Агресорът Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати.
    Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .
    ВСУ за 11 юли намали броя на путинската армия с 1320 фашисти.
    Общите бойни загуби на армията на агресора от 24.02.22 до 12.07.26 приблизително
    - персонал - около 1 419 090 (+1 320) лица
    - цистерни - 12 120 (+4) од.
    - бойни бронирани машини - 24 928 (+6) звезди.
    - артилерийски системи-45 807 (+53) од.
    - РСЗВ - 1928 (+4) от.
    - Мерки за ПВО - 1 485 (+0) от.
    - самолети - 437 (+0) од.
    - хеликоптери - 353 (+0) од.
    - Наземни робототехнічни комплекси - 1883 (+15) од.
    - БПЛА - 403 959 (+2 034) от.
    - крилати ракети - 4 889 (+2) од.
    - кораби /лодки / - 33 (+0) од.
    - подводници - 2 (+0) од.
    - автомобилна техника и танкистерни - 119 038 (+428) од.
    - специално оборудване - 4 407 (+5) од.

    09:25 12.07.2026

  • 45 Резюме

    4 6 Отговор
    Агресорът Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати.
    Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .
    ВСУ за 11 юли намали броя на путинската армия с 1320 фашисти.
    Общите бойни загуби на армията на агресора от 24.02.22 до 12.07.26 приблизително
    - персонал - около 1 419 090 (+1 320) лица
    - цистерни - 12 120 (+4) од.
    - бойни бронирани машини - 24 928 (+6) звезди.
    - артилерийски системи-45 807 (+53) од.
    - РСЗВ - 1928 (+4) от.
    - Мерки за ПВО - 1 485 (+0) от.
    - самолети - 437 (+0) од.
    - хеликоптери - 353 (+0) од.
    - Наземни робототехнічни комплекси - 1883 (+15) од.
    - БПЛА - 403 959 (+2 034) от.
    - крилати ракети - 4 889 (+2) од.
    - кораби /лодки / - 33 (+0) од.
    - подводници - 2 (+0) од.
    - автомобилна техника и танкистерни - 119 038 (+428) од.
    - специално оборудване - 4 407 (+5) од.

    Коментиран от #46, #49, #68

    09:26 12.07.2026

  • 46 Маринов

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Резюме":

    Потвърждавам!

    09:28 12.07.2026

  • 47 Рипай у нужнико въшлю😀

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пич":

    Не ми се обяснявай.

    Коментиран от #58, #59

    09:29 12.07.2026

  • 48 А50

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В случая ръкавиците са изпращаните наловени украйнци , а баш побойника е натю. Схвана ли

    09:29 12.07.2026

  • 49 фцчх

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Резюме":

    Ти кажи колко наброява украинската армия и колко моце да мобилизира?

    09:29 12.07.2026

  • 50 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    4 6 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    09:29 12.07.2026

  • 51 ежко

    1 2 Отговор
    Институтът НПО пак се изказа.Редовият руснак може да изпитва някакви трудности, армията обаче,не!И когато трудностите станат непреодолими,ще заиграе друга сопа.За съжаление НПО-то няма да пострада.

    09:31 12.07.2026

  • 52 Вовата

    4 0 Отговор
    А Вовата ?

    09:32 12.07.2026

  • 53 А какво

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Ще кажеш за Лвов

    09:33 12.07.2026

  • 54 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сещам се":

    Кой се е качил или слязъл от тоя самолет?

    09:35 12.07.2026

  • 55 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    Нямам време за хабене с дъpти oлигoфpени като теб.
    Мисли си каквото искаш, боли ме кyрa за русофбните тъпунгepи.
    Изключителен бoклyк и нeвeжа.

    09:36 12.07.2026

  • 56 ПУТИНОВА РУСИЯ

    4 0 Отговор
    УМИРА.

    БУНКЕРНИЯ ДЕДУШКА

    СКОРО ЩЕ ГО КОПАТ ...

    Коментиран от #60

    09:36 12.07.2026

  • 57 Удри евраста с лопатЕто

    2 2 Отговор
    До: Анонимко Не е само в България, навсякъде поскъпва като сложиш посредник и той да печели, отделно измислените данъци кражба от държавите, измамата свободен пазар и как клиента регулирал нещо си без което не може почва да ни излиза през носа, евраста вече няма от къде да краде, няма колонии, картелите и корпурацийте крият яко данъци а всичко е в тяхни ръце, държавите нямат нищо и единствената възможност остава обир и обезкостяване на собствените си граждани, само бунтове и революция е спасението.

    09:36 12.07.2026

  • 58 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    Ааа.....не!!! Да рипна у нужнико значи да ти рипна върху главата, а е много грозна!!! Дали защото плуваш във фекалии?!

    09:37 12.07.2026

  • 59 Чезни ве

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    Пръдльо

    09:37 12.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Бензин няма и няма да има.

    09:38 12.07.2026

  • 62 ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ

    3 1 Отговор
    КРИМ И КУБА ?

    НЯМА ТОК
    НЯМА БЕНЗИН.

    ХАХА ХАХАХА

    А ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО
    ГЛЕДА БЕЗУЧАСТНО.

    Коментиран от #65

    09:39 12.07.2026

  • 63 Гошо

    0 4 Отговор
    Нещо ,явно руснаците са изгърбили украинците тая нощ ,щом пишете такива статии

    Коментиран от #64

    09:40 12.07.2026

  • 64 ДА така е

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Гошо":

    Сызрански НПЗ в Самарска област

    Гори .

