ISW: Украинските удари повишават цените на горивата в Русия и задълбочават недостига

Цените на горивата за крайните потребители в Русия продължават да се повишават на фона на засилените украински удари срещу руска нефтена инфраструктура, посочва в последния си анализ Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Според данни, цитирани от агенция "Интерфакс", през юни 2026 г. цената на бензина АИ-92 е нараснала със 7,3%, на АИ-95 - с 6,7%, на АИ-98 - с 3,1%, а дизеловото гориво е поскъпнало със 7,1%.
От ISW смятат, че украинските удари с голям обсег срещу руски рафинерии и атаките срещу логистични маршрути за доставка на гориво към окупираните територии са сред основните причини за ръста на цените. Анализаторите отбелязват, че това съвпада с традиционно по-високото търсене на горива през летния туристически сезон.
Според института недостиг на бензин вече се отчита в най-малко 78 от общо 83 федерални субекта на Русия, както и в окупираните украински територии. По оценка на ISW украинските атаки вероятно ще продължат да се засилват, докато Москва не успее да преодолее слабостите в противовъздушната си отбрана. Това би могло допълнително да затрудни както цивилното снабдяване с горива, така и военната логистика в близкия тил и по фронтовата линия.
В анализа се посочва още, че неотдавнашните украински удари срещу руски танкери за превоз на гориво в Азовско море са принудили Русия да ограничи част от морските маршрути.
Данни на Starboard Maritime Intelligence показват възможен спад от 55% в броя на корабите с активирани транспондери на системата за автоматична идентификация (AIS) в Азовско море между 30 юни и 11 юли. Според ISW това може да означава промяна в поведението на руските кораби с цел да се намали рискът от нови украински атаки.
В отделна част от анализа Институтът за изследване на войната обръща внимание и на информация за предполагаема руска кибероперация срещу държави от НАТО и Украйна.
Британският вестник The Telegraph съобщи на 10 юли, позовавайки се на холандските Генерална служба за разузнаване и сигурност и Военна служба за разузнаване и сигурност, че хакери, свързвани с Кремъл, са проникнали в граждански камери за видеонаблюдение, за да следят маршрутите за транспортиране на военна техника към Украйна.
По данни на холандските служби операцията е била насочена срещу европейски държави - членки на НАТО, включително Нидерландия, както и срещу Украйна. Според публикацията хакерите вероятно са получили достъп до системи за видеонаблюдение и домофони, за да наблюдават придвижването на военни доставки и да събират информация за изпращаното въоръжение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #35, #39
08:52 12.07.2026
2 А50
Коментиран от #5, #7, #24
08:55 12.07.2026
3 кибер
08:55 12.07.2026
4 ТБА
08:57 12.07.2026
5 Без име
До коментар #2 от "А50":С тежка патология в главите и с ръце, наврени в едно тъмно място, как да си изкарват прехраната?
08:57 12.07.2026
6 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Чакаме включване за "анализ" от "професор" Евгений Дайнов в Дoйчe Beле.
Коментиран от #12
08:58 12.07.2026
7 Бамбо
До коментар #2 от "А50":Ти къде по-точно видя НАТО да яде пердах на бойното поле?
Коментиран от #21
09:00 12.07.2026
8 хаспелге
09:01 12.07.2026
9 Хронология
Коментиран от #11, #19
09:02 12.07.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #31
09:03 12.07.2026
11 Сатана Z
До коментар #9 от "Хронология":Заминава на кладбището при мочата и копейките!
09:04 12.07.2026
12 Соломон
До коментар #6 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Няма нужда от институти които да те убедят че гориво няма и липсата му ще се усеща все повече. В големите градове все още има но това е за сметка на останалата част от Русия където чакат по 5 дни на опашка за да се предвиждат до следващата опашка за гориво. Горивото освен че липсва то и поскъпва да не говорим че след като чакат да заредят след това трябва да посетят сервиз. Защото това което продават е всичко друго но не и гориво. И накрая комбайните стоя защото няма гориво а там където са ожънали камионите стоят защото в Таганрок пристанището е разхуярено
Коментиран от #22
09:06 12.07.2026
13 А50
Коментиран от #23
09:06 12.07.2026
14 Атина Палада
09:08 12.07.2026
15 Специална Военна Опсерация
Уточнявам, че далеч , не всички евреи са запознати, замесени или удобряват това.
