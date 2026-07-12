ISW: Украинските удари повишават цените на горивата в Русия и задълбочават недостига

Цените на горивата за крайните потребители в Русия продължават да се повишават на фона на засилените украински удари срещу руска нефтена инфраструктура, посочва в последния си анализ Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според данни, цитирани от агенция "Интерфакс", през юни 2026 г. цената на бензина АИ-92 е нараснала със 7,3%, на АИ-95 - с 6,7%, на АИ-98 - с 3,1%, а дизеловото гориво е поскъпнало със 7,1%.

От ISW смятат, че украинските удари с голям обсег срещу руски рафинерии и атаките срещу логистични маршрути за доставка на гориво към окупираните територии са сред основните причини за ръста на цените. Анализаторите отбелязват, че това съвпада с традиционно по-високото търсене на горива през летния туристически сезон.

Според института недостиг на бензин вече се отчита в най-малко 78 от общо 83 федерални субекта на Русия, както и в окупираните украински територии. По оценка на ISW украинските атаки вероятно ще продължат да се засилват, докато Москва не успее да преодолее слабостите в противовъздушната си отбрана. Това би могло допълнително да затрудни както цивилното снабдяване с горива, така и военната логистика в близкия тил и по фронтовата линия.

В анализа се посочва още, че неотдавнашните украински удари срещу руски танкери за превоз на гориво в Азовско море са принудили Русия да ограничи част от морските маршрути.

Данни на Starboard Maritime Intelligence показват възможен спад от 55% в броя на корабите с активирани транспондери на системата за автоматична идентификация (AIS) в Азовско море между 30 юни и 11 юли. Според ISW това може да означава промяна в поведението на руските кораби с цел да се намали рискът от нови украински атаки.

В отделна част от анализа Институтът за изследване на войната обръща внимание и на информация за предполагаема руска кибероперация срещу държави от НАТО и Украйна.

Британският вестник The Telegraph съобщи на 10 юли, позовавайки се на холандските Генерална служба за разузнаване и сигурност и Военна служба за разузнаване и сигурност, че хакери, свързвани с Кремъл, са проникнали в граждански камери за видеонаблюдение, за да следят маршрутите за транспортиране на военна техника към Украйна.

По данни на холандските служби операцията е била насочена срещу европейски държави - членки на НАТО, включително Нидерландия, както и срещу Украйна. Според публикацията хакерите вероятно са получили достъп до системи за видеонаблюдение и домофони, за да наблюдават придвижването на военни доставки и да събират информация за изпращаното въоръжение.