    Пак пушат като съдрани

    Руските Пияндурници.

    09:42 12.07.2026

  • 65 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ":

    Приличат си и по това че чакат в тъмното да фалират в сащ

    09:42 12.07.2026

  • 66 Kaлпазанин

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Точно ,ама идиотите повечето дето като видят заглавието дали изобщо се замислят ,кой е виновния и кой печели

    09:49 12.07.2026

  • 67 ГДЕ

    2 1 Отговор
    БЕНЗИН?

    09:53 12.07.2026

  • 68 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Резюме":

    Факти.

    09:55 12.07.2026

  • 69 гост

    2 1 Отговор
    Украйна скоро ще занули Русия: Бензинът е само началото ! Грешката, която много руснаци правят, е че гледат на настоящата ситуация с бензина като на някаква временна ексцесия - демек все ще измислят нещо докато кризата отмине. Те обаче не разбират, че това е само началото и нещата оттук нататък само ще се влошават. За да разберат какво очаква Русия след няколко месеца, е достатъчно да погледнат Крим: няма бензин, няма работа, ток има само по два часа на ден и има недостиг на вода. Това пише в Telegram известният руски блогър Дмитрий Чернишев, който пише под прякора mi3ch. Той е в топ 10 на най-популярните блогъри в Рунет. Напуснал е Русия през март 2022 г. и е обявен от Руската федерация за "чуждестранен агент". Засега Украйна все още не произвежда чак толкова много дронове, но успява да нанася успешни удари на практика по всички рафинерии в Русия, като повечето ги извади от строя, както и по руските танкери в Азовско море. Успя да срине и логистиката на руските войски на фронта. Украйна с бързи темпове увеличава броя на дроновете си и скоро ще може да премине и към други цели - най-вече военната индустрия на Русия, фабриките, произвеждащи ракети, дронове, боеприпаси, бронирани машини, оптика и електроника – всичко това ще гори, предупреждава Чернишев.

    Коментиран от #70

    09:59 12.07.2026

  • 70 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "гост":

    Русия ще остане без никакви пари. Защото след като се разправи с петролната индустрия, Украйна ще нанесе следващите си удари по другите източници на валутни приходи, с които Владимир Путин финансира войната си - експортни хъбове, добив и преработка на газ. Така че няма да има нито петрол, нито газ. Руснаците, които се радваха на унищожената електропреносна мрежа в Украйна и на това, че украинците студуваха цяла зима, дали са готови да посрещнат на свой ред една студена зима без отопление? Дали са си купили печки, защото парно няма да имат? А тепърва в Русия предстоят още много бедствия, заради това, че инфраструктурата не е ремонтирана от години - всички пари са похарчени за войната, пише Чернишев.

    Коментиран от #71

    10:00 12.07.2026

  • 71 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "гост":

    Руснаците трябва да очакват удари и по големите складови центрове, жп гари и транспортни възли. Както Украйна няма граждански въздушен транспорт от началото на войната, така и Русия скоро няма да има.

    Сега все още дроновете на Украйна са по-малко и тя трябва да избира между отделните цели. Когато броят им се увеличи, тя ще премине към удари едновременно по множество цели.

    Освен това украинците усилено разработват и собствени балистични ракети, казва руският блогър (украинците вече имат пробив в това отношение - например, ракетите "Сапсан" вече са преминали изпитанията и са в ограничено производство, има и други засекретени разработки, за които все още няма много публична информация, Украйна инвестира значителни ресурси и в крилатата ракета Long Neptune - бел. ред.).

    Коментиран от #72

    10:01 12.07.2026

  • 72 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "гост":

    Затова Чернишев пише, че кризата с бензина е само върхът на айсберга. "Предстои ужасна банкова криза. Точно както Мадуро във Венецуела криеше истинското положение, така и Путин се опитва да убеди всички, че страната все още има ресурси, въпреки че Русия вече е фалирала. Високата лихва на Централната банка убива всеки бизнес, а всеки опит за понижаването ѝ веднага ще задвижи колелата на хиперинфлацията. Разбирате ли? Купоните за бензин са само началото. Очаквайте купони за храна. Русия вече е загубила тази война и само увеличава цената на поражението си с всеки изминал ден. И целият този ужас продължава само заради каприза на един човек", пише Чернишев.

    Коментиран от #74

    10:02 12.07.2026

  • 73 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор
    Евраста повишава цените на горивото за европееца, като краде по 1 евро от всеки сипан литър на колонката, това нас ни интересува не в Русия, същото е с ток, вода, хранителни стоки, лекарства и квото се сетиш.

    10:02 12.07.2026

  • 74 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "гост":

    Ще, ще, ще...голяма врачка се извъди. Охлюв.

    10:06 12.07.2026

  • 75 млад еврас

    1 0 Отговор
    Европа фалира докато чака Русия да фалира, руснаците ще си ремонтират рафинериите за месец, газ и нефт си имат в изобилие, а в европа как ще възстановят фалиралите предприятия и заводи, как ще са конкурентни с производители от останалия свят без евтини ресурси и с измислените данъци за кражба, та данъците в европа са няколко пъти себестойността на стоката вече, как ще върнат взетите заеми, разпада се или не с европа е свършено, тоя път захапаха голям залък и се задавиха.

    10:10 12.07.2026

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