09:09 12.07.2026
16 Мурка
09:09 12.07.2026
17 една
09:10 12.07.2026
18 Путин
09:10 12.07.2026
19 Механик
До коментар #9 от "Хронология":Съгласен!
09:11 12.07.2026
20 Пич
Нас ни интересува, че тъпанарските удари на Урсулианците повишиха цените на всичко в Европа!!!
Коментиран от #28, #34, #66
09:11 12.07.2026
21 А50
До коментар #7 от "Бамбо":Бамби, ами оръжие, логистика, командване, разузнаване с всички средства, финансиране всичко е натю, дори на фронта в близък тил стоят натовски щабове. Само обикновенния чепик е отвличан от ТЦК и пращан за пушечно месо на фронта. Оня склад дето го взривиха руснаците в Киев пълен с боеприпаси с обеднен уран не са украйнски, украйнски беше отнесения квартал и радияцията остава за тях. Имаш ли други въпроси
Коментиран от #40
09:12 12.07.2026
22 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #12 от "Соломон":Пред буквичката "а" се поставя запетая.
Игнорирай в бъдеще моите коментари защото ще те направя смешен, както вчера защото си дърт неграмотен oлигoфpен.
Коментиран от #25, #30, #38
09:12 12.07.2026
23 Путин
До коментар #13 от "А50":Сорос ми нареди да се евг
Коментиран от #29
09:12 12.07.2026
24 Чиниш ми се
До коментар #2 от "А50":Закоравял минедчия.
09:12 12.07.2026
25 Тихо пико4!
До коментар #22 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Не си компетентен по въпроса.
09:13 12.07.2026
26 Пич
Коментиран от #53
09:14 12.07.2026
27 Швейк
Сега отчаяно се нуждае от план Б.
Коментиран от #32, #33
09:14 12.07.2026
28 Ами
До коментар #20 от "Пич":Запомни да работиш нещо.
09:14 12.07.2026
29 ФАКТ
До коментар #23 от "Путин":Това е истината за Русия и специалната операция.
09:14 12.07.2026
30 Соломон
До коментар #22 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":И като сложиш запетая това ще промени ли нещо
Коментиран от #55
09:14 12.07.2026
31 Ердоган
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Копейките са по-ниски от тревата и се правят, че не са виждали стотиците видеа с опашките в Русия, но само си представям да излезне едно такова видео от някое село в Германия, ще тръбят, че ЕС се разпада
09:15 12.07.2026
32 Путин
До коментар #27 от "Швейк":Сорос ми нареди да се евг.
09:15 12.07.2026
33 Руската пропаганда
До коментар #27 от "Швейк":Има за цел само глупаците 😀.
09:16 12.07.2026
34 А50
До коментар #20 от "Пич":Лежи си ти в тинята и чакай асвабадителите с китка и вазелин в ръка!
Коментиран от #42
09:16 12.07.2026
35 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
До коментар #1 от "Без име":Веднага Демерджиев да провери,кой плаща полета....!
09:16 12.07.2026
36 Дръта чанта
09:17 12.07.2026
37 млад еврас
09:17 12.07.2026
38 Град Козлодуй
До коментар #22 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Искаш ли да ти го бутна малко?10 еврака ще ти дам.
09:17 12.07.2026
39 Сещам се
До коментар #1 от "Без име":За един "конспиративен" сценарий, който касае заселването на България с евреи, но вземам предвид, че много конспирации ги видяхме с очите си!!!
Коментиран от #54
09:18 12.07.2026
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #21 от "А50":философията е толкова налудничава..нещо от рода Кличко да си даде ръкавиците на някой , и оня ако падне , все едно той е паднал.....ама даже не е паднал , ами пали ежедневно краставата мечка , която за отмъщение гърми Киевските гаражи с балистика
Коментиран от #48
09:19 12.07.2026
41 Атина Палада
09:20 12.07.2026
42 Пич
До коментар #34 от "А50":Лежа си на най прекрасните плажове, и най красивите жени ме разтриват с красивите си ръце!!!
А ти се търкаляй сред модерните леви на паветата!!!
Коментиран от #47
09:22 12.07.2026
43 Да със БРАТСКАТА
09:23 12.07.2026
44 Резюме
Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .
ВСУ за 11 юли намали броя на путинската армия с 1320 фашисти.
Общите бойни загуби на армията на агресора от 24.02.22 до 12.07.26 приблизително
- персонал - около 1 419 090 (+1 320) лица
- цистерни - 12 120 (+4) од.
- бойни бронирани машини - 24 928 (+6) звезди.
- артилерийски системи-45 807 (+53) од.
- РСЗВ - 1928 (+4) от.
- Мерки за ПВО - 1 485 (+0) от.
- самолети - 437 (+0) од.
- хеликоптери - 353 (+0) од.
- Наземни робототехнічни комплекси - 1883 (+15) од.
- БПЛА - 403 959 (+2 034) от.
- крилати ракети - 4 889 (+2) од.
- кораби /лодки / - 33 (+0) од.
- подводници - 2 (+0) од.
- автомобилна техника и танкистерни - 119 038 (+428) од.
- специално оборудване - 4 407 (+5) од.
09:25 12.07.2026
45 Резюме
Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .
ВСУ за 11 юли намали броя на путинската армия с 1320 фашисти.
Общите бойни загуби на армията на агресора от 24.02.22 до 12.07.26 приблизително
- персонал - около 1 419 090 (+1 320) лица
- цистерни - 12 120 (+4) од.
- бойни бронирани машини - 24 928 (+6) звезди.
- артилерийски системи-45 807 (+53) од.
- РСЗВ - 1928 (+4) от.
- Мерки за ПВО - 1 485 (+0) от.
- самолети - 437 (+0) од.
- хеликоптери - 353 (+0) од.
- Наземни робототехнічни комплекси - 1883 (+15) од.
- БПЛА - 403 959 (+2 034) от.
- крилати ракети - 4 889 (+2) од.
- кораби /лодки / - 33 (+0) од.
- подводници - 2 (+0) од.
- автомобилна техника и танкистерни - 119 038 (+428) од.
- специално оборудване - 4 407 (+5) од.
Коментиран от #46, #49, #68
09:26 12.07.2026
46 Маринов
До коментар #45 от "Резюме":Потвърждавам!
09:28 12.07.2026
47 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #42 от "Пич":Не ми се обяснявай.
Коментиран от #58, #59
09:29 12.07.2026
48 А50
До коментар #40 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В случая ръкавиците са изпращаните наловени украйнци , а баш побойника е натю. Схвана ли
09:29 12.07.2026
49 фцчх
До коментар #45 от "Резюме":Ти кажи колко наброява украинската армия и колко моце да мобилизира?
09:29 12.07.2026
50 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
09:29 12.07.2026
51 ежко
09:31 12.07.2026
52 Вовата
09:32 12.07.2026
53 А какво
До коментар #26 от "Пич":Ще кажеш за Лвов
09:33 12.07.2026
54 Без име
До коментар #39 от "Сещам се":Кой се е качил или слязъл от тоя самолет?
09:35 12.07.2026
55 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #30 от "Соломон":Нямам време за хабене с дъpти oлигoфpени като теб.
Мисли си каквото искаш, боли ме кyрa за русофбните тъпунгepи.
Изключителен бoклyк и нeвeжа.
09:36 12.07.2026
56 ПУТИНОВА РУСИЯ
БУНКЕРНИЯ ДЕДУШКА
СКОРО ЩЕ ГО КОПАТ ...
Коментиран от #60
09:36 12.07.2026
57 Удри евраста с лопатЕто
09:36 12.07.2026
58 Пич
До коментар #47 от "Рипай у нужнико въшлю😀":Ааа.....не!!! Да рипна у нужнико значи да ти рипна върху главата, а е много грозна!!! Дали защото плуваш във фекалии?!
09:37 12.07.2026
59 Чезни ве
До коментар #47 от "Рипай у нужнико въшлю😀":Пръдльо
09:37 12.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 стоян георгиев
09:38 12.07.2026
62 ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ
НЯМА ТОК
НЯМА БЕНЗИН.
ХАХА ХАХАХА
А ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО
ГЛЕДА БЕЗУЧАСТНО.
Коментиран от #65
09:39 12.07.2026
63 Гошо
Коментиран от #64
09:40 12.07.2026
64 ДА така е
До коментар #63 от "Гошо":Сызрански НПЗ в Самарска област
Гори .
Пак пушат като съдрани
Руските Пияндурници.
09:42 12.07.2026
65 стоян георгиев
До коментар #62 от "ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ":Приличат си и по това че чакат в тъмното да фалират в сащ
09:42 12.07.2026
66 Kaлпазанин
До коментар #20 от "Пич":Точно ,ама идиотите повечето дето като видят заглавието дали изобщо се замислят ,кой е виновния и кой печели
09:49 12.07.2026
67 ГДЕ
09:53 12.07.2026
68 Това са безспорни
До коментар #45 от "Резюме":Факти.
09:55 12.07.2026
69 гост
Коментиран от #70
09:59 12.07.2026
70 гост
До коментар #69 от "гост":Русия ще остане без никакви пари. Защото след като се разправи с петролната индустрия, Украйна ще нанесе следващите си удари по другите източници на валутни приходи, с които Владимир Путин финансира войната си - експортни хъбове, добив и преработка на газ. Така че няма да има нито петрол, нито газ. Руснаците, които се радваха на унищожената електропреносна мрежа в Украйна и на това, че украинците студуваха цяла зима, дали са готови да посрещнат на свой ред една студена зима без отопление? Дали са си купили печки, защото парно няма да имат? А тепърва в Русия предстоят още много бедствия, заради това, че инфраструктурата не е ремонтирана от години - всички пари са похарчени за войната, пише Чернишев.
Коментиран от #71
10:00 12.07.2026
71 гост
До коментар #70 от "гост":Руснаците трябва да очакват удари и по големите складови центрове, жп гари и транспортни възли. Както Украйна няма граждански въздушен транспорт от началото на войната, така и Русия скоро няма да има.
Сега все още дроновете на Украйна са по-малко и тя трябва да избира между отделните цели. Когато броят им се увеличи, тя ще премине към удари едновременно по множество цели.
Освен това украинците усилено разработват и собствени балистични ракети, казва руският блогър (украинците вече имат пробив в това отношение - например, ракетите "Сапсан" вече са преминали изпитанията и са в ограничено производство, има и други засекретени разработки, за които все още няма много публична информация, Украйна инвестира значителни ресурси и в крилатата ракета Long Neptune - бел. ред.).
Коментиран от #72
10:01 12.07.2026
72 гост
До коментар #71 от "гост":Затова Чернишев пише, че кризата с бензина е само върхът на айсберга. "Предстои ужасна банкова криза. Точно както Мадуро във Венецуела криеше истинското положение, така и Путин се опитва да убеди всички, че страната все още има ресурси, въпреки че Русия вече е фалирала. Високата лихва на Централната банка убива всеки бизнес, а всеки опит за понижаването ѝ веднага ще задвижи колелата на хиперинфлацията. Разбирате ли? Купоните за бензин са само началото. Очаквайте купони за храна. Русия вече е загубила тази война и само увеличава цената на поражението си с всеки изминал ден. И целият този ужас продължава само заради каприза на един човек", пише Чернишев.
Коментиран от #74
10:02 12.07.2026
73 Удри евраста с лопатЕто
10:02 12.07.2026
74 Без име
До коментар #72 от "гост":Ще, ще, ще...голяма врачка се извъди. Охлюв.
10:06 12.07.2026
75 млад еврас
10:10 12.07.2026